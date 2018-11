Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Flugschreiber von angestürzter Maschine gefunden (6.48 Uhr)

Weinstein soll auch 16-Jährige belästigt haben (6.31 Uhr)

Autofahrerin sechs Tage nach Unfall gefunden (2.36 Uhr)





Die Nachrichten des Tages im Ticker:

+++ 8.12 Uhr: Hunderte Nägel auf Bundesstraße verteilt +++

Mehrere Hundert Schiefernägel sind auf einer Strecke von etwa zehn Kilometern auf der Bundesstraße 42 bei Kamp-Bornhofen in Rheinland-Pfalz verteilt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Menschen am Mittwochabend Nägel auf der Strecke gemeldet. Später hätten Anwohner mitgeteilt, dass sie zwei Menschen auf einem Roller beobachtet haben, die die Nägel auf die Straße warfen. Die Beamten suchen weitere Zeugen und ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zusammen mit der Feuerwehr hat die Polizei die Nägel inzwischen aufgesammelt.

+++ 7.31 Uhr: Eine Million Venezolaner flüchten ins Nachbarland Kolumbien +++

Kolumbien hat mehr als eine Million Einwanderer aus dem krisengeplagten Nachbarland Venezuela aufgenommen. "Derzeit leben mehr als 1,032 Millionen Venezolaner in unserem Land, rund 50 Prozent derer, die (ihr Land) verlassen haben", sagte der Chef der kolumbianischen Migrationsbehörde, Christian Krüger, vor dem Kongress in der Hauptstadt Bogotá.

Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und der UN-Flüchtlingsorganisation (UNHCR) haben schon mehr als 2,3 der ehemals rund 31 Millionen Menschen wegen der schweren politischen und wirtschaftlichen Krise Venezuela verlassen.

+++ 7.25 Uhr: Laut Studie toleriert Nordkoreas Führung Gewalt gegen Frauen durch Beamte +++

Frauen in Nordkorea sind nach einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hilflos sexueller Gewalt durch Staatsbeamte und Parteifunktionäre ausgeliefert. Die Organisation wirft der Führung von Machthaber Kim Jong Un in dem in Seoul veröffentlichten Bericht vor, nichts gegen den weit verbreiteten Missbrauch von Frauen zu unternehmen und die Opfer mundtot zu machen. "Unfreiwilliger sexueller Kontakt und Gewalt sind so normal in Nordkorea, dass sie als Teil des alltäglichen Lebens akzeptiert werden", hieß es in einer Mitteilung von Human Rights Watch, das sich auf Interviews mit Flüchtlingen aus dem abgeschotteten Land beruft.

+++ 6.48 Uhr: Erster Flugschreiber von abgestürzter Maschine in Indonesien gefunden +++

Nach dem Flugzeugabsturz in Indonesien mit 189 Toten ist ein erster Flugschreiber der verunglückten Maschine geborgen worden. "Wir haben eine der Blackboxes gefunden", sagte der Leiter des nationalen Komitees für Verkehrssicherheit, Soerjanto Tjahjono, der Nachrichtenagentur AFP. Unklar ist noch, ob es sich um den Flugdatenschreiber oder den Stimmenrekorder handelt, der die Unterhaltungen im Cockpit aufzeichnet.

Bilder zeigten, wie zwei Taucher im Absturzgebiet ein orangefarbenes Gerät auf ein Boot brachten. Die Behörden hatten bereits am Mittwoch Signale der Flugschreiber empfangen. Wegen des hohen Wellengangs und der starken Strömung konnten die Flugschreiber, die bei der Suche nach der Unglücksursache eine zentrale Rolle spielen, aber zunächst nicht geborgen werden.

+++ 6.31 Uhr: Weinstein soll auch 16-Jährige belästigt haben +++

Der ehemalige Hollywood-Produzent Harvey Weinstein soll laut einer Zivilklage 2002 eine 16-Jährige sexuell belästigt und angegriffen haben. Das geht aus neuen Gerichtsdokumenten hervor, aus denen US-Medien zitierten. Demnach hatte Weinstein den Teenager aus Polen bei einer Veranstaltung ihrer Modelagentur in den USA kennengelernt. Wenige Tage später habe er die junge Frau in seiner New Yorker Wohnung bedrängt und sexuelle Handlungen von ihr gefordert.

Noch über Jahre hinweg habe Weinstein die Frau belästigt, hieß es weiter. Er habe ihr versprochen, ihr zu einer Filmrolle zu verhelfen, dies aber nicht getan, weil sie seinen sexuellen Forderungen nicht nachgegeben habe.

+++ 5.49 Uhr: Mindestens 15 Tote durch Taifun auf den Philippinen - Dutzende vermisst +++

Auf den Philippinen sind vermutlich mehrere Dutzend Menschen durch den schweren Wirbelsturm "Yutu" ums Leben gekommen. Die Behörden sprachen am Donnerstag von mindestens 15 Todesopfern. Befürchtet wird jedoch, dass die Opferzahl noch deutlich steigt. Mehrere Dutzend Menschen werden noch unter den Trümmern von Häusern vermisst, die durch den Sturm zusammenbrachen oder von Wassermassen mitgerissen wurden.

+++ 4.05 Uhr: Über 1000 Fälle von Wilderei pro Jahr - hohe Dunkelziffer vermutet +++

In Deutschland werden pro Jahr mehr als 1000 Fälle von Wilderei erfasst - die Bundesregierung geht aber von einer hohen Dunkelziffer aus. Im vergangenen Jahr wies die polizeiliche Kriminalstatistik 1020 Fälle von Jagdwilderei aus, heißt es in der Antwort des Bundesumweltministeriums auf eine Anfrage der Grünen, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Verlässliche bundesweite Zahlen über das Ausmaß illegaler Verfolgung wildlebender Arten liegen aufgrund einer hohen Dunkelziffer und mangels systematischer Erfassung nicht vor." Die Zahl der in der Statistik erfassten Fälle bewegte sich in den vergangenen zehn Jahren zwischen 864 und 1052.

Im laufenden Jahr wurden bis Mitte Oktober acht Wölfe illegal getötet, heißt es in der Antwort weiter, davon je drei in Brandenburg und Niedersachsen. Seit dem Jahr 2000 fielen insgesamt 35 Wölfe der Wilderei zum Opfer. Der Umgang mit dem Wolf ist politisch sehr umstritten, insbesondere die Frage, ob der Abschuss angesichts der zunehmenden Ausbreitung von Wolfsrudeln in Deutschland erleichtert werden sollte. Wölfe sind streng geschützt.

+++ 2.53 Uhr: Schmiererei an Synagoge in Kalifornien entdeckt +++

Wenige Tage nach dem antisemitischen Anschlag auf eine Synagoge in den USA ist in Kalifornien ein jüdisches Gotteshaus beschmiert worden. Ein Unbekannter sprühte in der Nacht auf Mittwoch unter anderem das Wort "Juden" an die Beth-Jacob-Synagoge in der Stadt Irvine, wie Gemeindevertreter Allen Berezovsky der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Polizei in der südöstlich von Los Angeles gelegenen Stadt nahm die Ermittlungen auf.

+++ 2.36 Uhr: Verletzte Autofahrerin erst sechs Tage nach schwerem Unfall gerettet +++

Nach einem schweren Autounfall im US-Bundesstaat Arizona hat die verletzte Fahrerin sechs Tage bis zu ihrer Rettung ausharren müssen. Die 53-Jährige wurde schließlich durch Zufall entdeckt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei des Wüstenstaates im Südwesten der USA mitteilte.

Die Frau war Mitte Oktober nahe der Stadt Wickenburg auf der Bundesstraße 60 unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Auto verlor. Das Fahrzeug durchbrach die Leitplanke, stürzte einen Abhang herunter mehr als 15 Meter in die Tiefe und landete auf einem Baum, wo der Wagen hängen blieb.

+++ 1.11 Uhr: Morawiecki kritisiert polnische Medien in deutschem Besitz +++

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat vor einem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) scharfe Kritik an polnischen Medien in deutschem Besitz geübt. Solche Medien würden "interne Angelegenheiten Polens" beeinflussen und "die derzeitige Regierung angreifen", sagte Morawiecki dem Privatsender Republika.

"Heute sind die Medien in ausländischer Hand, zum Großteil in deutscher Hand", sagte der Politiker der rechtsnationalistischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS). "Diese deutschen Medien sind besonders im Wahlkampf für die Kommunalwahlen aktiv geworden." In Ländern wie Frankreich und Spanien wäre es "undenkbar", dass andere Staaten sich "indirekt, über die Medien offen und so stark" in einen Wahlkampf einmischen und die Regierung "angreifen".