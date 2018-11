Die wichtigsten Meldungen des Tages im Kurz-Überblick:

Frisch verheiratetes Paar stirbt bei Hubschrauberabsturz (6.22 Uhr)

Wissenschaftler: Rechtsruck der CDU würde Stimmen in der Mitte kosten (4.19 Uhr)

Europäer sehen Vergangenheit rosiger als Gegenwart (3.06 Uhr)

Camila Cabello triumphiert bei MTV Europe Music Awards (0.12 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im Ticker:

+++ 08.04 Uhr: Biologin entdeckt in Deutschland neue Flechtenart +++

Mitten im Hunsrück hat eine Biologin eine bisher unbekannte Flechtenart entdeckt. In einem Buchenwald bei Börfink (Rheinland-Pfalz) stieß Dorothee Killmann von der Universität Koblenz-Landau zusammen mit ihrem Mann Burkhard Leh auf die neue Spezies, die nach ihrer wissenschaftlichen Beschreibung nun als Verrucaria hunsrueckensis bezeichnet wird - auf Deutsch: Hunsrück-Warzenflechte.

Killmann entdeckte die neue Art während einer umfassenden Erfassung der Flechtenarten in drei Naturwaldreservaten des Nationalparks Hunsrück-Hochwald. Dort registrierte sie zusammen mit ihrem Mann im Sommer 2015 insgesamt 90 Flechtenarten. "Die häufigsten kann man relativ leicht bestimmen", sagte die Wissenschaftlerin vor einer Präsentation der neuen Art in Hilscheid. Eine grünlich-braune Flechte auf dem Gestein Taunusquarzit aber entzog sich auch im Labor hartnäckig jeder Bestimmung.

+++ 7.24 Uhr: Kubas Präsident trifft Nordkoreas Machthaber +++

Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel ist bei einem Besuch in Nordkorea mit Machthaber Kim Jong Un zusammengekommen. Wie die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag berichtete, sprachen sie über "wichtige internationale Fragen von beiderseitigem Interesse". Bei den Beratungen wurde demnach bei allen Themen "ein Konsens erzielt". Bei einem Festbankett am Sonntagabend hatte Díaz-Canel laut KCNA angekündigt, die "freundschaftlichen und partnerschaftlichen Beziehungen" zu Nordkorea fortsetzen zu wollen.

Díaz-Canel hatte das Präsidentenamt in Kuba im April von Raúl Castro übernommen. Die USA hatten in der vergangenen Woche neue Sanktionen gegen den kommunistischen Inselstaat angekündigt, der einer der wenigen Verbündeten Nordkoreas ist.

+++ 6.27 Uhr: Indonesien will Bericht zu Absturz im Dezember vorlegen +++

Ihren Bericht zum Absturz einer Passagiermaschine mit 189 Todesopfern will Indonesiens Flugaufsicht im nächsten Monat vorlegen. Dies kündigte der Chef der zuständigen Behörde KNKT, Soerjanto Tjahjono, am Montag in Jakarta an. Nach seinen Angaben haben die Behörden inzwischen Flugdaten-Aufzeichnungen der Boeing 737 über einen Zeitraum von insgesamt 69 Stunden gesichert. Nach dem Stimmenrekorder, der die Gespräche im Cockpit aufgezeichnet hatte, werde allerdings noch gesucht.

Die Maschine der Billigflug-Gesellschaft Lion Air war am Montag vergangener Woche kurz nach dem Start in der Hauptstadt Jakarta ins Meer gestürzt. Alle 181 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Vermutet wird, dass das Unglück auf technische Probleme zurückzuführen ist.

+++ 6.22 Uhr: Frisch verheiratetes Paar stirbt bei Hubschrauberabsturz +++

Beim Absturz eines Hubschraubers im US-Bundesstaat Texas ist Medienberichten zufolge ein frisch vermähltes Paar ums Leben gekommen. Nicht einmal zwei Stunden nach ihrer "Märchenhochzeit" hätten beide die Ranch der Familie mit dem Helikopter verlassen und seien dann tödlich verunglückt, berichtete der Sender Fox News unter Berufung auf Angehörige und Freunde. Die Unfallermittlungsbehörde NTSB bestätigte am Sonntag (Ortszeit) Untersuchungen zu einem Hubschrauberabsturz im texanischen Uvalde, offizielle Angaben zu den Opfern gab es zunächst aber nicht.

Ein von US-Medien zitierter Familienfreund berichtete demnach auf Facebook, dass neben den Frischvermählten auch der Pilot bei dem Unglück ums Leben gekommen sei. Auch eine Studenten-Zeitung trauerte um das Paar, das an der Uni im texanischen Huntsville studiert habe.

+++ 5.07 Uhr: Deutsche kaufen Weihnachtsgeschenke immer öfter im Internet +++

Die Verbraucher in Deutschland kaufen laut einer aktuellen Umfrage ihre Weihnachtsgeschenke immer öfter im Internet. Dem stationären Handel drohen deshalb im gerade beginnenden Weihnachtsgeschäft trotz der guten Konsumstimmung Umsatzeinbußen. Zu diesem Ergebnis kommt die Unternehmensberatung EY in der Auswertung ihrer am Montag veröffentlichten Befragung "Weinachtgeschenke 2018".

Demnach kauft inzwischen bereits gut jeder fünfte Verbraucher seine Weihnachtsgeschenke lieber online. Zum Vergleich: Vor einem Jahr war der Anteil der E-Commerce-Nutzer hier nur halb so hoch. "Die großen Online-Anbieter bauen ihre Marktmacht kontinuierlich aus und können sich ein immer größeres Stück vom Kuchen sichern - zulasten des stationären Handels, der sich in Summe auf ein leicht rückläufiges Geschäft mit Weihnachtsgeschenken einstellen muss", prognostizierte EY-Handelsexperte Thomas Harms.

+++ 4.19 Uhr: Wissenschaftler: Rechtsruck der CDU würde Stimmen in der Mitte kosten +++

Ein möglicher Rechtsruck der CDU unter neuer Parteiführung birgt aus Sicht des Politologen Stefan Marschall große Risiken. Eine solche Verschiebung biete kurzfristig keine Garantie, Stimmen von der AfD zurückzuerobern, sagte der Düsseldorfer Professor der Deutschen Presse-Agentur. Vielmehr bestehe die Gefahr, dass Stammwähler aus der Mitte abwanderten.

"Die AfD ist jetzt in 16 Landtagen und im Bundestag. Sie ist in einer so robusten Situation - einfach 'rüberzurutschen, wird nicht funktionieren", sagte der Wissenschaftler. "Wahlen werden immer noch in der Mitte gewonnen, allerdings ist die Mitte breiter geworden." Auch die Grünen zählten nun dazu. Die klassischen Wählerlager gebe es nicht mehr. "Alles ist beweglicher geworden."

+++ 4.03 Uhr: Chinas Präsident verspricht weitere Marktöffnung +++

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat eine weitere Öffnung des chinesischen Marktes versprochen. Vor dem Hintergrund des Handelskrieges mit den USA wandte sich Xi am Montag in einer Rede zur Eröffnung der ersten internationalen Importmesse (CIIE) in Shanghai gegen Protektionismus und setzte sich für ein freies weltweites Handelssystem ein. "Wirtschaftliche Globalisierung ist ein unumkehrbarer Trend der Geschichte", sagte der Staatsführer.

China wolle seine Einfuhren erhöhen, den heimischen Konsum steigern, Importhürden verringern sowie den Marktzugang und den Schutz der Urheberrechte verbessern, versprach der Präsident vage. Konkrete neue Vorschläge zum Abbau der Handelsspannungen machte er in seiner Rede allerdings nicht. Xi ging mit keinem Wort auf den Handelskrieg ein und sprach sich nur allgemein gegen Unilateralismus aus, was auf die "Amerika zuerst"-Politik von US-Präsident Donald Trump zielt.

+++ 3.06 Uhr: Umfrage: Europäer sehen Vergangenheit rosiger als Gegenwart +++

Zwei Drittel der Europäer sehen die Vergangenheit einer Umfrage zufolge positiver als die Gegenwart und neigen bei aktuellen Themen wie Einwanderung und EU-Mitgliedschaft eher zur Skepsis. Das ist das Ergebnis einer Befragung von 10 885 EU-Bürgern in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Polen, die die Bertelsmann Stiftung am Montag in Gütersloh veröffentlichte. Die repräsentative Umfrage stuft 67 Prozent der Europäer demnach als Nostalgiker ein, in Deutschland seien es 61 Prozent.

Rund 78 Prozent der Nostalgiker meinten, dass sich Einwanderer nicht in die Gesellschaft integrieren wollten - bei den europäischen "Nicht-Nostalgikern" sind 63 Prozent dieser Meinung. Nostalgie sei auch ein Hinweis auf große Verunsicherung in der Gesellschaft, sagte Isabell Hoffmann, Mitautorin der Studie.

+++ 2.49 Uhr: Hunderte mittelamerikanische Migranten in Mexiko-Stadt angelangt +++

Rund 1700 mittelamerikanische Migranten sind auf ihrem Weg in Richtung USA in Mexiko-Stadt angelangt. Die Vorhut der sogenannten Migranten-Karawane mit Menschen aus Honduras, Guatemala und El Salvador wurde am Sonntag in einem Stadion der mexikanischen Hauptstadt aufgenommen. Über tausend Migranten versammelten sich unterdessen in Puebla, 125 Kilometer südwestlich von Mexiko-Stadt, um von dort aus gemeinsam in die Hauptstadt zu ziehen.

+++ 1.04 Uhr: Steinmeier und Macron bei Weltkriegs-Gedenken in Straßburg +++

Mit einem Konzert in Straßburg im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der französische Staatschef Emmanuel Macron die Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren eingeläutet. Macron und Steinmeier wohnten am Sonntagabend im Straßburger Münster dem Konzert bei, mit dem die deutsch-französische Aussöhnung gefeiert wurde. Gespielt wurden Stücke von Debussy und Beethoven.

Macron wird in den kommenden Tagen bei einer Reise durch Frankreich zahlreiche ehemalige Schlachtfelder und Soldatenfriedhöfe besuchen, um an das Ende der "Grande Guerre" - des "Großen Krieges" - zu erinnern. Höhepunkt der Gedenkveranstaltungen zum Ende des Ersten Weltkriegs (1914-1918) wird am kommenden Sonntag eine große Zeremonie am Pariser Triumphbogen mit dutzenden Staats- und Regierungschefs aus aller Welt.

+++ 0.41 Uhr: Über zwei Tonnen Kokain aus Kolumbien beschlagnahmt +++

Sicherheitskräfte in Guatemala und Kolumbien haben am Wochenende bei zwei verschiedenen Einsätzen insgesamt 2,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Am Flughafen von Bogotá entdeckten Spürhunde am Sonntag eine in Waschmaschinen versteckte Ladung von 500 Kilogramm Kokain, die auf die kolumbianische Insel San Andrés verfrachtet werden sollte. Von dort hätte das Rauschgift nach Polizeiangaben mit Schnellbooten in die USA geschmuggelt werden sollen.

Zwei weitere Tonnen Kokain aus Kolumbien wurden von der guatemaltekischen Marine an Bord eines Tauchboots in der Karibik abgefangen, wie die Zeitung "Prensa Libre" am Sonntag berichtete. Drei Kolumbianer seien festgenommen worden. Diese Drogenladung hätte demnach ebenfalls in den USA vermarktet werden sollen. Die Behörden schätzten den Marktwert des im Tauchboot entdeckten Kokains auf umgerechnet 25 Millionen Euro.

+++ 0.12 Uhr: Camila Cabello triumphiert bei MTV Europe Music Awards +++

Die bereits im Vorfeld als Favoritin gehandelte kubanisch-amerikanische Sängerin Camila Cabello hat bei den MTV Europe Music Awards im nordspanischen Bilbao abgeräumt. Die 21-Jährige gewann bei der Mega-Show in der Bizkaia Arena in den wichtigen Kategorien Bester Song (für ihren Chart-Hit "Havana"), Beste Künstlerin sowie Bestes Video. Strahlend nahm Cabello in einer roten Abendrobe die Preise entgegen und richtete dabei einen Gruß an ihre Mitbewerberin und gute Freundin Ariana Grande, die ebenfalls nominiert war - aber leer ausging.

Das junge Publikum in der Arena kreischte oft und laut - speziell bei den Auftritten von Superstar Nicki Minaj, die sich mal im sexy pinken Outfit, mal im silbernen Abendkleid präsentierte und auch in den Kategorien Bester Hip-Hop-Act und Bester Look gewann. Für den Besten Pop-Act wurde die britische Sängerin und Songwriterin Dua Lipa ("New Rules") ausgezeichnet, Beste Newcomerin ist die US-Rapperin Cardi B. Die Trophäe für den Besten Live-Act gewann Shawn Mendes ("In My Blood"). Der erst 20-jährige Kanadier, der im vergangenen Jahr mit vier Auszeichnungen der große Gewinner der MTV EMA-Show gewesen war, bedankte sich per Videobotschaft.