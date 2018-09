Die Meldungen im Kurz-Überblick:

9.40 Uhr Erste Rebellengruppe zieht sich offenbar aus Nordsyrien zurück

0.33 Uhr: Elon Musk tritt als Tesla-Verwaltungsrat zurück

0.05 Uhr: AfD überholt in Umfrag SPD und ist zweitstärkste Kraft

+++ 9.40 Uhr: Erste Rebellengruppe zieht sich offenbar aus Nordsyrien zurück +++

Im Norden Syriens hat nach Angaben von Aktivisten eine erste Rebellengruppe mit dem Rückzug begonnen. Die Rebellengruppe ziehe sich aus der geplanten entmilitarisierten Zone um Idlib zurück, die von der Türkei und Russland am 17. September beschlossen worden war, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag mit. Um Idlib soll bis zum 15. Oktober eine 15 bis 20 Kilometer breite entmilitarisierte Zone entstehen.

+++ 9.06 Uhr: Inzwischen mehr als 800 Menschen bei Naturkatastrophe in Indonesien gestorben +++

Nach dem schweren Erdbeben und dem anschließenden Tsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi ist die Zahl der Toten auf mehr als 830 gestiegen. Die Katastrophenschutzbehörde teilte mit, es gebe mindestens 832 Todesopfer.

Die meisten Menschen kamen demnach in der Küstenstadt Palu ums Leben, die von anderthalb Meter hohen Wellen getroffen worden war. In der Stadt leben etwa 350.000 Menschen.

Das Erdbeben der Stärke 7,5 hatte sich am Freitag vor der Küste von Sulawesi ereignet und einen Tsunami ausgelöst. Die Katastrophenschutzbehörde warnte, dass die Opferzahl noch steigen könnte.

+++ 3.13 Uhr. Mehr als 400 Tote nach Erdbeben und Tsunami in Indonesien +++

Nach dem schweren Erdbeben und anschließenden Tsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 400 gestiegen. Allein in der Küstenstadt Palu seien mindestens 420 Menschen bei der Naturkatastrophe ums Leben gekommen, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Antara unter Berufung auf den Katastrophenschutz. Mindestens 540 Menschen wurden demnach schwer verletzt. Die Opferzahl könne noch weiter steigen, da die Rettungsmannschaften noch nicht in alle Gebiete der von dem Erdbeben und der Flutwelle verwüsteten Insel vorgedrungen seien.

+++ 0.33 Uhr: Elon Musk tritt als Tesla-Verwaltungsrat zurück +++

Der umstrittene Tech-Milliardär Elon Musk darf Vorstandschef beim Elektroautobauer Tesla bleiben, muss aber den Vorsitz des Verwaltungsrates abgeben. Musk einigte sich mit der US-Börsenaufsicht SEC außerdem darauf, eine zweistellige Millionenstrafe zu bezahlen, wie die SEC mitteilte. Musk und Tesla hätten einer entsprechenden Einigung im Streit um Vorwürfe des Aktienbetrugs zugestimmt, ohne dass der Unternehmer eine Schuld einräumen oder bestreiten muss.

Hintergrund ist Musks überraschende Ankündigung vom August, Tesla von der Börse nehmen zu wollen. Die SEC warf Musk in ihrer Klage vor, dabei falsche und irreführende Angaben gemacht zu haben.

Musk und Tesla müssen nun außerdem jeweils 20 Millionen Dollar Strafe zahlen, wie aus der SEC-Mitteilung hervorgeht. Die insgesamt 40 Millionen Dollar würden an geschädigte Investoren ausgezahlt. Tesla werde außerdem "zusätzliche Kontrollen und Prozesse" einführen, um Musks Kommunikation zu beaufsichtigen.

Die SEC teilte weiter mit, nach der Einigung dürfe Musk für drei Jahre nicht erneut zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates gewählt werden. Er werde durch einen unabhängigen Vorsitzenden ersetzt.

+++ 0.08 Uhr: Auto stürzt von Fähre in den Neckar: zwei Tote +++

Bei einem Unglück auf dem Neckar sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei in Göppingen durchbrach ein Auto am Abend nahe Edingen-Neckarhausen die Schranke einer Fähre und stürzte vom Schiff in den Fluss. Der Wagen sei sehr schnell versunken und in rund zwei Metern Tiefe auf dem Dach zu liegen gekommen. Die beiden Insassen, ein 86-Jähriger und seine Begleiterin, konnten nur noch tot geborgen werden. Die Wasserschutzpolizei Mannheim ermittelt.

+++ 0.05 Uhr: AfD überholt in Umfrage SPD und ist zweitstärkste Kraft +++

Die AfD hat die SPD im Emnid-Sonntagstrend für die "Bild am Sonntag" bundesweit erstmals überholt. In der wöchentlichen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts legt die AfD um einen Zähler auf 17 Prozent zu, die SPD gibt im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt ab und landet bei 16 Prozent. Auch CDU und CSU verlieren einen Zähler und kommen nur noch auf 27 Prozent. Das ist der bisher tiefste Wert für die Union im Sonntagstrend. Die Grünen erreichen 15 Prozent, die Linken 11 und die FDP 10 Prozent.

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, würden die Regierungsparteien SPD, CDU und CSU laut Emnid zusammen nur noch 43 Prozent der Stimmen bekommen. Damit hat die große Koalition derzeit bei allen großen Forschungsinstituten - mit Ausnahme von Allensbach - die Mehrheit bei der Sonntagsfrage verloren. Die Regierungsparteien kommen durchgängig auf 43 bis 45 Prozent der Stimmen (Allensbach: 51 Prozent). Bei der Bundestagswahl 2017 erhielten sie zusammen noch 53,4 Prozent.

+++ 0.00 Uhr: Erdogan aus Deutschland abgereist +++

Nach der Einweihung der Ditib-Zentralmoschee in Köln hat der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland beendet. Erdogan sei am Abend abgereist, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei. Vor seinem Besuch in Köln hatte Erdogan politische Gespräche in Berlin geführt, die von einigen Misstönen und Eklats überschattet waren.

Erdogans Besuch war sowohl in Berlin wie auch in Köln von Demonstrationen von Kritikern sowie Unterstützern des türkischen Staatschefs begleitet gewesen. Wie die Kölner Polizei mitteilte, versuchten dort türkische Sicherheitskräfte im Stadtzentrum, "eine Flatterbandabsperrung entlang der Inneren Kanalstraße einzuziehen". Die Einsatzkräfte hätten dies jedoch unterbunden.