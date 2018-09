Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Generalstaatsanwaltschaft Dresden widerspricht Maaßen (9.40 Uhr)

Ruhani sieht Iran im Krieg mit den USA (9.23 Uhr)

"SZ": SPD will Mieterhöhungen drastisch begrenzen (3.03 Uhr)

Frau verwechselt Dynamitstange und Kerze (0.27 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 9.40 Uhr: Generalstaatsanwaltschaft Dresden widerspricht Verfassungsschutzchef Maaßen +++

In der Diskussion um ein Video aus Chemnitz hat die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen widersprochen. Es gebe keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass das Video ein Fake sein könne, sagte Oberstaatsanwalt Wolfgang Klein dem Portal "Zeit Online". Daher werde es für Ermittlungen genutzt. Maaßen hatte zuvor die Echtheit des Films bezweifelt. Das Video zeigt, wie Menschen aus einer rechten Demonstration heraus auf einen Migranten losgehen.

Dem Portal und der Wochenzeitung "Die Zeit" liegt nach eigenen Angaben ein weiteres Video vor, das offenbar die Situation vor dem Übergriff zeigt. Auf dem bislang unveröffentlichten Clip sind demnach teilweise die gleichen Männer zu sehen wie auf dem Video, dessen Authentizität Maaßen in Frage gestellt hatte. Die Auswertung des Videos durch das Portal und die Wochenzeitung "Die Zeit" hätten gezeigt, dass es vom fraglichen 26. August stammt. Das Video aufgenommen hatte der Afghane Alihassan S., der eigenen Angaben zufolge wenig später selbst zum Opfer wurde.

+++ 9.23 Uhr: Präsident Ruhani sieht Iran im Krieg mit den USA +++

Der Iran befindet sich nach Ansicht von Präsident Hassan Ruhani in einem regelrechten Krieg mit den USA. Die Kriegsführung habe sich geändert, Kriege würden nicht mehr mit Panzern und Bomben geführt, sondern als Wirtschafts-, Psycho- und Propagandakriege, sagte Ruhani in Teheran. "Genau diesen Krieg führen die USA und ihre Verbündeten derzeit gegen uns." Ruhani forderte alle politischen Fraktionen im Iran auf, auf diesem "Schlachtfeld" zusammenhalten, um den Amerikanern zu zeigen, dass das Volk nicht kapitulieren werde und bereit sei, den Preis für seine Unabhängigkeit zu bezahlen.

Der einseitige Ausstieg der USA aus dem Wiener Atomabkommen von 2015 und die Wiedereinführung von ausgesetzten Sanktionen haben den Iran in eine akute Wirtschaftskrise geführt. Die nationale Währung hat fast 60 Prozent an Wert verloren, die Inflation erreicht jeden Tag neue Dimensionen. Ruhani und seine Regierung werden von verschiedenen Seiten für die Krise verantwortlich gemacht. Der Präsident selbst weist die Kritik zurück und gibt der Anti-Iran Politik von US-Präsident Donald Trump die Schuld.

+++ 8.26 Uhr: US-Polizistin irrt sich in der Wohnung und erschießt Mann +++

Eine Polizistin im US-Bundesstaat Texas hat einen Mann in dessen Wohnung erschossen - nachdem sie sich angeblich im Appartement geirrt hatte. Dallas' Polizeichefin Renee Hall sprach auf einer Pressekonferenz von einer "sehr außergewöhnlichen Situation". Die Beamtin werde auf Drogen und Alkohol getestet. Behördenangaben zufolge soll sie wegen Totschlags angeklagt werden.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend nach Dienstende der Polizistin. Noch in ihrer Uniform gekleidet, ging sie nach eigenen Angaben aus Versehen in das Appartement von Botham Shem Jean in einer gehobenen Wohnanlage nahe Dallas' Zentrum. Die Polizei konnte noch keine genauen Angaben dazu machen, was sich dann zwischen Schützin und Opfer abgespielte. Nachdem die Polizisten Jean erschossen hatte, rief sie den Rettungsdienst und erzählte den Helfern, sie habe gedacht, es habe sich um ihre eigene Wohnung gehandelt. "Im Moment gibt es mehr Fragen als Antworten", sagte Polizeichefin Hall. Der 26-jährige Jean war aus dem kleinen karibischen Inselstaat St. Lucia in die USA eingewandert. Er war Absolvent einer privaten christlichen Hochschule im US-Bundesstaat Arkansas und arbeitete für eine große Buchhaltungsfirma in Dallas.

+++ 6.19 Uhr: Golfer Woods unterstützt Nike-Werbung mit Ex-NFL-Star Kaepernick +++

Golfer Tiger Woods hat sich positiv zur neuen Nike-Werbekampagne um Ex-NFL-Star und Hymnen-Protestauslöser Colin Kaepernick geäußert. Der 42-Jährige erklärte am Rande des dritten FedEx-Cup-Playoff-Turniers, dass der von Kaepernick vertonte Werbespot "gelungen" sein. "Ich glaube, Nike versucht voranzugehen und etwas Besonders zu kreieren. Und ich glaube, das haben sie geschafft", so Woods nach der zweiten Runde bei der BMW Championship in der Nähe von Philadelphia. "Es ist ein gelungener Werbespot mit sehr starken Persönlichkeiten".

Kaepernick hatte vor zwei Jahren eine Protestwelle von Spielern der Profiliga NFL gestartet, die sich während der amerikanischen Hymne durch Kniefälle oder erhobene Fäuste gegen Polizeibrutalität und Rassen-Ungleichheiten aussprachen. US-Präsident Donald Trump attackierte die Aktionen mehrfach und forderte die Teams auf, Sanktionen gegen die Spieler zu verhängen.

+++ 3.03 Uhr: SPD will offenbar Mieterhöhungen drastisch begrenzen +++

Die SPD will den schnellen Anstieg der Mieten in den Ballungszentren laut einem Medienbericht mit einem drastischen Eingriff stoppen. Ein weit über die bisherigen Koalitionsbeschlüsse hinausgehender Zwölf-Punkte-Plan von Parteichefin Andrea Nahles und ihrem Stellvertreter Thorsten Schäfer-Gümbel strebe an, in angespannten Wohnungsmärkten für fünf Jahre alle Mietsteigerungen auf maximal die Höhe der Inflationsrate zu deckeln, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Die Inflation liegt derzeit bei knapp zwei Prozent. Bislang darf die Miete innerhalb von drei Jahren in den betroffenen Gebieten um bis zu 15 Prozent erhöht werden.

In der SPD-Zentrale heißt es dem Bericht zufolge zur Begründung, es gehe darum, Zeit zu gewinnen, bis bereits ergriffene Maßnahmen wie die Förderung des sozialen Wohnungsbaus die erhoffte Wirkung entfalteten. Explodierende Mieten seien in Ballungsräumen längst auch für Bezieher mittlerer Einkommen eine existenzielle Herausforderung. Die SPD will es demnach für Vermieter ferner erschweren, ihre Mieter mit der Begründung von Eigenbedarf zu kündigen.

+++ 2.37 Uhr: Aus Oldtimer geschleudert - Zwei Männer verletzt +++

Bei einer Spritztour mit ihrem Oldtimer sind zwei Männer nahe Tettnang am Bodensee schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 30-jährige Fahrer am Freitagabend die Kontrolle über sein Cabrio und kam von der Landstraße ab. Das Auto schleuderte in einen Graben und krachte mit voller Wucht gegen einen Baum. Der Fahrer und sein 32 Jahre alter Begleiter wurden aus dem Oldtimer geschleudert. Sie kamen ins Krankenhaus. Der Schaden an dem schrottreifen Auto, einer US-amerikanischen AC Cobra aus dem Jahr 1965, beträgt rund eine viertel Million Euro.

+++ 1.39 Uhr: Alibaba-Chef Ma kündigt für Montag seinen Rückzug aus dem Konzern an +++

Der Chef und Mitbegründer des chinesischen Internetkonzerns Alibaba, Jack Ma, hat für kommende Woche seinen Rückzug aus dem Unternehmen angekündigt. Am Montag werde er seinen Abschied nehmen, sagte der Internetmilliardär in einem Interview mit der "New York Times". Sein Schritt sei nicht das Ende einer Ära, sondern der "Beginn einer Ära", sagte Ma. Er selbst wolle sich nun auf sein wohltätiges Engagement im Bereich der Bildung konzentrieren.

Der frühere Englischlehrer Ma hatte Alibaba 1999 mit gegründet und das Unternehmen zu einem milliardenschweren Internetkoloss ausgebaut. Es ist nicht nur Chinas Marktführer beim Online-Handel, sondern auch in anderen Branchen wie der Medien- und Filmsparte aktiv. Laut Börsenschlusskurs vom Freitag ist Alibaba 420,8 Milliarden Dollar (361,8 Milliarden Euro) wert.

+++ 0.27 Uhr: Dynamitstange und Kerze verwechselt - Frau schwer verletzt +++

Weil sie im Dunklen eine Dynamitstange mit einer Kerze verwechselte, ist eine Frau in den USA schwer verletzt worden. Wie der Sender CBS berichtet, hatte die 30-Jährige bei einem Stromausfall in Bridgeport im US-Staat Connecticut zunächst versucht, im nächsten Baumarkt eine Notbeleuchtung zu kaufen. Da allerdings dort schon geschlossen war, suchte sie im Keller ihres Hauses nach einer Kerze. Allerdings habe sie dort nur mehrere Stangen Dynamit gefunden, die der frühere Hausbesitzer abgelegt hatte. Als sie die vermeintliche Kerze anzündete, kam es zur Explosion. Die Frau erlitt schwere Gesichtsverletzungen und dürfte vermutlich mehrere Finger verlieren.

+++ 0.09 Uhr: BND prüft Rechtsextremismus-Verdacht bei Ausbilder +++

Der Bundesnachrichtendienst geht einem Medienbericht zufolge einem Verdacht von Rechtsextremismus bei einem seiner Ausbilder nach. Der Auslandsgeheimdienst prüfe dienstrechtliche Maßnahmen, weil der Mann in einem Buch den Bau eines Schutzwalls um Deutschland und eine Internierung von Asylbewerbern in Lagern empfohlen habe, berichten das ARD-Magazin "Kontraste" und das Nachrichtenportal "t-online.de". Eine BND-Sprecherin sagte beiden Redaktionen weiter, das Buch gebe "ausschließlich seine persönliche Meinung" wieder.

Der Politikwissenschaftler lehrt dem Bericht zufolge an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung und bildet Mitarbeiter des BND aus. Im Zuge des Umzugs des BND nach Berlin solle er auch Mitarbeiter beim Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) ausbilden. Innenpolitiker von SPD, Grünen und Linken kritisierten, dass so jemand als Ausbilder in der öffentlichen Verwaltung tätig sei.

+++ 0.06 Uhr: Keine Einigung im "Jakobsmuschel-Krieg" +++

In der Auseinandersetzung um den Fang von Jakobsmuscheln im Ärmelkanal haben sich britische und französische Fischer vorerst nicht einigen können. Ein Treffen beider Seiten in Paris sei ohne Ergebnis geblieben, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf französische Teilnehmer. Die Diskussionen seien aber nicht abgebrochen, sagte demnach der Direktor des französischen Fischerei-Komitees, Hubert Carré.

Französische und britische Fischer hatten sich in der vergangenen Woche im Ärmelkanal eine heftige Auseinandersetzung auf hoher See geliefert. Franzosen versuchten, die Konkurrenten aus Großbritannien davon abzuhalten, vor der Küste der Normandie Jakobsmuscheln zu fangen. Die britische BBC sprach von einem "Jakobsmuschel-Krieg".