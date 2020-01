Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Dieselklagen: VW und Verbraucherverband verhandeln über Vergleich (10.07 Uhr)

Ex-NBA-Chef David Stern stribt an Hirnblutung (8.30 Uhr)

Franzose stirbt in Obhut der US-Einwanderungsbehörde (6.45 Uhr)

ÖVP und Grüne präsentieren Regierungsprogramm (3.33 Uhr)

Australien: Touristen müssen Brandgebiete verlassen (1.51 Uhr)

SPD schlägt "Windbürgergeld" vor (1.13 Uhr)

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 10.07 Uhr: VW und Verbraucher verhandeln über Vergleiche bei Dieselklagen +++

Im Musterprozess um mögliche Entschädigungen für Hunderttausende Dieselfahrer wollen Volkswagen und der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) in Vergleichsgespräche einsteigen. Das teilte der VW-Konzern mit. Damit erhöhen sich die Chancen der rund 444.000 teilnehmenden Kläger in dem Verfahren am Braunschweiger Oberlandesgericht, Ansprüche gegen VW wegen des Wertverlusts ihrer Autos im Abgasskandal durchzusetzen.

+++ 8.30 Uhr: Legendärer Ex-NBA-Chef David Stern gestorben +++

Die nordamerikanische Basketball-Liga NBA hat mit Trauer und Bestürzung auf den Tod ihres ehemaligen Chefs David Stern reagiert. "Ohne David Stern wäre die NBA nicht das, was sie heute ist", sagte Basketball-Ikone Michael Jordan. Stern habe die Liga zu einem "internationalen Phänomen gemacht und Möglichkeiten geschaffen, die sich wenige vorher hätten vorstellen können. Seine Vision und Führung haben mir die globale Bühne gegeben, um erfolgreich zu sein." Stern war an Neujahr im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer Hirnblutung gestorben, die er drei Wochen zuvor erlitten hatte. "Traurige Nachrichten. Wir haben eine Legende verloren", schrieb der deutsche Basketball-Star Dirk Nowitzki auf Twitter.

+++ 7.21 Uhr: Kaiser Naruhito wünscht Japan ein Jahr ohne Naturkatastrophen +++

Der neue japanische Kaiser Naruhito hat in seiner ersten Neujahrsansprache seit seiner Thronbesteigung den Wunsch geäußert, dass sein Land im Jahr 2020 von Naturkatastrophen verschont bleibt. Er hoffe, es werde ein "gutes und friedliches Jahr ohne irgendwelche Naturkatastrophen", sagte der 59-Jährige in seiner Rede vom Balkon des Kaiserpalasts in Tokio aus. Zu der Ansprache hatten sich zehntausende Menschen auf dem Palastgelände versammelt. Er sorge sich um die Menschen, die wegen der Taifune und schweren Regenfälle des vergangenen Jahres nun ein "schwieriges Leben" führten, sagte der Monarch.

+++ 6.48 Uhr: Taiwans Generalstabschef nach Helikopter-Notlandung vermisst +++

Nach der Notlandung eines Militärhubschraubers im Norden Taiwans wird der Generalstabschef des asiatischen Landes vermisst. Der Helikopter vom Typ UH-60M Black Hawk habe etwa eine halbe Stunde nach dem Start aus ungeklärter Ursache in einer bergigen Gegend nahe der Hauptstadt Taipeh notlanden müssen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Zehn der 13 Insassen seien gerettet worden, drei weitere würden aber noch vermisst, hieß es. Darunter sei auch Luftwaffengeneral Shen Yi-ming, der derzeitige Generalstabschef der Streitkräfte. Er sei auf dem Weg zu einem Truppenbesuch im Osten der Inselrepublik gewesen. Das Verteidigungsministerium leitete eine Untersuchung des Vorfalls ein.

+++ 6.45 Uhr: Franzose in Gewahrsam von US-Einwanderungsbeamten gestorben +++

Ein französischer Staatsbürger ist im Gewahrsam von US-Einwanderungsbeamten verstorben. Der 40-Jährige sei bereits am Sonntag in einem Krankenhaus von Albuquerque im Bundesstaat New Mexico verstorben, teilte die Einwanderungsbehörde ICE mit. Zur Todesursache machte die Behörde keine Angaben. Diese solle durch eine Autopsie offiziell festgestellt werden. Der Verstorbene stammte den Angaben zufolge ursprünglich aus Angola. Die Behörde äußerte sich nicht dazu, warum sie den Mann festgenommen hatte. In den vergangenen Monaten und Jahren waren wiederholt Menschen im Gewahrsam von US-Einwanderungs- und Grenzschutzbeamten verstorben. Zu ihnen zählte ein 37-Jähriger aus Kamerun, der im Oktober in Kalifornien starb. Als Todesursache nannte ICE eine Hirnblutung. Im selben Monat starb im ICE-Gewahrsam in Louisiana zudem ein 53-jähriger Kubaner, er nahm sich offenbar das Leben. Zuvor waren zwischen Dezember 2018 und Mai 2019 fünf Kinder aus Guatemala gestorben, nachdem sie von US-Grenzschützern aufgegriffen worden waren.

+++ 6.04 Uhr: Immer noch Tausende Säcke mit zerrissenen Stasi-Unterlagen +++

Rund 30 Jahre nach dem Mauerfall können zerrissene Stasi-Akten in Tausenden Säcken immer noch nicht ausgewertet werden. Die Papiere werden zur Zeit ausschließlich per Hand zusammengesetzt - die vor zwei Jahren gestoppte Rekonstruktion per Computer sei bislang nicht wieder in Gang gekommen, sagte der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, der Deutschen Presse-Agentur. "Aber wir geben nicht auf", betonte der frühere DDR-Oppositionelle.

+++ 5.55 Uhr: Mindestens 21 Tote durch Hochwasser in Indonesien +++

Mindestens 21 Menschen sind am Neujahrstag in und rund um die indonesische Hauptstadt Jakarta durch Hochwasser ums Leben gekommen. Nach stundenlangen, heftigen Regenfällen seien Teile Jakartas und seiner Satellitenstädte am Mittwoch überschwemmt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde mit. Dabei seien Häuser unter Wasser gesetzt und Autos weggespült worden. Einige der Opfer seien durch Stromschläge getötet worden. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Menschen auf den Dächern auf ihre Rettung warteten. In der Regenzeit sind Überschwemmungen und Erdrutsche in Indonesien verbreitet.

+++ 4 Uhr: Nach Feuerkatastrophe in Zoo - Sachverständige ermitteln Hergang +++

Nach dem verheerenden Brand im Affenhaus bleibt der Krefelder Zoo weiter geschlossen. Bei dem Feuer waren in der Nacht zu Neujahr mehrere Menschenaffen gestorben, darunter Orang-Utans, Gorillas und ein Schimpanse. Am Neujahrstag untersuchten Kriminalpolizei und Sachverständige den Brandort. Das Ergebnis wird im Laufe des Tages erwartet. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Es entstand ein Millionenschaden. Die Tiere, die ums Leben gekommen sind, seien ein unersetzlicher Verlust, auch für die Erhaltungsprogramme, sagte der Direktor des Kölner Zoos, Theo Pagel, wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" online berichtete. Auslöser der Katastrophe könnte eine in der Silvesternacht gezündete Himmelslaterne gewesen sein.

+++ 3.33 Uhr: Österreich - ÖVP und Grüne präsentieren Regierungsprogramm +++

Die Parteichefs von ÖVP und Grünen in Österreich wollen nach ihrer grundsätzlichen Einigung die Inhalte ihres Regierungspakets am Donnerstag präsentieren. Der designierte neue Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein künftiger Vize Werner Kogler (Grüne) hatten am Mittwochabend angekündigt, dass der Koalitionsvertrag nicht nur minimale Kompromisse enthalte, sondern "das Beste aus beiden Welten".

+++ 1.51 Uhr: Touristen sollen Brandgebiete in Australien verlassen +++

Touristen sollen die Brandgebiete im Südosten Australiens angesichts einer neuen, für das Wochenende erwarteten Hitzewelle innerhalb von 48 Stunden verlassen. Die Feuerwehr des Bundesstaats New South Wales legte ein Gebiet fest, aus dem Menschen raus sollen, die dort keinen festen Wohnsitz haben. Es erstreckt sich 240 Kilometer vom Urlaubsort Batemans Bay Richtung Süden bis zur Grenze des Staats Victoria. Am Samstag werden vom Wetteramt für die Region Temperaturen jenseits der 40-Grad-Grenze und starker Wind erwartet. Dadurch können die verheerenden Buschbrände noch einmal angefacht werden, die ohnehin hohe Brandgefahr steigt weiter.

+++ 1.13 Uhr: SPD schlägt "Windbürgergeld" vor +++

Die SPD strebt die Einführung eines sogenannten Windbürgergeldes an, um den Widerstand gegen Windräder vor der eigenen Haustür zu überwinden. Bürger, die Windräder in ihrer Nachbarschaft akzeptierten und damit den Ausbau der erneuerbaren Energien ermöglichten, sollten finanziell belohnt werden, sagte SPD-Fraktionsvizechef Matthias Miersch der "Neuen Osnabrücker Zeitung". In einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe würden derzeit mehrere Konzepte geprüft, um die Akzeptanz von Windrädern zu erhöhen, sagte Miersch. Diese reichten von der Beteiligung der Kommunen am Umsatz von Windparks bis zu direkten Geldflüssen an alle betroffenen Anwohner. Der SPD-Politiker forderte eine Einigung noch innerhalb des ersten Jahresquartals.