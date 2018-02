Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Dachstuhlbrand in Bochum (10.45 Uhr)

Romney tritt für US-Senatssitz an (04.20 Uhr)

Schweres Erdbeben in Mexiko frei (02.10 Uhr)

Trump besucht Krankenhaus in Florida (02.00 Uhr)

Schulz nimmt Gabriels Entschuldigung an (00.10 Uhr)

Die News des Tages im stern-Nachrichtenticker:

+++ 14.00 Uhr: 13 Tote bei Absturz von Hubschrauber im mexikanischen Erdbebengebiet +++

Beim Absturz eines Militärhubschraubers im Erdbebengebiet im Süden von Mexiko sind 13 Menschen ums Leben gekommen. Zwölf Menschen seien an der Unglücksstelle getötet worden, ein weiterer starb im Krankenhaus, wie die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaats Oaxaca am Samstag mitteilte. 15 weitere Menschen wurden verletzt.

In dem Hubschrauber war Innenminister Alfonso Navarrete Prida in die Region gereist, um sich nach dem schweren Erdbeben der Stärke 7,2 ein Bild von der Lage zu machen. Der Pilot des Hubschraubers verlor kurz vor der Landung die Kontrolle und der Helikopter stürzte auf den letzten Metern ab, wie das Innenministerium mitteilte. Die Opfer warteten offenbar am Boden auf die Ankunft des Ministers, der unverletzt blieb.

+++ 12.10 Uhr: Frauke Petry erneut im Visier der Staatsanwaltschaft +++

Einem Bericht der "Bild" zufolge, droht Frauke Petry Ärger mit der Justiz. Der inzwischen fraktionslosen Bundestagsabgeordneten wird offenbar Subventionsbetrug, Steuerhinterziehung und Untreue vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft Leipzig soll die Aufhebung ihrer Immunität beantragt haben.

In dem Bericht heißt es weiter, dass Petry 2014 öffentliche Fördermittel bei einer Bank beantragt haben soll, um eine Beratungsleistung ihrer damals schon insolventen Firma zu bezahlen. Der Immunitätsausschuss soll sich am 1. März mit dem Fall befassen.

+++ 11.10 Uhr: Nahles wirbt für GroKo-Ja - Erste Regionalkonferenz in Hamburg +++

Mit einer Mitgliederkonferenz in Hamburg hat die SPD-Spitze ihre Werbeoffensive an der Basis für den Eintritt in eine große Koalition mit CDU und CSU begonnen. Bei dem nichtöffentlichen Treffen in der Messe wollten die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles und der kommissarische Vorsitzende, Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz, am Samstag für den Koalitionsvertrag werben. Die SPD-Spitze könne nach harten Verhandlungen mit der Union ein gutes Ergebnis vorlegen, sagte Nahles vor Beginn. "Ich bin zuversichtlich, dass gute Argumente auch überzeugen."

Sie wollten hören, wie die Stimmung an der Basis sei, sagte Nahles.

Scholz bezeichnete den Meinungsaustausch mit den erwarteten 800 Mitgliedern als "wichtige, demokratische Veranstaltung". Am Samstagnachmittag steht in Hannover die nächste Regionalkonferenz an.

+++ 10.45 Uhr: Feuerwehr Bochum bekämpft Dachstuhlbrand +++



Noch immer kämpft die Feuerwehr Bochum in der Innenstadt mit einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus, der in der Nacht von Freitag auf Samstag ausgebrochen war. Verletzt wurde bei dem Feuer bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand, allerdings hielten "immer wieder aufflammende Brandnester" die rund 30 Einsatzkräfte vor Ort weiterhin auf Trab, heißt es.

Die Nachlöscharbeiten seien schwierig, weil große Teile des Daches bereits eingestürzt seien oder drohten, dies noch zu tun. Die Bewohner des Brandhauses sind mittlerweile alle bei Bekannten oder in Hotels untergekommen, berichtet die Feuerwehr. Nachbargebäude seien größtenteils verschont geblieben. Derzeit gehe man davon aus, die Arbeiten bis etwa 12 Uhr abschließen zu können.

+++ 04.20 Uhr: Romney tritt für US-Senatssitz an +++

Der frühere Präsidentschaftskandidat der Republikaner Mitt Romney wird in Utah zur Wahl für den US-Senat antreten. In einer veröffentlichten Videobotschaft sagte Romney, er wolle Utahs Werte und Utahs Lehren nach Washington bringen. Die Kongresswahlen sind am 6. November.

Romney (70) ist einer der prominentesten Republikaner. Er hat sich zuletzt öfter kritisch zur Politik von US-Präsident Donald Trump geäußert. Er könnte eine spannende Rolle in der Frage spielen, welche Ausrichtung die zerstrittene Republikanische Partei künftig nehmen will.

Trump mag Romney nicht; er gilt ihm als klassischer Vertreter des republikanischen Establishments, gegen das er bei der Wahl 2016 angetreten war. Nach der Wahl führte Trump Romney bei der Postenvergabe vor. Er war als Außenminister gehandelt worden.

+++ 02.10 Uhr: Schweres Erdbeben erschüttert den Süden Mexikos +++

Ein schweres Erdbeben hat den Süden Mexikos erschüttert. Das Zentrum des Bebens der Stärke 7,2 lag knapp zehn Kilometer südlich der Stadt Pinotepa Nacional im Bundesstaat Oaxaca, wie die mexikanische Erdbebenwarte am frühen Freitagabend (Ortszeit) mitteilte.

Berichte über Opfer oder Schäden lagen zunächst nicht vor. Auch in der Hauptstadt Mexiko-Stadt war das Beben deutlich zu spüren. Nachdem die Sirene des Erdbebenwarnsystems ertönt war, verließen zahlreiche Menschen die Gebäude und sammelten sich unter freiem Himmel.

+++ 02.00 Uhr: Trump besucht nach Schulmassaker Krankenhaus in Florida +++

Zwei Tage nach dem Massaker an einer Schule in Florida hat US-Präsident Donald Trump ein nahegelegenes Krankenhaus besucht. Trump traf am Freitagabend (Ortszeit) mit seiner Frau Melania in der Klinik Broward Health North in Pompano Beach ein, wo einige der Verletzten behandelt werden, wie das Weiße Haus mitteilte. Demnach wollte sich der Präsident bei den Ärzten und Pflegern für ihren Einsatz nach dem Blutbad bedanken. Der 19-jährige Nikolas Cruz hatte am Mittwoch an seiner früheren Schule in Parkland mit einem Schnellfeuergewehr um sich geschossen. 17 Menschen wurden getötet, 15 weitere kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus.

+++ 01.50 Uhr: Robbe: Gabriel soll nach Yücel-Freilassung im Amt bleiben +++

Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Reinhold Robbe fordert, dass Sigmar Gabriel in einer großen Koalition Außenminister bleibt - trotz aller Kritik. "Dass Gabriel im symbolbehafteten Fall von Deniz Yücel so überzeugen konnte, ist ein Beleg dafür, dass er die ideale Besetzung für das Amt des Außenministers ist", sagte Robbe der "Rheinischen Post".

Gabriel habe die Freilassung des Journalisten aus türkischer Haft zur Chefsache gemacht und umgesetzt. "Das ist wieder einmal ein Beweis für Sigmar Gabriels Höchstmaß an Professionalität und seine Gabe, selbst in scheinbar ausweglosen Situationen eine Lösung zu finden." Gabriel gehöre nach dem SPD-Mitgliedervotum zwingend auf die Kabinettsliste und solle sein Amt behalten, forderte der frühere Wehrbeauftragte.



Gabriel selbst wollte sich am Freitagabend nicht zu den Folgen der Freilassung Yücels für seine politische Zukunft äußern. Er habe kein Interesse daran, die Lösung eines humanitären Falls mit Personalfragen zu verknüpfen, sagte er im ZDF. "Ganz im Ernst, das war mir völlig egal, darum darf es nicht gehen." Gabriel würde gern Außenminister bleiben, falls es wieder zu einer großen Koalition kommt. Ihm werden wegen erheblicher Widerstände in der SPD aber nur geringe Chancen eingeräumt.

+++ 01.30 Uhr: Fitch stuft Griechenlands Kreditwürdigkeit herauf +++

Die US-Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit Griechenlands heraufgestuft. Die Bonität werde nun mit "B" statt "B-" bewertet, teilte Fitch mit. Den Ausblick für Griechenland bewertete die Agentur als positiv. Die Note "B" bedeutet aber, dass Anleihen des Landes weiterhin als hochriskant eingestuft werden.

Als Gründe für die Hochstufung nannte Fitch die politische Stabilität und das Wirtschaftswachstum in Griechenland. Zudem sei in diesem Jahr mit "erheblichen Schuldenerleichterungen" der Eurogruppe zu rechnen.

+++ 00.10 Uhr: Schulz nimmt Gabriels Entschuldigung an +++

Der zurückgetretene SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat sich mit Außenminister Sigmar Gabriel versöhnt. "Es stimmt, dass ich die Entschuldigung von Sigmar Gabriel angenommen habe", sagte Schulz der "Bild"-Zeitung. Zugleich machte er deutlich, dass er sich nicht als Opfer einer Intrige in der SPD-Parteiführung sieht.

Auf die Frage, ob er von seinen Vorstandskollegen "benutzt" oder gar in eine Falle gelockt worden sei, sagte Schulz: "Es gibt keinen Grund für ein Schwarze-Peter-Spiel."

Schulz hatte nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen mit der Union angekündigt, er wolle Außenminister werden, falls die SPD-Basis einer großen Koalition zustimmt. Als Reaktion darauf sagte Gabriel in einem Interview, seine Tochter Marie habe ihn mit den Worten getröstet: "Papa, jetzt hast du doch mehr Zeit mit uns. Das ist doch besser als mit dem Mann mit den Haaren im Gesicht."