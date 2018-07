Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Sergio Marchionne gestorben (11.50 Uhr)

Wieder Starts und Landungen am Flughafen Hannover (6.12 Uhr)

Deutschland erlebt tropische Nacht (4.45 Uhr)

Macron übernimmt Verantwortung in Benalla-Affäre (2.30 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 13.13 Uhr: Bundesregierung hat Erdogans Äußerungen zu Özil "zur Kenntnis genommen" +++

Die Bundesregierung hat die Äußerungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zum Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Nationalmannschaft zur Kenntnis genommen. "Ich möchte das nicht weiter kommentieren", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Es sei bekannt, dass Erdogan sich für die Belange der in Deutschland lebenden türkischstämmigen Menschen einsetze.

Erdogan hatte den Rücktritt Özils aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft begrüßt und den Umgang der Deutschen mit ihm als "rassistisch" verurteilt. Auch der in Gelsenkirchen geborene Fußballer hatte einen weit verbreiteten Rassismus gegen ihn als Deutschtürken kritisiert.

Demmer betonte, die in Deutschland lebenden Menschen mit Wurzeln in anderen Ländern sollten keine Zweifel daran haben müssen, ob sie hierzulande zu Hause seien. "Denn zur Integration gehört natürlich auch, sich unserem Land zugehörig zu fühlen", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin.

+++ 13.07 Uhr: Medien: Spur von Frankreichs "Helikopter-Ausbrecher" entdeckt +++

Gut drei Wochen nach einer spektakulären Helikopter-Flucht aus einem französischen Gefängnis soll es nach Medienberichten eine Spur zu dem Ausbrecher geben. Ermittler hätten Redoine Faïd auf Bildern der Videoüberwachung eines Einkaufszentrums bei Paris identifiziert, berichteten der Radionachrichtensender Franceinfo und andere Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise. Auf dem Parkplatz des Shopping-Centers in Sarcelles sei am Dienstagabend ein Auto mit Explosivstoffen gefunden worden. Auf Organisierte Kriminalität spezialisierte Ermittler übernahmen nach dem Fund des verdächtigen Autos die Untersuchung, bestätigten Kreise der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur in Paris. Dabei gehe es unter anderem um die Explosivstoffe. Zu Faïd und dessen Verbleib äußerten sich die Kreise zunächst nicht.

Anfang des Monats war ein bewaffnetes Kommando per Helikopter in der Haftanstalt Réau südöstlich von Paris gelandet und hatte den landesweit bekannten Verbrecher befreit. Er war schon mehrfach zu Freiheitsstrafen verurteilt worden. Der Ausbruch hatte in Frankreich für erhebliches Aufsehen gesorgt.

+++ 12.59 Uhr: Vor falschem Gericht geklagt - Niederlage für deutsche Stahlwerke +++

Im Rechtsstreit um die Rückzahlung von Ökostromrabatten haben vier Stahlunternehmen der Gruppe Georgsmarienhütte eine Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof erlitten. Die Unternehmen hätten sich an das falsche Gericht gewandt, entschieden die Luxemburger Richter.

In dem Verfahren ging es um Entlastungen bei der EEG-Umlage für Betriebe mit besonders hohem Stromverbrauch. Die EU-Kommission hatte dies als unzulässige staatliche Beihilfe gewertet. Die vier Unternehmen sollen deshalb für die Jahre 2013 und 2014 einen Teil der Vergünstigungen zurückzahlen.

Dagegen waren die Unternehmen vor das Verwaltungsgericht Frankfurt/Main gezogen. Das Gericht wiederum wandte sich mit einem sogenannten Vorabentscheidungsersuchen an den EU-Gerichtshof, um zu klären, ob der Beschluss der Kommission gegen EU-Recht verstößt. Das Ersuchen sei unzulässig, entschieden die Luxemburger Richter. Die klagendenden Firmen könnten sich in dem Frankfurter Verfahren nicht auf eine Ungültigkeit des Beschlusses der EU-Kommission berufen.

+++ 12.42 Uhr: Staubsauger-Urteil: Hersteller nicht in der Pflicht zu mehr Auskunft +++

Hersteller von Staubsaugern müssen nicht angeben, unter welchen Bedingungen der Stromverbrauch ihrer Geräte ermittelt wird. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied, dass die entsprechende EU-Verordnung dies nicht vorsieht. Hintergrund des EuGH-Urteils ist eine Klage der britischen Firma Dyson, die beutellose Staubsauger herstellt. Sie hatte der Münchner BSH Hausgeräte - dem Hersteller von Bosch- und Siemens-Staubsaugern - vorgeworfen, beim Siemens-Staubsauger "VSQ8POWER4" und jedem anderen Modell mit denselben technischen Merkmalen mangelhafte Angaben zum Stromverbrauch zu machen.

+++ 12.03 Uhr: IS reklamiert tödlichen Angriff von Toronto für sich +++

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den tödlichen Angriff in Toronto für sich reklamiert. Über sein Propaganda-Sprachrohr Amaq ließ der IS verbreiten, "einer der Soldaten des Islamischen Staates" habe den Angriff am Sonntag in der kanadischen Metropole verübt. Bei der Schießerei waren zwei Passanten und schließlich der Angreifer selbst getötet worden, zwölf weitere Menschen wurden verletzt.

+++ 11.50 Uhr: Ex-Fiat-Chef Sergio Marchionne ist tot +++

Der langjährige Chef der Autobauer Fiat Chrysler und Ferrari, Sergio Marchionne, ist tot. Das teilte Fiat mit. Fiat und Ferrari hatten erst am Samstag bekannt gegeben, dass der 66-Jährige die Posten des Vorstandschefs beim italienisch-amerikanischen Autobauer Fiat Chrysler Automobiles (FCA) und bei der Tochter Ferrari aus gesundheitlichen Gründen abgeben müsse. Fiat- und Ferrari-Präsident John Elkann sagte laut Mitteilung: "Leider ist das, was wir befürchtet haben, eingetreten. Sergio Marchionne, ein Mann und Freund, ist fort." Nach unerwarteten Komplikationen bei einer Operation in Zürich hatte sich der Zustand des Managers so stark verschlechtert, dass er seine Arbeit als Fiat-Chef sowie als Präsident und Vorstandschef von Ferrari nicht wieder aufnehmen konnte.

+++ 11.24 Uhr: Neue Gentechnik-Verfahren unterliegen Auflagen nach EU-Recht +++

Neue Gentechnik-Verfahren unterliegen grundsätzlich Auflagen nach der Gentechnik-Richtlinie der Europäischen Union. Das entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg in einem am Mittwoch verkündeten Urteil. Die mit dem Einsatz von Verfahren wie der sogenannten Genschere verbundenen Risiken seien "vergleichbar" mit denen älterer Verfahren, die bereits unter strengen Auflagen stehen, begründete das Gericht die Entscheidung.

+++ 10.55 Uhr: Erneut Hunderte Flüchtlinge vor Südküste Spaniens gerettet +++

Noch immer kommen zahlreiche Flüchtlinge in Spanien an. Am Mittwochmorgen habe man vor der Südwestküste des Landes insgesamt 72 Migranten aus sechs Booten gerettet, teilte der spanische Seerettungsdienst auf Twitter mit. Am Dienstag waren im Alborán-Meer und in der Straße von Gibraltar im westlichen Mittelmeer bereits 484 Menschen aus insgesamt 30 Booten geborgen worden. Alle Geretteten seien in verschiedene Krankenhäuser der südspanischen Region Andalusien gebracht worden, hieß es.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Internationale Organisation für Migration (IOM) mitgeteilt, dass Spanien zum neuen Haupt-Zufluchtsort illegaler Migranten geworden sei. Bis Mitte Juli kamen demnach rund 18 000 Männer, Frauen und Kinder über die westliche Mittelmeer-Route in Europa an. Die Zahl der Flüchtlinge auf dieser Route habe sich 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verdreifacht und übertreffe bereits die Ankünfte in Italien und Griechenland.

+++ 10.14 Uhr: Puigdemont will nach Belgien zurückkehren +++

Der im Exil lebende katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont verlässt Deutschland und kehrt nach Belgien zurück. "Ich werde an diesem Wochenende nach Belgien zurückkehren", sagte Puigdemont am Mittwoch vor Journalisten in Berlin. Er kündigte an, dass er künftig von Brüssel aus weiter für die katalanische Unabhängigkeit kämpfen wolle.

Den internationalen Haftbefehl gegen Puigdemont hatte die spanische Justiz kürzlich aufgehoben, so dass der Katalane sich außerhalb Spaniens nun wieder frei in Europa bewegen kann. Er war vor vier Monaten auf der Grundlage des spanischen Haftbefehls in Deutschland festgenommen worden, kurz danach aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Deutschland durfte er zunächst aber nicht verlassen.

+++ 10.12 Uhr: Mindestens 26 Tote bei Dammbruch in Laos +++

Wassermassen aus einem geborstenen Staudamm haben in Laos Tausende Häuser weggeschwemmt. Mindestens 26 Menschen kamenums Leben, wie örtliche Medien meldeten. Hunderte Menschen wurden noch vermisst.

Der Xepian-Xe Nam Noy-Staudamm in der südöstlichen Provinz Attapqeu war am Montagabend eingestürzt, 5 Milliarden Kubikmeter Wasser aus dem Staubecken überschwemmten sechs Dörfer. Das ist ungefähr soviel Wasser, wie der Chiemsee und der Starnberger See zusammen fassen.

Über die Ursache des Dammbruchs gibt es noch keine gesicherten Angaben. In einer ersten Reaktion nannte eine der an dem Projekt

beteiligten Firmen starken Regen als Grund für Risse im Damm. Mehr als 6600 Menschen verloren ihr Zuhause, schrieb die amtliche Nachrichtenagentur Lao News Agency.

+++ 9.51 Uhr: Ryanair will Flotte reduzieren +++

Die irische Billigfluglinie Ryanair reduziert ihre Flotte in Dublin um 20 Prozent. Damit seien 300 Stellen gefährdet, teilte das Unternehmen mit. Für die Entscheidung machte die Airline unter anderem die Pilotenstreiks in Irland verantwortlich.

+++ 8.13 Uhr: Beobachter: 32 Tote bei Selbstmordanschlägen in Syrien +++

Bei Selbstmordanschlägen in einer von der syrischen Regierung kontrollierten Stadt sind nach Angaben von Menschenrechtlern mindestens 32 Menschen getötet worden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London berichtete, wurden bei den drei Anschlägen in der südsyrischen Stadt Al-Suweida auch 30 Menschen verletzt. Bei den Opfern handelt es sich demnach um Sicherheitskräfte, ihre Verbündeten und Zivilisten.

Die amtliche Nachrichtenagentur Sana berichtete, ein Attentäter habe sich in einem Markt in die Luft gesprengt. Dabei habe es Opfer gegeben, hieß es, ohne dass die Agentur genauere Angaben machte. Die Sicherheitskräfte verfolgten mindestens zwei weitere Attentäter. Diese hätten sich selbst und ihre Verfolger getötet.

+++ 7.23 Uhr: FDP-Chef Lindner laut Bericht neu liiert +++

FDP-Chef Christian Lindner hat eine neue Partnerin an seiner Seite. "Ja, es gibt mit Franca wieder eine Frau in meinem Leben", sagte der 39-Jährige dem Magazin "Bunte" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Dem Magazin zufolge hat seine neue Freundin Betriebswirtschaftslehre und Hotel- und Marketingmanagement studiert. Bis vor kurzem habe die 28-Jährige beim Fernsehsender RTL gearbeitet.

Lindner und seine Frau Dagmar Rosenfeld hatten sich im April getrennt. Die beiden waren seit 2009 ein Paar und hatten 2011 geheiratet.

+++ 6.12 Uhr: Flugbetrieb in Hannover läuft wieder an +++

Nach der Sperrung des Flughafens Hannover wegen Hitzeschäden ist der Betrieb am Mittwochmorgen wieder aufgenommen worden. Das sagte ein Airport-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Es sei davon auszugehen, dass sich der Flugbetrieb im Laufe des Vormittags wieder normalisiere.

Wegen Hitzeschäden auf der Start- und Landebahn war der Flughafen am Dienstag gesperrt worden. Von der Sperrung betroffen waren 41 Abflüge und 44 Ankünfte. Für gestrandete Passagiere waren insgesamt 200 Feldbetten aufgebaut worden.

+++ 5.30 Uhr: Parlamentswahl in Pakistan begonnen +++

In Pakistan hat am Mittwoch die Parlamentswahl begonnen. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten von der Öffnung der Wahllokale in der Hauptstadt Islamabad und in Lahore. Als erstes betrat in Lahore eine Wählerin ein Wahllokal. Zu der Wahl in dem stark patriarchal geprägten Land hatten sich mehr als neun Millionen neue Wählerinnen registriert. Insgesamt sind mehr als hundert Millionen Stimmberechtigte zur Wahl des Parlaments aufgerufen.

Das Rennen um den Posten des Regierungschefs läuft auf einen Zweikampf zwischen der Partei des ehemaligen Premierministers Nawaz Sharif und derjenigen des einstigen Cricket-Stars Imran Khan hinaus. Der Geschäftsmann Sharif wurde vor knapp zwei Wochen bei der Rückkehr nach Pakistan unter Korruptionsverdacht festgenommen. Er ist Spitzenkandidat der regierenden Pakistanischen Muslimliga-Nawaz (PML-N). Khan tritt für die Oppositionspartei Tehreek-e-Insaf (PTI) an. Er biederte sich auf Stimmensuche zuletzt islamistischen Hardlinern an.

+++ 5.19 Uhr: Flugbegleiter-Streik bei Ryanair - 300 Flüge abgesagt +++

Wegen eines Flugbegleiterstreiks in mehreren Ländern hat der Billigflieger Ryanair für diesen Mittwoch europaweit 300 Flüge abgesagt. Betroffen sind auch mehrere Verbindungen von und nach Deutschland, wie eine Flughafen-Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben hat. Gestreikt wird bis einschließlich Donnerstag an den Ryanair-Basen in Spanien, Portugal und Belgien.

In Deutschland sind am Flughafen Köln/Bonn für Mittwoch und Donnerstag je acht Starts und Landungen gestrichen. In Berlin-Schönefeld wurden für die beiden Tage zusammen sieben Verbindungen abgesagt, weitere könnten noch folgen. An anderen Flughäfen wie Memmingen, Nürnberg, Hamburg, Bremen Dortmund oder Weeze hat Ryanair einzelne Flüge gestrichen. Immer sollte es zu Zielen in Spanien oder Portugal gehen. Keine Flugabsagen gab es bis Dienstagabend in München, Stuttgart und Frankfurt am Main.

+++ 4.45 Uhr: Deutschland erlebt tropische Nacht +++

Deutschland hat eine tropische Nacht erlebt. "Es hat sich heute Nacht etwas abgekühlt. Wobei "abgekühlt" eine kleine Übertreibung ist", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Mittwochmorgen. In Hamburg zeigte des Thermometer in der Nacht 23 Grad, im Saarland 22 Grad und in Berlin 20 Grad. "Das ist wirklich viel, wirklich warm", betonte der Sprecher. Dabei war der Himmel vielerorts wolkenlos und sternenklar. Tagsüber geht das Schwitzen weiter: Die Höchsttemperaturen liegen dann bei 30 bis 36 Grad. Die Waldbrandgefahr bleibt bei der Hitze unverändert hoch.

+++ 3.56 Uhr: Juncker vor Treffen mit Trump: "Brauchen uns nicht zu verteidigen" +++

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will selbstbewusst in das Treffen mit Donald Trump zum Handelsstreit gehen und hofft auf ein Angebot des US-Präsidenten. "Wir sitzen hier nicht auf der Anklagebank. Insofern brauchen wir uns auch nicht zu verteidigen", sagte Juncker in einem ZDF-Interview vor dem Besuch im Weißen Haus am Mittwoch. "Es kann ja auch sein, dass Herr Trump uns auch etwas anzubieten hat."

Juncker plädierte für einen Verzicht auf weitere Zollerhöhungen und eine "Beruhigung der Gesamtlage", richtete aber auch eine Warnung an Trump: "Wenn es zu Autozöllen kommt, dann muss die EU Gegenmaßnahmen ergreifen. Dazu sind wir bereit. Das haben wir nicht im Gepäck, aber im Kopf. Wir sind in der Lage, dass wir sofort adäquat antworten können."

+++ 3.38 Uhr: Yosemite-Nationalpark wegen Waldbrands teilweise geschlossen +++

Der berühmte Yosemite-Nationalpark im US-Bundesstaat Kalifornien wird wegen eines sich ausbreitenden Waldbrands teilweise geschlossen. Das kündigte die Parkverwaltung am Dienstag an. Betroffen sind demnach das Yosemite-Tal sowie die Ortschaft Wawona, die ab Mittwochmittag gesperrt würden.

Die Schließung umfasse alle Hotels, Campingplätze und Besuchereinrichtungen in den beiden betroffenen Gebieten, teilte die Parkverwaltung mit. Besucher wurden aufgefordert, die Gegenden bis Mittwochmittag zu verlassen. Voraussichtlich am Sonntag sollen die Gebiete wieder zugänglich sein.

Das sogenannte Ferguson-Feuer im Wald der Sierra Nevada war am 13. Juli ausgebrochen. Seither wurden nach Angaben der Forstverwaltung 14.800 Hektar Vegetation zerstört. Häuser wurden bislang nicht beschädigt. Ein Feuerwehrmann kam ums Leben, sechs weitere wurden verletzt.

+++ 3.02 Uhr: Demi Lovato offenbar mit Überdosis im Krankenhaus +++

Die US-Sängerin und -Schauspielerin Demi Lovato ist Medienberichten zufolge wegen einer möglichen Überdosis Drogen am Dienstag ins Krankenhaus eingeliefert worden. Eine Sprecherin der Rettungskräfte bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass eine 25-Jährige von einer Wohnanschrift, die Lovatos entspricht, ins Krankenhaus gebracht worden sei. Ihren Namen und Details zu ihrem Zustand nannte die Sprecherin aber nicht.

Das Promiportal "TMZ" hatte zuvor die Audiodatei eines Notrufs veröffentlicht, aus der hervorzugehen schien, dass Lovato bewusstlos war und wiederbelebt wurde. Das "People"-Magazin zitierte eine Lovato nahe stehende anonyme Quelle, wonach der Zustand der Sängerin stabil sei. Es handle sich um eine Überdosis Drogen, nicht aber durch Heroin, wie "TMZ" zunächst berichtet hatte. Vertreter Lovatos waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

+++ 2.30 Uhr: Macron übernimmt Verantwortung in Benalla-Affäre +++

In der Affäre um die Prügelattacke seines Ex-Sicherheitsmitarbeiters hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron die volle Verantwortung übernommen - allerdings nicht öffentlich. "Der Verantwortliche, der einzig Verantwortliche, bin ich und ich allein", sagte Macron am Dienstag nach Angaben von Abgeordneten seiner Partei La République en Marche (LREM) bei einem Treffen mit den Parlamentariern. Das Vorgehen seines Ex-Mitarbeiters bezeichnete er demnach als "Verrat".

"Ich bin derjenige, der Alexandre Benalla vertraut hat", sagte Macron demnach mit Blick auf seinen Ex-Sicherheitsmitarbeiter weiter. Benalla habe ihn im Wahlkampf unterstützt, "die Vorfälle vom 1. Mai" empfinde er aber als "eine Enttäuschung oder einen Verrat", sagte der Präsident. Er versicherte zugleich, dass "niemand davor geschützt" worden sei, mit den Gesetzen des Landes konfrontiert zu werden. Öffentlich äußerte sich Macrons zunächst weiterhin nicht.

+++ 1.20 Uhr: Maas sieht mögliche Aufnahmezentren in Nordafrika skeptisch +++

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat erhebliche Zweifel an möglichen Aufnahmezentren für Flüchtlinge in Nordafrika geäußert. Er sei skeptisch, "wie solche nordafrikanischen Zentren funktionieren können", sagte Maas den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er sehe dabei "ein ganz praktisches Problem", sagte Maas. "Warum sollten die Leute in diese Zentren gehen, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Ablehnung extrem hoch ist?" Es sei unrealistisch, dass gerade diejenigen Menschen in diesen Zentren ausharren würden, "die wissen, dass ihre Chancen auf legale Aufnahme in der EU gen null gehen". Diese Menschen würden nach neuen illegalen Wegen nach Europa suchen, sagte der Außenminister.

Zur harten Haltung Italiens in der Flüchtlingspolitik sagte Maas: "Wir haben die Italiener in Flüchtlingsfragen zu lange allein gelassen." Auch die Regeln zur Seenotrettung seien "ursprünglich nur für einige wenige Notfälle konzipiert" gewesen. Mit Blick auf die EU-Marinemission "Sophia" sagte Maas, es müsse geklärt werden, ob mehr Schiffe und mehr Personal im Mittelmeer gebraucht würden und wie viel in Nordafrika an Land getan werden könne. Die libysche Küstenwache brauche mehr Unterstützung.

+++ 0.49 Uhr: Zwei Schwerverletzte nach Brand auf Touristenboot in Spanien +++

Bei einem Brand auf einem Touristenboot sind in Spanien zwei Menschen schwer verletzt worden. Das Feuer sei am Nachmittag auf dem Katamaran nahe Pontevedra in der nordwestspanischen Region Galicien ausgebrochen, teilte der Katastrophenschutz am Dienstag mit. An Bord waren mehr als 50 Passagiere und Besatzungsmitglieder.

Die zwei Verletzten erlitten den Angaben zufolge schwere Verbrennungen. Die gesamte Zahl der Verletzten war zunächst unklar; sie wurden per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Medienberichten zufolge könnte das Boot ein Tragwerk zur Muschelzucht gerammt haben. Die Behörden bestätigten dies jedoch zunächst nicht.