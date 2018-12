Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

EU einig über Verbot von Einweg-Plastik (6.55 Uhr)

Belgiens Premier Michel will zurücktreten (4.26 Uhr)

Elf Kinder bei Schulbus-Unfall verletzt (2.48 Uhr)

CDU und Grüne einigen sich in Hessen auf Koalitionsvertrag (1.56 Uhr)

"Big"-Regisseurin Penny Marshall gestorben (1.43 Uhr)

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 8.37 Uhr: Barley sieht auch nach Hinweis aus Italien Amri weiter als Einzeltäter +++

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hält den Anschlag am Berliner Breitscheidplatz vor zwei Jahren weiter für eine Einzeltat des Attentäters Anis Amri. Es deute vieles darauf hin, dass Amri den Anschlag allein geplant und begangen habe, sagte Barley im ZDF-"Morgenmagazin". Er habe aber auch Kontakt zu anderen Gefährdern gehabt. Insofern seien auch Hinweise von italienischen Ermittlern zutreffend.

Zuletzt hatte es einen Medienbericht gegeben, laut dem die Polizei im italienischen Brindisi schon kurz nach dem Anschlag in einem Vermerk auf Unterstützung von Islamisten für Amri hingewiesen habe. Die deutschen Ermittler hätten diesen Hinweisen aber nicht geglaubt. Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt gesteuert und dabei zwölf Menschen getötet und viele weitere verletzt. Viel Kritik gab es im Nachhinein am Umgang mit den Angehörigen und Opfern.

+++ 8.35 Uhr: Blinde US-Touristin in historischer Inkastadt in Peru verschollen +++

Eine blinde US-Touristin ist beim Besuch der historischen Inkastadt Machu Picchu in Peru verschwunden. Die 35-jährige Carla Valpeoz wird nach Polizeiangaben seit dem 11. Dezember vermisst. Die Suche nach der Blinden wird demnach fortgesetzt. Die Nachricht vom Verschwinden der Frau hatte sich zuvor über die sozialen Netzwerke rasend verbreitet und eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst.

Dass die 35-Jährige verschollen ist, hatte zunächst deren 32-jährige Freundin Alicia Ann Steele bemerkt. Sie war zusammen mit Valpeoz nach Peru gereist. Die blinde Frau machte demnach mit einer Touristenagentur einen Ausflug nach Machu Picchu. Dort sei sie auch angekommen und habe eine Führung mitgemacht. Anschließend habe die blinde 35-jährige einen Berg neben der Inkastadt bestiegen. Von dessen Gipfel veröffentlichte sie noch Fotos in den sozialen Netzwerken - seither fehlt aber jede Spur von ihr.

+++ 8.00 Uhr: Razzia und neun Festnahmen nach Hooligan-Überfall auf Zug +++

Vier Monate nach einem Hooligan-Überfall auf einen Zug in Sachsen-Anhalt hat es in Magdeburg eine Razzia mit acht Festnahmen gegeben. Mehrere Wohnungen wurden durchsucht, wie die Bundespolizei mitteilte. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte nicht in seiner Wohnung angetroffen werden. Alle Festgenommenen sollen im Laufe des Tages vernommen werden. Nach Angaben der Polizei sind alle gewaltbereite Fußball-Fans. Der MDR hatte zunächst berichtet.

10 bis 12 vermummte Täter hatten am Abend des 11. August eine S-Bahn mit rund 45 Fahrgästen überfallen, verriegelt und großflächig mit Graffiti beschmiert, etwa mit dem Schriftzug "FCM" für "1. FC Magdeburg". Sie versprühten Reizgas. Drei Menschen wurden verletzt. Gleich nach der Tat waren vier Tatverdächtige gefasst worden. Reisende hatten den Überfall gefilmt, zudem gibt es Aufnahmen der Bahn.

+++ 6.55 Uhr: EU einig über Verbot von Einweg-Plastik +++

Das EU-Verbot von Plastiktellern, Trinkhalmen und anderen Wegwerfprodukten aus Kunststoff ist unter Dach und Fach. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich in Brüssel auf die Einzelheiten. Das Verbot soll dazu beitragen, die Massen von Plastikmüll in der Umwelt und in den Weltmeeren einzudämmen.

Die EU-Kommission hatte im Mai vorgeschlagen, Einmalgeschirr, Strohhalme, Wattestäbchen und andere Wegwerfartikel aus Plastik zu verbieten. Die Menge an Lebensmittel-Verpackungen und Trinkbechern soll mit Reduktionszielen zurückgedrängt werden. EU-Parlament und EU-Länder hatten die Pläne im Gesetzgebungsverfahren leicht verändert. Sie müssen die Einigung der Unterhändler noch offiziell bestätigen. In Kraft treten werden die Änderungen voraussichtlich in gut zwei Jahren.

+++ 6.25 Uhr: Britische Unternehmen warnen vor schädlichem "No-Deal"-Szenario +++

Großbritanniens Unternehmen warnen vor den Schäden, die der Wirtschaft des Landes durch die Aussicht auf einen möglichen ungeordneten Brexit entstehen. Geschäfte jeder Größenordnung gerieten nun "an einen Punkt, an dem es kein Zurück gibt", welcher die Wirtschaft lähme, warnten die fünf größten Handelsvertretungsgruppen des Landes in einer gemeinsamen Erklärung.

"Mit Schrecken" beobachteten Unternehmen das Gerangel der Abgeordneten über das Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May. Angesichts dessen steige die Wahrscheinlichkeit eines "No-Deal"-Szenarios, eines ungeregelten Brexits Ende März 2019. In Vorbereitung darauf setzten nun viele Unternehmen Kontingenzpläne auf und pausierten oder verteilten Investitionen, die eigentlich "Produktivität, Innovationen, Jobs und Löhne" im Land ankurbeln sollten. Niederlassungen, Fabriken und damit auch Arbeitsplätze und Steuereinkünfte wanderten damit aus Großbritannien ab, hieß es.

+++ 5.13 Uhr: Pennsylvania lässt Ubers selbstfahrende Autos wieder auf die Straße +++

Der US-Bundesstaat Pennsylvania hat dem Fahrdienstanbieter Uber grünes Licht für die Wiederaufnahme von Tests mit selbstfahrenden Autos gegeben. Die autonomen Fahrzeuge dürften wieder auf den Straßen von Pittsburgh fahren, teilte Uber mit. Der US-Konzern betreibt in der Stadt ein Forschungszentrum für selbstfahrende Autos. Im März hatte ein selbstfahrendes Auto im US-Bundesstaat Arizona eine Fußgängerin überfahren. Uber legte daraufhin die Tests solcher Fahrzeuge an mehreren Orten in Nordamerika vorläufig auf Eis.

+++ 4.52 Uhr: Erdbeben erschüttert die Osterinsel +++

Ein Erdbeben der Stärke 6,2 hat in der Nacht die Osterinsel erschüttert. Das Zentrum des Beben lag südöstlich des zu Chile gehörenden Eilands im Südpazifik in einer Tiefe von knapp zehn Kilometern, wie die US-Erdbebenwarte mitteilte. Über eventuelle Schäden oder Opfer unter den knapp 6000 Bewohnern der Insel, die für ihre riesigen Steinstatuen berühmt ist, lagen keine Angaben vor.

+++ 4.26 Uhr: Belgiens Premier Michel will zurücktreten - König will vermitteln +++

Nach der Rücktrittsankündigung von Belgiens Regierungschef Charles Michel will König Philippe vermutlich erst am Mittwoch über das entsprechende Gesuch entscheiden. Davor will sich der Monarch nach Medienberichten im Laufe des Tages erst mit den diversen Parteichefs zu Beratungen treffen, um die politischen Möglichkeiten auszuloten. Da in Belgien ohnehin im Mai 2019 ein neues Parlament gewählt wird, könnte der König theoretisch Michel erneut mit einer Regierungsbildung für die nächsten fünf Monate beauftragen.

Michel, der die Mitte-Rechts-Koalition seit 2014 führt, hatte am Dienstagabend überraschend seinen Rücktritt angekündigt und dem König sein Rücktrittsgesuch überreicht. Kurz zuvor hatten Sozialdemokraten und Grüne im Parlament einen Misstrauensantrag gegen den Liberalen Michel angekündigt. Mit ihm sollte Michel aufgefordert werden, innerhalb von 48 Stunden politische Kursänderungen vorzunehmen.

+++ 3. 58 Uhr: Kuba nimmt Paragrafen zu Ehe für Alle nicht in neue Verfassung auf +++

Kuba hat Formulierungen, die den Weg für die Ehe für Alle ebnen könnten, aus dem Entwurf für eine neue Verfassung gestrichen. Um alle Meinungen zu dem Thema zu respektieren, werde der entsprechende Paragraf zunächst nicht in den Entwurf aufgenommen, teilte die Nationalversammlung des sozialistischen Inselstaats am Dienstag auf Twitter mit. Nach zwei Jahren mit dieser Übergangslösung solle in einer Volksbefragung und einem Referendum zum Familiengesetz festgelegt werden, wer eine Ehe eingehen kann.

+++ 3.23 Uhr: Mindestens 19 Tote bei Busunglück in Uganda +++

Bei einem schweren Busunglück im Bezirk Kapchorwa im Osten von Uganda sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Andere Medien sprachen von 20 Toten. Weitere sechs Insassen wurden schwer verletzt. Nach übereinstimmenden Medienberichten hatte sich der Bus aus noch ungeklärter Ursache mehrfach überschlagen. Die Opfer hatten zuvor die Sipi-Wasserfälle am Rande des Nationalparks Mount Elgon besucht. Nach ersten, unbestätigten Berichten handelte es sich um Mitarbeiter einer aus dem Ausland finanzierten Gesellschaft.

+++ 2.48 Uhr: Elf Kinder bei Schulbus-Unfall verletzt - Lastwagenfahrer tot +++

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Schulbus und einem Lastwagen in Bayern ist der Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Die elf Kinder im Bus erlitten nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Busfahrer wurde bei dem Unfall am Dienstagnachmittag in Niederbayern schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Fahrzeuge in einer Kurve frontal zusammengestoßen. Die Unfallursache blieb zunächst unklar. Ein Sachverständiger ermittelt. Die Straße war mehrere Stunden lang gesperrt.

+++ 2.18 Uhr: 600 Häuser bei Großbrand in Armenviertel in Brasilien ausgebrannt +++

Bei einem Großbrand in einem Armenviertel der nordbrasilianischen Stadt Manaus sind rund 600 Häuser in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden bei dem Feuer mindestens 17 Menschen verletzt. Ein Regierungsvertreter des Bundesstaates Amazonas sprach vom "vielleicht größten städtischen Feuer in der Geschichte von Manaus".

Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer in dem Armenviertel Educandos zu löschen. Die Behörden vermuten, dass das Feuer beim Kochen ausbrach. Die Flammen breiteten sich dann in dem dicht bebauten Armenviertel, in dem viele Häuser aus Holz sind, rasend schnell aus. Wegen der engen Gassen hatte die Feuerwehr große Schwierigkeiten, zu den betroffenen Häusern zu gelangen.

+++ 1.56 Uhr: CDU und Grüne einigen sich in Hessen auf Koalitionsvertrag +++

CDU und Grüne haben sich in Hessen auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Das teilten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) nach über elfstündigen Verhandlungen am frühen Mittwochmorgen in Wiesbaden mit. Das schwarz-grüne Regierungsbündnis ist in Hessen seit Anfang 2014 an der Macht.

+++ 1.43 Uhr: "Big"-Regisseurin Penny Marshall im Alter von 75 Jahren gestorben +++

Die Hollywood-Regisseurin Penny Marshall, die unter anderen die Erfolgskomödie "Big" mit Tom Hanks drehte, ist tot. Die Filmemacherin starb bereits am Montag im Alter von 75 Jahren in Hollywood Hills an den Folgen von Diabetes-Komplikationen, wie ihr Agent mitteilte. Zahlreiche Hollywoodstars äußerten sich bestürzt über ihren Tod. "Goodbye, Penny", schrieb Schauspieler Hanks auf Twitter. "Mann, haben wir gelacht. Ich wünschte, wir könnten es noch. Ich liebe dich." Viele würdigten Marshalls Humor und ihre entspannte Art - und ihre Vorreiterrolle als Frau im Männer-dominierten Hollywood.

+++ 1.17 Uhr: Trump-Regierug will Bump Stocks für Schusswaffen verbieten +++

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat ein Verbot von sogenannten Bump Stocks auf den Weg gebracht - Vorrichtungen, die die Geschwindigkeit von halbautomatischen Waffen stark erhöhen. Das kündigte das Weiße Haus an. Die Vorrichtungen machen ein in den meisten Teilen der USA legal zu erwerbendes halbautomatisches Gewehr de facto zu eine automatischen Waffe - und umgehen das dafür geltende Verbot. Die Waffe feuert, obwohl der Abzug gedrückt bleibt und nicht erneut betätigt wird.

Unter anderem hatte der Todesschütze von Las Vegas, der aus seinem Hotelzimmer auf die Zuschauer eines Konzertes feuerte und 58 Menschen tötete, solche Bump Stocks benutzt. Sie sind vergleichsweise einfach selbst anzufertigen und werden im Internet für wenig Geld verkauft.

+++ 0.33 Uhr: Grünen-Chefin verlangt schnellere Abschiebung von Straftätern +++

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock dringt auf eine schnellere Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern, die in Deutschland wiederholt Gewalttaten verübt haben. Baerbock sagte der "Süddeutschen Zeitung": "Straffällige Asylbewerber, die unsere Rechtsordnung nicht akzeptieren und vollziehbar ausreisepflichtig sind, sollten bei der Abschiebung vorgezogen werden." Statt bevorzugt Geflüchtete auszuweisen, die in Deutschland gut integriert seien, müsse der Rechtsstaat bei ausreisepflichtigen Mehrfachtätern "konsequent durchgreifen" - vor allem bei Sexualstraftätern.