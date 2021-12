Ein Paketbote bei der Arbeit: Ein Hausbesitzer hat in Bingen am Rhein einen Paketzusteller verprügelt, weil er den Mann für einen Eindringling hielt (Symbolbild)

Die News von heute im stern-Ticker.

Die News von heute im stern-Ticker:

11.19 Uhr: Eingang nicht gefunden – Paketbote von Hauseigentümer verprügelt

Ein Hausbesitzer hat in Bingen am Rhein einen Paketzusteller verprügelt, weil er den Mann für einen Eindringling hielt. Der Bote hatte nach Angaben der Polizei vom Samstag eine Lieferung abgeben wollen - aber die Haustür nicht gefunden. Daher ging er um das Gebäude herum und suchte im Wintergarten nach dem Eingang. Der Eigentümer bemerkte den Fremden, schrie ihn an und verpasste ihm mehrere kräftige Schläge.

Auch die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte den aufgebrachten Mann nicht besänftigen und stellte am Freitag daher gleich zwei Strafanzeigen: eine gegen den Hauseigentümer wegen Körperverletzung und eine gegen den Boten wegen Hausfriedensbruchs.

10 Uhr: Ukraine: Selenskyj schließt Referendum zur Ostukraine nicht aus

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kann sich ein Referendum für eine Autonomie der abtrünnigen ostukrainischen Gebiete vorstellen. "Ich schließe kein Referendum über den Donbass im Ganzen aus", sagte der 43-Jährige am Freitag in einem Interview mit dem Fernsehsender 1+1. Es könne auch Volksbefragungen zur Krim oder zur Beendigung des Krieges allgemein geben. Der Staatschef unterstrich aber gleichzeitig, dass ein Verzicht auf Territorium nicht in Frage komme für sein Land.

9.23 Uhr: Nach Brand in brasilianischer Disco mit 242 Toten: Lange Haftstrafen für vier Verantwortliche

Knapp neun Jahre nach einem verheerenden Brand in einer brasilianischen Diskothek mit 242 Todesopfern sind die vier Verantwortlichen zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Die beiden Besitzer der Diskothek "Kiss" und zwei Musiker wurden am Freitag von einem Gericht in Porto Alegre des Totschlags und des versuchten Totschlags für schuldig befunden.

"Die Schuld der Angeklagten ist groß. So viele Leben wurden nicht zufällig ausgelöscht", sagte Richter Orlando Faccini bei der Urteilsverkündung. Die beiden Nachtclub-Besitzer müssen für 22,5 beziehungsweise 19,5 Jahre ins Gefängnis. Die Musiker wurden zu jeweils 18 Jahren Haft verurteilt.

Das Feuer im Januar 2013 in der südbrasilianischen Stadt Santa Maria zählt zu den tödlichsten Brandkatastrophen in der Geschichte Brasiliens. Illegales Feuerwerk setzte während einer Musikshow die leicht entflammbare Deckendämmung des Clubs in Brand.

Zahlreiche Gäste, die an einer Studentenparty in dem Club teilnahmen, verbrannten oder erstickten am Rauch, hunderte weitere wurden verletzt. Der Club verfügte lediglich über zwei schlecht beschilderte Notausgänge; die Feuerlöscher waren defekt.

8.14 Uhr: China bezeichnet US-Demokratie als "Massenverichtungswaffe"

Nach dem von den USA organisierten Demokratiegipfel hat China die US-Demokratie als "Massenvernichtungswaffe" bezeichnet. "Die 'Demokratie' ist längst zu einer 'Massenvernichtungswaffe' geworden, welche die USA nutzen, um sich in anderen Ländern einzumischen", erklärte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Samstag.

Die USA hätten den Demokratiegipfel organisiert, um "Linien ideologischer Vorurteile zu ziehen, die Demokratie zu instrumentalisieren und als Waffe einzusetzen und Spaltung und Konfrontation herbeizuführen". Peking werde sich "entschieden gegen jegliche Art von Pseudo-Demokratien wehren", erklärte der Sprecher.

China hatte - wie auch Russland - den von US-Präsident Joe Biden organisierten Gipfel bereits im Vorfeld scharf kritisiert und die US-Demokratie als "korrupt" und "gescheitert" bezeichnet. Stattdessen warb Peking für seine eigene Version "einer ganzheitlichen Demokratie des Volkes".

7.49 Uhr: 15-jährige rutscht mit Auto bei Schneeglätte von der Straße

Bei Schneeglätte ist eine Jugendliche ohne Führerschein in der bayerischen Oberpfalz mit einem Auto von der Straße gerutscht. Bei der Feststellung der Personalien habe sich herausgestellt, dass die Fahrerin erst 15 Jahre alt sei, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Die Jugendliche war in der Nacht zum Samstag im Landkreis Regensburg nahe Wiesent unterwegs. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die 15-Jährige erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ob mit der Jugendlichen noch weitere Menschen in dem Auto saßen, war der Polizei nicht bekannt.