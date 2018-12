Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Tschechien: 13 Tote bei Explosion in Bergwerk (8.05 Uhr)

Argentinien: Ex-Präsidentin Kirchner vor Gericht (7.10 Uhr)

Salafisten-Kinder sollen besser geschützt werden (6.40 Uhr)

Japan plant Rekordausgaben für Verteidigung (4.50 Uhr)

USA planen auch Truppenabzug aus Afghanistan (2.50 Uhr)





Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 8.05 Uhr: Mindestens 13 Tote bei Unglück in tschechischem Bergwerk +++

Bei einem Unglück in einem tschechischem Kohlebergwerk sind mindestens 13 Bergleute ums Leben gekommen. Zehn weitere Menschen seien bei der Methangasexplosion in einer Zeche in Karvina im Osten des Landes verletzt worden, sagte ein Sprecher der Betreiberfirma OKD. Elf der Toten stammten demnach aus Polen.

+++ 7.40 Uhr: Französische Nationalversammlung billigt Macrons Zusagen an "Gelbwesten" +++

Die französische Nationalversammlung hat die milliardenschweren Zusagen von Präsident Emmanuel Macron an die Protestbewegung der "Gelbwesten" gebilligt. Die Abgeordneten stimmten in der Nacht zum Freitag mit großer Mehrheit für die Reformen, die mehr Geld für einen Teil der Mindestlohn-Bezieher und Entlastungen für Arbeitnehmer und Rentner vorsehen. Nach einer mehr als 13-stündigen Debatte votierten 153 Abgeordnete für das Reformpaket, neun stimmten dagegen und 58 enthielten sich.

Macrons Gesetz zu "wirtschaftlichen und sozialen Notmaßnahmen" sieht unter anderem vor, dass Mindestlohn-Bezieher künftig rund 100 Euro monatlich mehr bekommen sollen. Arbeitnehmer müssen von 2019 an keine Steuern und Sozialabgaben mehr auf Überstunden zahlen. Geplant sind zudem Entlastungen für Rentner, die über weniger als 2000 Euro monatlich verfügen. Davon sollen fünf Millionen Rentner profitieren.

+++ 7.10 Uhr: Argentiniens Ex-Präsidentin Kirchner wird Korruptionsprozess gemacht +++

Der ehemaligen argentinischen Präsidentin Cristina Kirchner wird wegen eines Bestechungsskandals der Prozess gemacht. Ein Berufungsgericht bestätigte am Donnerstag eine entsprechende Anordnung des Richters Claudio Bonadio. In der Korruptionsaffäre geht es um mutmaßliche Schmiergeldzahlungen von umgerechnet rund 140 Millionen Euro, die zwischen 2005 und 2015 von Bauunternehmern an Regierungsmitglieder geflossen sein sollen.

Richter Bonadio sieht Kirchner und ihren 2010 verstorbenen Ehemann Néstor Kirchner als Urheber des Schmiergeldsystems. Néstor Kirchner war von 2003 bis 2007 Präsident des südamerikanischen Landes. Seine Frau folgte ihm 2007 ins Amt und hatte dieses bis 2015 inne.

+++ 6.40 Uhr: Verfassungsschutzchef für besseren Schutz von Salafisten-Kindern +++

Im Zusammenhang mit Kindern aus IS-Rückkehrer- und Salafisten-Familien hat sich Hamburgs Verfassungsschutzchef Torsten Voß für eine Erweiterung der Kompetenzen der Landesämter ausgesprochen. Vor allem im Interesse der Kinder sollte es dem Verfassungsschutz ermöglicht werden, auch Daten von unter 14-Jährigen zu speichern, auch um sie bei einer Gefährdung des Kindswohls an andere Behörden weitergeben zu können, sagte er der DPA. "Zurzeit ist es so, dass wir der Kinder- und Jugendhilfe gar keine Informationen geben dürfen." Zuallererst gehe es um den Schutz der Kinder. "Aber: Kinder wurden vom IS auch indoktriniert und instrumentalisiert." Er erinnerte an einen Zwölfjährigen, der 2016 einen Anschlag auf den Ludwigshafener Weihnachtsmarkt plante. "Und damit sind solche Fälle jetzt auch ein Thema für die Sicherheitsbehörden."

+++ 4.50 Uhr: Japan plant Rekordausgaben für Verteidigung +++

Trotz der hohen Staatsverschuldung stockt Japan seine Militärausgaben auf Rekordhöhe auf. Die Regierung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Shinzo Abe billigte am Freitag einen Etatentwurf im Volumen von 5,26 Billionen Yen (41 Milliarden Euro) für den Verteidigungshaushalt im kommenden Fiskaljahr, das am 1. April beginnt, wie Medien meldeten. Damit sollen unter anderem erhöhte Ausgaben für ein Raketenabwehrsystem sowie Kampfflugzeuge der Schutzmacht USA finanziert werden. Japan will angesichts der Aufrüstung des Nachbarn Chinas zudem ein für Helikopter ausgelegtes Schiff zum Flugzeugträger umbauen.

+++ 2.50 Uhr: USA planen auch Truppenabzug aus Afghanistan +++

US-Präsident Donald Trump will jetzt auch zahlreiche US-Soldaten aus Afghanistan abziehen. "Diese Entscheidung wurde getroffen. Es wird einen bedeutenden Abzug geben", sagte ein US-Regierungsvertreter am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Derzeit sind in Afghanistan rund 14.000 US-Soldaten im Einsatz, entweder für die Nato-Ausbildungs- und Unterstützungsmission "Resolute Support" oder für Anti-Terror-Operationen. Laut "Wall Street Journal" sollen mehr als 7000 US-Soldaten abgezogen werden.

+++ 00.50 Uhr: Mindestens fünf Tote bei Explosion in Bergwerk in Tschechien +++

Bei einer Gasexplosion in einer Mine in Tschechien sind mindestens fünf Bergarbeiter ums Leben gekommen. Ein Sprecher des Bergbauunternehmens OKD sagte am Donnerstag, bei dem Unglück im osttschechischen Karvina seien zudem rund zehn Arbeiter verletzt worden. Acht Menschen würden noch vermisst. Die Rettungsarbeiten seien noch im Gange.

Demnach kam es in der Mine am Donnerstagnachmittag zu einer Methangas-Explosion. Bei den Todesopfern handelt es sich vermutlich um Polen, die für das polnische Bergbauunternehmen Alpex in der CSM-Mine in Karvina arbeiteten. Karvina liegt rund 300 Kilometer östlich von Prag.

+++ 00.10 Uhr: Armee erschießt Palästinenser im Westjordanland +++

Israelische Soldaten haben im besetzten Westjordanland einen Palästinenser erschossen, der nach Angaben der Armee eine Straßensperre durchbrechen wollte. Soldaten hätten das Feuer auf ein Fahrzeug eröffnet, das versucht habe, nahe Ramallah eine militärische Absperrung zu durchbrechen, teilte die israelische Armee am Donnerstagabend mit. Einer der Insassen sei getötet worden. Das palästinensische Gesundheitsministerium gab ebenfalls die Tötung bekannt, machte aber keine Angaben zu den Umständen.