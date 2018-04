Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 11.09 Uhr: Vergiftete Skripals könnten künftig in USA leben +++

Nach ihrer Genesung könnten der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia einem Bericht zufolge mit neuer Identität in den USA leben. Auf diese Weise sollten sie vor weiteren Mordversuchen geschützt werden, berichtete die britische Zeitung "Sunday Times". Über die Zukunft der beiden Anschlagsopfer hätten bereits Vertreter des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 mit US-Kollegen von der CIA diskutiert. "Ihnen werden neue Identitäten angeboten", zitierte die Zeitung eine nicht näher genannte Regierungsquelle. Die 33-jährige Julia Skripal, die eigentlich in Russland lebt, soll Hilfe der russischen Botschaft abgelehnt haben. Ein offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

Vater und Tochter waren vor fünf Wochen bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Stadt Salisbury aufgefunden worden. London beschuldigt Moskau, Drahtzieher des Attentats zu sein. Britische Forscher wiesen bei den Opfern das Nervengift Nowitschok nach.

+++ 11.07 Uhr: Diebe stehlen Kindern ihre Schnitzeljagd-Beute +++

Eine Detektiv-Geburtstagsfeier ist für eine Gruppe von Kindern in Mecklenburg-Vorpommern plötzlich sehr realistisch geworden. Sie folgten bei einer Schnitzeljagd in Waren an der Müritz den Hinweisen, die ihre Eltern ausgelegt hatten, um ein vermeintlich gestohlenes Fahrrad zu finden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Schnitzeljagd führte die Kinder zu einer Freilichtbühne, wo sie das Damenrad angekettet finden sollten. Dort lag aber nur noch ein aufgebrochenes Fahrradschloss. "Ein dreister echter Dieb" sei der Gruppe zuvorgekommen, teilte die Polizei mit. Der Kindergeburtstag endete auf dem Polizeirevier mit einer Führung für die Detektive.

+++ 10.57 Uhr: Thailands Polizei prämiert Unfallvideos +++

Wegen einer verheerenden Unfallbilanz mit mehr als 24.000 Toten pro Jahr macht Thailands Polizei jetzt auch per Videowettbewerb Jagd auf Verkehrssünder. Zusammen mit einer Zeitung wurden mehrere Videos von echten Unfällen prämiert, die Autofahrer mit am Armaturenbrett installierten Kameras aufgenommen hatten. Die Gewinnerin der Kampagne "Freiwillige Augen", Wipawee Janthadee, bekam umgerechnet etwa 520 Euro für ein Video, das den Zusammenstoß eines Autofahrers mit einem Motorrad Ende März zeigte. Der 38 Jahre alte Mann hatte nach dem Unfall Fahrerflucht begangen. Mithilfe des Videos, das Wiwapee aus einem nachfolgenden Auto gemacht habe, wurde er aber schnell geschnappt. In der Zeitung "Daily News" wurde er dann auch mit vollem Namen an den Pranger gestellt. Der Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Einen Termin für einen Prozess gibt es noch nicht.

+++ 10.41 Uhr: Bayern kündigt Bundesratsinitiative gegen Vielehen an +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die Anerkennung von im Ausland geschlossenen Vielehen abschaffen. "Mit einer bayerischen Bundesratsinitiative wollen wir erreichen, dass im Ausland geschlossene Vielehen bei dauerhaft hier lebenden Ehegatten aufzuheben sind", sagte er der "Bild am Sonntag". "Polygame Ehen sind in Deutschland strafbar. Da ist es doch absurd, dass wir uns mit der Zuwanderung Polygamie ins Land holen." Auch wenn es nur relativ wenige Fälle seien, betonte Söder: "Da geht es um grundlegende Werte unserer Gesellschaftsordnung. Da ist jeder Einzelfall einer zu viel."



Zudem kritisierte Söder die Höhe der Kindergeldzahlungen für im Ausland lebende Kinder: "Künftig sollte sich das Kindergeld nach der Kaufkraft des Landes bemessen, in dem die Kinder leben." Die Bundesagentur für Arbeit hatte im vergangenen Jahr rund 343 Millionen Euro Kindergeld an Konten im Ausland gezahlt. Der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte vor einem Jahr einen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach das Kindergeld für EU-Ausländer an das Niveau des Heimatlandes angepasst werden sollte, wenn ihre Kinder dort leben. Dies stieß jedoch in der EU-Kommission auf Widerstand.

+++ 10.19 Uhr: Frachter rammt historische Villa am Bosporus +++

Ein außer Kontrolle geratener Frachter hat am Bosporus in Istanbul eine historische Villa aus osmanischer Zeit gerammt und weitgehend zerstört. Das 225 Meter lange Schiff war nach türkischen Medienberichten am Samstag wegen eines Motorschadens nicht mehr steuerbar und bohrte sich mit dem Bug mit voller Wucht in eine aus Holz erbaute Villa am Ufer. Verletzt wurde niemand.



Die rot gestrichene "Hekimbasi Salih Efendi"-Villa gehört zu einer Reihe luxuriöser Anwesen, die sich osmanische Würdenträger im 19. Jahrhundert am Ufer des Bosporus errichteten. Das Gebäude war zuletzt unbewohnt und wurde für Hochzeitsfeiern und Konzerte vermietet. Die Vorderfront der Villa wurde aufgerissen, das Gebäude stürzte teilweise ein. Der Bosporus gehört zu den am stärksten befahrenen Meerengen der Welt. Im vergangenen Jahr wurde er von mehr als 42.000 Schiffen genutzt.

+++ 10.08 Uhr: Requisiten und persönliche Gegenstände von Russell Crowe versteigert +++

Hollywoodstar Russell Crowe hat in Australien mehr als 200 persönliche Gegenstände und Filmrequisiten versteigern lassen. Die Auktion in Sydney brachte ihm nach Angaben des Veranstalters Sotheby's am Samstag 3,7 Millionen australische Dollar (2,3 Millionen Euro) ein. "Kein schlechter Stundensatz für eine fünf-Stunden-Schicht", schrieb Crowe im Anschluss auf Twitter. Die Versteigerung fand am 54. Geburtstag des australischen Filmstars statt. Insgesamt kamen 227 Objekte unter den Hammer. Am begehrtesten waren Requisten aus dem Oscar-preisgekrönten Film "Gladiator", darunter der voll funktionsfähige Nachbau eines römischen Streitwagens (65.000 australische Dollar) oder der Brustharnisch aus der Todeszene (125.000 australische Dollar). Versteigert wurden auch eine Geige aus dem 19. Jahrhundert und Kunstwerke aus Crowes privater Sammlung.



Crowe erschien für einen Überraschungsbesuch bei der Auktion. Die Zusammenstellung der zu versteigernden Gegenstände habe ihm "viel Spaß" gemacht, sagte er. Gary Singer, Australien-Chef von Sotheby's, bezeichnete die Auktion im Fernsehsender Seven Sunday als "unglaublich erfolgreich". Die Leute seien "einfach verrückt" geworden, sagte er.

+++ 10.05 Uhr: Autobahn in Niederlanden wegen Fan-Krawallen zeitweilig gesperrt +++

Wegen Fan-Krawallen hat die niederländische Polizei am Samstagabend einen Autobahnabschnitt bei Utrecht zeitweilig gesperrt. In der Stadt sowie bei einer Raststätte an der A12 seien rund 30 Randalierer festgenommen worden, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Utrechts Bürgermeister Jan van Zanen ordnete an, dass bei dem für Sonntag angesetzten Spiel zwischen FC Utrecht und ADO Den Haag keine Fans der Gastmannschaft zugelassen werden. "Fußballgewalt wird nicht toleriert", sagte ein Sprecher der Stadt.



In Utrecht sowie an der A12-Raststätte beim Ort De Meern randalierten am Vorabend des Spiels Fans der beiden Clubs. Daran beteiligten sich laut Polizeiangaben auch Anhänger von Feyenoord Rotterdam. Die Autobahn habe vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt werden müssen, nachdem an den Krawallen Beteiligte auf die Fahrbahnen liefen. Der Sender NOS berichtete, in Utrecht seien Fans mit Feuerwerkskörpern und Gaststättenmobiliar aufeinander losgegangen. Meldungen über Verletzte gibt es nicht.

+++ 9.31 Uhr: Wehrbeauftragter fordert mehr Tempo bei Bundeswehr-Ausstattung +++

Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, fordert mehr Tempo bei der Verbesserung der Ausrüstung der Bundeswehr. "Ausrüstung mit neuem Material dauert bei der Bundeswehr viel zu lange", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Für die Soldaten sei es "frustrierend, wenn sie immer wieder zu hören bekommen, dass mehrere Trendwenden längst eingeleitet seien, wenn sich aber gleichzeitig an den Problemen in ihrem Alltag rein gar nichts ändert. Das Prinzip Trendwende muss spürbar werden."



Manche Probleme könnten wirklich schnell gelöst werden, sagte Bartels und nannte als Beispiel die Kampfbekleidung. "Da braucht man keine langjährigen Beschaffungspläne. Da müsste die vollständige Einführung von neuen Stiefeln, Schutzwesten, Hosen und Jacken eigentlich beliebig schnell gehen können. Tempo machen, lautet das Gebot der Stunde." Wie könne es sein, dass es in der Bundeswehr zu wenig Winterbekleidung gebe, fragte der Wehrbeauftragte.

+++ 8.04 Uhr: Große Teile Paderborns werden wegen Bombenentschärfung evakuiert +++

Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe hat in der nordrhein-westfälischen Stadt Paderborn am Morgen eine umfangreiche Evakuierung begonnen. Nach Angaben der Polizei müssen mehr als 26.000 Einwohner die Gefahrenzone verlassen. In dem Gebiet liegen mehrere Krankenhäuser, Altenheime, die Universität und Teile der Altstadt, sagte ein Polizeisprecher. Es handele sich größtenteils um Wohngebiet. Mehr als tausend Einsatzkräfte seien vor Ort.



Die Entschärfung der Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist laut Polizei gegen 13.30 Uhr geplant, bis Mittag sollen alle Menschen das Sperrgebiet verlassen haben. Die Evakuierungszone erstreckt sich demnach über eine Fläche mit einem Radius von 1,5 Kilometern um die Fundstelle des Blindgängers. Am Abend gegen 17 Uhr soll die Sperrzone planmäßig wieder aufgehoben werden.

+++ 6.20 Uhr: Strahlender Sonnenschein - Frühling geht weiter +++

Hoch "Leo" lässt die Frühlingssonne auch heute über Deutschland lachen. Der Morgen zeigt sich meist frisch und klar, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am Tag ist der Himmel blau, die Sonne scheint. Nur mancherorts - wie in der Lausitz - nahen Schauer, auch Gewitter drohen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 25 Grad. Nur wer an den Küsten oder in den Bergen lebt, hat es kühler. Zum Wochenbeginn soll es vor allem in Norddeutschland bei Ost- und Nordostwinden auch tagsüber frischer werden. Immerhin 14 bis 19 Grad seien dann noch möglich, hieß es weiter. Im übrigen Deutschland seien am Montag Temperaturen von 19 bis 23 Grad zu erwarten.

+++ 5.56 Uhr: USA sehen Handlungsbedarf nach Berichten über Chemiewaffeneinsatz +++

Die US-Regierung prüft Berichte über einen möglichen Giftgasangriff im syrischen Rebellengebiet Ost-Ghuta. Man folge den beunruhigenden Nachrichten über einen weiteren mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen in Syrien genau, teilte Außenministeriumssprecherin Heather Nauert in Washington mit. Sollten sich die Berichte bestätigen, sei eine sofortige Antwort der internationalen Gemeinschaft gefordert. "Die Vereinigten Staaten bemühen sich weiterhin, mit allen verfügbaren Kräften diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die Chemiewaffen einsetzen - in Syrien oder anderswo", so Nauert.



Zuvor hatten Hilfsorganisationen über einen mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen bei Angriffen der syrischen Armee auf die letzte verbliebene Rebellenhochburg in der Region berichtet. Bei dem Abwurf einer Fassbombe mit Chemikalien seien am Samstagabend in Duma Dutzende Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Die Berichte ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Die syrische Nachrichtenagentur Sana verwarf die Beschuldigungen als unwahr.

+++ 3.24 Uhr: Ein Toter bei Brand im Trump Tower +++

Bei einem Brand im Trump Tower in New York ist am Samstagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Der 67-Jährige sei bewusstlos aufgefunden worden und später im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Eine Obduktion solle Aufschluss über die Todesursache bringen. Das Feuer war gegen 18 Uhr (Ortszeit) in der 50. Etage des Wolkenkratzers ausgebrochen. Aus dem Hochhaus in Manhattan stieg dichter Rauch auf. Die Feuerwehr brachte den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Vier Einsatzkräfte seien bei den Löscharbeiten verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Sie schwebten aber nicht in Lebensgefahr. US-Präsident Donald Trump bedankte sich bei der Feuerwehr für ihre "großartige Arbeit". Das Feuer in seinem Hochhaus sei gelöscht, schrieb er auf Twitter.

Der Wolkenkratzer an der Fifth Avenue ist der Sitz von Trumps Firmenimperium, in den obersten drei Etagen befindet sich die Luxuswohnung des Präsidenten. Es war der zweite Brand im Trump Tower innerhalb von drei Monaten. Bei einem Feuer in der Lüftungsanlage des Hochhauses war Anfang Januar ein Mensch schwer verletzt worden.

+++ 2.11 Uhr: Mutmaßlicher Chemiewaffenangriff auf Ost-Ghuta +++

Bei Angriffen der syrischen Armee auf die letzte verbliebene Rebellenhochburg in Ost-Ghuta sind Dutzende Menschen getötet worden. Hilfsorganisationen berichteten in der Nacht von einem mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen. Nach Angaben der Weißhelme hatte ein Hubschrauber am Samstagabend eine Fassbombe mit Chemikalien über der Stadt Duma abgeworfen. Dabei seien mindestens 40 Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Ganze Familien seien in ihren Schutzunterkünften erstickt. Die Zahl der Opfer steige beständig. Auf ihrem Twitter-Konto veröffentlichten die Helfer schockierende Fotos der Opfer. Auch die Hilfsorganisation UOSSM geht von einem Chemiewaffenangriff aus. Sie sprach zunächst von 25 Toten und mehr als 500 Verletzten. "Das ist eine der schlimmsten chemischen Attacken in der syrischen Geschichte", sagte der UOSSM-Vorsitzende Ghanem Tayara.



Die Berichte konnten bislang nicht unabhängig verifiziert werden. Die syrische Nachrichtenagentur Sana verwarf sie als unwahr.

+++ 1.13 Uhr: Feuer im Trump Tower - ein Schwerverletzter +++

Im 50. Stockwerk des Trump Towers an der New Yorker 5th Avenue ist am Samstag (Ortszeit) ein Feuer ausgebrochen. Das teilte die Feuerwehr der Stadt New York via Twitter mit. Demnach wurde ein Mensch schwer verletzt. Bilder zeigten, wie dunkler Rauch aus dem Gebäude drang. Kurz nach der ersten Mitteilung der Feuerwehr, schrieb US-Präsident Donald Trump bei Twitter: "Das Feuer im Trump Tower ist gelöscht." Die Brandschützer hätten großartige Arbeit geleistet. Nach Angaben der Feuerwehr blieben die Rettungskräfte aber vorerst vor Ort.



Der Präsident und First Lady Melania halten sich derzeit in Washington auf und sind von dem Brand nicht direkt betroffen. Bereits im Januar hatte es in dem 58 Stockwerke hohen Wolkenkratzer einmal in einer Kühlvorrichtung auf dem Dach gebrannt. Damals waren zwei Menschen verletzt worden.

+++ 0.05 Uhr: Brasiliens Ex-Präsident Lula hat sich der Polizei gestellt +++

Brasiliens früherer Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat sich laut einem Medienbericht der Polizei gestellt. Lula verließ das Gewerkschaftshaus in São Bernardo do Campo und wurde von Beamten der Bundespolizei abgeführt, wie der TV-Sender Globo berichtete. Lulas Anhänger hatten ihn zuvor daran gehindert, seine zwölfjährige Haftstrafe anzutreten, indem sie die Ausfahrt des Gewerkschaftsgebäudes blockierten.