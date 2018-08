Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Ehefrau schneidet Mann Genitalien ab (10.10 Uhr)

Jagdhund beißt Baby tot (9.02 Uhr)

Youtuber Leon Machère soll hohe Geldstrafe zahlen (7.30 Uhr)

Deutschland droht kein Trinkwassermangel (4.55 Uhr)

Weitere Proteste in Simbabwe werden nicht toleriert (0.55 Uhr)

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 11.10 Uhr: Drei Ausländer in Afghanistan getötet +++

In Afghanistan sind die Leichen von drei entführten Ausländern gefunden worden. Laut dem Sprecher der Kabuler Polizei, Haschmat Stanaksai, wurden sie gegen Mittag im Bezirk Musahi der Provinz Kabul gefunden. Die drei Männer waren zuvor gegen 08.00 Uhr morgens (Ortszeit) in Ostkabul von Unbekannten entführt worden. Ersten Untersuchungen zufolge stammten die Getöteten aus Mazedonien, Indonesien und Indien. Dies sei allerdings noch nicht endgültig bestätigt, sagte Stanaksai.

Zu dem Vorfall hat sich noch niemand bekannt. Wegen der schlechten Sicherheitslage hatten ausländische Organisationen ihre Sicherheitsmaßnahmen zuletzt weiter verstärkt.

+++ 11.05 Uhr: "Operation Old Boys": Zwei Rentner rauben in Barcelona 30 Büros aus +++

Zwei spanische Rentner sind in Barcelona in mehr als 30 Büros eingebrochen, um elektronisches Material und Geld zu klauen. Die 66 und 67 Jahre alten Männer seien der Polizei nun nach einjährigen Ermittlungen durch Videoaufzeichnungen ins Netz gegangen, auf denen sie während einem ihrer Diebszüge zu sehen seien, berichtete das spanische Fernsehen. Die Pensionäre hätten stets gewartet, bis die letzten Mitarbeiter die Büros am Abend verlassen hätten, die Tür aufgebrochen und in aller Ruhe nach möglichem Diebesgut gesucht.

Die Sicherheitskräfte führten die Ermittlungen unter dem Namen "Operation Old Boys". Die Verdächtigen gaben bei ihrer Festnahme an, nicht genug Rente zu bekommen. Nach Angaben der Zeitung "ABC" lebten sie aber nicht in ärmlichen Verhältnissen: Einer besitze ein Haus mit Swimmingpool, hieß es.

+++ 10.45 Uhr: Anklage gegen 45-Jährigen wegen 20 Überfällen auf Banken und Geschäfte +++

Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main hat einen 45 Jahre alten Mann wegen einer Serie von 20 Überfällen auf Sparkassen, Banken und Geschäfte angeklagt. Mehr als 15 Jahre lang soll der aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein stammende Tatverdächtige in verschiedenen Bundesländern auf Raubzüge gegangen sein, wie die Ermittler im hessischen Korbach mitteilten. Details zu den umfassenden Ermittlungen sollen am kommenden Dienstag veröffentlicht werden.

Der Tatverdächtige sitzt seit März in Untersuchungshaft. Nach einem erneuten Überfall auf die Waldecker Bank in Diemelsee-Adorf am 2. Januar kamen die Ermittler auf seine Spur. Bei der weiteren Aufarbeitung der Tatserie, an der verschiedene Polizeistellen und das hessische Landeskriminalamt beteiligt waren, konnten die Ermittler die weiteren angeklagten Überfälle ermitteln.

+++ 10.35 Uhr: Türkei: Festnahme von 27 Soldaten wegen Gülen-Verbindungen angeordnet +++

Wegen angeblicher Verbindungen zum in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen haben die türkischen Behörden die Festnahme von 27 hochrangigen Marinesoldaten angeordnet. Der Polizeieinsatz laufe in acht Provinzen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Den Soldaten werde vorgeworfen, mit Imamen der Gülen-Bewegung kommuniziert zu haben. Fünf der Soldaten seien noch im aktiven Dienst.

+++ 10.10 Uhr: Eifersüchtige Ehefrau in Indien schneidet Mann Genitalien ab +++

Eine Frau in Indien hat aus Eifersucht ihrem Ehemann den Penis abgeschnitten. Der 45 Jahre alte Mann wurde in ernstem Zustand in ein Krankenhaus im nordindischen Muzaffarnagar gebracht, wie die Polizei mitteilte. Er hatte den Angaben zufolge im vergangenen Jahr nach islamischem Recht eine zweite Frau geheiratet, weil er mit seiner ersten Ehefrau keinen Sohn hatte zeugen können. Die 35-jährige erste Frau hatte der zweiten Ehe zugestimmt.

Zuletzt habe sie sich aber vernachlässigt gefühlt, sagte ein Polizeisprecher. Das Paar habe sich häufig darüber gestritten, dass der Mann oft bei der zweiten Frau übernachtete. Schließlich sei der Streit eskaliert. Die Frau habe ihrem Mann K.o.-Tropfen verabreicht und zu einem Messer gegriffen. Sie wurde festgenommen, ihr drohen zehn Jahre Haft.

+++ 9.55 Uhr: Spanische Taxifahrer beenden Streik gegen Uber +++

Der seit vergangener Woche andauernde Streik der spanischen Taxifahrer wegen des Umgangs der Behörden mit konkurrierenden Fahrdiensten wie Uber ist vorerst beendet. Demonstrierende Fahrer, die mit Hunderten Taxen die Hauptverkehrsadern Gran Vía in Barcelona und Paseo de la Castellana in Madrid blockiert hatten, seien am Mittwochabend abgezogen, berichtete das spanische Fernsehen.

Hintergrund des Ausstands war die Forderung, die Lizenzvergaben an Konkurrenzunternehmen wie Uber und Cabify zu begrenzen. Der Streik hatte vor einer Woche in Barcelona begonnen und sich anschließend auf ganz Spanien ausgebreitet.

+++ 9.02 Uhr: Jagdhund beißt in Australien Baby tot +++

In Australien hat ein Jagdhund ein erst 14 Monate altes Mädchen totgebissen. Der Hund von der Rasse Deutsch-Drahthaar ging in der kleinen Gemeinde Neerim Junction im Südosten des Landes plötzlich auf das Baby los, wie die Polizei mitteilte. Die Mutter versuchte noch, das Tier wieder von ihrer Tochter loszureißen, jedoch ohne Erfolg. Die Rettungsärzte konnten nur noch den Tod der Kleinen feststellen. Nach Angaben eines örtlichen Fernsehsenders hatte sie zahlreiche Bisse im Gesicht.

Die Polizei nahm den Hund in Gewahrsam. Sie soll jetzt klären, wie es zu dem tödlichen Angriff kommen konnte. Deutsch-Drahthaare entstanden aus einer Züchtung im 19. Jahrhundert. Sie werden etwa 70 Zentimeter groß und haben drahtartige, eng anliegende Haare. In der Fachliteratur wird insbesondere ihre vermeintliche Kinderfreundlichkeit gelobt.

+++ 8.58 Uhr: Mit 98 Taranteln in der Wohnung - Knapp 6000 Euro Strafe +++

Wegen nicht weniger als 98 Taranteln in seiner Wohnung muss ein Spinnen-Liebhaber aus Singapur eine empfindliche Geldstrafe zahlen. Der 34-Jährige muss wegen des illegalen Besitzes und Handels mit Tieren umgerechnet fast 6000 Euro an die Staatskasse überweisen, wie der Zoll des südostasiatischen Stadtstaats mitteilte.

Der Mann war bei einer Grenzkontrolle aufgefallen, weil er auf der Rückbank seines Autos in einer Plastikdose sechs Taranteln dabei hatte. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung entdeckten die Beamten dann noch 92 andere Exemplare. In Singapur ist es nicht erlaubt, solche Spinnen als Haustiere zu halten. Die Taranteln sind jetzt in der Obhut eines Zoos.

+++ 8.50 Uhr: Fenster von Synagoge in Gelsenkirchen offenbar mit Stein eingeworfen +++

In Gelsenkirchen haben Unbekannte ein Fenster einer Synagoge in der Altstadt beschädigt. Ein Einbruchsalarm alarmierte am frühen Mittwochabend die Einsatzkräfte, wie die Polizei in der Ruhrgebietsstadt mitteilte. Die Beamten gehen davon aus, dass das Fenster mit einem Stein eingeworfen wurde. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht nach Zeugen.

+++ 8.10 Uhr: Australische Supermarktkette nimmt doch wieder Geld für Plastiktüten +++

Nach heftiger Kritik von Umweltschützern hat die australische Supermarktkette Coles beim Umgang mit Plastiktüten nochmals eine Kehrtwende gemacht. Der Konzern kündigte an, nun doch wieder Geld für seine Tüten zu verlangen. Pro Stück müssen künftig 15 australische Cent (knapp 10 Euro-Cent) gezahlt werden. Mit dem Zick-Zack-Kurs sorgte Australiens zweitgrößte Supermarktkette bei Kunden für große Verwirrung.

Seit 1. Juli ist es in ganz Australien bis auf den Bundesstaat New South Wales untersagt, dünne Einweg-Plastiktüten mit einer Dicke von weniger als 0,035 Millimetern anzubieten. An den Kassen der Coles-Märkte gab es seither landesweit Mehrwegtüten für umgerechnet 13 Euro-Cent. Dagegen protestierten jedoch Kunden, so dass Coles am Mittwoch bekanntgab, dass Tüten bis auf weiteres wieder gratis sind.

Daraufhin gab es wiederum Schelte von Greenpeace und anderen Umweltorganisationen: Mehrwegtüten seien - weil dicker - noch schlechter für die Umwelt. Auch Kunden warfen Coles vor, wegen der Proteste einer kleinen Minderheit eingeknickt zu sein. Schließlich machte Coles dann noch einmal kehrt. Die Neuregelung gilt allerdings erst vom 29. August an.

+++ 7.30 Uhr: Youtuber Leon Machère soll 37.000 Euro Zahlen +++

Wegen Amtsanmaßung und Vortäuschens einer Straftat soll der Hamburger Youtuber Leon Machère 37.000 Euro zahlen. Ein entsprechender Strafbefehl über 150 Tagessätze à 250 Euro wurde vom Amtsgericht Hamburg erlassen. Die Staatsanwaltschaft hatte dies beantragt, nachdem der 26-jährige Angeklagte nicht zur Hauptverhandlung erschienen war. Wie Richter Thomas Semprich sagte, hatte sich Machère, der bürgerlich Rustem Ramaj heißt, kurzfristig wegen Krankheit entschuldigt. "Erstaunlich ist, dass er gerade heute einen plötzlichen Krankheitsanfall kriegt", sagte er.

Laut Anklage hatte der 26-Jährige, dessen Videokanal mehr als 2,1 Millionen Abonnenten hat, in der Hamburger Innenstadt in Sichtweite von Polizeibeamten mit einem Kältespray vorgetäuscht, Wände mit Farbe zu besprühen, und sie so zum Eingreifen provoziert. Videos von dem "Prank" (englisch für Streich) lud er im Februar vergangenen Jahres bei YouTube hoch.

Ein knappes halbes Jahr später habe er ein weiteres Video veröffentlicht, auf dem zu sehen sei, wie er in einem weißen Auto mit Blaulicht und Martinshorn durch die Straßen fahre, so die Staatsanwaltschaft. Mit einem Megafon habe er Passanten, die das für einen echten Polizeieinsatz gehalten hätten, aufgefordert, die Hände zu heben, einen Atemalkoholtest zu machen oder sich auszuziehen.

+++ 4.55 Uhr: Stadtwerke: In Deutschland droht kein Trinkwassermangel +++

Trotz Hitze und Dürre wird das Trinkwasser nach Angaben der kommunalen Wasserversorger in Deutschland nicht knapp. Die Lage sei größtenteils entspannt, sagte ein Sprecher des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) der Deutschen Presse-Agentur. "Das Grundwasser speichert die Niederschläge. Talsperren und Tiefbrunnen sind somit bis in die Sommermonate hinein versorgt." Lokale Engpässe könnten durch eine Zusammenarbeit der Wasserversorger ausgeglichen werden, zudem seien Puffer Vorschrift. "Trockene Felder und braune Wiesen bedeuten aber nicht, dass das Trinkwasser für den Bürger knapp wird", sagte der Sprecher. Die Versorgung sei gesichert.

+++ 4.10 Uhr: Bahn: Klimaanlagen in Zügen trotz Hitze zuverlässig +++

Trotz der wochenlange Hitzewelle in Deutschland fallen die Klimaanlagen in den Fernzügen zwar etwas häufiger, aber insgesamt relativ selten aus. "Weit über 90 Prozent aller Klimaanlagen" in ICE und IC-Zügen funktionierten, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage in Berlin. Bei bundesweit rund 3500 klimatisierten Wagen bedeute dies an heißen Tagen den Ausfall der Kühlsysteme in mehr als 100 Wagen.

Jeder Wagen hat nach Angaben der Bahn seine eigene Klimaanlage. Meistens versage in einem Zug lediglich eine Anlage wegen Überlastung den Dienst. Die Fahrgäste könnten sich dann in andere Wagen setzen, sofern es genug freie Plätze gebe, erläuterte der Sprecher. Dass ein Zug aus dem Verkehr genommen werden müsse, weil die Luft im ganzen Zug nicht mehr ausreichend gekühlt werden könne, sei die Ausnahme. Bei den neuen Zügen (Intercity 2, ICE 3 Velaro und ICE 4) liege die Ausfallquote der Klimageräte bei einem Prozent.

+++ 2.45 Uhr: Obama kündigt Unterstützung für demokratische Kandidaten bei Wahlen im Herbst an +++

Ex-US-Präsident Barack Obama hat seine Unterstützung für mehrere Dutzend Kandidaten der Demokraten bei den bevorstehenden Kongress- und Gouverneurswahlen angekündigt. "Ich möchte darlegen, warum die demokratischen Kandidaten in diesem Herbst unsere Stimme verdienen", hieß es in einer Erklärung Obamas, in der er seine Unterstützung für 81 Demokraten aus 14 Bundesstaaten ankündigte. "Ich bin zuversichtlich, dass sie zusammen dieses Land, das wir lieben, stärken, indem sie Chancen, unsere Bündnisse und unsere Position in der Welt wieder herstellen und unser fundamentales Bekenntnis zu Gerechtigkeit, Fairness, Verantwortlichkeit und dem Rechtsstaat hochhalten", erklärte Obama.

Zu den Demokraten, für die Obama sich einsetzen will, zählt etwa der Kandidat Harley Rouda, der in Kalifornien gegen den republikanischen Abgeordneten Dana Rohrabacher antritt. Das dortige Rennen ist für die Demokraten besonders wichtig, um wieder die Mehrheit im Repräsentantenhaus erlangen zu können.

+++ 1.20 Uhr: Bayern wirbt um Tesla-Fabrik +++

Nach mehreren anderen Bundesländern hat sich auch Bayern als Standort für eine Fabrik des US-Elektroauto-Pioniers Tesla ins Spiel gebracht. Als möglichen Sitz nannte Landeswirtschaftsminister Franz Josef Pschierer (CSU) in der "Süddeutschen Zeitung" die Region Hof in Nordostbayern. Es gebe bereits Kontakte, "der Freistaat bietet für eine Ansiedlung exzellente Voraussetzungen".

+++ 0.55 Uhr: Minister: Simbabwes Regierung wird keine weiteren Proteste tolerieren +++

Die Regierung in Simbabwe wird weitere Proteste nach den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen nach eigenen Angaben nicht tolerieren. "Wir werden keine der Aktionen, die wir heute gesehen haben, tolerieren", sagte Innenminister Obert Mpofu bei einer Pressekonferenz. "Möglicherweise hat die Opposition unser Verständnis als schwach interpretiert", sagte der Minister. "Ich denke, sie testen unsere Entschlossenheit", dies sei "ein großer Fehler".

Bei gewaltsamen Protesten waren am Mittwoch in der Hauptstadt Harare mindestens drei Menschen getötet worden, nachdem hunderte Demonstranten gegen angebliche Manipulationen der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vom Montag auf die Straße gegangen waren.