+++ 7.44 Uhr: Dalai Lama mit Brustschmerzen in Krankenhaus eingeliefert +++

Der Dalai Lama ist nach Angaben eines Mitarbeiters mit Brustschmerzen in ein Krankenhaus in Neu Delhi eingeliefert worden. Das im indischen Exil lebende geistliche Oberhaupt der Tibeter sei am Dienstagmorgen (Ortszeit) für eine ärztliche Untersuchung in ein Krankenhaus geflogen worden, sagte der Vertreter des Dalai Lama in den USA, Ngodup Tsering, der Nachrichtenagentur AFP. Der Gesundheitszustand des 83-Jährigen sei stabil. Demnach habe der Dalai Lama unter "leichtem Husten" gelitten. "Der Arzt sagte, es gebe nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Es ist nicht so schlimm", sagte Tsering. Er ließ offen, ob der 83-Jährige länger im Krankenhaus bleiben müsse. "Er ruht sich für einige Tage aus." Der Polizeichef des Bezirks Kangra, in dem der Dalai Lama lebt, sagte der Zeitung "The Indian Express", das geistliche Oberhaupt der Tibeter habe einen Linienflug nach Neu Delhi genommen. "Es gibt keinen Grund zur Panik."

+++ 6.15 Uhr: Superstar Nowitzki beendet Basketball-Karriere +++

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki wird seine ruhmreiche Karriere nach dieser NBA-Saison beenden. Das kündigte der 40 Jahre Profi der Dallas Mavericks am Dienstagabend in Dallas nach dem letzten Heimspiel gegen die Phoenix Suns an. "Das war mein letztes Heimspiel. Aber ich werde hier bleiben, das ist mein neues Zuhause, mit meiner Frau und meinen Kids. Ich bin ein Texaner geworden, danke euch allen", sagte der Würzburger bei den Feierlichkeiten in der Arena. Da Dallas die Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga verpasst hat, wird die Partie am Donnerstag (2.00 Uhr/DAZN) bei den San Antonio Spurs der letzte reguläre Auftritt für Nowitzki. Bei einer Lichtershow ging Nowitzki vom Feld, zuvor hatten ihn fünf Legenden um Larry Bird und Landsmann Detlef Schrempf in einer beeindruckenden Abschiedsgala geehrt.

+++ 5.35 Uhr: Rentenerhöhung kostet 11 Milliarden Euro +++

Die zum 1. Juli anstehende Rentenerhöhung kostet knapp 11 Milliarden Euro pro Jahr. Im laufenden Jahr fallen Kosten von knapp 5,5 Milliarden Euro an. Das geht aus dem entsprechenden Verordnungsentwurf hervor, den das Bundessozialministerium auf seiner Homepage veröffentlichte und über den das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete. Die Mehrkosten trägt vor allem die Rentenversicherung, daneben unter anderem noch die Alterssicherung der Landwirte. Die Bezüge der rund 20 Millionen Rentner in Deutschland steigen zum 1. Juli spürbar. In Westdeutschland steigen die Renten um 3,18 Prozent, im Osten sogar um 3,91 Prozent. Eine monatliche Rente von 1000 Euro, die nur auf West-Beiträgen beruht, erhöht sich dadurch um 31,80 Euro, eine gleich hohe Rente mit Ost-Beiträgen um 39,10 Euro.

+++ 4.05 Uhr: Mindestens zehn Tote bei schweren Unwettern in Rio de Janeiro +++

Bei schweren Unwettern in der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Die Opfer ertranken in ihren Autos, wurden von umstürzenden Bäumen erschlagen oder bei Erdrutschen getötet, wie das Nachrichtenportal G1 am Dienstag berichtete. Bei den seit Montag andauernden heftigen Regenfällen soll es sich um das schwerste Unwetter seit über 20 Jahren in Rio de Janeiro handeln.

+++ 3.50 Uhr: Mehr als 100.000 Migranten im März an US-Grenze zu Mexiko aufgegriffen +++

Die US-Behörden haben im März an der Grenze zu Mexiko mehr als 100.000 Migranten aufgegriffen - ein deutlicher Anstieg gegenüber den Vormonaten. Von den knapp 103.500 aufgegriffenen Migranten waren mehr als 57.000 mit Verwandten unterwegs, wie die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde am Dienstag mitteilte. In mehr als 9300 Fällen handelte es sich um unbegleitete Minderjährige. Im Februar hatten die US-Behörden an der südlichen Grenze des Landes noch rund 76.500 Migranten aufgegriffen. Die hohe Zahl illegaler Grenzübertritte ist US-Präsident Donald Trump ein Dorn im Auge. Er hat den Kampf gegen die illegale Einwanderung zu einem seiner Leitthemen gemacht.

+++ 3.10 Uhr: Klinik-Ärzte wollen mit Warnstreiks Druck für Forderungen machen +++

Mit Warnstreiks in fast allen Bundesländern wollen Ärzte an kommunalen Kliniken an diesem Mittwoch Druck für ihre Forderungen im festgefahrenen Tarifstreit machen. Es habe sich großer Unmut über die Arbeitgeber angestaut, sagte der Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Rudolf Henke. Die Ärzte erwarteten konkrete Verbesserungen ihrer Arbeitsbedingungen - weniger Belastung, bessere Planung und mehr Zeit für Familie und Privatleben. Zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen hat der Marburger Bund bundesweit in rund 500 Einrichtungen außer in Berlin, Brandenburg und Hamburg. In bestreikten Kliniken soll eine Notdienstversorgung sichergestellt werden. Zu einer zentralen Kundgebung in Frankfurt am Main (13.00 Uhr) werden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet.

+++ 2.15 Uhr: Spektakulärer Überfall mit Millionenbeute am Flughafen von Tirana +++

Bei einem Raubüberfall auf eine Passagiermaschine am Flughafen der albanischen Hauptstadt Tirana haben Bewaffnete mehrere Millionen Euro erbeutet. Drei als Soldaten verkleidete Angreifer schlugen am Dienstag laut Polizeiangaben zu, als das Geld gerade in ein Flugzeug der österreichischen Fluggesellschaft Austria Airlines mit dem Ziel Wien verfrachtet wurde. Die Beute soll Medienberichten zufolge zwischen 2,5 und zehn Millionen Euro betragen. Bei einem anschließenden Schusswechsel mit der Polizei wurde einer der Räuber getötet. Später nahm die Polizei vier Männer fest und befragte rund 40 weitere. Die bewaffneten Angreifer waren über einen Feuerwehrzugang in den Mutter-Teresa-Flughafen von Tirana gelangt und auf das Rollfeld gestürmt. Eine Sprecherin von Austria Airlines sagte, die Passagiere hätten sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Flugzeug befunden. Weder für die Fluggäste, noch für die Besatzung habe eine Gefahr bestanden. Die Maschine startete schließlich mit fast dreistündiger Verspätung. Das Geld sollte zu einer Bank nach Wien geflogen werden.

1.30 Uhr: Sudanesische Opposition: In vergangenen Tagen 20 Demonstranten getötet +++

Im Sudan sind nach Oppositionsangaben in den vergangenen Tagen 20 demonstrierende Regierungsgegner getötet worden. Oppositionsführer Sadek al-Mahdi sagte am Dienstag, maskierte Bewaffnete hätten seit Samstag jeden Morgen das Feuer auf die vor dem Armee-Hauptquartier in der Hauptstadt Khartum versammelten Demonstranten eröffnet. "Es gab 20 Märtyrer." Gegner des umstrittenen Staatschefs Omar al-Baschir belagern seit Samstag das Armee-Hauptquartier in Khartum. Auf dem Gelände befinden sich auch die Residenz des Präsidenten und das Verteidigungsministerium. Die Demonstranten verlangen vor der Armee, sich auf die Seite der Regierungsgegner zu stellen. Während Sicherheitskräfte immer wieder mit Tränengas gegen die Demonstranten vorgingen, waren wiederholt auch Schüsse zu hören.

+++ 0.23 Uhr: Macron fordert Freilassung iranischer Menschenrechtlerin Sotudeh +++

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron fordert die Freilassung der iranischen Menschenrechtlerin und Sacharow-Preisträgerin Nasrin Sotudeh. Macron habe seinem iranischen Kollegen Hassan Ruhani bei einem Gespräch seine Besorgnisse über den Fall mitgeteilt, teilte der Élyséepalast am Dienstagabend in Paris mit. Sotudeh war vergangenen Monat in Teheran zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Neben staatsfeindlicher Propaganda und Beleidigung des obersten Führers des Landes, Ajatollah Ali Chamenei, wurde ihr auch Spionage unterstellt. Sotudeh hatte alle Vorwürfe kategorisch zurückgewiesen. Der Sacharow-Preis wird vom EU-Parlament vergeben und ehrt besonderes Engagement für Menschenrechte.