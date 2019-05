Die Meldungen des Tages im Kurzüberblick:

Die weiteren Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 16.17 Uhr: FPÖ und SPÖ stürzen Kanzler Kurz +++

SPÖ und FPÖ haben gemeinsam für den Misstrauensantrag gegen den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz gestimmt. Damit ist die Amtszeit von Kurz nach anderthalb Jahren beendet. Bundespräsident Alexander Van der Bellen muss nun einen neuen Regierungschef bestimmen, der die Amtsgeschäfte bis zu den Neuwahlen im September führt.



+++ 15.46 Uhr: Trachtenverband fürchtet Messerverbot +++

Der Bayerische Trachtenverband fürchtet eine Verschärfung des deutschen Waffengesetzes. "Dieses Gesetz würde, zumindest zum Teil, auch uns als Trachtler einschränken, ist doch das Tragen eines Messers bei vielen Trachten ein wichtiger Bestandteil der Tracht als solches", erklärte der Vorsitzende des Bayerischen Trachtenverbandes, Max Bertl, auf der Verbandshomepage. Der Verband kündigte an, bei der Staatskanzlei für eine Ausnahmeregelung zu werben, damit Trachtler auch weiterhin Messer als Teil der Tracht tragen dürfen. Zuvor hatte der "Münchner Merkur" und die "tz" über die Bedenken berichtet.

+++ 15.35 Uhr: Ex-FPÖ-Chef Strache kann ins EU-Parlament einziehen +++

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache kann nach dem "Ibiza-Video" und seinem Rücktritt als Vizekanzler und Parteichef laut Medienberichten ins EU-Parlament einziehen. Der 49-Jährige erhielt nach Angaben des österreichischen Journalisten Martin Thür bei der Wahl am Sonntag besonders viele Vorzugsstimmen und hat damit trotz eines schlechten Listenplatzes Anspruch auf ein Mandat. Mit Vorzugsstimmen können Kandidaten unabhängig von der Aufstellung der Liste unterstützt werden. Strache stand auf der FPÖ-Liste auf dem 42. Platz. Nicht bekannt ist, ob Strache ein Vorzugsstimmenmandat annehmen wird.

+++ 15.07 Uhr: Deutsche Kuh-Pflegerin darf nach Visum-Streit in Indien bleiben +++

Eine deutsche Kuh-Pflegerin in Indien hat sich eine längere Aufenthaltsdauer erstritten. Die Regierung in Neu Delhi erlaubte Friederike Irina Brüning weiter im Land zu bleiben: Ihr Visum sei nach einigem Hin und Her verlängert worden, sagte Brüning. Die 61-Jährige pflegt seit Jahren kranke und alleingelassene Kühe. Die Tiere gelten Hindus in Indien als heilig. Brüning, die vor 20 Jahren aus Berlin nach Indien ging, betreut nach eigenen Angaben rund 1800 Kühe in der Stadt Mathura im Norden des Landes. Bis zu 15 Tiere würden jeden Tag zu ihr gebracht. Für ihren Einsatz wurde sie bereits mit dem Kuh-Schutz-Preis Padma Shri ausgezeichnet. Als ihr Visum nun nicht verlängert werden sollte, drohte sie, den Preis zurückzugeben. Daraufhin setzte sich Außenministerin Sushma Swaraj für Brüning ein.

+++ 15.02 Uhr: Menschenrechtkommissarin rügt Strafrecht-Änderungen in Polen +++

Die Menschenrechtskommissarin des Europarats hat eine geplante Verschärfung des Strafrechts in Polen kritisiert. Dass einigen Verurteilten mit lebenslangen Haftstrafen die Möglichkeit auf eine vorzeitige Entlassung genommen werden solle, sei nicht mit der Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) vereinbar, schrieb Dunja Mijatovic in einem Brief an den polnischen Senatsmarschalls Stanislaw Karczewski, der am Montag veröffentlicht wurde. Allen Häftlingen müsse eine Chance auf vorzeitige Freilassung gegeben werden, egal wie abwegig diese letztendlich sei, erklärte die Menschenrechtskommissarin. Polens Parlament treibt derzeit die umstrittene Verschärfung des Strafrechts voran. Die lebenslange Haftstrafen ohne vorzeitige Chance auf Entlassung soll unter anderem bei Tätern Anwendung finden, die eine dauerhafte Gefahr für die Gesellschaft darstellen.

+++ 14.39 Uhr: Kramp-Karrenbauer will CDU nach Wahlschlappe inhaltlich neu aufstellen +++

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will ihre Partei nach der Wahlschlappe vom Sonntag inhaltlich neu aufstellen. "Zu diesem Ergebnis haben zuallerletzt eigene Fehler geführt", sagte Kramp-Karrenbauer nach einer Sitzung der Parteigremien am Montag in Berlin. Dabei werde es "nicht damit getan sein, an ein oder zwei Stellen einen Beschluss zu verändern oder personell etwas zu drehen".

+++ 14.26 Uhr: Frankreich will Hinrichtung französischer IS-Kämpfer im Irak verhindern +++

Nach Todesurteilen gegen mehrere französische Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Irak will sich die französische Regierung gegen deren Vollstreckung einsetzen. Das Außenministerium in Paris erklärte mit Blick auf drei derartige Todesurteile, Frankreich lehne die Todesstrafe grundsätzlich ab. Ein Gericht in Bagdad verurteilte unterdessen am Montag einen vierten Franzosen wegen IS-Mitgliedschaft zum Tode.

+++ 14.23 Uhr: Sekunden nach Start - Blitz schlägt in Sojus-Rakete ein +++

Wenige Sekunden nach dem Start hat ein Blitz in eine russische Sojus-Rakete mit einem Navigationssatelliten an Bord eingeschlagen. Die Rakete flog vom Weltraumbahnhof Plessezk in Nordrussland mitten in ein Gewitter hinein, wie am Montag auf einem Video des Militärfernsehsenders Swesda TV zu sehen war. Bei dem Blitzeinschlag seien der vordere Teil und die dritte Raketenstufe getroffen worden, bestätigte der Leiter des Weltraumbahnhofs russischen Agenturen zufolge. Die Technik sei jedoch nicht beschädigt worden. Der Satellit habe bereits seine berechnete Umlaufbahn erreicht, alles laufe normal, hieß es. Mit den sogenannten Glonass-Satelliten will Russland seit Jahren dem US-Navigationssystem GPS Konkurrenz machen.

+++ 14.06 Uhr: Vorsitzender der Sozialdemokraten in Rumänien rechtskräftig zu Haft verurteilt +++

Liviu Dragnea, vorbestrafter Vorsitzender der regierenden rumänischen Sozialdemokraten (PSD), ist rechtskräftig zu dreieinalb Jahren Haft wegen Anstiftung zum Amtsmissbrauch verurteilt wurden. Das oberste Gericht Rumäniens bestätigte damit ein Urteil in erster Instanz vom vergangenen Sommer. Dragnea war treibende Kraft der von der EU kritisierten Schwächung des Antikorruptionskampfs in Rumänien.

+++ 13.23 Uhr: Gericht bestätigt Haftstrafe für Parteichef der Sozialdemokraten in Rumänien +++

Ein Berufungsgericht in Rumänien hat die Haftstrafe für den umstrittenen Parteichef der regierenden Sozialdemokraten in einer Scheinbeschäftigungsaffäre bestätigt. Das Oberste Gericht in Bukarest wies die Berufung von Liviu Dragnea zurück. Dragnea war im Juni 2018 zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er zwei Frauen, die eigentlich für seine Partei arbeiteten, Stellen bei der Stadtverwaltung in seinem Wahlkreis verschafft hatte.

+++ 12.04 Uhr: Polizei gräbt wieder im Fall Monika Frischholz +++

Auf der Suche nach der seit 43 Jahren vermissten Monika Frischholz haben die Ermittler erneut mit Grabungen begonnen - dieses Mal in einer alten Scheune nahe Flossenbürg. Spezialisten untersuchten den Untergrund des Gebäudes im oberpfälzischen Georgenberg, wie die Polizei mitteilte. Es handele sich um einen weiteren möglichen Ablageort der Leiche der Schülerin. Ob die Ermittler tatsächlich menschliche Überreste finden, war zunächst offen.

Die damals zwölfjährige Monika Frischholz aus Flossenbürg ist seit dem 25. Mai 1976 verschwunden. Nach Erkenntnissen der Polizei verlor sich ihre Spur, nachdem sie ihr Elternhaus verlassen hatte.

+++ 11.02 Uhr: Hundertjährige zieht in rheinland-pfälzischen Stadtrat ein +++

Mit hundert Jahren in den Stadtrat: Bei der Kommunalwahl im rheinland-pfälzischen Kirchheimbolanden hat die betagte Lisel Heise einen Sitz errungen. Sie wurde für die Liste "Wir für Kibo" in den Stadtrat gewählt, wie eine Sprecherin der Stadtverwaltung bestätigte. Die Hundertjährige war am Sonntag zum ersten Mal bei einer Stadtratswahl angetreten.

+++ 10.23 Uhr: Verdächtiger nach Explosion in Lyon festgenommen +++

Drei Tage nach der Explosion eines Sprengsatzes in Lyon im Osten Frankreichs hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Das teilte der französische Innenminister Christophe Castaner auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Bei der Detonation in der Altstadt von Lyon waren am Freitag 13 Menschen leicht verletzt worden.

+++ 10.13 Uhr: Meyer-Heder setzt auf Jamaika in Bremen +++

Der Bremer CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder setzt nach seinem Sieg bei der Bürgerschaftswahl auf eine Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP. Das sagte er der Deutschen Presse-Agentur. In der Verkehrs- und Umweltpolitik hätten CDU und Grüne ähnliche Ideen. "Ich glaube, auf einer rein menschlichen Ebene funktioniert das sehr gut mit den Grünen." Auch CDU und FDP seien sehr nah bei einander. Schwieriger sei das Verhältnis der beiden erhofften Koalitionspartner untereinander. "Das ist an der Grünen-Basis nicht einfach zu vermitteln, dass auch die FDP jetzt noch mit in der Regierung ist", sagte Meyer-Heder. Bei der Wahl am Sonntag war die CDU erstmals in mehr als sieben Jahrzehnten stärkste Kraft in Bremen geworden.

+++ 10.10 Uhr: Pakistan bittet nach HIV-Ausbruch um Hilfe +++

Nach Hunderten positiven HIV-Tests in der südpakistanischen Provinz Sindh hat Islamabad um internationale Unterstützung gebeten. Ein gemeinsames Team der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der US-Gesundheitsbehörde CDC werde in den nächsten Tagen in Pakistan eintreffen und mit einheimischen Ärzten zusammenarbeiten, sagte der Arzt und Assistent des Ministerpräsidenten für Gesundheit, Zafar Mirza. Die internationalen Experten sollten die genaue Ursache des Ausbruchs untersuchen und die lokalen Behörden dabei unterstützen, die Ausbreitung zu kontrollieren, sagte Mirza. Hunderte positive HIV-Tests bei Bewohnern rund um die Stadt Rato Dero - der Großteil davon Kinder bis zu zwölf Jahren - haben die Bevölkerung in den vergangenen Wochen aufgeschreckt.

+++ 9.52 Uhr: FPÖ will bei Misstrauensvotum gegen Bundeskanzler Kurz stimmen +++

Die rechtspopulistische FPÖ will den Misstrauensantrag gegen Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz unterstützen. Der designierte Parteichef Norbert Hofer sagte, dass seine Fraktion dem Misstrauensantrag der sozialdemokratischen SPÖ "wohl" zustimmen werde. In diesem Fall wäre die Kanzlerschaft des 32-jährigen Chefs der konservativen ÖVP nach knapp anderthalb Jahren beendet. Kurz hatte nach dem Skandal um das Ibiza-Video, durch den die Regierungskoalition zerbrochen, mit seiner ÖVP bei der Europawahl große Zugewinne gefeiert.

+++ 9.22 Uhr: Pharmakonzern Teva zahlt in USA Strafe wegen Mitschuld an Schmerzmittel-Missbrauch +++

Der israelische Pharmakonzern Teva zahlt in den USA eine Millionenstrafe wegen seiner Beteiligung am Missbrauch von stark wirkenden Schmerzmitteln, sogenannten Opioiden. Teva zahle 85 Millionen Dollar (knapp 76 Millionen Euro) an den Bundesstaat Oklahoma, wie der dortige Generalstaatsanwalt mitteilte. Im Gegenzug wird ein Strafverfahren gegen Teva eingestellt. Der israelische Konzern, Mutter des deutschen Pharmaherstellers Ratiopharm, folgt mit dieser Einigung dem US-Konzern Purdue Pharma, der im März 270 Millionen Dollar an den Staat Oklahoma zahlte. Der Konzern Johnson & Johnson steht in dem Bundesstaat ab Dienstag vor Gericht, er ist angeklagt, "aggressiv" für stark wirkende Schmerz- und Betäubungsmittel geworben zu haben, obwohl das Unternehmen das hohe Suchtpotenzial der Mittel kannte.

+++ 7.46 Uhr: FiatChrysler schlägt Fusion mit Renault vor +++

Der Autokonzern Fiat Chrysler hat eine Fusion mit Renault vorgeschlagen. Bei einem Zusammenschluss würde einer der größten Autokonzerne der Welt entstehen und die Marktführer Volkswagen und Toyota herausfordern. Fiat Chrysler schlägt eine Fusion zu gleichen Teilen der Unternehmen als einen 50/50-Zusammenschluss vor. Renault bestätigte, den Vorschlag erhalten zu haben. Der Verwaltungsrat von Renault werde am Vormittag über die Offerte beraten und sich danach schriftlich äußern, teilte das Unternehmen in Boulogne-Billancourt bei Paris mit.

+++ 6.49 Uhr: Trump grundsätzlich zu Gesprächen mit Iran bereit +++

US-Präsident Donald Trump hat sich grundsätzlich zu Gesprächen mit dem Iran bereit erklärt. "Ich denke, dass der Iran gerne reden würde, und wenn der Iran gerne reden würde, würden wir auch gerne reden", sagte Trump in Tokio vor weiteren Gesprächen bei seinem Japan-Besuch. "Wir werden sehen, was passiert", fügte Trump hinzu und verwies darauf, dass Abe "sehr eng mit der Führung des Iran" sei. Vergangene Woche hatte Trump dem Iran noch mit Vernichtung gedroht. Die US-Regierung hatte in den vergangenen Wochen wiederholt vor einer akuten "Bedrohung" für ihre Truppen in der Region gewarnt. Nach Angaben von Regierungsvertretern in Washington soll diese Gefahr von irakischen Milizen ausgehen, die von den iranischen Revolutionsgarden befehligt würden.

+++ 0.33 Uhr: Österreichs Bundeskanzler Kurz muss sich Misstrauensvotum stellen +++

Nach dem Ende seiner Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ muss sich Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz einem Misstrauensvotum im Parlament stellen. Unklar blieb, ob der Antrag der Partei Liste Jetzt eine Mehrheit bekommt. In dem Fall wäre die Kanzlerschaft des 32-jährigen Chefs der konservativen ÖVP nach knapp anderthalb Jahren beendet. Die sozialdemokratische SPÖ kündigte an, einen eigenen Misstrauensantrag gegen Kurz und die gesamte Regierung zur Abstimmung vorzulegen. Auslöser der politischen Krise in Österreich war ein Enthüllungsvideo, das zeigt, wie der FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache vor der Parlamentswahl 2017 einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte im Gegenzug für Wahlhilfe Staatsaufträge in Aussicht stellt. Nach Bekanntwerden des sogenannten Ibiza-Videos trat Strache von seinen Ämtern als Vizekanzler und FPÖ-Chef zurück, die Koalition zwischen FPÖ und ÖVP zerbrach. Kurz ist durch den Erfolg der ÖVP bei der Europawahl am Sonntag allerdings gestärkt.