Gedenkstein für von Deutschen zerstörte Synagoge in Straßburg geschändet

Die Nachrichten des Wochenendes im stern-Ticker:

+++ 15.10 Uhr: Erneut "Gelbwesten"-Proteste in Frankreich +++

Zahlreiche Menschen haben in Frankreich am 16. Wochenende hintereinander an "Gelbwesten"-Protesten teilgenommen. In Paris starteten mehrere Hundert Teilnehmer vom Triumphbogen aus zu einem zwölf Kilometer langen Marsch durch die Hauptstadt, wie der Sender Franceinfo meldete. Demonstrationen gab es nach Berichten des Senders BFMTV auch in anderen Städten wie Nantes und Bordeaux.

Die Bewegung hatte im November mit Protesten gegen geplante Benzinpreiserhöhungen begonnen, richtet sich inzwischen aber allgemein gegen die Reformpolitik der Mitte-Regierung von Präsident Emmanuel Macron. Ihren Namen hat die Bewegung von den gelben Warnwesten, die die Demonstranten tragen. Bei den Protesten war es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften gekommen.

+++ 15.02 Uhr: Mehrere Tausend demonstrieren gegen Urheberrechtsreform in Berlin +++

Rund 3500 Menschen haben in Berlin gegen die EU-Urheberrechtsreform und die mögliche Einführung sogenannter Upload-Filter demonstriert. Die von den Veranstaltern genannte Zahl deckte sich in etwa mit der Schätzung eines dpa-Reporters. Angemeldet waren nach Polizeiangaben nur 300. Die Demonstranten zogen vom Axel-Springer-Verlag im Stadtteil Kreuzberg vorbei am Bundesjustizministerium zur Vertretung der EU-Kommission am Brandenburger Tor. Der mit der Reform geplante Artikel 13 werde "massive Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit und die Vielfalt des Internets haben", teilte das Bündnis "Berlin gegen 13" mit.

Artikel 13 sieht vor, kommerzielle Plattformen wie YouTube beim Urheberrecht stärker in die Pflicht zu nehmen. Von Benutzern hochgeladenes Material wie zum Beispiel Videos soll überprüft werden. "Das wird aber nur mit automatischen Filtern funktionieren, die dann zuviel wegfiltern könnten", sagte Volker Grassmuck vom Verein Digitale Gesellschaft. Demnach sei zu befürchten, dass auch legale Zitate, etwa aus Nachrichten, in Beiträgen von Internetnutzern aussortiert werden könnten. "Dann muss man Beschwerde einlegen oder am Ende sogar klagen". Das würde zu einem Rückgang der Meinungsvielfalt im Internet führen, sagte Grassmuck.

+++ 13.57 Uhr: Flughafen Stansted nach Zwischenfall bei Lauda-Fluglinie drei Stunden gesperrt +++

Nach einem Zwischenfall beim Start eines Flugzeugs der Linie Laudamotion mit acht Verletzten ist der Londoner Airport Stansted für drei Stunden gesperrt worden. Die Maschine in Richtung Wien brach ihren Start am Freitagabend wegen Triebwerksproblemen ab und wurde noch auf dem Rollfeld "aus Sicherheitsgründen" evakuiert, wie die Linie des früheren österreichischen Formel-1-Stars Niki Lauda im Kurzbotschaftendienst Twitter erklärte. Die Passagiere wurden demnach mit einem Bus zurück zum Terminal gebracht und wurden auf einen Ersatzflug umgebucht. Nach Angaben des Flughafens wurden beim Startabbruch acht Menschen leicht verletzt. Der Flughafen wurde für drei Stunden gesperrt. Flüge nach Stansted mussten auf andere Airports ausweichen. Gegen 23.00 Uhr wurde die Start- und Landebahn wieder freigegeben.

+++ 13.47 Uhr: Gedenkstein für von Deutschen zerstörte Synagoge in Straßburg geschändet +++

In Straßburg ist ein Gedenkstein für die von den Deutschen zerstörte Alte Synagoge geschändet worden. Der Stein sei in der Nacht von seinem Sockel gestoßen und "beschädigt" worden, erklärte der stellvertretende Bürgermeister Alain Fontanel im sozialen Netzwerk Facebook. Es handele sich "offensichtlich um eine neue antisemitische Tat in unserer Stadt", schrieb Fontanel. "Wir tun zusammen mit der Polizei alles in unserer Macht stehende, damit die Verantwortlichen festgenommen werden."

Nach Angaben des Départements Bas-Rhin wurden Ermittlungen eingeleitet. Straßburgs Bürgermeister Roland Ries verurteilte die Tat: "Es reicht", bekräftigte er mit Blick auf antisemitische Straftaten auf seiner Facebook-Seite. Der Präsident der Region Grand Est, Jean Rottner, bekräftigte seine "Unterstützung für die gesamte jüdische Gemeinschaft". Der Sprecher des Regionalverbandes der israelitischen Gemeinde, Thierry Roos, sagte, es gebe "keinen Zweifel daran, dass dies eine vorsätzliche Tat ist. Man wollte das Gedenken an die Synagoge auslöschen".

+++ 13.36 Uhr: Göring-Eckardt warnt vor Altersarmut vor allem im Osten +++

Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt hat vor drohender Altersarmut vor allem in Ostdeutschland gewarnt und mehr Gerechtigkeit gefordert. "Alterssicherung und Kindergrundsicherung - das müssen die Basics sein für das, was eine Regierung in diesen Tagen machen muss, wenn es um Gerechtigkeit geht", sagte die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag auf einem Parteitag der sächsischen Grünen in Chemnitz. Man habe viel Zeit gehabt dafür zu sorgen, dass es für Rentner eine Garantierente gibt.

Göring-Eckardt warf der Bundesregierung mit Blick auf die Kontroverse über die Grundrente vor, die ganze Republik in dieser Frage wochenlang mit Koalitionsstreitigkeiten beschäftigt zu haben. Wenn es um die Armut von Alten und Kinder gehe, höre man seit 20 Jahren immer die gleiche Leier, wonach dafür kein Geld vorhanden sei. "Man könnte es auch einfach mal machen", sagte die Fraktionschefin.

+++ 12.23 Uhr: Trotz Sturm-Sorgen: Mainzer Zug-Veranstalter zuversichtlich +++

Die Veranstalter der Straßenfastnacht in Mainz sind trotz des angekündigten stürmischen Wetters zuversichtlich, dass der Rosenmontagszug stattfinden kann. "Wir gehen davon aus, dass der Zug am Montag um 11.11 Uhr startet", sagte ein Sprecher des Mainzer Carneval-Vereins (MCV). Man behalte die Vorhersagen zu den Windstärken während des gesamten Wochenendes im Blick, derzeit seien die Wetterprognosen aber eher "entspannter" als noch am Vortag. Wie bei Großveranstaltungen üblich, würden ohnehin Banner, Bühnen und Zelte für Wind und Wetter gesichert, sagte der Sprecher. Theoretisch wäre nach seinen Worten auch eine kurzfristige Absage noch möglich. "Das halte ich aber für unrealistisch."

+++ 12.08 Uhr: Zahl der Toten nach Angriff der Shebab-Miliz in Mogadischu auf 20 gestiegen +++

Nach dem Angriff der islamistischen Shebab-Miliz in Somalia ist die Zahl der Toten auf mindestens 20 gestiegen. Helfer hätten nach dem Ende der Kämpfe am Freitagabend eine weitere Leiche entdeckt, sagte der Leiter des privaten Rettungsdienstes Aamin, Abdikadir Abdirahman, der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatte der somalische Regierungschef Hassan Ali Khaire zusätzliche Anstrengungen im Kampf gegen die Islamistenmiliz versprochen.

+++ 11.20 Uhr: Vier Tote bei Schusswechseln zwischen Indien und Pakistan in Kaschmir +++

Inmitten der neuen Spannungen zwischen Indien und Pakistan sind bei Feuergefechten im Grenzgebiet Kaschmirs mindestens vier Zivilisten getötet und elf weitere verletzt worden. Im indischen Teil der Konfliktregion seien eine 24 Jahre alte Frau und ihre beiden Kinder ums Leben gekommen, teilte ein Sprecher der indischen Polizei mit. Der Vater sei schwer verletzt worden. Durch pakistanischen Beschuss habe es zudem sieben weitere Verletzte auf indischer Seite gegeben, hieß es in Medienberichten.

Im pakistanischen Teil Kaschmirs seien ein Junge getötet und drei weitere Menschen verletzt worden, teilten pakistanische Sicherheitskräfte mit. Die Armeen der verfeindeten Nachbarn hatten seit Freitag immer wieder an verschiedenen Stellen über die De-facto-Grenze zwischen den von beiden Ländern jeweils kontrollierten Teilen Kaschmirs geschossen.

+++ 9.53 Uhr: Auto stößt in Südafrika mit zwei Minibussen zusammen - 13 Tote +++

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Südafrika sind nach Medienberichten mindestens 13 Menschen getötet worden. In der Nacht zum Samstag seien ein Auto und zwei Minibusse auf einer Straße in der Provinz Free State im Zentrum des Landes zusammengestoßen, wie die Nachrichtenseite eNCA berichtete.

Das Auto sei von der Straße abgekommen, habe zunächst den ersten Minibus gestreift und sei dann frontal mit dem zweiten Minibus zusammengestoßen, sagte Hilary Mophete, Sprecherin der Straßen- und Transportbehörde der Provinz, dem Nachrichtensender. Der zweite Minibus fing demnach sofort Feuer, elf Menschen starben in den Flammen. Zudem seien der Fahrer des Autos und eine Person aus dem ersten Minibus gestorben. Sechs weitere Menschen wurden verletzt, drei davon schwer.

+++ 7.55 Uhr: Fünf Menschen sterben bei Feuer in Bayern +++

Bei dem Brand in einem Nürnberger Wohnhaus sind vier Kinder und eine Frau ums Leben gekommen. "Ein Säugling starb im Krankenhaus; drei Kinder im Alter von vier, fünf und sieben Jahren starben am Brandort", sagte eine Polizeisprecherin am Samstagmorgen. Auch eine 34-jährige Frau überlebte das Feuer nicht. Vier weitere Menschen kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Brand war am frühen Morgen in dem Einfamilienhaus in einem Nürnberger Industriegebiet ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unklar. "Wir haben derzeit keine Hinweise auf Brandstiftung, ermitteln aber in alle Richtungen", sagte die Polizeisprecherin.

+++ 6.27 Uhr: Kanadische Regierung leitet Auslieferungsverfahren gegen Huawei-Managerin ein +++

Die kanadische Regierung hat die Weichen für eine Auslieferung der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou in die USA gestellt. Das Justizministerium in Ottawa stellte am Freitag nach eigenen Angaben formell fest, dass die Voraussetzungen für ein Auslieferungsverfahren erfüllt seien. China kritisierte das Vorgehen der kanadischen Behörden als politisch motiviert.

Die Finanzchefin des Smartphone- und Technologieriesen war Anfang Dezember auf Betreiben der USA in der westkanadischen Stadt Vancouver festgenommen worden. Sie kam später gegen Zahlung einer Millionen-Kaution und unter strengen Auflagen frei. Die US-Regierung wirft Meng Verstöße gegen die Iran-Sanktionen vor. Die Tochter von Firmengründer Ren Zhengfei wurde deshalb Ende Januar zusammen mit ihrem Unternehmen vor einem Bundesgericht in New York angeklagt.

+++ 5.07 Uhr: Venezuela: Guaidó ruft zu Anti-Maduro-Kundgebung auf +++

Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó hat zu erneuten Protesten gegen die Regierung von Staatschef Nicolás Maduro an den Karnevalstagen in der kommenden Woche aufgerufen. "Wir werden die Tradition des Karnevals in eine große Protestaktion umwandeln", sagte Guaidó in Buenos Aires nach einem Treffen mit dem argentinischen Präsidenten Mauricio Macri.

Guaidó war auf seiner Südamerikatour zuvor am Freitagmorgen in Asunción mit Paraguays Staatschef Mario Abdó Benítez zusammengekommen. Am Samstag wolle er in Quito mit dem Präsidenten Ecuadors Lenín Moreno sprechen, erklärte der Interimspräsident. In Lima wird er dann nach lokalen Medienangaben am Sonntag erwartet.

+++ 4.13 Uhr: Nach Brandkatastrophe in Polen: "Escape Rooms" bundesweit überprüft +++

Zwei Monate nach dem Feuer in einem polnischen "Escape Room" mit fünf Toten ist in Deutschland vielerorts die Sicherheit in ähnlichen Einrichtungen kontrolliert worden. "Alle Betreiber haben bundesweit ihre Konzepte noch einmal selbst überprüft, ein großer Teil bekam zudem Besuch von Bauamt und Feuerwehr", sagte Martin Sommer, Projektleiter des Fachverbandes der Live Escape & Adventure Games (LEAG), der Deutschen Presse-Agentur. Bei einem Escape-Spiel müssen die Teilnehmer unter Zeitdruck Rätsel lösen, um sich aus geschlossenen Räumen zu befreien. Beliebt ist das bei Firmenfeiern und Geburtstagspartys.

+++ 3.05 Uhr: Bericht: Amazon will neue Supermarktkette starten +++

Der Onlinehandels-Gigant Amazon will laut einem Zeitungsbericht Dutzende neue Supermärkte in mehreren US-Großstädten eröffnen. Die erste Filiale solle bereits Ende des Jahres in der Westküstenmetropole Los Angeles aufgemacht werden, schrieb das "Wall Street Journal" am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf Insider. Für zwei weitere Geschäfte, die Anfang kommenden Jahres an den Start gehen sollen, seien bereits Mietverträge unterzeichnet worden. Eine Stellungnahme von Amazon gab es zunächst nicht. Zum Konzern von Tech-Unternehmer Jeff Bezos gehört bereits die Biosupermarktkette Whole Foods, die neuen Läden sollen dem Bericht zufolge aber nicht unter dieser Marke entstehen und andere, günstigere Produkte anbieten.

+++ 2.30 Uhr: Defekte Maschine legt Londoner Flughafen Stansted vorübergehend lahm +++

Ein defektes Flugzeug hat den Betrieb am Londoner Flughafen Stansted am Freitagabend vorübergehend zum Erliegen gebracht. Die Crew einer Laudamotion-Maschine musste den Start ihres Flugzeugs wegen Triebwerksproblemen am Abend abbrechen, wie es in einem Tweet der Fluggesellschaft hieß. Die Passagiere seien noch auf dem Rollfeld zum Verlassen der Maschine aufgefordert worden. Acht Passagiere erlitten leichte Blessuren, wie ein Flughafensprecher der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge mitteilte.

Augenzeugen berichteten PA zufolge von einem "lauten Knall", wenige Sekunden, nachdem das Flugzeug zum Start beschleunigt hatte. Der Flughafen blieb rund drei Stunden lang gesperrt. Später wurde der Betrieb wieder aufgenommen

+++ 1.14 Uhr: Enkel tot: Brasiliens Ex-Präsident Lula darf für Beerdigung aus Haft +++

Brasiliens wegen Korruption inhaftierter Ex-Präsident Luíz Inácio Lula da Silva darf für die Beerdigung seines Enkels das Gefängnis verlassen. Die Justiz gab am Freitagabend (Ortszeit) einem entsprechenden Antrag seiner Anwälte statt, wie das Nachrichtenportal Uol berichtete. Der siebenjährige Enkel war Medienberichten zufolge in São Paulo am Mittag an einer Hirnhautentzündung gestorben.

Wie lange Lula Freigang haben wird, war zunächst nicht bekannt. Auch andere Details blieben aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Familie geheim, hieß es. Der 73-Jährige, der Brasilien von 2003 bis Ende 2010 regiert hatte, sitzt in einem Gefängnis der Stadt Curitiba im Süden des Landes langjährige Haftstrafen ab.

+++ 0.55 Uhr: Maas nach Flugzeugpanne mit 20 Stunden Verspätung in Berlin gelandet +++

Nach seiner Flugzeugpanne im westafrikanischen Mali ist Bundesaußenminister Heiko Maas mit 20 Stunden Verspätung nach Berlin zurückgekehrt. Seine Ersatzmaschine landete in der Nacht zu Samstag gegen Mitternacht auf dem Flughafen Tegel. Wegen eines Hydraulikschadens an seinem Airbus A319 der Bundeswehr musste der Außenminister mit seiner rund 40-köpfigen Delegation seine Afrika-Reise um einen Tag verlängern. Die Flugbereitschaft schickte eine größere Ersatzmaschine vom Typ A340.

Maas nahm es gelassen: "Da geht die Welt nicht unter. Und in gewisser Weise gehört das auch zum Job." In den vergangenen Monaten war es immer wieder zu Pannen bei der Flugbereitschaft der Bundeswehr gekommen. Die spektakulärste traf Bundeskanzlerin Angela Merkel Ende November. Sie musste auf dem Weg nach Buenos Aires mit ihrer A340 "Konrad Adenauer" umkehren und mit Linie zum G20-Gipfel fliegen. Dort kam sie mit einem Tag Verspätung an. Für Maas war es die erste Panne nach mehr als 300 000 Flugkilometern in den ersten elf Monaten seiner Amtszeit.

+++ 0.21 Uhr: Bruder von Straßburg-Attentäter Chekatt festgenommen +++

Ein Bruder des Straßburg-Attentäters Chérif Chekatt ist nach einer "alarmierenden" Facebook-Botschaft festgenommen worden. Der 38-jährige Malek Chekatt sei in Straßburg in Gewahrsam genommen worden, verlautete aus französischen Ermittlerkreisen. Wie die Straßburger Zeitung "Les Dernières Nouvelles d'Alsace" auf ihrer Internetseite berichtete, postete der Bruder des Weihnachtsmarktattentäters zu einem Foto, das ihn schwerbewaffnet zeigt, Anschlagsdrohungen. Der 29-jährige Chekatt, ein Franzose mit algerischen Wurzeln, hatte am 11. Dezember in der Nähe des Straßburger Weihnachtsmarkts auf Passanten geschossen und sie mit einem Messer angegriffen. Fünf Menschen kamen ums Leben. Nach einer zweitägigen Großfahndung wurde Chekatt von der Polizei erschossen. Er hatte vor seiner Tat der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Treue geschworen.