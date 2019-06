Die Kurz-Meldungen im Überblick:

+++ 11.26 Uhr: Amnesty kritisiert Fortsetzung der U-Haft für Kavala in Türkei +++

Menschenrechtler haben die Fortsetzung der Untersuchungshaft für den türkischen Intellektuellen Osman Kavala scharf kritisiert. "Es ist unfassbar, dass die Inhaftierung fortgesetzt wird, ohne dass konkrete Beweise vorgelegt wurden", schrieb die Organisation Amnesty International am Mittwoch auf Twitter. "Kavala hätte keinen Tag hinter Gittern verbringen dürfen." Die Türkei-Expertin von Human Rights Watch (HRW), Emma Sinclair-Webb, sagte der Deutschen Presse-Agentur, es gebe "absolut keinen Beweis" für kriminelles Verhalten in der Anklageschrift. Kavala müsse bei der Fortsetzung der Verhandlung im Juli entlassen werden, forderte sie.

+++ 11.03 Uhr: Nachtclub in Schweden explodiert +++

In Schweden ist ein Nachtclub explodiert. Die Polizei ging davon aus, dass jemand die nächtliche Detonation in Örebro rund 170 Kilometer westlich von Stockholm vorsätzlich mit einem Sprengsatz herbeigeführt hat, wie sie mitteilte. Hintergründe der Tat sollten demnach im kriminellen Milieu liegen. Verletzte seien bislang nicht gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

+++ 10.51 Uhr: Mehr als hundert Festnahmen bei Großeinsatz gegen italienische Mafia +++

Eine groß angelegte Aktion der italienischen Polizei gegen die Mafia hat zu 126 Festnahmen geführt. Die Zugriffe erfolgten in der Provinz Neapel, aber auch andernorts in Italien und im Ausland, wie die Polizei mitteilte. Die Verdächtigen sollen Clans der neapolitanischen Mafia-Organisation Camorra angehören. Vorgeworfen werde ihnen Drogenhandel, Erpressung, Wucher, Geldwäsche und weitere "schwerwiegende Straftaten". Es seien Besitztümer in einem Gesamtwert von etwa 130 Millionen Euro beschlagnahmt worden. Innenminister Matteo Salvini sprach von einem "sehr harten Schlag" gegen die sogenannte Allianz von Secondigliano.

In Italien sind mehrere Mafia-Organisationen beheimatet, die aber längst auch in anderen Ländern wie in Deutschland aktiv sind. Die kalabrische 'Ndrangheta gilt als bedeutendste Organisation im internationalen Drogenhandel in Südamerika und Europa.

+++ 10.18 Uhr: Streit um regionale Fahrverbote in Österreich geht weiter +++

Der deutsch-österreichische Streit um regionale Fahrverbote in Tirol geht mit unverminderter Schärfe weiter. Deutschland müsse endlich an Maßnahmen arbeiten, speziell den Transit-Schwerverkehr zu reduzieren, forderte der Tiroler Ministerpräsident Günther Platter (ÖVP) in der "Passauer Neuen Presse". "Dabei ist eine Anhebung der in Deutschland niedrigen Lkw-Maut auf das Niveau von Österreich, die das Fünffache beträgt, das Gebot der Stunde", sagte Platter. Das Fahrverbot auf bestimmten Strecken an Wochenenden und die Lkw-Blockabfertigung an der Grenze seien absolut notwendig. "Die Belastungsgrenze für Mensch, Natur und Infrastruktur in unserem Land ist überschritten", so der Tiroler Spitzenpolitiker.

+++ 10.16 Uhr: EuGH macht strenge Vorgaben bei Messung von Luftschadstoffen +++

Bei der Messung von Luftschadstoffen in Europa gelten nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) strenge Vorgaben. Schon die Überschreitung von Grenzwerten an einzelnen Messstellen gelte als Verstoß gegen EU-Regeln, befanden die obersten Richter am Mittwoch in Luxemburg (Rechtssache C-723/17). Bürger können zudem bei Gericht überprüfen lassen, ob Messstationen richtig platziert sind. Das Urteil dürfte auch weitreichende Folgen für Deutschland haben. Im konkreten Fall hatten Einwohner der belgischen Hauptstadt Brüssel und eine Umweltorganisation belgische Behörden auf Erstellung eines ausreichenden Luftqualitätsplans und Einrichtung der nötigen Messstationen verklagt. Das belgische Gericht bat den EuGH um Auslegung des EU-Rechts. Die Platzierung von Messstellen und die Spielräume bei der Einhaltung von Grenzwerten sind in der Debatte über Diesel-Fahrverbote auch in Deutschland immer wieder strittig.

+++ 10.13 Uhr: 40 Afghanen überwinden Ungarns Grenzzaun +++

40 Flüchtlinge und Migranten aus Afghanistan haben in der Nacht zum Mittwoch den Grenzzaun zwischen Ungarn und Serbien überwunden. Kurz darauf stießen allerdings ungarische Grenzpolizisten auf die Gruppe am Rande der Ortschaft Asotthalom bei Szeged. Die 40 Männer wurden von den Polizisten unverzüglich über die Grenze nach Serbien zurückgeschoben, teilte die ungarische Polizei mit.

+++ 10.06 Uhr: Blitzschläge töten sechs Menschen in Nepal +++

Blitze haben sechs Menschen in Nepal getötet. Unter den Opfern sind zwei Elfjährige und ein zwölfjähriges Kind, wie die Polizei mitteilte. Das Unwetter fällt in die Regenzeit zwischen Juni und September, in der es in dem Land häufig zu Unwettern und Blitzeinschlägen kommt. Die drei Kinder wurden getroffen, als sie Früchte von einem Baum holen wollten, wie es weiter hieß. Weitere Opfer waren drei Bauern im Alter von 25, 60 und 65 Jahren, die während ihrer Arbeit auf einer Farm vom Blitz getroffen wurden. Blitzschläge sind in Nepal nach Angaben der Behörden eine sehr häufige Todesursache.

+++ 9.54 Uhr: Lars Schlecker tritt Haftstrafe an +++

Der Sohn des einstigen Drogeriemarktunternehmers Anton Schlecker, Lars Schlecker, hat seine Gefängnisstrafe angetreten. Er befinde sich seit kurzem in Haft, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch mit. Wo Lars Schlecker seine Strafe absitzt, wurde nicht mitgeteilt. Seine Schwester Meike ist noch nicht in Haft. Beide wurden vor wenigen Wochen zum Haftantritt geladen. Sie waren im April in letzter Instanz vom Bundesgerichtshof zu jeweils zwei Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt worden.

+++ 9.41 Uhr: Spanien erwartet bis zu 44 Grad am Wochenende +++

Neben Deutschland und anderen Ländern Europas leidet auch Spanien derzeit unter einer für Juni ungewöhnlichen Hitzewelle. Heiße Luft aus Afrika soll Meteorologen zufolge noch mindestens bis Dienstag zu extrem hohen Temperaturen führen. Rekordwerte würden unter anderem in Saragossa im Nordosten des Landes, Logroño in der Provinz La Rioja sowie in der Hauptstadt Madrid erwartet, berichtete die Zeitung "El País" am Mittwoch.

Auch die Urlauber auf Mallorca und den anderen Balearischen Inseln müssen in diesen Tagen bei Werten von rund 35 Grad schwitzen. Etwas angenehmer ist es auf den Kanaren und in Katalonien mit der bei Touristen beliebten Metropole Barcelona.

Laut Daten des staatlichen Wetterdienstes Aemet wurden am Mittwoch in der Gemeinde Arroyo del Ojanco in Andalusien bereits um 07.00 Uhr morgens 30,3 Grad gemessen. In mehreren anderen Orten lagen die Temperaturen um Mitternacht noch bei 30 Grad. Der Höhepunkt der "ola de calor" soll Spanien am Wochenende treffen: Dann würden in einigen Landesteilen Werte von bis zu 44 Grad erwartet, sagte Aemet-Sprecher Fernando García.

+++ 8.55 Uhr: Stephan E. gesteht Mord an Lübcke +++

Im Mordfall Lübcke hat der Tatverdächtige Stephan E. ein Geständnis abgelegt. Dies teilte Generalbundesanwalt Peter Frank am Mittwoch im Bundestags-Innenausschuss mit, wie aus Teilnehmerkreisen verlautete. Grund für die Tat sei seine Empörung über Lübckes Äußerungen im Jahr 2015 zur Flüchtlingspolitik gewesen, berichten NDR, WDR und SZ. Er habe alleine gehandelt und keine Mittäter und Mitwisser gehabt. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) war Anfang Juni erschossen worden.

+++ 8.24 Uhr: Vulkan Ulawun auf Neu-Guinea stößt Aschewolken aus +++

Der Vulkan Ulawun in Papua-Neuguinea, der als einer der gefährlichsten Vulkane der Welt gilt, hat am Mittwoch Asche ausgestoßen. Die vulkanische Aktivität habe am Morgen begonnen, nachdem es zuvor ein Grollen und einen leichten Ausstoß gegeben habe, sagte Leo Porikura von der örtlichen Katastrophenschutzbehörde. Die Behörden gaben eine Warnung der Stufe eins heraus, die auf einen möglicherweise bevorstehenden Ausbruch hinweist.

+++ 8.19 Uhr: Iran will Ruhani zufolge keinen Krieg mit USA +++

Irans Präsident Hassan Ruhani hat in einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron versichert, sein Land wolle keinen Krieg mit den USA. Der Iran wolle "mit keinem Land" Krieg - auch nicht mit den USA, sagte Ruhani laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna vom Mittwoch in dem Telefongespräch. Der Iran habe auch kein Interesse daran, die Spannungen in der Region zu verschärfen.

+++ 8.08 Uhr: Starkes Erdbeben erschüttert Mittelamerika +++

Ein starkes Erdbeben hat die Küste von Costa Rica und Panama erschüttert. Nach Angaben des Geoforschungszentrums in Potsdam vom Mittwochmorgen hatte das Beben mit einer Stärke von 6,3 sein Epizentrum in der Grenzregion der beiden Länder. Die Erde bebte den Angaben zufolge in zehn Kilometern Tiefe. Über Schäden lagen zunächst keine Angaben vor.

+++ 7.59 Uhr: Mitglieder krank - Snow Patrol sagen Konzerte ab +++

Die britische Band Snow Patrol hat mehrere Konzerte in den kommenden Wochen abgesagt, weil Bandmitglied Johnny McDaid sich am Nacken verletzt hat und operiert werden muss. "Natürlich machen wir uns alle Sorgen um unseren Bruder Johnny", schrieb die Gruppe am Dienstag in einem Statement. "Wir werden ihm natürlich all die Zeit und Hilfe geben, die er braucht, sich zu erholen."

+++ 6.48 Uhr: Repräsentantenhaus stimmt für Freigabe von Hilfsgeldern für Migranten +++

Das US-Repräsentantenhaus hat für die Freigabe von 4,5 Milliarden Dollar (knapp vier Milliarden Euro) an Hilfsgeldern für die Migranten an der Grenze zu Mexiko gestimmt. Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sagte am Dienstagabend, das Geld solle Essen, Kleidung, Hygieneartikel, eine medizinische Versorgung und Unterkünfte für Migrantenkinder sicherstellen.

+++ 6.46 Uhr: Zwei US-Soldaten un Afghanistan getötet

In Afghanistan sind zwei US-Soldaten getötet worden. Die Soldaten seien am Mittwoch umgekommen, teilte die Nato-Mission "Resolute Support" mit. Weitere Details wurden aus Rücksicht auf die Familienangehörigen zunächst nicht mitgeteilt. Seit Beginn des Jahres sind somit neun US-Soldaten in Afghanistan ums Leben gekommen.

+++ 6.11 Uhr: DGB sieht große Defizite bei Durchsetzung von Mindestlohn +++

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht immer noch große Defizite bei der Durchsetzung des Mindestlohns. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Mittwochsausgabe), 1,8 Millionen Beschäftigte würden um den gesetzlichen Mindestlohn "betrogen". Würden die Branchenmindestlöhne hinzugenommen, seien es sogar 2,2 Millionen Menschen. Hier müsse die Bundesregierung endlich handeln. "Das Hauptproblem ist, dass es immer noch viele unehrliche Arbeitgeber gibt, die sich nicht an den Mindestlohn halten", sagte Körzell. Häufig würden Arbeitgeber ihre Beschäftigten länger arbeiten lassen, als vertraglich vorgesehen. Die Unterlagen zur Aufzeichnung der Arbeitszeit seien für Arbeitgeber "viel zu leicht manipulierbar".

+++ 5.08 Uhr: Scholz warnt SPD vor Kurs wie in Dänemark +++

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat seine Partei davor gewarnt, einen ähnlichen Kurs wie die Sozialdemokraten in Dänemark zu fahren. "Abschottung und Ausgrenzung kann nicht unsere Politik sein. Ich setze auf Pragmatismus", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch). Das bedeute, die Polizei besser auszustatten oder den Zoll zu verstärken, um die Schwarzarbeit zu bekämpfen. "Es bedeutet aber auch einen vernünftigen und humanitären Umgang mit Flucht und Migration. Und es bedeutet, dass wir auf gezielte Einwanderung setzen, um den Bedarf an Fachkräften zu decken." In Dänemark hatten Anfang Juni die Sozialdemokraten die Parlamentswahl gewonnen - auch dank einer strengen Einwanderungspolitik.

+++ 3.37 Uhr: Dänemark erhält sozialdemokratische Minderheitsregierung +++

Dänemark wird künftig von der Sozialdemokratin Mette Frederiksen regiert. Nach fast dreiwöchigen Verhandlungen einigte sich die 41-Jährige mit den weiteren Parteien des linksgerichteten Lagers auf eine Regierungsvereinbarung, wie die künftige Ministerpräsidentin um kurz vor Mitternacht in der Nacht zum Mittwoch in Kopenhagen bekanntgab. Ihre Partei will demnach mit einer rein sozialdemokratischen Minderheitsregierung regieren, die von den weiteren Parteien des sogenannten roten Blocks unterstützt wird.

+++ 3.27 Uhr: Sechs Tote sterben bei Hausbrand in USA - unter ihnen vier Kinder +++

Bei einem Hausbrand in Langlade im US-Staat Wisconsin im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten sind sechs Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen vier Kinder. Das Feuer sei am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) in dem Holzgebäude ausgebrochen und habe sich rasend schnell ausgebreitet, berichtete der Sender CNN. Die Kinder - zwei Jungen und zwei Mädchen - waren nach Angaben der Ermittler zwischen zehn Monaten und sieben Jahren alt. Auch ein 32-jähriger Mann und eine 34 Jahre alte Frau starben in den Flammen. Ob und wie die Opfer verwandt sind, sei nicht bekannt. Zwei Frauen hätten sich aus dem brennenden Haus in Sicherheit gebracht.

+++ 02.38 Uhr: Rapperin Cardi B weist Schuld in handgreiflichem Streit zurück ++++

US-Rapperin Cardi B (26) hat ihre Schuld in einer Anklage wegen eines tätlichen Angriffs in einem Nachtclub zurückgewiesen. Die Musikerin plädierte vor einem New Yorker Gericht auf nicht schuldig, wie US-Medien berichteten. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft müssen sich Cardi B und zwei Mitangeklagte unter anderem wegen versuchter Körperverletzung und Belästigung verantworten. Im Falle eines Schuldspruchs drohen jeweils bis zu vier Jahre Haft.

+++ 02.20 Uhr: Gericht in Brasilien lehnt Freilassung von Ex-Präsident Lula ab +++

Der zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilte brasilianische Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva bleibt weiter in Haft. Der Oberste Gerichtshof wies einen Antrag der Anwälte des früheren Staatschefs (2003-2010) auf vorläufige Freilassung ab. Die Entscheidung in der 2. Kammer des Gerichtshofs fiel mit drei zu zwei Stimmen.

+++ San Francisco verbietet den Verkauf von E-Zigaretten +++

Als erste US-Großstadt verbietet San Francisco faktisch den Verkauf von E-Zigaretten. Das Parlament der kalifornischen Stadt beschloss am Dienstag einstimmig einen Erlass, wonach elektrische Zigaretten nur dann verkauft werden dürfen, wenn sie eine Genehmigung der US-Gesundheitsbehörden haben. Dies ist bislang bei keiner E-Zigarette der Fall. Das Verbot gilt für den Verkauf in Geschäften und über das Internet.

+++ 00.12 Uhr: Chef der Grenzschutzbehörde tritt zurück +++

John Sandersrklärte Sanders in einem Schreiben, aus dem am Dienstag mehrere US-Medien zitierten. Er hatte die Leitung der Behörde im April übernommen, nachdem Grenzschutzchef Kevin McAleenan als Nachfolger von US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen nominiert worden war. Sanders nannte in dem Brief an die Mitarbeiter seiner Behörde keinen Grund für seinen Rücktritt, doch stand der Grenzschutz zuletzt wegen der katastrophalen Zustände in einem Auffanglager für minderjährige Einwanderer in Texas in der Kritik.