Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Neue Suchaktionen im Fall Rebecca geplant (6.59 Uhr)

Umfrage: Mehrheit der Deutschen gegen Schulfrei für Klima-Demos (4.49 Uhr)

Massiver Stromausfall taucht Krisenstaat Venezuela ins Dunkel (3.37 Uhr)

Hohe Haftstrafe für Trumps Ex-Wahlkampfmanager Manafort (1.07 Uhr)

US-Regierung hält Deal mit Nordkorea bis 2020 für möglich (0.04 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 8 Uhr: United-Fan in Paris mit Klinge attackiert +++

Ein Fan von Manchester United ist in Paris mit einer Klinge attackiert worden und im Krankenhaus notoperiert worden. Medienberichten zufolge war der 44 Jahre alte Brite nach dem Spiel seiner Mannschaft gegen Paris Saint-Germain zusammen mit anderen Fans Taxi gefahren und vom Fahrer angegriffen worden. Der Fahrer habe mit einer großen Klinge auf den Fußball-Fan eingestochen.

"Wir sind nach einem Zwischenfall, in den ein britischer Mann am 6. März in Paris involviert war, mit den französischen Behörden in Kontakt und bereit zu unterstützen, sollte das nötig sein", teilte das britische Außenministerium mit. Manchester United hatte am Mittwoch durch einen späten 3:1-Sieg im Rückspiel des Achtelfinales der Champions League bei Paris Saint-Germain überraschend das Viertelfinale erreicht.

+++ 7.07 Uhr: Drei Tote bei Unfall auf der A24 +++

Bei einer Karambolage mit mehreren Fahrzeugen und einem Viehtransporter sind drei Menschen gestorben. Zwei weitere Menschen wurden bei dem schweren Unfall auf der Autobahn 24 verletzt, einer davon schwer, wie die Polizei mitteilte. Zwei Autos und zwei Lastwagen seien in den frühen Morgenstunden in Fahrtrichtung Berlin zwischen Zarrentin und Wittenburg ineinander gekracht, hieß es. Einer der Lastwagen hatte zwischen 600 und 650 Ferkel geladen. Einige der Tiere starben bei dem Unfall, andere wurden verletzt, einige flüchteten. Wie sich der Unfall genau ereignete, war zunächst unklar. Die Polizei richtete eine Vollsperrung der Autobahn in beiden Richtungen ein.

+++ 6.59 Uhr: Neue Suchaktionen im Fall Rebecca für Freitag geplant +++

Die Suche im Fall der verschwundenen 15-jährigen Rebecca aus Berlin geht weiter. Für diesen Freitag seien neue Suchaktionen geplant, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am frühen Freitagmorgen. Auch die mehr als 300 Hinweise, die nach einer ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" am Mittwochabend bei den Ermittlern eingingen, würden von Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt weiter geprüft. Die Gesamtzahl der Hinweise lag damit am Donnerstag bei rund 700. Rebecca war am 18. Februar in den frühen Morgenstunden aus dem Haus ihrer Schwester und ihres Schwagers verschwunden. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass sie getötet wurde.

+++ 6.08 Uhr: Chinas Exporte fallen unerwartet stark um 20 Prozent +++

Die chinesischen Exporte sind im Februar unerwartet stark um 20,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gefallen. Die Importe verringerten sich um 5,2 Prozent. Vor dem Hintergrund des Handelskrieges mit den USA gingen Chinas Ausfuhren allein auf den US-Markt in den ersten beiden Monaten des Jahres in US-Dollar berechnet um 9,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück, berichtete Chinas Zollverwaltung am Freitag in Peking. Die Importe aus den USA fielen im Januar und Februar sogar um 32,2 Prozent.

Trotz des Rückgangs der Exporte in die USA verkaufte China in den beiden Monaten für 290 Milliarden US-Dollar mehr Waren auf den amerikanischen Markt es von dort importierte. Dieser Handelsüberschuss Chinas mit den USA stieg um 3,9 Prozent. Wegen des langen chinesischen Neujahrsfestes, das jedes Jahr zu einer anderen Zeit zwischen Januar und Februar gefeiert wird, legt Chinas Zoll die Zahlen immer für beide Monate vor.

+++ 6.06 Uhr: Migrationsexperte: Mexiko droht humanitäre Krise an US-Grenze +++

Migrationsexperten befürchten eine humanitäre Krise an der Grenze, sollten die Vereinigten Staaten vermehrt mittelamerikanische Migranten in mexikanische Grenzstädte abschieben. Das lateinamerikanische Land sei darauf nicht vorbereitet, sagte Duncan Wood vom Mexiko-Institut der US-Denkfabrik Wilson Center der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag (Ortszeit). Mexiko müsse seine Nordgrenze in die eigene Hand nehmen und dort mehr Personal und Infrastruktur einsetzen, so Wood. Die Frage, wie Mexiko mit den sogenannten Migranten-Karawanen umgeht, prägte neben anderen Themen die Arbeit des mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador während seiner ersten 100 Tage im Amt.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) kritisierte, dass Migranten während der Bearbeitung ihres US-Asylantrags in der Grenzstadt Tijuana warten müssten. Die Stadt leide unter einer hohen Rate an Gewalttaten, so Madeleine Penman von AI in Mexiko. Dort sei es für die Menschen nicht sicher. Auch bei den ausgestellten humanitären Visa der mexikanischen Regierung seien noch viele Fragen zur Dauer der Gültigkeit offen, so Penman.

+++ 5.56 Uhr: 25 zentralamerikanische Migranten bei Verkehrsunfall in Mexiko getötet +++

Bei einem Verkehrsunglück in Mexiko sind mindestens 25 zentralamerikanische Migranten ums Leben gekommen. 29 weitere Menschen seien bei dem schweren Unfall im Bundesstaat Chiapas am Donnerstag (Ortszeit) verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Demnach kam der Lastwagen, der die Migranten transportierte, von der Straße ab und überschlug sich.

+++ 4.49 Uhr: Umfrage: Mehrheit der Deutschen gegen Schulfrei für Klima-Demos +++

Eine Mehrheit der Deutschen hält einer Umfrage zufolge nichts davon, dass Schüler freitags während der Unterrichtszeit für den Klimaschutz demonstrieren. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat für den Essener Energiedienstleister Ista ermittelt, dass 54 Prozent der Befragten der Ansicht sind, die Schüler sollten außerhalb der Schulzeit demonstrieren. Dagegen sind 37 Prozent der Meinung, dass die Schüler für die Teilnahme an den Demonstrationen schulfrei bekommen sollten.

Deutlich mehr als 80 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass Klimaschutz grundsätzlich Thema an den Schulen sein müsse. 57 Prozent sagten, Klimaschutz gehöre auf den Stundenplan. Weitere 22 Prozent sind für freiwillige Arbeitsgemeinschaften nach dem Unterricht und acht Prozent wollen, dass der Freitag in der Schule grundsätzlich dem Klimaschutz gewidmet werden soll.

+++ 4.16 Uhr: TÜV Süd prüft mögliche Versäumnisse bei Damm-Katastrophe in Brasilien +++

Sechs Wochen nach dem verheerenden Dammbruch in Brasilien mit mehr als 180 Toten prüft der TÜV Süd mögliche Versäumnisse bei dem Unglück und schließt Konsequenzen nicht aus. "Mit Unterstützung eigener und externer Experten untersucht die TÜV Süd AG ihre internen Prozesse sowie mögliche Ursachen für den tragischen Dammbruch in Brumadinho, Brasilien", teilte eine vom Unternehmen beauftragte Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Der Dienstleister aus München hatte den Damm an einer Eisenerzmine im Bundesstaat Minas Gerais im Südosten des südamerikanischen Landes im vergangenen Jahr zwei Mal geprüft. Mindestens ein TÜV-Ingenieur soll Zweifel an der Stabilität des Damms angemeldet haben, wie schon früher bekanntgeworden war. Der Damm war am 25. Januar gebrochen und hatte eine Schlammlawine ausgelöst, die mindestens 186 Menschen tötete. Rund 120 Menschen gelten noch immer als vermisst.

+++ 4.05 Uhr: Dienstältester hauptamtlicher Rathaus-Chef geht in Pension +++

Der dienstälteste hauptamtliche Bürgermeister Deutschlands geht in den Ruhestand. Nach 42 Jahren im Amt wird Ulrich Künz, Verwaltungschef der Stadt Kirtorf im hessischen Vogelsbergkreis, am Samstagabend verabschiedet. Am Montag übergibt der 68-jährige CDU-Politiker sein Amt dann an Nachfolger Andreas Fey. Der ist SPD-Mitglied, trat bei der Wahl im Dezember aber als unabhängiger Kandidat an. Künz war im März 1977 zum Bürgermeister gewählt worden. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Ulrich Künz ist ein Unikat als erfolgreicher Bürgermeister."

+++ 3.37 Uhr: Massiver Stromausfall taucht Krisenstaat Venezuela ins Dunkel +++

Ein massiver Stromausfall hat weitere Teile von Venezuela in Dunkelheit versinken lassen. Am Donnerstagabend gab es Medienberichten zufolge in weiten Teilen des südamerikanischen Landes kein Licht. In der Hauptstadt Caracas kam es zu einem Verkehrschaos. Mitten im Feierabendverkehr fiel die Metro aus, zahlreiche Ampeln funktionierten nicht.

Informationsminister Jorge Rodríguez sprach von Sabotage und machte Feinde der sozialistischen Regierung von Präsident Nicolás Maduro für den Stromausfall verantwortlich. "Das Ziel war, das venezolanische Volk für mehrere Tage von der Stromversorgung abzuschneiden", sagte er. "Das wird diesen Kriminellen nicht gelingen."

Maduro und der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó liefern sich seit Wochen einen erbitterten Machtkampf. "Dieser vom US-Imperialismus angekündigter und angeführter Strom-Krieg gegen unser Volk wird scheitern", schrieb Maduro auf Twitter.

+++ 3.26 Uhr: Göring-Eckardt kritisiert Altmaier in Debatte um Paketboten +++

In der Debatte um die Arbeitsbedingungen von Paketboten hat Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) scharf kritisiert. "Altmaiers Widerstand gegen faire Arbeitsbedingungen in der Paketbranche ist völlig unverständlich und so nicht hinzunehmen", sagte Göring-Eckardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Der Wirtschaftsminister leiste einen eigenen Beitrag dazu, "dass bestehende Arbeitsmarktregeln weiter unterlaufen werden, wenn er sich auf die Seite der Unternehmensspitzen stellt, statt auf die der vielen Beschäftigten, die zu ausbeuterischen Konditionen weit unterhalb des Mindestlohns Pakete ausliefern müssen".

+++ 2.25 Uhr: Japans Wirtschaft erholt sich zum Jahresende 2018 stärker als gedacht +++

Japans Wirtschaft ist nach einer Schwächephase im Schlussquartal 2018 stärker gewachsen als zunächst gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei in den drei Monaten bis Ende Dezember auf das Jahr hochgerechnet um 1,9 Prozent gestiegen, teilte die Regierung am Donnerstag auf Basis revidierter Daten mit. Zunächst hatten die amtlichen Statistiker ein Plus von 1,4 Prozent errechnet.

Hintergrund für die besseren Daten sind die Kapitalausgaben der Unternehmen. Damit hat sich die Nummer Drei der Weltwirtschaft vom Rückschlag im Quartal zuvor erholt. Damals war das BIP wegen einer Reihe von Naturkatastrophen, die auf die Produktion und Exporte drückten, um 2,6 Prozent gefallen. Im Vergleich zum Vorquartal wuchs Japans Wirtschaft im Schlussquartal 2018 um 0,5 Prozent, hieß es.

+++ 1.07 Uhr: Hohe Haftstrafe für Trumps Ex-Wahlkampfmanager Manafort +++

Ein Gericht in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia hat den früheren Wahlkampfmanager von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, zu knapp vier Jahren Haft verurteilt. Das berichteten US-Medien am Donnerstagabend (Ortszeit) übereinstimmend. Das Gericht blieb mit der Strafe von 47 Monaten deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die eine Haftstrafe von bis zu 25 Jahren gefordert hatte.

Der 69-Jährige war in dem Prozess bereits im vergangenen August von Geschworenen unter anderem wegen Steuerhinterziehung und Bankbetrugs schuldig gesprochen worden. Dieser Prozess hatte nicht direkt etwas mit der Russland-Affäre um Trump zu tun. In einem weiteren Verfahren gegen Manafort vor einem Gericht in Washington soll in der kommenden Woche ein Urteil gefällt werden.

+++ 0.27 Uhr: Paar auf brasilianischem Skandalvideo: "Das war ein politischer Akt" +++

Nach dem Sturm der Entrüstung über ein obszönes Video vom Straßenkarneval in Brasilien haben sich die Darsteller zu Wort gemeldet. Die Aufführung sei ein "politischer Akt" gewesen, mit dem die unter dem rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro herrschende konservative und schwulenfeindliche Stimmung kritisiert werden sollte, schrieben die beiden Männer in einem Manifest, das die Zeitung "Folha de S. Paulo" am Donnerstagabend (Ortszeit) veröffentlichte.

Das Video hatte Bolsonaro am Mittwoch auf sein Twitter-Konto gestellt und damit für Schock, Kritik und Empörung gesorgt. Dazu schrieb er unter anderem, auch wenn er sich dabei nicht wohl fühle, solle die Bevölkerung dies sehen und selbst ihre Schlüsse ziehen. Darstellungen wie diese seien mittlerweile üblich im Karneval, fügte er hinzu. Angesichts der Kritik ruderte Bolsonaro Stunden später zurück und ließ mitteilen, er habe nicht den Karneval allgemein kritisieren wollen.

+++ 0.07 Uhr: Kuba verkündet neue Verfassung am 10. April +++

Kubas neue Verfassung soll im April offiziell proklamiert werden. Am 10. April werde die Verfassungsnovelle ausgerufen, berichteten lokalen Medien am Donnerstag (Ortszeit). Das Datum wurde aus symbolischen Gründen gewählt. Am 10. April 1869 wurde die erste Verfassung Kubas im Zuge der Bestrebungen gegen die spanische Kolonialisierung von Unabhängigkeitskämpfern in Guáimaro verkündet. Am 24. Februar hatten sich 86,85 Prozent der Bewohner der sozialistischen Karibikinsel für die Verfassungsneuerung ausgesprochen.

+++ 0.04 Uhr: US-Regierung hält Deal mit Nordkorea bis 2020 für möglich +++

Trotz des gescheiterten Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hält die US-Regierung für möglich, bis zum Ende der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump 2020 eine Vereinbarung zur Denuklearisierung des Landes zu schließen. Das sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des US-Außenministeriums am Donnerstag in Washington. Dies sei der Zeitplan, auf den man hinarbeite. "Wir sind nicht so weit, wie wir sein wollten, aber wir machen Fortschritte."

Trumps zweites Treffen mit Kim Ende Februar in Vietnam war ohne Abschlusserklärung zu Ende gegangen. Beide Seiten waren sich in der zentralen Frage uneins, wie Nordkorea sein Atomwaffen- und Raketenarsenal abrüsten soll und welche Gegenleistungen es dafür geben soll.