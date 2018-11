Die wichtigsten Meldungen des Tages im Kurz-Überblick:

+++ 8.35 Uhr: Deutsche Urlauberin auf Sardinien von Blitz erschlagen +++

Bei den schweren Unwettern in Italien ist eine deutsche Urlauberin ums Leben gekommen. Die 62-Jährige sowie eine 87-jährige Frau seien auf der Insel Sardinien von einem Blitz erschlagen worden, teilten die Behörden mit. Damit stieg die Zahl der Toten der seit Tagen andauernden Unwetter in Italien auf mindestens 20 an.

Seit Wochenbeginn herrschen in weiten Teilen Italiens Unwetter mit Starkregen und Sturm. Besonders betroffen ist der Norden des Landes. In der nordöstlichen Region Venetien wurden bei einem schweren Sturm am Donnerstag hunderte Bäume entwurzelt. "Es ist wie nach einem Erdbeben", sagte der Gouverneur der Region, Luca Zaia. Teile der Dolomiten glichen einer Landschaft "wie auf dem Mond". 160.000 Menschen seien zudem ohne Strom.

+++ 8.15 Uhr: Mann erschießt in Yoga-Studio in Florida zwei Menschen +++

Ein Mann hat in einem Yoga-Studio im US-Bundesstaat Florida zwei Frauen erschossen und sich danach selbst getötet. Darüber hinaus habe er am frühen Freitagabend (Ortszeit) vier weitere Menschen angeschossen sowie eine Person mit seiner Pistole geschlagen, sagte der Polizeichef von Tallahassee, Michael DeLeo. Die fünf Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden, drei von ihnen seien bereits wieder entlassen worden. Der Zustand der beiden anderen sei stabil. Die beiden getöteten Frauen seien 21 und 61 Jahre alt gewesen. Der mutmaßliche Schütze sei 40 Jahre alt gewesen.

DeLeo sagte, es gebe Hinweise, dass einige Menschen in dem Studio gekämpft und versucht hätten, nicht nur sich, sondern auch andere zu retten. Dies sei ein Beleg für ihren Mut. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass es sich um einen Einzeltäter gehandelt habe und für die Bevölkerung keine Gefahr bestehe, sagte DeLeo. Es seien 40 Zeugen befragt worden. Über die Hintergründe der Tat könne er aber noch nichts sagen. Bei dem Studio in der Hauptstadt Floridas handelt es sich um ein sogenanntes Hot-Yoga-Studio, in dem Übungen bei hohen Temperaturen absolviert werden.

+++ 6.13 Uhr: Schuss auf Mann in Hamburg - Hintergründe unklar +++

Nach dem Schuss auf einen Mann in Hamburg sind die Hintergründe nach wie vor unklar. "Es gibt zur Stunde keine neuen Erkenntnisse", sagte ein Sprecher der Polizei. Ein 42-Jähriger hatte am Freitagabend einen Bauchschuss erlitten und war mitten auf der Wandsbeker Chaussee in Eilbek aus einem Geländewagen gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, war das Opfer laut zwei Begleitern angeschossen worden. Eine Fahndung wurde eingeleitet, zwischenzeitlich waren mindestens drei Dutzend Streifenwagen im Einsatz. Das Opfer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Geländewagen wurde von den Ermittlern beschlagnahmt.

+++ 4.43 Uhr: Twitter löschte vor US-Kongresswahlen 10.000 gefälschte Accounts +++

Vor den Kongresswahlen in den USA hat der Kurznachrichtendienst Twitter einem Bericht des Portals TechCrunch zufolge rund 10.000 gefälschte Accounts gelöscht. Diese hätten vorgegeben, von den Demokraten betrieben zu werden, berichtete das Portal am Freitagabend unter Berufung auf das Unternehmen. Es seien Tweets veröffentlicht worden, mit denen Wähler von der Wahl in der kommenden Woche hätten abgehalten werden sollen. Die Konten seien Ende September bis Anfang Oktober entfernt worden. Im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 hatte es eine regelrechte "Fake-News"-Welle gegeben.

"Wir entfernten eine Reihe Accounts, weil sie versuchten, Desinformation in automatisierter Weise zu teilen - eine Verletzung unserer Leitlinien", teilte ein Twittersprecher Techcrunch in einer Email mit. "Wir stoppten das schnell und an seinem Ursprung." Allerdings habe das Unternehmen keine Beispiele für die Accounts angegeben, die entfernt wurden, berichtete das Portal. Auch sei nicht mitgeteilt worden, wer hinter der Aktivität stand.

+++ 3.17 Uhr: US-Präsident Trump sagt Besuch in Kolumbien ab +++

US-Präsident Donald Trump hat einen für den 2. Dezember geplanten Besuch in Kolumbien abgesagt. Trumps Zeitplan lasse diese Reise nicht zu, erklärte das Weiße Haus in Washington. Trump freue sich auf einen Besuch zu einem späteren Zeitpunkt. Das Weiße Haus verwies auf die guten Beziehungen beider Staaten: Kolumbien sei einer der engsten Partner der USA in Lateinamerika, hieß es in der Mitteilung.

+++ 2.55 Uhr: Paläontologen entdecken neue Dinosaurier-Art in Argentinien +++

Eine bislang unbekannte Dinosaurier-Art haben Forscher im Süden Argentiniens entdeckt. Die Paläontologen aus Spanien und Argentinien fanden in der Nähe der Anden die Knochenreste eines zwölf Meter langen Tieres und zweier kleinerer Exemplare. Die Pflanzenfresser lebten vor 110 Millionen Jahren in einem Wüstengebiet in der heutigen Provinz Neuquén. Die neu entdeckte Art erhielt den Namen Lavocatisaurus agrioensis.

"Wir haben den größten Teil der Schädelknochen gefunden und eine große Zahl von Zähnen, wodurch wir eine ziemlich vollständige Rekonstruktion erstellen konnten", sagte José Luis Carballido vom Museum Egidio Feruglio in der Stadt Trelew in Patagonien. Auch Knochen des Halses, des Rückens und des Schwanzes fanden die Forscher.

Neben dem erwachsenen Tier entdeckten sie zudem die Überreste zweier jüngerer Exemplare von sechs bis sieben Metern Länge. Den Wissenschaftlern zufolge waren die Dinosaurier in Herden unterwegs. Die Forschungsergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "Acta Palaeontologica Polonica" veröffentlicht.

+++ 2.13 Uhr: SPD-Chefin Nahles geht angesichts wachsender Kritik in die Offensive +++

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles geht angesichts wachsender Kritik aus den eigenen Reihen in die Offensive. Sie führe die Partei mit all ihrer "Kraft, Leidenschaft und Zuversicht", sagte Nahles in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". "Wenn jemand meint, es schneller oder besser zu können, soll er sich melden." Vor der Klausurtagung der SPD-Spitze forderte Nahles ihre Parteikollegen zu mehr Ehrlichkeit und Offenheit auf.

In der SPD ist nach den herben Niederlagen bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen der Streit über die große Koalition wieder voll entbrannt. Zudem mehren sich die Stimmen derer, die einen Neuanfang an der Parteispitze verlangen. Bei einer Klausurtagung am Sonntag und Montag will die SPD-Spitze über ihr weiteres Vorgehen und über einen Fahrplan für die große Koalition beraten.

+++ 1.40 Uhr: Strafmaß im Kinderpornografie-Prozess gegen Jan Rouven erst 2019 +++

Ein weiterer Aufschub im Prozess gegen den deutschen Magier Jan Rouven (41) in Las Vegas: Das Strafmaß für den Illusionisten aus Kerpen wegen Besitzes von Kinderpornografie soll nun erst im Februar 2019 verkündet werden. Dies teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Ursprünglich sollte die Strafe am 14. November bekannt gegeben werden. Dies war der neunte Aufschub. In dem langwierigen Verfahren hat Rouven jetzt erneut seine Anwälte gewechselt und neue Juristen angeheuert.

+++ 0.15 Uhr: Umfrage: Bürger trauen Merz am ehesten CDU-Aufschwung zu +++

Die Mehrheit der Bürger traut laut einer Umfrage zu den drei aussichtsreichen Kandidaten für den CDU-Vorsitz am ehesten Friedrich Merz zu, die Wahlergebnisse der CDU zu verbessern. 49 Prozent äußerten sich in der Erhebung des Instituts Civey entsprechend, wie die "Welt" als Auftraggeber mitteilte. 19 Prozent schrieben am ehesten Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer die Fähigkeit dazu zu und 6 Prozent Gesundheitsminister Jens Spahn. Etwa 22 Prozent der 5045 online Befragten trauen demnach keinem der drei zu, die Wahlergebnisse zu verbessern. Von den Unionsanhängern glauben sogar 63 Prozent, dass Merz am ehesten die CDU-Ergebnisse verbessern könnte. Bei den beiden anderen Kandidaten unterscheiden sich die Unionsanhänger nicht wesentlich von allen anderen Befragten(21 bzw. 5 Prozent).