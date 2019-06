Die Kurz-Meldungen im Überblick:

Koma-Patient Vincent Lambert darf sterben (17.21 Uhr)

Vorerst keine Sicherungsverwahrung für Silvio S. (13.35 Uhr)

Oktoberfestbier: 12 Euro für eine Maß (13 Uhr)

Türkisches Verfassungsgericht erklärt Haft von Yücel für rechtswidrig (9.02 Uhr)

Schwangere verliert ihr Kind und wird angeklagt (6.20 Uhr)

Trump begrüßt Merkel bei G20 (4.30 Uhr)

Die Nachrichten des Tages:

+++ 17.21 Uhr: Weg für Ende der künstlichen Ernährung von Komapatient Lambert ist frei +++

Der Weg zum Ende der künstlichen Ernährung für den bekanntesten Koma-Patienten Frankreichs ist frei: Im Fall von Vincent Lambert annullierte der Pariser Kassationshof als oberste Instanz ein Urteil der Vorinstanz, wie der Anwalt von Lamberts Ehefrau mitteilte. Damit könnten die Ärzte die lebenserhaltenden Maßnahmen für den 42-Jährigen "sofort" beenden. Die Mediziner der Uniklinik Reims hatten die künstliche Ernährung bereits vor gut einem Monat beendet, das Pariser Berufungsgericht ordnete aber überraschend ihre Wiederaufnahme an. Der Kassationshof urteilte nun, das Gericht sei nicht zuständig gewesen. Rechtsmittel sind nicht möglich. Die Entscheidung ist eine Niederlage für die katholischen Eltern Lamberts, die für das Leben ihres Sohnes durch alle Instanzen gegangen waren.

+++ 16.27 Uhr: Mutmaßlicher Vergewaltiger einer Elfjährigen in Psychiatrie +++

Nach der Vergewaltigung einer Elfjährigen in München ist der 43 Jahre alte Tatverdächtige in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik. Ein Richter erließ am Freitag Haftbefehl unter anderem wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern gegen den Mann. Der Deutsche kam nach Angaben der Staatsanwaltschaft München I zurück in ein psychiatrisches Krankenhaus bei München.

+++ 16.20 Uhr: Suche mit Baggern und Leichenspürhund in Wuppertal unterbrochen +++

Die Polizei hat ihre Suche nach vermissten Kindern im Garten eines 83-Jährigen in Wuppertal unterbrochen. Die Aktion werde aber fortgesetzt, kündigte ein Polizeisprecher an. "Wir haben bislang keine Beweise, dass der Mann etwas mit dem Verschwinden der Kinder zu tun hat", sagte Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert. Der Verdächtige bestreite dies auch, während er den Besitz von Kinderpornografie eingeräumt habe.

Mit Baggern und begleitet von einem Leichenspürhund hatte die Polizei am Freitag damit begonnen, den Garten umzugraben. Neben einer großen Menge an Kinderpornografie waren bei dem 83-Jährigen in einem Safe Zeitungsartikel über vermisste Kinder entdeckt worden. Die Polizei startete daraufhin die aufwendige Suchaktion.

+++ 15.45 Uhr: Mutter erschlagen und einbetoniert - 13 Jahre Haft für Sohn +++

Weil er seiner Mutter mit einem Schürhaken den Schädel zertrümmert und die Leiche einbetoniert hat, muss ein Mann aus Herzberg am Harz für 13 Jahre hinter Gitter. Das Landgericht Göttingen verurteilte den 48-Jährigen wegen Totschlags. Nach Überzeugung der Richter hat der berufs- und einkommenslose Angeklagte seine 74 Jahre alte Mutter am 22. September 2017 im Streit erschlagen. Dabei sei es möglicherweise auch um die Weigerung der Seniorin gegangen, weiter für den Unterhalt des Sohnes aufzukommen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (Az. 6 Ks 11/18)

+++ 13.35 Uhr: Vorerst keine Sicherungsverwahrung für Kindermörder Silvio S. +++

Im Revisionsprozess gegen den Kindermörder Silvio S. ist vorerst keine Sicherungsverwahrung angeordnet worden. Die Richter in Potsdam setzten jedoch den Vorbehalt, dass vor einer möglichen Haftentlassung erneut von einem Gericht über die Anordnung der Sicherungsverwahrung entschieden werden muss. Der 36-Jährige war nach den Morden an den beiden Jungen Elias und Mohamed vor drei Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht stellte auch eine besondere Schwere der Schuld fest, was eine Entlassung auf Bewährung nach 15 Jahren Haft erheblich erschwert.

+++ 13.46 Uhr: Erstes Missbrauchsopfer sagt als Zeugin im Lügde-Prozess aus +++

Im Prozess um den hundertfachen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in Lügde bei Detmold ist ein mutmaßliches Opfer als erste Zeugin angehört worden. Auf Antrag der Anwältin, die die junge Frau vertritt, wurde die Öffentlichkeit dafür vorübergehend ausgeschlossen. Auf ausdrücklichen Wunsch der Zeugin sollten die drei Angeklagten, die am Donnerstag allesamt gestanden hatten, während ihrer Befragung im Saal des Detmolder Landgerichts bleiben.

+++ 12.59 Uhr: Oktoberfestbier immer teurer: Wiesn-Maß kostet fast zwölf Euro +++

Das Bier auf dem Oktoberfest wird auch dieses Jahr teurer. Die Maß kostet bis zu 11,80 Euro, das sind 30 Cent mehr als der Höchstpreis des Vorjahres. Durchschnittlich steigt der Bierpreis um 3,11 Prozent, wie die Stadt München am Freitag mitteilte. Unter 10,80 Euro ist die Maß in diesem Jahr nicht mehr zu haben. Das Oktoberfestbier wird speziell für die Wiesn gebraut. Es hat mehr Stammwürze und einen höheren Alkoholgehalt als andere helle Biere. Die Wiesn beginnt am 21. September und dauert bis zum 6. Oktober.

+++ 12.34 Uhr: Einsturz von Bergwerk im Kongo: Inzwischen 43 Tote +++

Nach dem Einsturz von Teilen eines Bergwerks im Kongo ist die Zahl der Getöteten auf 43 gestiegen. Dies sagte der Gouverneur der Provinz Lualaba im Süden des Landes, Richard Muyej, am Freitag. Zuvor sprach er von 36 Toten. Die Suche nach Überlebenden werde voraussichtlich am Freitagnachmittag eingestellt, sagte Muyej. Teile einer Kupfermine in der Provinz Lualaba waren am Donnerstag eingestürzt.

+++ 12.21 Uhr: Tram kracht in Zürich mit Laster zusammen - Mehrere Verletzte +++

Eine Trambahn ist in Zürich mit einem Lastwagen zusammen gekracht. Dabei wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere Menschen verletzt, wie die Stadtpolizei Zürich bei Twitter mitteilte. Die Bahn entgleiste nach der Kollision, prallte gegen einen Baum und kam an einer Mauer zum Stehen. Genauere Angaben über den Unfallhergang und die Situation machte die Polizei zunächst nicht.

+++ 12.12 Uhr: Neue "NSU 2.0."-Drohschreiben eingegangen +++

Zum wiederholten Mal sind mit "NSU 2.0" unterzeichnete Drohschreiben versandt worden. Ein solches im Juni versandtes Schreiben sei bei der Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz eingegangen, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.

Basay-Yildiz, die im NSU-Prozess Nebenkläger aus den Familien der Opfer der rechtsextremen Mordserie vertrat, hatte im vergangenen Jahr Drohschreiben an ihre Privatadresse erhalten, die mit "NSU 2.0" unterzeichnet waren. Darin wurde ihr und ihren Angehörigen der Tod angedroht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft richteten sich weitere der im Juni mit "NSU 2.0" unterzeichneten Drohschreiben an "Institutionen", etwa gegen die Polizei, wie es hieß. Zur Art der Drohungen gab es keine Angaben.

+++ 11.54 Uhr: Erster Hitzetoter in Spanien: 17-Jähriger erleidet bei Ernte Hitzschlag +++

Ein junger Erntearbeiter ist das erste Todesopfer der Hitzewelle in Spanien. Wie die Regionalregierung von Andalusien mitteilte, wurde der 17-Jährige am Donnerstag nach einem Hitzschlag ins Krankenhaus von Córdoba gebracht, konnte aber nicht mehr gerettet werden.

Der größte Teil Spaniens leidet seit Tagen unter einer für Juni unüblichen Hitze mit Temperaturen von über 40 Grad Celsius.

+++ 11.26 Uhr: Migrationspaket der "Groko" ist unter Dach und Fach +++

Das Migrationspaket der großen Koalition ist unter Dach und Fach: Nach dem Bundestag billigte auch der Bundesrat die Neuregelung, die härtere Regeln für Abschiebung und mehr Fachkräftezuwanderung vorsieht. Abschiebekandidaten können künftig in regulären Haftanstalten untergebracht werden, falls die normalerweise für sie vorgesehenen speziellen Einrichtungen nicht vorhanden sind. Abschiebekandidaten können auch leichter in Ausreisegewahrsam genommen werden, zudem wird der neue Status einer "Duldung für Personen mit ungeklärter Identität" eingeführt.

+++ 10.56 Uhr: 70-Jähriger erstochen - Sohn festgenommen +++

Ein 45-jähriger Mann soll seinen Vater in Burscheid bei Köln auf einer Straße erstochen haben. Wie die Polizei mitteilte, war der 70-Jährige am Donnerstag niedergestochen worden. Trotz einer Notoperation starb er kurz darauf im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Spezialkräfte hätten noch am Donnerstagabend den dringend tatverdächtigen Sohn in seiner Wohnung festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Eine Mordkommission ermittelt.

+++ 10.52 Uhr: Eurofighter-Unglück: Mehrere Zehntausend Euro Schaden für Feuerwehren ++++

Nach dem Eurofighter-Unglück in Mecklenburg-Vorpommern sind mehrere an den Löscharbeiten beteiligte Feuerwehren nur noch eingeschränkt einsatzbereit. Anzüge der Feuerwehrleute seien kontaminiert - beim Verbrennen der Kampfflugzeuge seien gesundheitsgefährdende Stoffe freigesetzt worden, sagte die Vorsteherin des Amtes Malchow (Mecklenburgische Seenplatte), Birgit Kurth,. "Die Gemeinden müssen die Schutzkleidung etlicher Kameraden neu beschaffen", sagte Kurth. Man rechne mit Kosten von mehreren Zehntausend Euro. "Das übersteigt unsere Möglichkeiten." Man hoffe, dass die Bundeswehr die Kosten ersetzen werde.

+++ 10.39 Uhr: Renten steigen um mehr als drei Prozent +++

Die Bezüge der rund 21 Millionen Rentner in Deutschland steigen zum 1. Juli spürbar an. In Westdeutschland können sich die Rentner über einen Zuwachs um 3,18 Prozent freuen, im Osten sind es sogar 3,91 Prozent.

Die Rentenanpassung rührt vor allem von der positiven Lohnentwicklung und somit von der konjunkturellen Lage her. Eine Rolle spielen auch die Beitragsentwicklung und das Verhältnis von Beitragszahlern und Rentnern.

Das Rentenniveau steigt leicht auf 48,16 Prozent an. Es markiert das Verhältnis der Rente zum Durchschnittslohn und gibt Auskunft über die Absicherungskraft der Rente.

+++ 10.38 Uhr: Kein Walfang in Island +++

Erstmals seit 17 Jahren werden auf Island nach Angaben des Rundfunks in diesem Sommer keine Wale gejagt. Wie der isländische Rundfunksender Rúv berichtete, wird in diesem Jahr auch keine Jagd auf Zwergwale gemacht. Der Betrieb IP Utgerd, der demnach Zwergwale für den Verzehr auf Island fängt, will den Fang dieser Art diesmal aussetzen. Hvalur, das einzige Unternehmen, das Finnwale für den Export nach Japan fängt, ist nach Rundfunkangaben darüber hinaus zu der Einschätzung gelangt, dass die Marktbedingungen in dem asiatischen Land zu schwierig seien.

+++ 10.30 Uhr: Erneut technische Probleme bei der Commerzbank +++

Bei der Commerzbank ist es zu einer erneuten IT-Panne innerhalb von nur rund vier Wochen gekommen. "Aktuell haben wir eine Störung in der IT", teilte das Institut auf Twitter mit. Betroffen seien unter anderem Geldautomaten und Kartenzahlungen. Der Log-in in das Online-Banking sei nur eingeschränkt möglich. Die Bank arbeite an einer Lösung. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Bereits Anfang des Monats hatte eine IT-Panne für Ärger bei Kunden gesorgt. Wegen einer technischen Störung hatten Daueraufträge, Überweisungen und Lastschriften zeitweise nicht verarbeitet werden können.

+++ 09.57 Uhr: Reste der Unglücksbrücke von Genua gesprengt +++

Zehn Monate nach dem verheerenden Einsturz der Autobahnbrücke in Genua sind die beiden noch stehenden riesigen Pfeiler gesprengt worden. Es war eine Sache weniger Sekunden, Tausende Kubikmeter Stahl und Beton in einer kontrollierten Explosion zu Fall zu bringen. Im Fernsehen war zu sehen, wie nach mehreren dumpfen Knallgeräuschen die Brückenreste zu Boden gingen und Staubwolken über der Stadt aufstiegen. Es brach langer Applaus aus. Wasserkanonen bespritzten die die Baustelle, um zu verhindern, dass zu viel Staub aufwirbelt.



+++ 09.02 Uhr: Türkisches Verfassungsgericht erklärt Haft von Yücel für rechtswidrig +++

Das Verfassungsgericht in Ankara hat die Untersuchungshaft des ein Jahr in der Türkei inhaftierten "Welt"-Reporters Deniz Yücel für rechtswidrig erklärt. Das Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit sei verletzt worden, urteilten die Richter, wie aus der im Amtsblatt veröffentlichten Entscheidung hervorging.

Zudem erhalte Yücel einen Schadenersatz von 25.000 Türkischen Lira (rund 3800 Euro). Eine getrennte Schadenersatzklage laufe aber noch, sagte Yücels Anwalt, Veysel Ok. Dazu stehe die Entscheidung noch aus.

Yücel saß ein Jahr ohne Anklageschrift in der Türkei im Gefängnis, zeitweise in Einzelhaft. Erst im Februar 2018 kam Yücel nach politischem Tauziehen zwischen Berlin und Ankara frei und durfte ausreisen. Gleichzeitig wurde Anklage wegen Terrorpropaganda und Volksverhetzung erhoben. Der Prozess gegen den Journalisten wird am 16. Juli in Istanbul fortgesetzt.

+++08.54 Uhr: Deutschlandweit größter Drogen-Onlinehandel zerschlagen +++

Die Polizei hat den deutschlandweit größten Drogen-Onlinehandel zerschlagen. Die Plattform "Chemical Revolution" sei bei umfangreichen "operativen Maßnahmen" zwischen Mitte Februar und Ende Mai abgeschaltet worden, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt (BKA) mit. Elf mutmaßlich Verantwortliche der Plattform seien festgenommen worden. Der Server wurde demnach durch BKA-Beamte und die französische Kriminalpolizei sichergestellt.

+++ 7.33 Uhr: Messerattacke in Linienbus - Busfahrer in Lebensgefahr +++

Nach einer Messerattacke in einem Linienbus am Düsseldorfer Flughafen befindet sich der 55-jährige Busfahrer in Lebensgefahr. Der 37-jährige mutmaßliche Täter werde voraussichtlich am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Ermittlungen zum Motiv der Tat dauerten an. Es habe sich wohl um einen gezielten Angriff gehandelt, teilte die Polizei mit. Andere Fahrgäste im Bus wurden nicht verletzt.

Am Donnerstagabend hatte der mutmaßliche Täter den Busfahrer mit einem Messer attackiert und war anschließend gefasst worden. Der 55-jährige Busfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

+++ 6.20 Uhr: Schwangere in Alabama verliert nach Schussverletzungen ihr Kind und wird angeklagt +++

Im US-Bundesstaat Alabama wird einer Frau Totschlag vorgeworfen, die angeschossen worden war und daraufhin ihr ungeborenes Kind verloren hatte. Die 27-jährige Marshae Jones wurde in dieser Woche festgenommen und angeklagt - ein Vorgehen, das für Empörung sorgte. Der Schwangeren war im Dezember in der Stadt Pleasant Grove bei einem Streit mit einer Frau fünf Mal in den Bauch geschossen worden. Jones verlor daraufhin ihr ungeborenes Baby. Das Verfahren gegen die Schützin wurde später aber eingestellt - stattdessen leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Jones ein. Der Grund: Sie soll den Streit angezettelt und weiter angeheizt haben.

"Die Ermittlungen haben gezeigt, dass das einzig wahre Opfer das ungeborene Baby war", zitierten US-Medien den Polizisten Danny Reid. "Es war die Mutter des Kindes, die den Streit, der zum Tod ihres ungeborenen Babys führte, angefangen und weitergeführt hat."

+++ 4.30 Uhr: Trump begrüßt "großartige Freundin" Merkel beim G20 +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist beim G20-Treffen zu einem bilateralen Treffen mit US-Präsident Donald Trump zusammengetroffen. Trump begrüßte Merkel betont freundschaftlich - er lobte die deutsche Regierungschefin als "fantastische Person" und "großartige Freundin". Das Verhältnis sei "grandios".

Es gebe eine Menge Dinge zu besprechen, sagte Merkel. Herauszuheben sei, dass die deutsche Wirtschaft sehr stark auch in den Vereinigten Staaten investiere. "Wir haben nicht nur Handel, sondern auch sehr viele Investments." Trump stimmte in diesem Punkt zu.

+++ 2.45 Uhr: Mexiko: 134 eingeschlossene Migranten aus Lkw-Anhänger befreit +++

Mexikanische Sicherheitskräfte haben 134 Migranten aus einem Lastwagenanhänger befreit. Der Anhänger wurde am Donnerstag im südöstlichen Bundesstaat Veracruz am Rande einer Autobahn entdeckt, wie Mexikos Regierung mitteilte. Die darin eingeschlossenen Menschen hätten erfolglos versucht, die Schlösser aufzubrechen. Einige von ihnen seien dehydriert gewesen, hieß es. Sie seien medizinisch versorgt worden. Mehr als die Hälfte von ihnen war den Angaben zufolge minderjährig.

+++ 2.18 Uhr: Trump trifft zum G20-Auftakt Gipfel-Gastgeber Abe +++

US-Präsident Donald Trump ist vor dem Auftakt des G20-Treffens der Staats- und Regierungschefs im japanischen Osaka mit Gipfel-Gastgeber Shinzo Abe zusammengetroffen. Mit dem japanischen Premierminister sprach Trump unter anderem über den gemeinsamen Handel - beide Länder streben ein Freihandelsabkommen an, liegen aber bei vielen Punkten im Clinch.

Trump wirft Japan - ähnlich wie China und der Europäischen Union - vor, die USA einseitig auszunutzen, etwa beim Handel. Militärisch hätten die USA die vertragliche Pflicht, Japan im Falle eines feindlichen Angriffs zu helfen - nicht aber andersherum. "Japan kann auf einem Sony-Bildschirm zusehen", sagte Trump vor wenigen Tagen in einem Interview.

+++ 1.35 Uhr: Merkel zu G20-Gipfel in Osaka eingetroffen +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist zum G20-Gipfel in der japanischen Wirtschaftsmetropole Osaka eingetroffen. Die Kanzlerin landete am Freitag auf dem Flughafen Kansai in der Präfektur Osaka. Das Gipfeltreffen der großen Industrie- und Schwellenländer wird am Vormittag (04.15 Uhr MESZ) eröffnet. Für den ersten Tag sind zwei Arbeitssitzungen anberaumt: Beim ersten Treffen soll es um eine Lagebeurteilung der schwächelnden Weltwirtschaft gehen, bei der zweiten Arbeitssitzung stehen die Themen Innovation und künstliche Intelligenz im Mittelpunkt.

+++ 1.08 Uhr: Repräsentantenhaus stimmt für milliardenschweres Grenzhilfspaket +++

Das US-Repräsentantenhaus hat ein Gesetz verabschiedet, das 4,6 Milliarden US-Dollar für die Bekämpfung der humanitären Krise an der Grenze zu Mexiko bereitstellen soll. Das Paket passierte die Kammer mit 305 zu 102 Stimmen. Es wird erwartet, dass Präsident Donald Trump die Maßnahme unterzeichnen wird.

Die Entwicklung gilt als Niederlage für die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Sie wollte der Regierung eigentlich strengere Auflagen bei der Unterbringung von Migrantenkindern auferlegen, konnte sich dabei aber nicht gegen die Republikaner und einige Mitglieder ihrer eigenen Partei durchsetzen.

+++ 0.25 Uhr: Apple kündigt Abgang von Chefdesigner Jony Ive an +++

Der iPhone-Riese Apple verliert einen seiner wichtigsten und bekanntesten Manager. Chefdesigner Jony Ive werde das Unternehmen verlassen, um eine eigene Firma zu gründen, teilte Apple nach US-Börsenschluss mit. "Jony ist eine einzigartige Persönlichkeit in der Design-Welt und seine Rolle bei Apples Revival kann nicht stark genug betont werden", erklärte Konzernchef Tim Cook.