Medien: Hongkongs Regierung stellt umstrittenes Auslieferungsgesetz zurück (6.53 Uhr)

Hotelbrand an der Ostsee - Millionenschaden (3.30 Uhr)

Elfjähriger wehrt Einbrecher mit Machete ab (3.03 Uhr)

+++ 8.05 Uhr: Terre des Femmes: Sommerferien sind Risiko für Teenager-Zwangsehen +++

In den Sommerferien wächst nach Einschätzung der Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes das Risiko von Zwangsverheiratungen junger Mädchen im Heimatland ihrer Eltern. Oft stiegen kurz vor Ferienbeginn die Anfragen verängstigter Schülerinnen in Beratungsstellen, sagte Myria Böhmecke vom Referat Gewalt im Namen der Ehre.

+++ 6.53 Uhr: Medien: Hongkongs Regierung stellt umstrittenes Auslieferungsgesetz zurück +++

Angesichts massiver Proteste hat sich Hongkongs Regierung offenbar dafür entschieden, ein umstrittenes Auslieferungsgesetz vorerst zurückzustellen. Mehrere örtliche Medien berichteten am Samstag mit Verweis auf Regierungsquellen, die nächste Lesung des Gesetzentwurfs im Parlament solle verschoben werden. In den vergangenen Tagen waren in Hongkong hunderttausende Menschen gegen das geplante Gesetz auf die Straße gegangen. Kritiker fürchten, dass bei einer Verabschiedung des Gesetzes sowohl Hongkonger Bürger als auch Ausländer vor chinesische Gerichte gezerrt werden könnten.

+++ 6.07 Uhr: USA und Großbritannien geben Iran Schuld an Tanker-Angriffen +++

Die USA und Großbritannien haben den Iran für die mutmaßlichen Angriffe auf zwei Tanker im Golf von Oman verantwortlich gemacht. "Der Iran hat das gemacht", sagte US-Präsident Donald Trump dem US-Sender Fox News am Freitag. US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan forderte eine "internationale Antwort". Der Iran nannte die Anschuldigungen "gegenstandslos" und erhielt Unterstützung der russischen Regierung, die vor "voreiligen Schlüssen" warnte. UN-Generalsekretär Antonio Guterres rief unterdessen zu einer unabhängigen Untersuchung des Vorfalls auf.

Trump verwies auf ein vom US-Verteidigungsministerium veröffentlichtes Video, das ein Patrouillenboot der iranischen Revolutionsgarden zeigen soll, wie es an einem der Tanker festmacht, um eine nicht explodierte Haftmine vom Rumpf zu entfernen.

+++ 4.50 Uhr: VW-Arbeiter lehnen Gewerkschaftsvertretung in US-Werk ab +++

Die Mitarbeiter in Volkswagens einzigem US-Werk haben sich mit knapper Mehrheit gegen eine Vertretung durch die Autogewerkschaft UAW entschieden. Sie stimmten mit 833 zu 776 Stimmen gegen den Vorschlag, sich am Standort Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee von der UAW repräsentieren zu lassen. Das teilte VW-Werkssprecherin Amanda Plecas in der Nacht auf Samstag mit. Für die Gewerkschaft, die seit Jahren versucht, in den Autofabriken im Süden der USA Einfluss zu gewinnen, ist dies eine herbe Schlappe.

+++ 4.26 Uhr: Netflix hat Ärger in Jordanien: "Unmoralische Szenen" in neuer Serie +++

Mit seiner ersten arabischen Eigenproduktion hat der Streamingdienst Netflix gleich Unmut in Jordanien ausgelöst. Der oberste Staatsanwalt des Landes forderte die Abteilung für Internetkriminalität auf, die Ausstrahlung der Serie "Dschinn" wegen "unmoralischer Szenen" zu stoppen, wie die Nachrichtenseite Hala Achbar berichtete. Im Internet machten zahlreiche Nutzer ihrem Unmut Luft: die Serie sei obszön und könnte negative Auswirkungen auf die Jugendlichen haben.

Die Thriller-Serie "Dschinn" war am Donnerstag bei Netflix veröffentlicht worden und handelt von mehreren Schülern, die sich nach einem Besuch in der archäologischen Stätte Petra mit Geistern (arabisch: Dschinn) herumzuschlagen haben. Einige Nutzer im Netz störten sich zum Beispiel daran, dass in der Serie exzessiv Alkohol getrunken oder geküsst wird.

+++ 3.30 Uhr: Hotelbrand an der Ostsee - Millionenschaden +++

- Bei einem Hotelbrand in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Schaden von rund zwei Millionen Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurden nahe dem Ostseebad Wustrow Dutzende Hotelgäste in Sicherheit gebracht. Ein Gast hatte das Feuer am Freitagabend bemerkt und das Personal informiert. Kurz darauf rückte die Feuerwehr mit einem großen Aufgebot an. Die Löscharbeiten dauern vermutlich noch bis in die Morgenstunden. Warum es brannte, war noch nicht klar.

+++ 3.03 Uhr: Elfjähriger wehrt gewalttätigen Einbrecher mit Machete ab +++

Ein Elfjähriger hat in Mebane im US-Staat North Carolina einen gewalttätigen Einbrecher mit einer Machete abgewehrt. Nach Medienberichten vom Freitag hatte der Mann den Jungen, der allein zu Hause war, zunächst mit vorgehaltener Luftdruckwaffe in einen Schrank gezwungen. Doch der Elfjährige befreite sich und schlug plötzlich mit einer Machete auf den Eindringling ein und traf ihn am Hinterkopf.

Nach einem kurzen Gerangel sei der Einbrecher schließlich geflohen, als er bemerkte, dass er blutete. Zusammen mit zwei Komplizen suchte der Mann schließlich das Weite. Der 19-Jährige wurde kurz darauf festgenommen, als er die Schnittwunde in einem nahe gelegenen Krankenhaus behandeln ließ. "Das ist ein zäher Junge, der kühlen Kopf bewahrt hat", lobte Sheriff Charles Blackwood den wehrhaften Elfjährigen.

+++ 2.46 Uhr: Bericht: Weniger Migranten kommen über die Türkei in die EU +++

Die Zahl der über die Türkei in die EU eingereisten Migranten ist in den ersten vier Monaten dieses Jahres deutlich zurückgegangen. Wie aus einem vertraulichen Bericht der EU-Kommission hervorgeht, aus dem die "Welt am Sonntag" zitiert, lag die Gesamtzahl der Ankünfte bis zum 5. Mai 2019 bei 11.217. Im Vorjahreszeitraum waren es demnach noch 15.833 Ankünfte - ein Rückgang um 29 Prozent.

Fast alle Flüchtlinge kamen nach Angaben der EU-Kommission in Griechenland an, nur wenige in Bulgarien und Italien. Trotz des Rückgangs "bleibt der Druck an der Landgrenze zwischen der Türkei und Griechenland hoch", heißt es in dem Bericht.