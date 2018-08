Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Nach mutmaßlichem Bootsunfall zwei Leichen aus der Elbe geborgen (9.43 Uhr)

Noch vereinzelte Verspätungen nach Sicherheitspanne am Frankfurter Flughafen (8.21 Uhr)

Spanische Küstenwache rettet mehr als 450 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer (5.44Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 10.01 Uhr: Minimal mehr Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern +++

Die Zahl der Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern wächst nur langsam. 2017 versorgten 328.500 Vollkräfte die knapp 19,5 Millionen stationär in Kliniken behandelte Fälle. Das waren ein Prozent beziehungsweise 3400 Pflegevollkräfte mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte. Für die Zahl der Vollkräfte haben die Statistiker die Beschäftigten auf die volle tarifliche Arbeitszeit umgerechnet.

Wie aus der Krankenhausstatistik 2017 weiter hervorgeht, sank die Zahl der Behandlungsfälle um 77.500 Fälle oder 0,4 Prozent. Insgesamt standen 1943 Krankenhäuser mit 497.200 Betten für die stationäre Behandlung von Patienten zur Verfügung.

+++ 09.43 Uhr: Nach mutmaßlichem Bootsunfall zwei Leichen aus der Elbe geborgen +++

Mehrere Tage nach einem mutmaßlichen Bootsunfall vor Kollmar in Schleswig-Holstein sind zwei Leichen aus der Elbe geborgen worden. Es sei aber noch unklar, ob es sich um die seit Sonntag vermissten Männer handele, erklärte die Polizei in Itzehoe. Zeugen hatten am Sonntagnachmittag ein führerloses Boot beobachtet, das mehrere hundert Meter vom Ufer des Flusses entfernt im Kreis fuhr.

Sie bemerkten außerdem einen untergehenden Mann, der laut um Hilfe rief. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, war das Boot mit einem 51-Jährigen und seinem 18-jährigen Sohn aus dem Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein besetzt. Eine groß angelegte Suchaktion durch Schiffe und einen Hubschrauber blieb erfolglos.

+++9.03 Uhr: Zwei Badegäste sterben in der Ostsee +++

In der Ostsee sind am Dienstag zwei Badegäste gestorben. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten Strandbesucher auf Rügen einen leblos im Wasser treibenden Mann und holten ihn an Land. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der 78-Jährige aus Brandenburg noch im Rettungswagen. Die genaue Todesursache muss die Polizei noch ermitteln.

Etwas später verstarb auf einem Strand nahe Usedom im Landkreis Vorpommern-Greifswald ein 57-jähriger Urlauber aus Baden-Württemberg. Der Mann hatte zuvor in tieferem Wasser um Hilfe gerufen. Badegäste brachten ihn mithilfe einer Luftmatratze an Land. Dabei war er laut Polizei zunächst noch ansprechbar, verlor dann aber das Bewusstsein. Trotz Reanimationsversuchen konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen. Auch hier ermittelt die Kriminalpolizei noch den genauen Unfallhergang.

+++ 8.51 Uhr: Regierung in Nicaragua zählt 197 Tote während der Proteste +++

Während der Proteste in Nicaragua sind nach Regierungsangaben 197 Menschen umgekommen. Zwischen dem 19. April und dem 25. Juli seien in dem mittelamerikanischen Land 191 Männer und 6 Frauen zu Tode gekommen, teilten Außenminister Denis Moncada und Polizeiinspektor Jaime Vanegas am Dienstag (Ortszeit) mit. Menschenrechtsorganisationen sprachen von bis zu 450 Opfern seit Beginn des Konfliktes.

Nur fünf der Toten seien Studenten, die gegen die Regierung von Präsident Daniel Ortega protestiert hätten, hieß von offizieller Seite. Menschenrechtsorganisationen teilten dagegen mit, die große Mehrheit seien jüngere Menschen gewesen, die von der Polizei und Paramilitärs "ermordet oder hingerichtet" worden seien.

+++ 9.07 Uhr: Chinas Impfstoff-Skandal weitet sich aus - Rückruf auch im Ausland +++

Der Impfstoff-Skandal, von dem in China möglicherweise Hunderttausende Kinder betroffen sind, zieht weitere Kreise. Nach Behördenangaben soll die im Mittelpunkt der Ermittlungen stehende Pharmafirma Changchun Changsheng bereits seit April 2014 Daten gefälscht und zum Teil unwirksame und abgelaufenen Tollwut-Impfstoffe in Umlauf gebracht haben.

Eine Rückrufaktion im In- und Ausland wurde eingeleitet, wie aus einer Mitteilung hervorgeht, die am Mittwoch auf der Website der Nationalen Gesundheitsbehörde abrufbar war. Daraus ging nicht hervor, in welche anderen Staaten die Firma seine Impfstoffe verkauft hat.

++ 8.21 Uhr: Noch vereinzelte Verspätungen nach Sicherheitspanne am Frankfurter Flughafen +++

Nach der Teilräumung eines Terminals am Flughafen in Frankfurt am Main kommt es auch am Mittwoch noch vereinzelt zu Verspätungen. Es gebe noch "geringfügige Auswirkungen", sagte ein Flughafensprecher am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Im Laufe des Vormittags werde sich der Flugbetrieb aber wieder normalisieren.

Am Dienstag waren wegen einer Sicherheitspanne 80 Flüge am Frankfurter Flughafen annulliert worden. Nach Angaben der Bundespolizei hatte eine Kontrolleurin eine französische Familie trotz eines positiven Sprengstofftests weiter geschickt. Die Polizei evakuierte daraufhin die betroffenen Bereiche und suchte nach der vierköpfigen Familie. Die Beamten fanden die Familie schließlich, befragten sie und ließen sie anschließend weiterreisen.

Etwa drei Stunden nach der Sperrung gab die Bundespolizei das Terminal wieder frei. Allerdings mussten auch die Mitarbeiter des Flughafens und der Fluglinien ihre Arbeitsplätze verlassen, weshalb der Betrieb erst nach und nach wieder anlaufen konnte. Den 80 Ausfällen stehen an dem Tag rund 1500 geplante Starts und Landungen gegenüber.

+++ 7.05 Uhr: Lärmarme Fundamente für Offshore-Windräder schonen Schweinswale +++

Leisere Bauarbeiten unter Wasser: In der Nordsee sollen neue Fundamente für Windräder im kommerziellen Betrieb erprobt werden, die ohne Rammarbeiten und größere Lärmbelästigungen für die empfindlichen Schweinswale auskommen. Der kanadische Energiekonzern Northland Power, der 95 Kilometer nordwestlich von Borkum weit draußen auf dem offenen Meer den Windpark "Deutsche Bucht" mit 31 Turbinen baut, wird zwei zusätzliche Windräder auf sogenannten Saugeimer-Fundamenten (Suction Buckets) errichten. Eine entsprechende Genehmigung durch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) liege seit Mai vor, teilte Northland Power mit.

+++ 6.55 Uhr: Maduro macht Oppositionellen für mutmaßlichen Anschlag verantwortlich +++

Nach dem mutmaßlichen Anschlagsversuch gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro hat der autoritäre Staatschef einen der prominentesten Oppositionellen des südamerikanischen Landes mit der Tat in Verbindung gebracht. "Die Aussagen deuten auf Julio Borges hin, der in einem herrschaftlichen Haus in Bogotá lebt. Wir wissen, dass er die Feigheit besitzt, sich an so einer Sache zu beteiligen", sagte Maduro in einer Fernsehansprache am Dienstag. Borges ist einer der bekanntesten Regierungsgegner Venezuelas. Im vergangenen Jahr wurde er mit dem Sacharow-Menschenrechtspreis des Europäischen Parlaments ausgezeichnet.

Nach Angaben der Regierung hatten mutmaßliche Attentäter am Wochenende versucht, einen Bombenanschlag mit Drohnen auf Maduro zu verüben. Während einer vom Staatsfernsehen übertragenen Rede des Präsidenten waren Explosionen zu hören. Maduro blieb unverletzt.

+++ 6.35 Uhr: Australischer Bundesstaat New South Wales zur Dürrezone erklärt +++

Australiens bevölkerungsreichster Bundesstaat leidet unter Dürre. Die Regierung von New South Wales erklärte am Mittwoch offiziell den gesamten Bundesstaat, der etwa doppelt so groß ist wie Deutschland, zum Dürregebiet.

Fullscreen

100 Prozent des Staats seien von Trockenheit betroffen, ein Viertel von "starker Dürre", teilte das für Landwirtschaft zuständige Ministerium mit. Aufgrund des ungewöhnlich trockenen Winters leiden viele Bauern an Ernteausfällen und Wassermangel. Im vergangenen Monat fiel in großen Teilen des Bundesstaats weniger als 10 Millimeter Regen.

+++ 6.09 Uhr: USA fordern Abzug Russlands aus abtrünnigen Regionen Georgiens +++

Zehn Jahre nach dem Georgien-Konflikt haben die USA Russland aufgefordert, seine Militärpräsenz in Teilen der Südkaukasusrepublik zu beenden. Russland solle seine Verpflichtungen aus dem Waffenstillstandsabkommen erfüllen und sich aus den besetzten Regionen Abchasien und Südossetien zurückziehen, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums am Dienstag (Ortszeit). Die beiden Regionen seien Teil Georgiens, betonte Sprecherin Heather Nauert.

+++ 5.44 Uhr: Spanische Küstenwache rettet mehr als 450 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer +++

Die spanische Küstenwache hat nach eigenen Angaben am Dienstag mehr als 450 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet. Insgesamt seien 458 Menschen, darunter 13 Kinder, von neun Booten in der Straße von Gibraltar sowie im Alborán-Meer zwischen Marokko und Spanien gerettet worden, teilte die Küstenwache im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Sie hatten die Überfahrt demnach von Marokko aus gewagt.

+++ 5.34 Uhr: Studie: Mehr als die Hälfte der Kommunen hat zuletzt Steuern erhöht +++

Mehr als die Hälfte der Städte und Gemeinden in Deutschland hat in den vergangenen Jahren an der Steuerschraube gedreht. 53 Prozent aller Kommunen erhöhten seit 2012 mindestens einmal die Gewerbesteuer für Unternehmen, wie aus einer Analyse des Beratungsunternehmens Ernst & Young (EY) hervorgeht. 60 Prozent legten beim Hebesatz für die Grundsteuer B für bebaute und bebaubare Grundstücke noch etwas drauf. Gesenkt wurden die Steuern in dem Zeitraum so gut wie nirgends.

+++ 1.37 Uhr: Unwetter in Nordfrankreich verursachen Chaos im Zugverkehr +++

Heftige Unwetter haben in Nordfrankreich zu Chaos im Zugverkehr geführt. Rund 1500 Menschen saßen am Dienstagabend auf drei Bahnhöfen in der Normandie fest, wie die Bahngesellschaft SNCF mitteilte. Betroffen waren die Orte Lisieux, Evreux und Caen. Grund waren durch die Gewitter beschädigte Oberleitungen.