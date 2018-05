Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Gift im Babybrei - Mann wegen versuchten Mordes in fünf Fällen angeklagt (11.30 Uhr)

Aktivisten melden zwölf Tote bei US-geführten Luftangriffen in Syrien (10.35 Uhr)

Deutsche Bank will 7000 Stellen streichen (7.50 Uhr)

Zugunglück in Italien: Tote und Verletzte (7.20 Uhr)

Nordkorea nennt Pence-Äußerungen "ignorant" (6.30 Uhr)

Weiter Unwetter in Deutschland (6 Uhr)





Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 11.30 Uhr: Gift im Babybrei - Mann wegen versuchten Mordes in fünf Fällen angeklagt +++

Weil er Babynahrung vergiftet haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Mann wegen versuchten Mordes in fünf Fällen angeklagt. Außerdem werden dem mutmaßlichen Supermarkt-Erpresser versuchte besonders schwere räuberische Erpressung in sieben Fällen und gemeingefährliche Vergiftung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Der 54 Jahre alte Angeklagte hatte zugegeben, im September 2017 den Giftstoff Ethylenglykol in fünf Gläser mit Babynahrung gemischt und diese in Läden in Friedrichshafen am Bodensee platziert zu haben. Mit der Drohung, 20 weitere vergiftete Lebensmittel in Umlauf zu bringen, wollte der Mann 11,75 Millionen Euro von Handelsunternehmen erpressen. Die Polizei konnte ihn jedoch Ende September im Raum Tübingen festnehmen und die vergifteten Produkte sicherstellen. Jede Portion davon wäre tödlich gewesen, teilte damals die Polizei mit.

+++ 11.22 Uhr: Nach Drohungen gegen Gymnasium Verdächtige vernommen +++

Nach den Drohungen gegen ein Gymnasium im sächsischen Auerbach will die Polizei an diesem erste Ermittlungsergebnisse bekanntgeben. Zwei Verdächtige seien mittlerweile vernommen worden, teilte die Polizei in Zwickau mit. Der Mann und ein Jugendlicher waren am Mittwoch festgenommen worden. Den Angaben zufolge waren sie durch Hinweise sowie durch Ermittlungen von IT-Spezialisten auf einer Internetseite, auf der die Drohungen veröffentlicht worden waren, unter Verdacht geraten. Das Gymnasium blieb wie schon am Mittwoch auch am Donnerstag geschlossen. Es werde kein Unterricht geben, alle Schüler würden gebeten, zu Hause zu bleiben, teilte die Schule auf ihrer Webseite mit.

Nach Polizeiangaben hatte ein Unbekannter über mehrere Monate hinweg Lehrer belästigt. Er hatte über das Internet Waren an die Privatadressen von Lehrkräften geschickt und auch andere aufgerufen, anonyme Bestellungen zu versenden. Am Montag kam es dann zu einer Drohung, wie es hieß. Die Schulleitung entschloss sich daraufhin, den Unterricht sicherheitshalber ausfallen zu lassen.

+++ 11 Uhr: Weinstein-Ermittlungen auf US-Bundesebene ausgeweitet +++

Die Ermittlungen gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe sind Berichten zufolge in den USA auf Bundesebene ausgeweitet worden. Die Ermittler wollen unter anderem herausfinden, ob der 66-Jährige etwa Frauen dazu gebracht habe, über Staatsgrenzen hinweg zu reisen, um sie belästigen zu können, berichtete das "Wall Street Journal". Ein solches Vorgehen Weinsteins würde demnach eine Anklage rechtfertigen. Laut "New York Times" wird auch untersucht, ob Weinstein gegen das Anti-Stalking-Gesetz verstoßen habe, etwa um Opfer einzuschüchtern.



+++ 10.35 Uhr: Aktivisten melden mindestens zwölf Tote bei US-geführten Luftangriffen in Syrien +++

Bei Luftangriffen der US-geführten Koalition auf Militärposten im Osten Syriens sind nach Angaben von Aktivisten mindestens zwölf regierungstreue Kämpfer getötet worden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, wurden bei einem Angriff auf eine Stellung südlich von Albu Kamal mindestens drei Fahrzeuge zerstört. Die getöteten Kämpfer waren demnach keine Syrer. Angaben zu ihrer Nationalität machte die Beobachtungsstelle aber nicht. Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle stützt sich auf ein Netzwerk von Informanten in Syrien, ihre Angaben sind kaum unabhängig zu überprüfen.

+++ 10.25 Uhr: Thailändische Polizei nimmt Mönche bei Tempel-Razzien fest +++

Bei einer großen Razzia in buddhistischen Tempeln hat die Polizei in Thailands Hauptstadt Bangkok mindestens sechs Mönche festgenommen. Den Geistlichen wird nach Informationen der Tageszeitung "Bangkok Post" unter anderem Geldwäsche, Veruntreuung und Diebstahl zur Last gelegt. An der Aktion in fünf verschiedenen Tempeln waren mehr als 200 Polizisten beteiligt.

Insgesamt gibt es in Thailand etwa 300.000 buddhistische Mönche, die mit ihren orangefarbenen Gewändern auch im Straßenbild auffallen. Immer wieder kommen Vorwürfe hoch, dass sich einige von ihnen systematisch bereichern. Einer der bekanntesten Mönche des Königreichs, Phra Dhammachayo, ist seit mehr als einem Jahr völlig von der Bildfläche verschwunden. Inzwischen wird der 73-Jährige mit Haftbefehl gesucht. Von den etwa 67 Millionen Thailändern sind mehr als 90 Prozent buddhistischen Glaubens.

+++ 8.10 Uhr: Update Deutsche Bank: "Müssen uns auf das konzentrieren, was wir können"

Der Großteil des Stellenabbaus bei der Deutschen Bank soll bereits im Jahr 2018 erfolgen. "Wir stehen zu unserer Unternehmens- und Investmentbank und bleiben international - daran werden wir nicht rütteln", erklärte der neue Vorstandsvorsitzende Christian Sewing. "Wir sind Europas Alternative im internationalen Finanzierungs- und Kapitalmarktgeschäft. Aber wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir wirklich gut können." Bei der Hauptversammlung muss Sewing die Anteilseigner von seinem geplanten Kurswechsel überzeugen. Er hatte bereits Ende April angekündigt, das Investmentbanking - einst Quelle großer Gewinne - einschrumpfen und die Bank auf das Geschäft mit Privat- und Unternehmenskunden in Europa ausrichten zu wollen. Ein Stellenabbau sei dabei unvermeidlich. Mit dem Umbau will die Deutsche Bank die Kosten senken.

+++ 7.50 Uhr: Deutsche Bank will mehr als 7000 Stellen streichen +++

Die Deutsche Bank will nach eigenen Angaben mehr als 7000 Stellen streichen. Wie die Deutsche Bank am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte, soll sich die Zahl der Vollzeitstellen im Zuge des geplanten Konzernumbaus von derzeit etwas mehr als 97.000 auf "deutlich unter" 90.000 verringern. Der Stellenabbau sei bereits im Gange.

+++ 7.20 Uhr: Medien: Zwei Tote und viele Verletzte bei Zugunglück in Italien +++

Bei einem Zugunglück in Italien sind Medienberichten zufolge zwei Menschen ums Leben gekommen und viele weitere verletzt worden. Der Zug sei in der Nacht zum Donnerstag bei Turin im Norden Italiens entgleist, nachdem er an einem Bahnübergang in einen Lastwagen gerast sei, berichteten örtliche Medien. Drei Waggons entgleisten, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Das Unglück ereignete sich dem italienischen Bahnbetreiber RFI zufolge um 23.20 Uhr am Mittwochabend. Der Regionalzug auf der Strecke von Turin nach Ivrea sei in den Schwertransporter gerast, der zuvor die Bahnschranke durchbrochen und auf dem Übergang gestanden habe. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Lokführer ums Leben gekommen, hieß es in der RFI-Erklärung. Viele Passagiere wurden demnach verletzt. Das zweite Todesopfer war Medienberichten zufolge ein Mann aus einem Kleinlastwagen, der den Schwertransporter begleitet hatte.

+++ 6.30 Uhr: Nordkorea nennt Äußerungen von Pence "ignorant und dumm" +++

Nordkorea hat die Rhetorik gegenüber den USA wieder verschärft und erneut mit einer Absage des geplanten Gipfeltreffens mit US-Präsident Donald Trump gedroht. Die nordkoreanische Vize-Außenministerin Choe Son Hui bezeichnete jüngste Äußerungen von US-Vizepräsident Mike Pence am Donnerstag als "ignorant und dumm", wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete. "Ich kann meine Verwunderung über solche ignoranten und dummen Äußerungen aus dem Mund des US-Vizepräsidenten nicht zurückhalten", hieß es in der von KCNA verbreiteten Erklärung Choes. "Wir werden die USA weder um einen Dialog anflehen noch die Mühen auf uns nehmen, sie zu überzeugen, wenn sie sich nicht mit uns zusammensetzten wollen", erklärte Choe. Sie werde Kim empfehlen, den Gipfel abzusagen, sollte Washington weitere derartige Drohungen äußern. Pence hatte Kim in einem am Montag veröffentlichten Interview gewarnt, er solle Trump nicht herausfordern. Dies wäre ein "großer Fehler". Pence warnte außerdem, Nordkorea könne wie Libyen enden, wenn Kim keinen "Deal" mache.

+++ 6 Uhr: Weiter Unwetter im Süden und der Mitte Deutschlands +++

Auch am Donnerstag trüben Gewitter im Süden und der Mitte Deutschlands wieder den Himmel. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnen mit Schauern, örtlich auch heftigem Starkregen und Hagel. Das Unwetter soll sich bis zum Erzgebirge und dem Südosten Bayerns ausdehnen. Im Norden und Nordosten soll es heiter bis sonnig und trocken bleiben. Schon am Mittwoch hatte es im Süden und der Mitte Deutschlands gewittert - wie auch am Vortag. Die Zahl der Einsätze für Polizei und Feuerwehr blieb aber überschaubar, wie Sprecher in den Präsidien und Leitstellen der Länder in der Nacht zum Donnerstag sagten.

+++ 3.30 Uhr: Merkel beginnt politische Gespräche in Peking +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Donnerstag in Peking ihre politischen Gespräche begonnen. Nach der Ankunft am Morgen traf die Kanzlerin mit Regierungschef Li Keqiang zu einem informellen Frühstück zusammen. Nach dem Empfang mit militärischen Ehren stand ein Gespräch in großer Runde mit den Delegationen und eine Sitzung des gemeinsamen Wirtschaftsausschusses auf dem Programm. Die Reise wird überschattet von den Auseinandersetzungen über den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran und dem Tauziehen um das nordkoreanische Atomwaffen- und Raketenprogramm. Vor dem Hintergrund des Handelsstreits mit den USA will sich Merkel für eine größere Öffnung des chinesischen Marktes einsetzen. Es gibt auch Klagen über erzwungenen Technologietransfer, den mangelnden Schutz geistigen Eigentums.

+++ 3 Uhr: "Bild"-Bericht - mehr als eine Million Anträge auf Rente mit 63 +++

Die Zahl der Anträge auf die Rente mit 63 ist einem Zeitungsbericht zufolge auf über eine Million gestiegen. Seit Einführung der Rente mit 63 im Juli 2014 hätten die Rententräger bis Ende April dieses Jahres 1.005.777 neue Anträge dieser Rentenart registriert, berichtete die "Bild"-Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf Zahlen der Deutschen Rentenversicherung. 985.299 Anträge wurden demnach in diesem Zeitraum bewilligt. Die Zahl der Anträge habe die Erwartungen der Bundesregierung überstiegen, die im Gesetzentwurf zur Rente mit 63 noch mit 200.000 Anträgen im Jahr gerechnet habe, heißt es in dem Bericht.

+++ 1 Uhr: Federbett auf US-Autobahn nach Unfall +++

Geteert und dann auch noch gefedert: Nach einem Unfall auf einer Autobahn bei Tacoma im US-Staat Washington hat ein Lastwagen seine komplette Ladung von knapp 18 Tonnen Hühnerfedern verloren. Wie die Polizei nach Angaben des Senders FoxNews am Mittwoch berichtete, war der Fahrer des Sattelschleppers am Lenkrad eingeschlafen. Den Bergungsteams stand ein hartes Stück Arbeit bevor, trotz weicher und leichter Federn auf dem Asphalt. "Einer unserer Experten hat errechnet - 40 000 Pfund Hühnerfedern sind etwa 18 Millionen Federn, und die wiegen genauso viel wie 40 000 Pfund Ziegel", hieß es.

+++ 0.10 Uhr: Tesla-Chef Musk teilt gegen "Heuchelei der großen Medien" aus +++

Tesla-Chef Elon Musk hat die "großen Medienunternehmen" scharf angegriffen. Die Öffentlichkeit respektiere sie nicht mehr, weil sie "selbstgefällige Heuchelei" betrieben, schrieb der Tech-Milliardär am Mittwoch bei Twitter. Dabei verlinkte Musk auf den Autoblog "Electrek", der einen Analysten mit der Einschätzung zitierte, Teslas Aktien könnten steigen, weil die Negativität ihren Höhepunkt erreicht haben dürfte und zuletzt "zunehmend unerhebliche" Berichte die Nachrichten dominiert hätten.

In einem Schlagabtausch mit einem Reporter des Tech-Portals "The Verge" behauptete Musk dann, dass niemand mehr der Presse traue. Dies sei auch der Grund, warum US-Präsident Donald Trump gewählt wurde. "Ihr habt eure Glaubwürdigkeit schon vor langer Zeit verloren."