Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

G20-Staaten einigen sich auf Erklärung (17.56 Uhr)

Kanzlerin spricht mit Putin über Ukraine-Krise (13.42 Uhr)

Bundesregierung trauert um George Bush (11.48 Uhr)

Papst besorgt wegen Homosexualität in Kirche (10.42 Uhr)

Putin-Sprecher bestätigt Kontakt zu Trump-Anwalt (9.15 Uhr)

Die Nachrichten vom Samstag im stern-Ticker:

+++ 17.56 Uhr: G20-Staaten einigen sich auf Gipfelerklärung +++

Beim G20-Gipfel in Buenos Aires haben sich die Staats- und Regierungschefs auf eine gemeinsame Abschlusserklärung verständigt. Bei wichtigen Themen wie Handel, Klimaschutz und Migration mussten starke Meinungsunterschiede allerdings hinter Kompromissformeln versteckt werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Verhandlungskreisen erfuhr.

+++ 17.35 Uhr: Merkel trauert um George Bush - Hochachtung und Dankbarkeit +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bewegt über den Tod des früheren US-Präsidenten George H.W. Bush gezeigt. Sie trauere um George Bush, "als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland und als eine Deutsche, die ohne die Ergebnisse seiner Politik heute wohl kaum hier stehen könnte", sagte Merkel in der argentinischen Hauptstadt.

+++ 16.59 Uhr: Schlägerei mit bis zu 100 Beteiligten in Berliner U-Bahn +++

Bis zu 100 Menschen haben sich am Samstagmorgen in einem Berliner U-Bahnhof eine Schlägerei geliefert. Die Kontrahenten gingen mit diversen Gegenständen aufeinander los, darunter auch Messer. Zwei 17 und 18 Jahre alte Männer erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei weiter mitteilte. Um die Lage zu beruhigen, mussten die Beamten zusätzliche Einsatzkräfte anfordern. Sie leiteten Strafverfahren wegen Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung ein. Der genaue Hergang der Schlägerei war zunächst unklar - der Grund für den Streit ebenso.

+++ 16.22 Uhr: "Formel Eins"-Moderatorin Steffi Tücking ist tot +++

Die Fernseh- und Radiomoderatorin Steffi Tücking ist tot. Sie starb überraschend im Alter von 56 Jahren in der Nacht zum Samstag in Baden-Baden, wie der Südwestrundfunk (SWR) mitteilte. Tücking war rund 30 Jahre lang Moderatorin bei der Popwelle SWR3. Bundesweit bekannt wurde sie insbesondere durch die ARD-Kultsendung "Formel Eins" in den 80er Jahren.

+++ 15.34 Uhr: Trump nimmt an Staatsbegräbnis für Bush teil - Trauertag am Mittwoch +++

US-Präsident Donald Trump nimmt an dem Staatsbegräbnis für den verstorbenen Präsidenten George H. W. Bush teil. "Der Präsident wird Mittwoch, den 5. Dezember, zu einem Nationalen Trauertag bestimmen", teilte Trump-Sprecherin Sarah Sanders am Samstag mit. Donald Trump und First Lady Melania Trump würden an der Trauerfeier in der Nationalen Kathedrale in Washington teilnehmen. Die staatlichen Trauerfeierlichkeiten sollen sich über mehrere Tage erstrecken. Bei einem für den Vormittag geplanten Telefonat wolle Trump Bushs Sohn, dem früheren Präsidenten George W. Bush, persönlich seine Anteilnahme, die der First Lady und die des ganzen Landes ausdrücken. Trump ist derzeit beim G20-Gipfel in Buenos Aires.

+++ 15.23 Uhr: Zehntausende protestieren vor UN-Konferenz gegen Kohle und für das Klima +++

Unmittelbar vor dem Beginn der UN-Klimakonferenz in Kattowitz haben zehntausende Menschen in Berlin und Köln für mehr Klimaschutz und einen Ausstieg aus der Kohle demonstriert. Nach Angaben der Organisatoren marschierten am Samstag rund 16.000 Menschen zum Berliner Kanzleramt, in Köln protestierten etwa 20.000 Menschen an der Deutzer Werft. Sie forderten die Politik zum Handeln auf. Die Klimakrise sei "längst bittere Realität", erklärten die Organisationen.

+++ 14.10 Uhr: Nahles liefert sich Schlagabtausch mit den Jusos über Große Koalition +++

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat die anhaltende Kritik der Parteijugend an der großen Koalition scharf zurückgewiesen. Die Partei habe sich nach harter Debatte für ein erneutes schwarz-rotes Bündnis entschieden, sagte Nahles am Samstag auf dem Juso-Bundeskongress. Dass dies nicht akzeptiert werde, "damit kann ich nicht leben". Juso-Chef Kevin Kühnert konterte, Grund für die Skepsis sei vor allem die schlechte "Performance" der "GroKo".

+++ 14.08 Uhr: Bekennerschreiben nach Anschlag auf Haus von Vizekanzler Scholz +++

Nach dem Anschlag auf das Hamburger Wohnhaus von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Auf der Plattform "indymedia" bezeichnet der anonyme Verfasser die Aktion als "internationales Rauchzeichen". Als Gründe für die Tat werden der G20-Gipfel in Buenos Aires und die dortigen Proteste angegeben. Scholz sei "der Taktgeber des sozialen Angriffs der vergangenen Jahrzehnte".

Mehr als zehn Angreifer Attacke auf Hamburger Wohnhaus von Vizekanzler Scholz dpa

Die Polizei teilte mit, man habe das Schreiben zur Kenntnis genommen. Der Staatsschutz ermittle wegen einer politisch motivierten Straftat.

Eine Gruppe von mindestens zehn vermummten Personen hatte nach Polizeiangaben in der Nacht zu Freitag zunächst einen Autoreifen vor dem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Altona angezündet und danach mit schwarzer Farbe gefüllte Marmeladengläser gegen die Hauswand geworfen.

+++ 13.42 Uhr: Kanzlerin spricht mit Putin über Ukraine-Krise +++

Kanzlerin Angela Merkel ist am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Arbeitsfrühstück zusammengekommen. Im Mittelpunkt dürfte die Eskalation im Ukraine-Konflikt nach der Festsetzung von drei ukrainischen Schiffen durch die russische Küstenwache vor der Halbinsel Krim stehen. Die USA und die Ukraine erwarten von der Kanzlerin eine verstärkte Vermittlerrolle. US-Präsident Donald Trump hatte wegen des Vorfalls im Asowschen Meer ein Treffen mit Putin beim G20-Gipfel kurzfristig abgesagt.

Merkel war am Freitagabend wegen einer Flugzeugpanne erst mit zwölf Stunden Verspätung in der argentinischen Hauptstadt eingetroffen. Bei einer Gala-Veranstaltung im berühmten Teatro Colon hatte sie bereits kurz mit Putin gesprochen. Vor dem Gipfel telefonierte sie neben dem Kremlchef auch mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko.

+++ 13.20 Uhr: Mehr als hundert Festnahmen bei Protesten in Paris +++

Bei den gewalttätigen Protesten in Paris hat es nach Angaben der Regierung mehr als hundert Festnahmen gegeben. Premierminister Edouard Philippe sagte am Samstag, mindestens 107 Menschen seien festgenommen worden. Die Bewegung der "Gelbwesten" hatte ihre Proteste gegen die Politik von Staatschef Emmanuel Macron am Samstagvormittag in Paris fortgesetzt. An ihnen beteiligten sich nach Angaben der Regierung auch rund 1500 gewaltbereite "Unruhestifter".

+++ 11.48 Uhr: Bundesregierung trauert um Bush senior - "Freund der Deutschen" +++

Die Bundesregierung hat den verstorbenen Ex-US-Präsidenten George H. W. Bush als "Freund der Deutschen" gewürdigt. "Seinen Beitrag zu unserer Wiedervereinigung werden wir nie vergessen", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Samstag bei Twitter. George H. W. Bush war zuvor im Alter von 94 Jahren gestorben. Als 41. Präsident der USA war er maßgeblich an der deutschen Wiedervereinigung beteiligt. Zuvor hatten bereits Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Außenminister Heiko Maas ihre Anteilnahme bekundet.

Wir trauern um Präsident George H.W. Bush, einen Freund der Deutschen. Seinen Beitrag zu unserer Wiedervereinigung werden wir nie vergessen. pic.twitter.com/qDHs4fOnNT — Steffen Seibert (@RegSprecher) 1. Dezember 2018

+++ 11.48 Uhr: Neue Proteste der "Gelbwesten" in Frankreich +++

In Frankreich haben am Samstag neue Proteste der "Gelbwesten"-Bewegung begonnen, die seit knapp zwei Wochen gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Gleich zu Beginn der Proteste in der Hauptstadt Paris kam es zu Ausschreitungen: Innenminister Christophe Castaner sprach von 1500 gewaltbereiten "Unruhestiftern", die sich nahe den Champs-Elysées versammelt hätten und sich prügeln wollten.

+++ 11 Uhr: Ukraine verweigert 100 Russen die Einreise +++

Am ersten Tag eines Einreiseverbots für russische Männer hat die Ukraine nach offiziellen Angaben 100 Russen an der Grenze zurückgewiesen. Die Gründe seien unterschiedlich, sagte ein Sprecher Grenzschutzes am Samstag in Kiew. Der Zweck des Aufenthalts in der Ukraine sei unklar gewesen, oder die Reisenden hätten nur ihren russischen Inlandspass gehabt, der dem Personalausweis entspricht. Russland habe seinerseits 40 Ukrainern die Einreise verweigert.

+++ 10.42 Uhr: Papst besorgt wegen Homosexualität in Kirche +++

Papst Franziskus ist wegen Homosexueller in der Kirche in Sorge. "In unseren Gesellschaften scheint es gar, dass Homosexualität eine Mode ist, und diese Mentalität beeinflusst auf gewisse Weise auch die Kirche", sagt er in einem Interview auf Spanisch, das am Montag in einem Buch veröffentlicht werden soll.

Homosexuelle Menschen im Klerus und in Priesterseminaren bereiteten ihm Sorgen, es sei eine "sehr ernste Angelegenheit". Menschen mit "dieser tiefverwurzelten Tendenz" sollten seiner Meinung nicht in Seminaren zugelassen werden.

Homosexualität lehnt die katholische Kirche ab. Franziskus spricht sich jedoch immer wieder gegen die Diskriminierung von Schwulen und Lesben aus.

+++ 10.06 Uhr Enger Vertrauter von Drogenboss "El Chapo" zu lebenslanger Haft verurteilt +++

Die ehemalige rechte Hand des mexikanischen Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán, Dámaso López Núñez, ist am Freitag in den USA zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Bundesgericht in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia befand den 52-Jährigen, der auch "Der Rechtsanwalt" genannt wird, des Drogenhandels für schuldig.

López war im Mai vergangenen Jahres in Mexiko gefasst und zwei Monate später an die USA ausgeliefert worden. Er galt als potenzieller Zeuge gegen Guzmán, der derzeit in New York vor Gericht steht. Nach Angaben des US-Justizministeriums war López stellvertretender Leiter eines mexikanischen Hochsicherheitsgefängnisses, aus dem "El Chapo" 2001 mit seiner Hilfe fliehen konnte.

+++ 9.15 Uhr: Putin-Sprecher bestätigt Kontakt zu Trumps Ex-Anwalt +++

Kremlsprecher Dmitri Peskow hat einen Kontakt seines Stabes zu einem Vertrauten von US-Präsident Donald Trump bestätigt. Es seien per Mail Anfragen eingegangen, bei einem Investitionsprojekt zu helfen, sagte Peskow am Freitagabend (Ortszeit) am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires. Soweit er sich erinnere, sei es darum gegangen, "ein Trump-Haus zu bauen", sagte er der Agentur Interfax zufolge. Wann der Kontakt genau war, blieb zunächst unklar.

Fullscreen

+++ 9.15 Uhr: Taxifahrer in Österreich wird mit Samurai-Schwert angegriffen +++

Ein Taxifahrer ist in Österreich nach einer Diskussion mit seinen Fahrgästen mit einem Samurai-Schwert angegriffen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollten die beiden Fahrgäste (52, 62) in Gleisdorf bei Graz den Fahrpreis nicht bezahlen. Der 46 Jahre alte Fahrer forderte sie auf auszusteigen. Als er selbst aus dem Auto stieg und den beiden Fahrgästen die Tür öffnete, zog einer von ihnen ein Samurai-Schwert. Das Schwert befand sich allerdings noch in einer Hülle. Der Mann schlug bei dem Vorfall am Freitagabend mehrmals mit dem Schwert auf den Fahrer ein und verletzte ihn dabei. Die beiden Täter flüchteten zunächst, wurden nach einer Fahndung aber ausfindig gemacht.

+++ 9.12 Uhr: Mordanklage gegen Ex-Polizistin nach Schüssen auf vermeintlichen Eindringling +++

Eine weiße Ex-Polizistin, die einen unbewaffneten schwarzen Mann in dessen Wohnung im US-Bundesstaat Texas erschossen hatte, ist am Freitag wegen Mordes angeklagt worden. Die 30-jährige Amber G. war zunächst wegen Totschlags festgenommen und später aus dem Polizeidienst entlassen worden. Am Freitag wurde die Anklage durch ein Geschworenengremium (Grand Jury) in Dallas verschärft, G. droht nun eine lebenslange Haftstrafe.

Die Polizistin hatte sich nach eigenen Angaben Anfang September in der Tür geirrt und die einen Stock höher gelegene Wohnung des Mannes mit ihrer eigenen verwechselt, als sie nach der Arbeit nach Hause kam.

Noch in Uniform betrat sie das Apartment von Botham Shem Jean in einer gehobenen Wohnanlage nahe dem Zentrum von Dallas. Als sie einen menschlichen Umriss in der Dunkelheit erspäht und niemand auf ihre Rufe geantwortet habe, habe sie ihre Waffe gezogen und geschossen, schilderte sie den Ermittlern.

+++ 6.48 Uhr: Ex-Präsident George Bush ist tot +++

Der frühere US-Präsident George H. W. Bush ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren, wie ein Sprecher der Familie in der Nacht auf Samstag via Twitter mitteilte. Er starb demnach am Freitagabend um 22.10 Uhr Ortszeit.

Er sei der beste Vater gewesen, den man sich als Sohn oder Tochter habe wünschen können, hieß es in einer Erklärung seines Sohnes, des früheren US-Präsidenten George W. Bush. Die gesamte Familie sei zutiefst dankbar für dessen Leben. Der zweitälteste Sohn Jeb Bush schrieb auf Twitter, nichts habe seinem Vater mehr Freude bereitet, als anderen zu helfen.

Der Republikaner war von 1981 bis 1989 Vizepräsident unter Ronald Reagan und anschließend vier Jahre lang Regierungschef in Washington. Sein Sohn George W. Bush war von 2001 bis 2009 Präsident.

+++ 5.57 Uhr: Michelle Obamas Autobiografie avanciert zum US-Bestseller des Jahres +++

Keine drei Wochen nach ihrer Veröffentlichung sind die Memoiren der früheren amerikanischen First Lady Michelle Obama zum bestverkauften Buch des Jahres in den USA aufgestiegen. Obwohl das Weihnachtsgeschäft gerade erst anläuft, gingen Medienberichten vom Samstag zufolge schon jetzt deutlich mehr als eine Million Exemplare ihrer Autobiografie "Becoming. Meine Geschichte" über den Ladentisch. Damit überholte sie das Enthüllungsbuch "Fire and Fury" des Journalisten Michael Wolff über die unkonventionelle Präsidentschaft Donald Trumps, das zu Jahresbeginn für Furore in den USA gesorgt hatte.

+++ 4.45 Uhr: Starkes Erdbeben erschüttert Süden Alaskas +++

Bei einem starken Erdbeben im US-Bundesstaat Alaska sind am Freitag mehrere Menschen verletzt und zahlreiche Gebäude beschädigt worden. Das Zentrum des Bebens mit der Stärke 7,0 lag nach Angaben der Geologiebehörde USGS rund 13 Kilometer nördlich der Großstadt Anchorage in einer Tiefe von 42 Kilometern. US-Präsident Donald Trump rief den Notstand für Alaska aus und machte damit den Weg für Bundesmittel frei.

+++ 3.45 Uhr: Bericht: Nordkoreanischer Soldat flieht in den Süden +++

Erstmals seit der jüngsten Beseitigung von Grenzwachposten auf der geteilten Halbinsel soll ein nordkoreanischer Soldat in den Süden geflohen sein. Das berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Heeresführung in Seoul. Der Soldat habe die militärische Demarkationslinie am Samstagmorgen (Ortszeit) überquert und solle nun vernommen werden, hieß es.

+++ 3.34 Uhr: G20 ringen hart um einheitliche Linie +++

Die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrienationen ringen in Argentinien um ihre Handlungsfähigkeit. Das Zustandekommen einer gemeinsamen Abschlusserklärung, insbesondere zu den Streitthemen Welthandel, Klimaschutz und Migration, war zum Ende des ersten Gipfeltages noch völlig in der Schwebe. Vor allem aus den USA kam massiver Druck, etwa den Klimaschutz und vor allem die Verbindung zwischen Klimaerwärmung und Treibhausgasausstoß aus der Erklärung herauszuhalten. Auch das bei G20-Gipfeln seit zehn Jahren übliche Bekenntnis zum geregelten Welthandel wollen die USA weitgehend vermeiden.