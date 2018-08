Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Neue US-Strafzölle auf türkischen Stahl in Kraft (6.06 Uhr)

Nur rund 20 Teilnehmer bei Neonazi-Demo in Washington (2.55 Uhr)

Offenbar Einreisesperre gegen Sami A. verhängt (1.19 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 08.14 Uhr: Drittes Gipfeltreffen zwischen Moon und Kim im September in Pjöngjang +++

Das dritte Gipfeltreffen zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un findet Medienberichten zufolge im September in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang statt. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap zitierte am Montag eine entsprechende gemeinsame Erklärung ranghoher Vertreter Nord- und Südkoreas. Diese trafen sich im Grenzort Panmunjom in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Ländern, um das Gipfeltreffen vorzubereiten. Eine Quelle für ihre Angabe nannte die Nachrichtenagentur nicht.

Sollte Moon nach Pjöngjang reisen, wäre es das erste Mal, dass ein südkoreanischer Staatschef dies seit mehr als einem Jahrzehnt tut. Das Treffen zwischen Kim und Moon im April in Panmunjom hatte auch dem Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump in Singapur im Juni den Weg gebahnt. Im Mai waren Moon und Kim überraschend ein weiteres Mal in Panmunjom zusammengetroffen.

+++ 07.14 Uhr: Drei Tote bei Lkw-Unfall bei Peine - A2 gesperrt +++

Bei schweren Unfällen auf der A2 bei Peine sind nach Polizeiangaben drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden schwer verletzt. Die Autobahn wurde am Mmorgen in Fahrtrichtung Hannover zwischen Watenbüttel und Hämelerwald gesperrt. Am Stauende sei es bereits zu Folgeunfällen gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen hatte zuerst ein Lastwagen ein Stauende übersehen, woraufhin ein weiterer Lastwagen und ein Kleintransporter nahezu ungebremst auf ihn aufgefahren waren. In dem Transporter starben beide Insassen. Ein dritter Mensch starb bei einem Folgeunfall am Stauende, in den vier Lastwagen verwickelt waren. Zwei weitere Menschen wurden dabei verletzt. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Der Einsatz dauerte am Morgen an, wie lange die Autobahn gesperrt bleiben sollte, war noch nicht absehbar. Der Verkehr wurde umgeleitet.

+++ 06.26 Uhr: Zahlreiche Tote bei Überschwemmungen in Südindien +++

Bei schweren Überschwemmungen sind im südindischen Bundesstaat Kerala laut Medienberichten mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. Sechs Menschen würden noch vermisst, meldete die "Times of India" in ihrer Online-Ausgabe. Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen.

Um Dammbrüche zu vermeiden, mussten die Behörden bei zahlreichen Speicherseen Wasser ablassen. Die für die Jahreszeit üblichen Monsunregenfälle seien außerordentlich heftig, sagte Keralas Regierungschef Pinarayi Vijayan dem Sender CNN. "Zum ersten Mal in der Geschichte mussten 27 Dämme im Staat geöffnet werden", fügte er hinzu. An der Malabar-Küste mussten auch 54 Touristen in Sicherheit gebracht werden.

+++ 06.06 Uhr: Neue US-Strafzölle auf türkischen Stahl in Kraft +++

Im Streit zwischen Washington und Ankara sind drastisch erhöhte US-Strafzölle in Kraft getreten. Seit 0.01 Uhr (US-Ostküstenzeit/6.01 MESZ) wird Stahl aus der Türkei mit Abgaben in Höhe von 50 Prozent statt bislang 25 Prozent belegt, wie das Weiße Haus zuvor verkündet hatte. US-Präsident Donald Trump hatte die Verdoppelung am Freitag angeordnet.

Auf Twitter hatte Trump zugleich angekündigt, auch die Strafzölle auf Aluminium aus der Türkei auf 20 Prozent zu verdoppeln. Für die neuen Abgaben auf Aluminium wurde noch kein Datum genannt. Trump hatte in dem Tweet vom Freitag ausdrücklich auf die schlechten Beziehungen zu dem Nato-Partner und auf den Absturz der türkischen Lira verwiesen, den er mit seiner Ankündigung weiter beschleunigte. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wirft den USA vor, einen "Wirtschaftskrieg" gegen sein Land zu führen.

+++ 05.05 Uhr: Tödlicher Unfall auf Autobahn - Einsatzkräfte beschimpft +++

Sie kommen als Retter, werden dann aber behindert und beschimpft: Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A27 bei Bremerhaven ausgerückt, bei dem ein 79-Jähriger Autofahrer getötet und seine 78-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurden. Der Mann war mit seinem Auto auf einen vor ihm fahrenden Pferdeanhänger geprallt. Bei den Rettungsarbeiten seien die Beamten zum Teil gestört und beleidigt worden, hieß es - unter anderem mit Begriffen wie "unfähige Idioten". Die Polizei habe Platzverweise erteilt.

+++ 04.00 Uhr: in Peru stürzt in Schlucht - Mindestens 15 Tote +++

Bei einem Busunglück in Peru sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. 25 weitere seien verletzt worden, als der Bus am Sonntag im Norden des Landes in eine Schlucht gestürzt sei, teilte die Polizei mit. Der Bus war demnach auf dem Weg in die Hauptstadt Lima, als er von der Straße abkam und etwa 50 Meter in die Tiefe stürzte. Medienberichten zufolge waren auch drei Kinder unter den Opfern.

+++ 03.54 Uhr: Kubaner beraten über Verfassungsreform +++

Die Kubaner debattieren ab heute in 135.000 Versammlungen und Foren auf der ganzen Insel über eine reformierte Verfassung. Künftig sollen unter anderem das Recht auf Privateigentum sowie die Ehe für alle festgeschrieben sein. Die weitreichende Macht der Kommunistischen Partei Kubas wird jedoch nicht angetastet. Im kommenden Februar sollen die Kubaner in einem Referendum über die Verfassungsreform entscheiden.

Die derzeitige Verfassung stammt aus dem Jahr 1972 und wurde bereits 1992 und 2002 reformiert. Die neue Verfassungsreform soll nun "unsere Wirklichkeit und die absehbare Zukunft abbilden", hieß es aus Regierungskreisen.

+++ 02.55 Uhr: Nur rund 20 Teilnehmer bei Kundgebung Rechtsextremer in Washington +++

u einer von Rechtsextremen organisierten Kundgebung in der US-Hauptstadt Washington haben sich lediglich rund 20 Teilnehmer eingefunden. Sie trafen auf massiven Protest von mindestens 300 Gegendemonstranten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um beide Gruppen auseinanderzuhalten.

Anlass für die Kundgebung der Rechtsextremen in der Nähe des Weißen Hauses war der Jahrestag der tödlichen Ausschreitungen bei einem rechtsradikalen Aufmarsch in Charlottesville im Bundesstaat Virginia.

+++01.53 Uhr: Getöteter Obdachloser auf Friedhof in München entdeckt +++

Auf einem Friedhof in München haben Passanten einen getöteten Obdachlosen gefunden. Wie die Polizei mitteilte, wies das auf dem Friedhof im Stadtteil Maxvorstadt gefundene Opfer massive Kopfverletzungen auf.

Auf dem Friedhof sei ein 36-jähriger Rumäne angetroffen worden, der ebenfalls dem Obdachlosenmilieu zugeordnet werde, hieß es. Da sich ein Tatverdacht gegen den Mann erhärtet habe, sei er vorläufig festgenommen worden. Bei dem 55-jährigen Toten handelt es sich den Angaben zufolge ebenfalls um einen Rumänen.

+++ 01.31 Uhr: Syrische Flüchtlinge in Kroatien von Felsen erschlagen +++

Auf ihrem heimlichen Weg nach Mitteleuropa sind zwei syrische Flüchtlinge an einem Berghang in Kroatien von einem tonnenschweren Felsen erschlagen worden. Eine zwölfköpfige Flüchtlingsgruppe hatte nach Angaben der Zeitung "Jutarnji List" in der Nähe von Tomici in der Gemeinde Ogulin in einem Wäldchen an einem Berghang übernachtet, als sich die Felswand löste und auf die Migranten fiel. Die Überlebenden, einige von ihnen durch Felsbrocken verletzt, mussten erst mehrere Kilometer laufen, ehe sie in einer kleinen Siedlung Hilfe erhielten.

Die Migranten waren offenkundig aus Bosnien-Herzegowina über die grüne Grenze nach Kroatien gekommen und wollten nach Polizeiangaben in die norditalienische Hafenstadt Triest. Nach der Schließung der klassischen Balkanroute über Mazedonien weichen Migranten auf ihrem Weg nach Mitteleuropa zunehmend auf die schwierigere Strecke über Albanien, Südserbien und Bosnien-Herzegowina aus.

+++ 01.19 Uhr: Offenbar Einreisesperre für Sami A. verhängt +++

Der juristische Streit um die Abschiebung des mutmaßlichen Islamisten Sami A. nimmt offenbar eine neue Wendung. Der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise in Nordrhein-Westfalen, dass gegen den Tunesier eine Wiedereinreisesperre verhängt worden sei.

Demnach hat das zuständige Ausländeramt Bochum über das Landeskriminalamt NRW den mutmaßlichen Ex-Leibwächter des langjährigen Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden national wie auch für die europäischen Schengenstaaten zur sogenannten Einreiseverweigerung ausschreiben lassen. Folglich werde der abgeschobene Tunesier im Schengener Informationssystem für die Sicherheitsbehörden (SIS) als unerwünschte Person gelistet.

Der zuletzt in Bochum lebende A. war Mitte Juli nach Tunesien abgeschoben worden. Einen Tag vor der Abschiebung hatte das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen ein Abschiebeverbot verhängt, weil dem von den deutschen Behörden als islamistischer Gefährder eingestuften Tunesier in seiner Heimat Folter drohe. Diese Entscheidung lag den Behörden beim Abflug der Maschine mit A. aber nicht vor. Das Verwaltungsgericht forderte daraufhin, A. nach Deutschland zurückzuholen.