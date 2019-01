Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 10.10 Uhr: Schnee legt Flughafen Köln/Bonn lahm +++

Starker Schneefall hat den Verkehr auf dem Flughafen Köln/Bonn unterbrochen. Seit etwa 9.15 Uhr seien keine Starts und Landungen mehr möglich, sagte eine Sprecherin. Bahnen und Vorfelder müssten freigeräumt werden. "Unser Winterdienst ist im Dauereinsatz und räumt und räumt und gibt alles, damit es bald weitergehen kann." Wie viele Flüge betroffen sind, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen.

+++ 9.55 Uhr: Zahl der Arbeitslosen steigt im Januar auf 2,406 Millionen +++

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar auf 2,406 Millionen gestiegen. Das waren 196 000 Jobsucher mehr als im Dezember und 165 000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote legte um 0,4 Punkte auf 5,3 Prozent zu.

+++ 9.33 Uhr: Kanada reduziert sein Botschaftspersonal in Kuba +++

Nach der mysteriösen Erkrankung eines weiteren Diplomaten hat Kanada sein Botschaftspersonal in Kuba stark reduziert. Wie das kanadische Außenministerium mitteilte, wurden bei einem weiteren Mitarbeiter Symptome wie bei früheren Krankheitsfällen festgestellt. Die Ursache für die Beschwerden ist demnach weiter unklar. Die Sicherheitsvorke hrungen an der Botschaft in Havanna wurden verstärkt und die Personalstärke "um bis zur Hälfte" reduziert. Laut einem Bericht des Senders CBC bleiben nur noch acht Mitarbeiter in der Botschaft.

Mysteriöse Beschwerden von Diplomaten aus den USA und Kanada in Kuba sorgen seit mehr als zwei Jahren für Rätselraten: Botschaftsmitarbeiter und deren Familienangehörige klagten seit Ende 2016 über Probleme wie Schwindel, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Hör- und Sehprobleme, Gleichgewichtsstörungen, Übelkeit und Konzentrationsschwäche.

+++ 8.40 Uhr: Linke drängt in Berateraffäre auf Rücktritt von der Leyens +++

Die Linkspartei hält vor dem Hintergrund der Berateraffäre bei der Bundeswehr Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in ihrem Amt nicht mehr für tragbar. "Frau von der Leyen hat ihr Ministerium nicht im Griff und sollte die persönlichen Konsequenzen daraus ziehen", sagte der Linken-Verteidigungsexperte Alexander Neu der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er verlangte generell ein Ende der externen Beratungs-Praxis in der Bundesregierung.

Der Verteidigungsausschuss des Bundestages hatte sich am Mittwoch als Untersuchungsausschuss konstituiert, um der Frage nachzugehen, wie es zu den Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Berateraufträgen im Verteidigungsministerium gekommen ist. "Sollte der Ausschuss beweisen, dass die Ministerin Verstöße gegen das Vergaberecht toleriert hat, ist ihr Rücktritt zwangsläufig", sagte dazu Neu. Er kritisierte, im Verteidigungsministerium seien für externe Expertisen hunderte Millionen Euro Steuergelder verschwendet worden.

+++ 7.35 Uhr: Anklage gegen Wikileaks-Gründer Assange in den USA bleibt unter Verschluss +++

Die Anklage gegen Wikileaks-Gründers Julian Assange in den USA bleibt unter Verschluss. Die Bundesrichterin Leonie Brinkema aus Alexandria im Bundesstaat Virginia wies einen Antrag auf Offenlegung der Organisation Reporters Committee for Freedom of the Press zurück. Es sei nicht "hinreichend sicher", dass der Fall existiere, erklärte Brinkema zur Begründung. Sie wies zudem darauf hin, dass es nicht unüblich sei, laufende Ermittlungen bis zur Festnahme eines Verdächtigen geheim zu halten.

Die US-Justizbehörden streiten seit mehr als zwei Jahren ab, dass sie gegen Assange ermitteln und bereits eine Anklage gegen ihn vorbereitet haben. Im November kam dann durch eine Panne ans Licht, dass die Anklagepunkte gegen Assange offenbar bereits ausgearbeitet wurden. In einem Dokument aus einem anderen Fall wurde zweimal auf einen Fall "Assange" verwiesen.

+++ 6.20 Uhr: Saudi-Arabien richtet philippinisches Hausmädchen hin +++

Saudi-Arabien hat nach Angaben der philippinischen Regierung ein Hausmädchen hinrichten lassen, das von den Philippinen kam. Die 39 Jahre alte Frau sei am Dienstag wegen Mordes gehenkt worden, teilte das Außenministerium in Manila mit. Alle Versuche, ihr Leben auf diplomatischen Weg zu retten, seien gescheitert. Demzufolge lehnte es die saudische Justiz auch ab, dass sich die Frau gegen eine Art "Blutgeld" an die Familie des Opfers von der Todesstrafe freikaufen konnte. Einzelheiten nannte das Ministerium nicht.

+++ 5.46 Uhr: Erste Hinrichtung in den USA in diesem Jahr +++

In den USA ist zum ersten Mal in diesem Jahr ein Häftling hingerichtet worden. Das Todesurteil gegen den Polizistenmörder Robert Mitchell Jennings wurde am Mittwoch in einem Gefängnis in Huntsville im US-Bundesstaat Texas mit einer Giftspritze vollstreckt. Ein Gericht hatte in dieser Woche letzte Rechtsmittel des 61-Jährigen zurückgewiesen. Jennings hatte 1988 bei einem Überfall in Houston einen Polizisten erschossen. Er wurde daraufhin von seinem eigenen Komplizen angeschossen und später in einem Krankenhaus festgenommen. 1989 wurde er zum Tode verurteilt. In den USA sind im vergangenen Jahr 25 Menschen hingerichtet worden, 13 von ihnen in Texas.

+++ 5.13 Uhr: Europaparlament könnte Guaidó als Venezuelas Übergangspräsidenten anerkennen +++

Das Europaparlament könnte am heutigen Donnerstag den venezolanischen Oppositionsführer Juan Guaidó als Übergangspräsidenten des Landes anerkennen. Eine entsprechende Resolution der wichtigsten Fraktionen wurde im Europaparlament debattiert. In dem Text, den die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte, wird Guaidó auf Grundlage von Artikel 233 der venezolanischen Verfassung als rechtmäßiger Übergangspräsident des südamerikanischen Krisenstaates anerkannt. Dies soll so lange gelten, bis neue "freie, transparente und glaubwürdige Präsidentschaftswahlen" abgehalten werden.

+++ 4.35 Uhr: Viele Städte überschreiten Stickoxid-Grenzwert auch 2018 +++

Die Luftverschmutzung vor allem aus Diesel-Abgasen bleibt in vielen deutschen Städten höher als erlaubt. In mindestens 35 Städten wurde der EU-Grenzwert für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid (NO2) im vergangenen Jahr überschritten, wie aus einer ersten Bilanz des Umweltbundesamts (UBA) hervorgeht. Die neuen Daten liegen der Deutschen Presse-Agentur vor. Für 28 der insgesamt 65 Städte, die den Grenzwert 2017 übertrafen, sind noch nicht alle Zahlen für 2018 da. Die höchste Belastung hatte nun Stuttgart mit 71 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft vor München mit 66 Mikrogramm.

+++ 3.17 Uhr: Fast 100 Tote nach Dammbruch in Brasilien registriert +++

Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 99 gestiegen. 259 weitere Menschen wurden noch vermisst, wie die Zivilschutzbehörde am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der Toten dürfte demnach noch steigen. Nach Einschätzung der Rettungskräfte besteht kaum noch die Aussicht, Überlebende zu finden. Die letzten Überlebenden waren am Samstagmorgen geborgen worden.

+++ 2.22 Uhr: Großeinsatz nach Sprengstofffund in Rheinland-Pfalz +++

Nach einem Sprengstofffund in Rheinland-Pfalz sind Polizei und Feuerwehr in einem nächtlichen Großeinsatz. Wie die Polizei mitteilte, fanden Polizisten am Mittwochabend im Keller eines Wohnhauses in Igel im Landkreis Trier-Saarburg "hochgradig explosionsgefährlichen" Sprengstoff. Hunderte Menschen müssten nun ihre Häuser verlassen, hieß es. Straßen wurden gesperrt. Die Polizei wusste zunächst noch nicht, wann und wie der Sprengstoff aus dem Keller gebracht wird. Eine Person wurde festgenommen. Ein politischer Hintergrund bestehe wohl nicht, teilte die Polizei weiter mit.

+++ 2.05 Uhr: Mutmaßlicher Schütze von Korsika ist tot +++

Der Schütze, der auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika um sich geschossen und mindestens einen Menschen getötet haben soll, ist tot aufgefunden worden. Spezialeinheiten hätten am späten Mittwochabend eingegriffen und die Leiche des Mannes entdeckt, teilte Innenminister Christophe Castaner mit. Mehrere Menschen waren bei dem Vorfall am späten Mittwochnachmittag verletzt und ein Mensch getötet worden. Der Schütze hatte sich anschließend in seinem Haus in der Hafenstadt Bastia im Nordosten von Korsika verschanzt, teilte die Präfektur mit.

+++ 1.35 Uhr: Vier Schwerverletzte aus Deutschland bei Autokollision in Österreich +++

Bei Minusgraden sind im österreichischen Schnepfau (Vorarlberg) bei einer Autokollision vier Menschen aus Deutschland schwer verletzt worden. Der Wagen einer Familie aus Baden-Württemberg war auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Auto eines 56-jährigen Mannes aus Nordrhein-Westfalen kollidiert, wie ein Sprecher der Polizei in Bregenz mitteilte. Die Familie wurde in dem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, der 50-jährige Vater, die 23-jährige Tochter und die 48-Jährige Ehefrau wurden schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Der 56-Jährige wurde mit ebenfalls schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

+++ 1.10 Uhr: Facebook trotz Skandalen mit starkem Gewinnplus +++

Trotz der Datenschutz- und Falschinformationsskandale hat Facebook am Ende des vergangenen Jahres einen Rekordgewinn erzielt. Das Nettoergebnis stieg im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 61 Prozent auf 6,88 Milliarden Dollar (sechs Milliarden Euro) an, wie der US-Internetriese mitteilte. Der Umsatz legte um 30 Prozent auf 16,91 Milliarden Dollar zu. Mit den Geschäftsergebnissen übertraf der Konzern die Erwartungen der Märkte. Die Zahlen zeigen, dass die Plattformen des Unternehmens weiterhin für Anzeigenkunden in hohem Maße attraktiv sind. Auch blieb ein Massenexodus von Nutzern aus.

+++ 0.40 Uhr: Trump zu Venezuela: "Kampf für die Freiheit hat begonnen" +++

US-Präsident Donald Trump hat auf die zunehmenden Demonstrationen in Venezuela reagiert. "Der Kampf für die Freiheit hat begonnen", schrieb Trump auf Twitter. Der US-Präsident hatte zuvor mit dem venezolanischen Gegenpräsidenten Juan Guaidó telefoniert. Die USA erkennen Guaidó inzwischen als legitimen Präsidenten Venezuelas an. Trump versicherte via Twitter auch die "starke Unterstützung für den Kampf Venezuelas zur Wiedergewinnung seiner Demokratie."