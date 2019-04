Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 13.36 Uhr: Frau in Düsseldorf ermordet - Lebenslange Haft für Täter +++

Für den Mord an einer Bekannten auf offener Straße ist der 44-jährige Ali S. in Düsseldorf zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach ihn schuldig - er habe die 36-jährige Frau mit 27 Messerstichen heimtückisch umgebracht, weil sie nicht seine Freundin werden wollte. Die Tat sei "extrem eigensüchtig" gewesen und habe eine "besonders verachtenswerte Einstellung" gezeigt, so der Richter. Der Iraner hatte gestanden, die Frau im August 2018 in der Düsseldorfer Innenstadt erstochen zu haben. Zuvor hatte er ihr Geschenke und Komplimente gemacht - sie hatte sich seine Annäherungsversuche aber ausdrücklich verbeten.

+++ 13.27 Uhr: Heilpraktiker soll kinderpornografische Fotos in Praxis gemacht haben +++

Ein Physiotherapeut und Heilpraktiker aus dem westfälischen Bad Oeynhausen soll in seiner Praxis bei Behandlungen mehrfach pornografische Fotos von zwei Kindern gemacht haben. Daneben soll der 60-Jährige zahlreiche kinder- und jugendpornografische Bilder besessen haben. Wegen Wiederholungsgefahr befinde sich der Mann seit einer Woche in Untersuchungshaft, teilte die Polizei Dortmund mit. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld ermittelt gegen den Therapeuten wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern und des Besitzes von Kinderpornografie.

+++ 11.50 Uhr: EU-Parlament stimmt Visumsfreiheit für Briten nach Brexit zu +++

Britische Staatsangehörige sollen auch bei einem harten Brexit anschließend für kurze Aufenthalte in der EU kein Visum benötigen. Das EU-Parlament bestätigte eine entsprechende Einigung des Innen- und Justizausschusses vom Mittwoch. Vorausgesetzt, dass Großbritannien ähnliche Regeln für EU-Bürger beschließt, könnten sich britische Staatsbürger demnach bis zu 90 Tage lang ohne Visum in der EU aufhalten. Die EU verlangt bis zum 12. April eine Entscheidung von der Regierung in London, ob Großbritannien an der Europawahl Ende Mai teilnimmt oder nicht. Je nach Beschluss ist ein sofortiger ungeordneter Austritt ebenso möglich wie ein längerer oder gar dauerhafter Verbleib in der EU.

+++ 11.42 Uhr: BGH-Urteil: Sportlehrer müssen fit in Erster Hilfe sein +++

Sportlehrer müssen fit in Erster Hilfe sein. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Lehrer könnten sich nicht auf das "Haftungsprivileg" berufen, das spontane Ersthelfer vor Haftungsansprüchen schützt. Danach müssen allerdings verunglückte Schüler beweisen, dass unterlassene Hilfe für Folgeschäden verantwortlich ist. Im entschiedenen Fall war ein seinerzeit 18-jähriger Schüler Anfang 2013 beim Aufwärmtraining im Sportunterricht zusammengesunken. Acht Minuten später traf der Notarzt ein und begann mit der Reanimation. Der Schüler ist wegen der damals mangelnden Sauerstoffversorgung heute zu 100 Prozent schwerbehindert. In seiner Klage argumentiert er, die Lehrerin habe nicht auf die Rettungskräfte warten dürfen, sondern hätte sofort Erste Hilfe leisten müssen. Daher verlangt er Schmerzensgeld, Schadenersatz und eine monatliche Rente. Landgericht und Oberlandesgericht (OLG) hatten die Klage abgewiesen, dies rügte der BGH nun.

+++ 11.29 Uhr: Dänisches Terrornetzwerk bestellte Drohnenteile für IS +++

Ein Terrornetzwerk in Dänemark hat nach Recherchen des dänischen Rundfunks Drohnenbestandteile für die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beschafft. Die dänische Polizei habe die Verdächtigen bereits seit 2013 beobachtet, aber erst nach jahrelangen Ermittlungen eingegriffen, berichtete die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt DR. Fünf Personen stünden im Verdacht, in den Jahren 2013 bis 2017 Drohnenteile über ausländische Webseiten und in dänischen Geschäften gekauft und damit den IS versorgt zu haben. Drei der Personen sitzen demnach in Dänemark in Untersuchungshaft, zwei befinden sich im Ausland. Alle fünf bestreiten laut DR, Straftaten begangen zu haben.

+++ 10.24 Uhr: Crew von äthiopischem Unglücks-Maschine folgte Boeing-Notfallplan +++

Die Piloten der in Äthiopien abgestürzten Boeing 737 Max der Ethiopian Airlines haben alle vom Hersteller vorgesehenen Verfahren befolgt, konnten das Flugzeug aber dennoch nicht unter Kontrolle bringen. Dies ergab ein vorläufiger Untersuchungsbericht zu dem Unglück vom 10. März, wie die äthiopische Transportministerin Dagmawit Moges in Addis Abeba mitteilte. Die Ermittler haben Anzeichen dafür gefunden, dass die Nase der Maschine nach unten gedrückt wurde, sagte sie. Die äthiopische Regierung forderte den Flugzeugbauer Boeing daher dazu auf, das Steuerungssystem für die Boeing 737 Max zu überarbeiten. Bei dem Flugzeugabsturz starben 157 Menschen.

+++ 10.05 Uhr: Wirtschaftsforscher senken Wachstumsprognose für 2019 auf 0,8 Prozent +++

Die fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Prognose für das Wachstum im laufenden Jahr deutlich von 1,9 auf 0,8 Prozent abgesenkt. "Der langjährige Aufschwung der deutschen Wirtschaft ist zu Ende", heißt es im Frühjahrsgutachten der Experten. Grund dafür sei unter anderem, dass die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich wegen politischer Risiken weiter eingetrübt hätten.

+++ 9.37 Uhr: Immer mehr fahren Bus und Bahn +++

In Deutschland wird immer mehr mit Bus und Bahn gefahren. Die Zahl der Fahrten im Linienverkehr stieg 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozent auf die Rekordmarke von rund 11,6 Milliarden, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Nach diesen vorläufigen Zahlen der Wiesbadener Behörde gab es im vergangenen Jahr pro Tag bundesweit durchschnittlich fast 32 Millionen Fahrten im Nah- und Fernverkehr. Überdurchschnittliche Zuwächse gab es dabei im Fernverkehr - und dabei vor allem bei Bahnreisen. Die mit Abstand meisten Fahrten gab es erneut im Nahverkehr: 11,4 Milliarden waren es 2018 und damit 0,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

+++ 8.41 Uhr: Fast zwei Millionen Menschen in Deutschland tablettensüchtig +++

In Deutschland sind fast zwei Millionen Menschen tablettensüchtig. Von den insgesamt 1,96 Millionen Betroffenen sind allein 1,6 Millionen abhängig von Schmerzmitteln, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine FDP-Anfrage hervorgeht, die der "Bild"-Zeitung vorlag. Weitere 361.000 Menschen sind abhängig von Schlafmitteln, andere wiederum sind süchtig nach Aufputschpillen. Wie die Daten weiter zeigen, sind überwiegend ältere Männer und jüngere Frauen tablettensüchtig. Die durch Medikamentenmissbrauch entstehenden volkswirtschaftlichen Folgekosten schätzt die Bundesregierung unter Berufung auf die Bundesärztekammer auf rund 14 Milliarden Euro jährlich.

+++ 8.33 Uhr: Australien stellt Verbreitung von Terror-Videos unter Strafe +++

Australien hat nach dem rassistisch motivierten Anschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland, der live ins Internet übertragen wurde, seine Gesetze verschärft. Künftig können Internet-Unternehmen, die solche Videos verbreiten, mit hohen Geldstrafen und deren Manager sogar mit Haft bestraft werden. Die neuen Regelungen wurden am Donnerstag vom Parlament in der Hauptstadt Canberra verabschiedet. Nach Regierungsangaben ist Australien weltweit das erste Land mit solch strengen Gesetzen. In Australien müssen Konzerne künftig mit Strafen rechnen, wenn sie solche Aufnahmen nicht unterbinden. Theoretisch sind Geldbußen in Höhe von zehn Prozent des Umsatzes möglich. Zudem drohen den verantwortlichen Managern bis zu drei Jahre Haft.

+++ 6.06 Uhr: Polizei legt mutmaßlichem Christchurch-Täter 50-fachen Mord zur Last +++

Der mutmaßliche Attentäter von Christchurch soll sich wegen 50-fachen Mordes vor Gericht verantworten müssen. Dies teilte die Polizei knapp drei Wochen nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Großstadt mit. Gegen den 28 Jahre alten Rechtsextremisten aus Australien soll an diesem Freitag zudem Anklage wegen versuchten Mordes in 39 Fällen erhoben werden. Brenton T. soll dazu vor einem Richter in Christchurch selbst Stellung nehmen. Dazu wird er allerdings nicht persönlich erscheinen, sondern per Videoschaltung aus einem Hochsicherheitsgefängnis befragt. Bei einer Verurteilung droht dem 28-Jährigen lebenslange Haft.

+++ 5.21 Uhr: US-Außenministerium hat neue Sprecherin +++

Das US-Außenministerium hat eine neue Pressesprecherin mit guten Verbindungen Nachrichtensender Fox News. Außenminister Mike Pompeo stellte Morgan Ortagus als neue Sprecherin seines Ministeriums vor. Sie trat bislang bei Fox News, dem Lieblingssender von US-Präsident Donald Trump, als Kommentatorin zu Themen der nationalen Sicherheit auf. Ortagus' Vorgängerin Heather Nauert war vor ihrer Berufung ins Außenministerium Moderatorin von Fox News. Ortagus hat in der Vergangenheit unter anderem als Analystin für Geheimdienstinformationen für das US-Finanzministerium und in der Presseabteilung der Hilfsorganisation USAID gearbeitet. Während des Präsidentschaftswahlkampfes kritisierte sie zwar Trumps außenpolitische Ansichten; später verteidigte sie seine Politik aber.

+++ 3.46 Uhr: Mindestens 23 Verletzte bei Wohnhausbrand in Brooklyn +++

Beim Brand eines Wohnhauses im New Yorker Stadtteil Brooklyn sind am Mittwoch (Ortszeit) mindestens 23 Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten waren 19 Feuerwehrleute, berichteten die örtlichen Medien. Die Verletzungen wurden als "nicht lebensgefährlich" eingestuft. Das Feuer war in der obersten Etage des sechsstöckigen Gebäudes aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen und hatte das Dach zum Einsturz gebracht. Mindestens 200 Feuerwehrleute und Sanitäter waren im Einsatz.

+++ 3.05 Uhr: Automanager Ghosn in Japan erneut festgenommen +++

Der frühere Nissan- und Renault-Chef Ghosn ist in Japan erneut festgenommen worden. Der Automanager wurde in Tokio wegen neuer Vorwürfe verhaftet. Der 65-Jährige war erst Anfang März nach mehr als 100 Tagen gegen Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Seine erneute Festnahme bezeichnete er als "ungeheuerlich und willkürlich". Medien hatten berichtet, Ghosn drohe wegen neuer Vorwürfe eine Ausweitung der Anklage. Der Automanager ist bereits in drei Punkten wegen finanziellen Fehlverhaltens angeklagt. Bei den neuen Vorwürfen soll es um den Verdacht der schweren Untreue gehen: Ghosn soll jahrelang Gelder von Nissan für private Zwecke abgezweigt haben.

+++ 1.53 Uhr: Festakt zu Nato-Geburtstag in Washington begonnen +++

Überschattet von scharfer Kritik der USA an Deutschland haben in Washington die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen der Nato begonnen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erinnerte bei einem Festakt an die Errungenschaften des Bündnisses. Die Verbündeten stünden weiterhin Seite an Seite, um sich den Herausforderungen der heutigen Zeit zu stellen. US-Vizepräsident Mike Pence hatte im Vorfeld des Festakts zu einem neuen Rundumschlag gegen Deutschland ausgeholt: Er kritisierte die deutschen Verteidigungsausgaben und rügte Deutschlands Kooperation mit Russland beim Bau der Erdgaspipeline Nord Stream 2.

+++ 1.04 Uhr: Sigmar Gabriel schenkt Kim Jong Un ein Buch über Goslar +++

Der ehemalige deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hat bei seinem Besuch in Nordkorea Machthaber Kim Jong Un ein Buch über seine Heimatstadt Goslar geschenkt. Das sagte der SPD-Politiker dem "Tagesspiegel". Er habe das Buch zusammen mit einem weiteren Band dem Vorsitzenden des auswärtigen Ausschusses des Landes überreicht. Gabriel traf Kim nicht persönlich. Der Bundestagsabgeordnete der SPD war in der vergangenen Woche in Nordkorea. Er berichtete im "Tagesspiegel" von erschütternden Eindrücken. "Die Menschen bearbeiten dort den Boden mit einfachsten Geräten und mit den Händen. Statt Traktoren sieht man Ochsen, die den Pflug ziehen. Und jeder Quadratmeter wird bearbeitet, weil das Land ständig in Gefahr ist, in einer Hungersnot zu landen." Gleichzeitig verteidigte er die einwöchige Reise. Es habe sich um eine "Privatreise" gehandelt.

+++ 1.00 Uhr: Demokraten fordern offiziell Herausgabe von Trumps Steuererklärungen +++

Die Demokraten erhöhen im US-Kongress den Druck auf US-Präsident Donald Trump und verlangen offiziell die Offenlegung seiner Steuererklärungen der vergangen Jahre. Der Vorsitzende des Finanz- und Steuerausschusses im US-Repräsentantenhaus, der Demokrat Richard Neal, forderte von der US-Steuerbehörde IRS formal die Steuererklärungen von Trump und mehrerer seiner Firmen für die Steuerjahre 2013 bis 2018 an. Als Frist für die Herausgabe der Dokumente nannte er den 10. April. Trump hat - entgegen der üblichen Gepflogenheiten - seine Steuererklärungen bislang nie veröffentlicht. Trump sagte als Reaktion auf das Schreiben aus dem Kongress, es gebe seit langem laufende Steuerprüfungen zu seinen Finanzen. Solange diese im Gange seien, sei er nicht geneigt, seine Steuererklärungen offenzulegen.

+++ 0.36 Uhr: Unterhaus peitscht Gesetz zu Brexit-Aufschub gegen Mays Willen durch +++

Das britische Unterhaus hat ein Gesetz gebilligt, das die Regierung zu einem weiteren Brexit-Aufschub verpflichten soll. Der Gesetzesvorschlag durchlief an nur einem Tag alle drei Lesungen im Unterhaus. Er wurde in dritter Lesung mit 313 zu 312 Stimmen angenommen. Bevor er zum Gesetz wird, muss er aber noch vom Oberhaus abgesegnet werden. Eine überparteiliche Gruppe von Abgeordneten will damit verhindern, dass es zu einem Ausscheiden des Landes aus der EU ohne Vertrag kommt.