Die Meldungen des Tages im Kurz-Überblick:

Oberhausen: Razzia gegen mutmaßliche IS-Helfer (8.35 Uhr)

Bahn-Unglück nahe Rendsburg (7.19 Uhr)

Grüne starten neuen Tempolimit-Vorstoß (5.47 Uhr)

Schüler stirbt nach Schüssen in US-Schule (3.24 Uhr)

Eltern schreiben Schafe an Grundschule ein (1.12 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 9.45 Uhr: Prozess um jahrelanges Verschwinden von jugendlicher Maria H. in Freiburg gestartet +++

Im Fall der mehr als sechs Jahre lang verschwundenen Jugendlichen Maria H. hat in Freiburg der Prozess gegen den 58-jährigen Angeklagten begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft Bernhard H. Kindesentziehung und schweren sexuellen Missbrauch vor. Sie erwägt zudem, Sicherungsverwahrung gegen ihn zu beantragen. Zum Prozessstart wurde zunächst darüber beraten, ob die Öffentlichkeit von Teilen der Verhandlung ausgeschlossen werden soll. Die heute 18-Jährige lernte den 40 Jahre älteren Mann mit zwölf Jahren in einem Internetchat kennen. Beide sollen Deutschland mit dem Fahrrad verlassen haben. Zuletzt lebten sie unerkannt in einer Kleinstadt auf Sizilien. Der Fall des verschwundenen Mädchens hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht. Polizei und Familie suchten sie europaweit. Im Herbst 2018 kehrte Maria nach ihrem 18. Geburtstag überraschend zu ihrer Mutter zurück.

+++ 9.21 Uhr: USA dürfen Asylsuchende weiter nach Mexiko zurückschicken +++

Die USA dürfen Migranten, die aus Mexiko einreisen wollen, bis zur Entscheidung ihres Asylantrags zunächst weiter in das Land zurückschicken. Das entschied ein Bundesgericht in San Francisco. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Betroffenen dadurch zu Schaden kämen, sei gemindert durch die Bereitschaft Mexikos, ihnen humanitären Status zu gewähren und eine Arbeitserlaubnis zu erteilen, hieß es vom Gericht zur Begründung. "Angesichts der andauernden diplomatischen Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko zögern wir, diesen Kompromiss zu stören." Die Entscheidung gilt als Sieg für die Regierung von Präsident Donald Trump, der für eine Reduzierung der illegalen Migration in die USA wirbt. Dazu will er an der Grenze zu Mexiko auch eine umstrittene Mauer errichten lassen.

+++ 9.14 Uhr: Freigesprochene Christin Asia Bibi hat Pakistan verlassen +++

Die in Pakistan von Islamisten massiv angefeindete Christin Asia Bibi hat nach mehr als acht Jahren Haft "das Land verlassen und ist in Kanada angekommen", wie ihr Anwalt Saiful Malook der Deutschen Presse-Agentur sagte. Wann genau die 51-jährige Katholikin ausgereist ist, sagte Malook nicht. Bibi war vor acht Jahren in dem muslimisch geprägten Land wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt worden. Ihr war vorgeworfen worden, sich bei einem Streit mit muslimischen Frauen in ihrem Dorf abfällig über den Propheten Mohammed geäußert zu haben. Ende Oktober letzten Jahres hatte der Oberste Gerichtshof das Urteil gegen sie aufgehoben. Dies löste massive Proteste radikalislamischer Gruppen aus, die unter anderem Straßen blockierten. Im Januar erklärte das Gericht in Islamabad einen Berufungsantrag gegen den Freispruch der zweifachen Mutter für unzulässig und ordnete zugleich ihre sofortige Freilassung an.

+++ 8.58 Uhr: Bürger in Südafrika wählen ein neues Parlament +++

Nach einem von Korruptionsvorwürfen und dem Thema Armut geprägten Wahlkampf haben die Bürger Südafrikas mit der Wahl eines neuen Parlaments begonnen. Wegen wachsender Unzufriedenheit im Land dürfte die Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) Umfragen zufolge Stimmen verlieren; sie kann aber erneut auf eine absolute Mehrheit hoffen. Bei der Wahl 2014 hatte der einst vom Anti-Apartheid-Kämpfer Nelson Mandela geführte ANC noch 62 Prozent erreicht. Viele schwarze Südafrikaner werfen dem ANC inzwischen vor, in 25 Jahren an der Macht zu wenig für die Menschen getan zu haben.

Rund 27 Millionen Südafrikaner sind noch bis 21 Uhr MESZ aufgerufen, die 400 Abgeordneten des Parlaments sowie Provinzvertretungen zu wählen. Mit zuverlässigen Ergebnissen wird nicht vor Samstag gerechnet. Das neue Parlament wird dann den Staatschef wählen.

+++ 8.55 Uhr: Özdemir fordert weniger Platz für Autos im Straßenverkehr +++

Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Cem Özdemi, will Fahrrädern, E-Tretrollern und anderen emissionsarmen Verkehrsmitteln mehr Platz auf den Straßen geben. "Der Raum in der Stadt muss neu verteilt werden", sagte der Grünen-Politiker im ZDF. Die Autofahrer müssten dabei ein bisschen Platz hergeben. "Bisher hatten wir eine Straßenverkehrsordnung, die eigentlich eine Autoverkehrsordnung ist." Neue Verkehrsmittel wie E-Tretroller dürften nicht mit Fußgängern und Radfahrern um den Platz konkurrieren, daher müssten die Radwege ausgebaut werden, forderte der Grünen-Politiker. E-Tretroller seien eine große Chance, CO2 einzusparen und Verkehr zu verlagern "und dann macht's auch noch Spaß".

Özdemir begrüßte die Entscheidung von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), die Elektrofahrzeuge nicht für den Gehweg freizugeben. Der Verkehrsausschuss beschäftigt sich heute in einer öffentlichen Anhörung mit den elektronisch betriebenen Tretrollern.

+++ 08.35 Uhr: Acht Festnahmen wegen Verdachts auf IS-Unterstützung in Oberhausen +++

Die Polizei hat in Oberhausen acht Menschen wegen des Verdachts der Unterstützung der Terrorgruppe Islamischer Staat festgenommen. Wie ein Sprecher der zuständigen Polizei in Essen sagte, sollen die vier Männer und vier Frauen Geld für den IS gesammelt und an diesen weitergeleitet haben. Bei der Razzia seien sieben Objekte durchsucht und Beweismittel gesichert worden. Der Polizei zufolge bestehen schon seit Wochen Verdachtsmomente gegen die Festgenommenen im Alter von 19 bis 58 Jahren. Bei diesen handele es sich um deutsche Staatsangehörige mit Migrationshintergrund, dieser liege mit Schwerpunkt in Bosnien-Herzegowina.

Die Verdächtigen sollen im Tagesverlauf vernommen werden. Ein Ermittlungsrichter müsse dann prüfen, ob sich der Verdacht erhärtet habe und der Haftbefehl eröffnet werde oder sie wieder freigelassen werden. Der strafrechtliche Vorwurf laute auf Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland.

+++ 08.33 Uhr: Auto fährt in Japan in Gruppe von Kindergartenkindern +++

In Japan ist ein Auto in eine Gruppe von Kindergartenkindern gefahren. Dabei kamen nach Polizeiangaben in der Stadt Otsu zwei Kinder ums Leben, mehrere weitere wurden verletzt. Die Gruppe war mit ihren Betreuern auf dem Gehweg unterwegs, als das Auto von der Straße abkam. Bei den getöteten Kindern handelt es sich laut Polizei um ein Mädchen und einen Jungen, die beide zwei Jahre alt waren. Das Unglück geschah demnach in der Nähe eines Fußgängerüberwegs. Nach Polizeiangaben hatte das Auto zuvor einen größeren Wagen touchiert, der gerade dabei war, an einer Kreuzung abzubiegen. Die Polizei nahm die Fahrer beider Autos fest. Bei ihnen handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 52 beziehungsweise 62 Jahren.

+++ 7.55 Uhr: Trump machte in 80er- und 90er-Jahren angeblich Milliardenverlust +++

Donald Trump hat der "New York Times" zufolge in den 1980er- und 1990er-Jahren Verluste von mehr als einer Milliarde Dollar gemacht. Der heutige US-Präsident habe von 1985 bis 1994 rund 1,17 Milliarden Dollar (1,04 Milliarden Euro) verloren, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Trumps Steuerunterlagen. Demnach befanden sich seine Firmen in einem weitaus schlechteren Zustand als bisher bekannt. In acht dieser zehn Jahre habe Trump angeblich keine Einkommensteuer gezahlt. Auf Anfrage des Blattes hatte Trumps Anwalt Charles Harder angegeben, dass die Steuerinformationen über den Präsidenten "nachweislich falsch" seien. Die Angaben über dessen 30 Jahre alte Steuererklärungen seien "höchst ungenau".

Das wahre Ausmaß von Trumps Vermögen hat in den USA wiederholt für Schlagzeilen gesorgt, nicht zuletzt weil dieser gern mit seinem Reichtum prahlt. Während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 hatte der Republikaner - anders als andere Kandidaten - seine Steuererklärungen nicht veröffentlicht.

+++ 7.19 Uhr: Rund 20 Verletzte bei Bahn-Unglück nahe Rendsburg +++

Bei einem Bahn-Unfall nahe Rendsburg sind am Morgen mindestens 20 Menschen verletzt worden. Das sagte ein Sprecher der Polizei in Kiel. Ein Zug war an einem Bahnübergang in der Gemeinde Alt Duvenstedt mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erlitt ein Mensch lebensgefährliche Verletzungen, neun wurden schwer und zehn leichter verletzt.

+++ 6.57 Uhr: Iran setzt bestimmte Verpflichtungen aus Atomabkommen aus +++

Zum Jahrestag des US-Ausstiegs aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran hat der iranische Präsident Hassan Ruhani einen Teilausstieg seines Landes aus dem Deal bekanntgegeben. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna informierte Ruhani in einem Schreiben China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland über die Entscheidung. Details sollen im Laufe des Tages bekanntgegeben werden.

+++ 5:47 Uhr: Grüne starten neuen Vorstoß für Tempolimit auf Autobahnen +++

Die Grünen wollen laut einem Zeitungsbericht einen Antrag für ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen in den Bundestag einbringen. "Wer die Autobahnen sicherer und den Verkehr fließender machen will, kommt am Tempolimit nicht vorbei", begründete Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter den Vorstoß gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Es vermeidet viele Unfälle und erhöht deutlich die Kapazität der Autobahnen. Darüber hinaus schont es den Geldbeutel der Autofahrer und senkt sowohl Verkehrslärm als auch den Klimagasausstoß." Der Antrag, der dem RND vorliegt, fordert die Bundesregierung auf, ab 2020 eine entsprechende generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen einzuführen. Das Papier soll morgen auf der Tagesordnung im Bundestag stehen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) lehnt ein generelles Tempolimit bislang strikt ab.

+++ 5.05 Uhr: EU-Binnenmarkt beschert Bürgern laut Studie Einkommensplus +++

Der EU-Binnenmarkt wirkt sich einer Studie zufolge positiv auf die Einkommen der europäischen Bürger aus: Der größte Wirtschaftsraum der Welt steigere das Einkommen in Deutschland pro Kopf und Jahr um geschätzte 1046 Euro, pro EU-Bürger seien es statistisch im Durchschnitt rund 840 Euro brutto. Zu diesem Ergebnis kommt eine heute veröffentlichte Studie der Bertelsmann Stiftung rund zwei Wochen vor der Europawahl. Die in allen 28 EU-Staaten untersuchten Auswirkungen fallen demnach regional unterschiedlich aus. "Nicht jeder profitiert gleichermaßen, aber alle gewinnen", sagte Stiftungsvorstand Aart de Geus. Der Binnenmarkt sei "größter Treiber für unseren Wohlstand".

+++ 4 Uhr: Pflanzenschutzmittel läuft aus - Acht Verletzte in Bayern +++

In Bayern sind acht Rettungskräfte bei einem Unfall mit einem Traktor, der Pflanzenschutzmittel geladen hatte, verletzt worden. Mehr als 30 Feuerwehrleute und Polizisten wurden nach dem Einsatz dekontaminiert, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der Traktor, an den eine Pflanzenschutzspritze angehängt war, war gestern Abend in der Gemeinde Ergoldsbach im Landkreis Landshut umgekippt. Daraufhin flossen etwa 3000 Liter Spritzbrühe in einen kleinen Bach. Die Feuerwehr staute den Bach auf und pumpte tausende Liter Wasser ab. Sieben Feuerwehrleute und ein Polizist klagten über juckende Augen und Atembeschwerden, die vermutlich von giftigen Dämpfen verursacht wurden. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus, das drei von ihnen noch am Abend wieder verlassen konnten. Der 48-jährige Traktorfahrer wurde nicht verletzt. Schäden für die Umwelt seien nicht zu erwarten, hieß es.

+++ 03.43 Uhr: Unfall mit Kleinbus in Hessen - Ein Toter und neun Verletzte +++

Bei einem schweren Unfall mit einem Kleinbus ist auf der Autobahn 3 in Hessen ein Mensch getötet worden - neun weitere wurden verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war das Fahrzeug gestern Abend nahe Limburg unterwegs, als es die Mittelleitplanke durchbrach und auf der Gegenspur umkippte. Ein Businsasse starb wenig später. Sanitäter versorgten neun Verletzte. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die A3 wurde gesperrt. Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei heute noch nichts sagen.

+++ 03.24 Uhr: Ein Schüler stirbt nach Schüssen in US-Schule +++

Nach dem Angriff auf Schüler an einer Schule südlich von Denver im US-Bundesstaat Colorado ist einer der acht Verletzten gestorben. Ein 18-Jähriger sei ums Leben gekommen, teilte das Büro des Sheriffs von Douglas County mit. Zuvor hatte der Sheriff erklärt, mehrere der durch zwei Angreifer verletzten Schüler schwebten in Lebensgefahr. Die beiden mutmaßlichen Täter seien festgenommen worden. Sie seien selbst Schüler an der betroffenen Schule in Highlands Ranch gewesen. Die Verletzten seien 15 Jahre und älter. Einer der mutmaßlichen Täter sei ein Jugendlicher, der andere sei bereits volljährig.

Die betroffene Schule ist nur knapp neun Kilometer Luftlinie von der Columbine Highschool in Littleton in Jefferson County entfernt, wo sich gerade ein Schulmassaker zum 20. Mal jährte. Am 20. April 1999 hatten an der Columbine Highschool zwei bewaffnete Teenager zwölf Mitschüler und einen Lehrer erschossen, anschließend töteten sie sich selbst. 24 Menschen wurden verletzt.

+++ 03.05 Uhr: Brasiliens Präsident Bolsonaro lockert Waffenrecht weiter +++

Präsident Jair Bolsonaro hat das Waffenrecht in Brasilien weiter liberalisiert. Der Ex-Militär unterzeichnete ein Dekret, nach dem Waffenbesitzer statt bislang 50 künftig bis zu 5000 Schuss Munition pro Waffe und Jahr erwerben dürfen. Zudem werden Import und Vertrieb von Waffen in Brasilien vereinfacht. "Das Dekret ist kein Projekt der öffentlichen Sicherheit, es ist unseres Erachtens nach sogar noch wichtiger als das. Es gibt den Menschen ein individuelles Recht, Waffen zu tragen, wenn sie einige Anforderungen erfüllen", sagte Bolsonaro. Kurz nach seinem Amtsantritt im Januar hatte er den Brasilianern bereits per Dekret erlaubt, bis zu vier Schusswaffen zu kaufen und zu Hause oder am Arbeitsplatz aufzubewahren.

Brasilien ist eines der gewalttätigsten Länder der Welt. 2018 wurden mehr als 51.000 Menschen getötet. Mit der Liberalisierung des Waffenrechts will Bolsonaro den Schutz der Bevölkerung verbessern. Kritiker gehen hingegen davon aus, dass mehr Waffen die Gewalt noch weiter verschärfen könnten.

+++ 1.12 Uhr: Eltern schreiben 15 Schafe an französischer Grundschule ein +++

Mit einer ungewöhnlichen Idee wollen Eltern in der französischen Ortschaft Crêts en Belledonne die Schließung einer Klasse wegen Schülermangels verhindern. Sie trugen gestern kurzerhand 15 Schafe als neue Schüler der Grundschule in dem Ort im Osten des Landes ein. Im März hatte die Schule erfahren, dass eine der elf Klassen im nächsten Schuljahr voraussichtlich gestrichen wird, da die Schülerzahl von 266 auf 261 leicht gesunken war. Ein Züchter aus der Gegend brachte rund 50 Schafe und einen Hund in die Schule. 15 Tiere wurden im Beisein von Schülern, Eltern und Lehrern symbolisch eingeschrieben.

Es gebe vor Ort "Kinder mit Schwierigkeiten", aber die Bildungsbehörde interessiere sich nur für Zahlen, sagte Gaëlle Laval, Mitglied eines Elternbündnisses und Mitorganisatorin der Aktion. Mit Humor wollten die Eltern die Menschen mobilisieren, sich für den Erhalt der Klasse einzusetzen, sagte Laval.

+++ 0.42 Uhr: Schüsse in US-Schule - mindestens sieben Verletzte +++

Mindestens sieben Menschen sind durch Schüsse in einer Schule im US-Bundesstaat Colorado nahe der Stadt Denver verletzt worden. Unter den Verletzten sind auch mehrere Schüler. Zwei Verdächtige wurden laut Polizei festgenommen. Derzeit würden der oder die Täter ermittelt. Die Schule wird von rund 1800 Kindern und Jugendlichen besucht. Die Sicherheitsvorkehrungen an den Schulen in der Umgebung wurden verschärft. Nur acht Kilometer entfernt liegt die Columbine High School, in der vor 20 Jahren zwei Jugendliche zwölf Mitschüler und einen Lehrer erschossen und 24 weitere Menschen verletzt hatten. Anschließend töteten die Täter sich selbst. Es war das bis dahin schlimmste Schulmassaker der US-Geschichte, später folgten noch schlimmere Gewalttaten.