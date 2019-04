Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

+++ 11.47 Uhr: Fall Lügde: SPD-Fraktion fordert Rücktritt von NRW-Innenminister +++

Nach dem erneuten Fund von Datenträgern im Missbrauchsfall Lügde fordert die SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag den Rücktritt von Landesinnenminister Herbert Reul (CDU). "Der Innenminister hat Aufklärung versprochen, er ist gescheitert", zitierte "Spiegel Online" den innenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Hartmut Ganzke. Reul habe "die Lage nicht im Griff". Er müsse jetzt Verantwortung übernehmen und zurücktreten.

Bei Abrissarbeiten am mutmaßlichen Tatort des vielfachen Kindesmissbrauchs - einem Campingplatz in Lügde - waren am Donnerstag weitere Datenträger gefunden worden. Im doppelten, fest verbauten Holzboden des Wohnwagens des Hauptbeschuldigten hatten Arbeiter eine CD und zwei Disketten entdeckt. Das Abrissunternehmen übergab den Fund an die Polizei. Reul schloss am Freitag nicht aus, dass auch noch weitere Funde folgen könnten.

+++ 9.38 Uhr: Malta erlaubt Anlegen von deutschem Rettungsschiff "Alan Kurdi" +++

Nach der Ankündigung verschiedener EU-Staaten zur Aufnahme der Flüchtlinge von dem deutschen Rettungsschiff "Alan Kurdi" hat Malta ein Anlegen des Schiffes erlaubt. Der maltesische Regierungschef Joseph Muscat schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, die Migranten dürften in Malta an Land gehen, aber nicht dort bleiben. Malta könne "diese Last nicht allein tragen". Die Flüchtlinge sollen anschließend auf Deutschland, Frankreich, Portugal und Luxemburg verteilt werden.

+++ 8.40 Uhr: Im Prozess um Mord an Kim-Halbbruder verurteilte Frau soll am 3. Mai freikommen +++

Eine im Prozess um den Mord am Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un verurteilte Vietnamesin kommt nach Angaben ihres Anwalts am 3. Mai frei. Die Gefängnisverwaltung in Malaysia habe zugesichert, dass die Freilassung von Doan Thi Huong für den 3. Mai angesetzt sei, sagte Anwalt Salim Bashir der Nachrichtenagentur AFP. Es sei davon auszugehen, dass die 30-Jährige dann umgehend nach Hanoi ausgeflogen werde.

+++ 7.27 Uhr: Syrische Agentur: Israel attackiert Militärcamp in Provinz Hama +++

Israelische Kampfflugzeuge haben nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur SANA einen Militärstützpunkt des Landes in der Provinz Hama angegriffen. Bei dem Luftangriff auf die Stadt Masyaf habe es Zerstörungen gegeben, drei Kämpfer seien verwundet worden, meldete die Nachrichtenagentur unter Berufung auf eine Quelle im Militär. Aktivisten berichteten, dass es mindestens 17 Verletzte gegeben haben soll.

+++ 5.53 Uhr: Auch NRW will Impfpflicht für Kindergarten-Kinder +++

Nach Brandenburg bemüht sich auch Nordrhein-Westfalen um eine generelle Impfpflicht gegen Masern für Kinder in Kindergärten. "Ich bin für eine generelle Impfpflicht - das gilt auch für Kindergärten", sagte der nordrhein-westfälische Kinder- und Familienminister Joachim Stamp (FDP) der "Rheinischen Post". NRW werde prüfen, wie eine Impfpflicht in Kindergärten umgesetzt werden könne.

Auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sprach sich für eine Impfpflicht aus. Er habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ausdrücklich seine Unterstützung für seine Prüfung zugesichert, wie diese umgesetzt werden könne, sagte Laumann dem Blatt. Seit Jahresanfang wurden dem Bericht zufolge in NRW bereits fast hundert Masernfälle gezählt.

+++ 3.47 Uhr: Bericht: Verkehrsministerium fordert Klarheit über Eröffnungstermin für BER +++

Nach Berichten über neue Verzögerungen am Berliner Flughafen BER hat das Bundesverkehrsministerium einem Zeitungsbericht zufolge von der Geschäftsführung Klarheit über den Stand der Bauarbeiten und den Eröffnungstermin gefordert. Staatssekretär Michael Güntner habe einen Brief an Flughafen-Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup geschickt, berichtete die "Bild"-Zeitung (Samstagsausgabe). Lütke Daldrup soll demnach bis zum 17. April eine "verbindliche Stellungnahme" abgeben, ob der Eröffnungstermin Oktober 2020 eingehalten werden kann.

+++ 1.23 Uhr: Kim zu drittem Treffen mit Trump bereit +++

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist zu einem dritten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump bereit. Er wolle bis Jahresende auf "mutige Entscheidungen" Washingtons über die Beziehungen beider Länder abwarten, berichtete die südkoreanische Agentur Yonhap unter Berufung auf die nordkoreanischen Staatsmedien. Seine Beziehungen zu Trump seien weiterhin "ausgezeichnet", sagte Kim demnach bei einer Sitzung der Obersten Volksversammlung.

+++ 0.44 Uhr: Zwei IS-Angehörige in Westsibirien getötet +++

Bei einem Antiterror-Einsatz in der westsibirischen Stadt Tjumen haben russische Sicherheitskräfte bei einem Schusswechsel zwei Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat getötet. Zuvor seien bei den Behörden Informationen über zwei bewaffnete IS-Angehörige in einer Wohnung eingegangen, die Anschläge planten, berichtete die Agentur Tass. Die Verdächtigen hätten Aufforderungen, sich zu ergeben, abgelehnt und stattdessen das Feuer auf die Sicherheitskräfte eröffnet. Sie seien daraufhin im Schusswechsel "neutralisiert" worden.