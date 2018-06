Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

+++ 9.45 Uhr: US-Militär fliegt Luftangriff auf ranghohen Rebellenführer in Afghanistan +++

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff in Afghanistan einen ranghohen Rebellenführer ins Visier genommen. Der Angriff in der östlichen Provinz Kunar an der Grenze zu Pakistan habe einem Führungsmitglied einer "Terrororganisation" gegolten, teilte ein Militärsprecher in Washington mit. In Kunar soll sich der Anführer der pakistanischen Talibangruppe Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), Maulana Fazlullah, versteckt halten.

Der Militärsprecher nannte zunächst keine Einzelheiten. Er sagte aber, das US-Militär halte sich weiterhin an eine Waffenruhe im Konflikt mit den afghanischen Taliban, die Präsident Aschraf Ghani zum Ende des muslimischen Ramadan-Festes ausgerufen hatte. Daher ist davon auszugehen, dass sich der Angriff nicht gegen die afghanischen Taliban richtete. In US-Medienberichten war ebenfalls von einem Angriff auf Fazlullah die Rede.

Die USA hatten im März ein Kopfgeld von fünf Millionen Dollar (4,3 Millionen Euro) auf Fazlullah ausgesetzt. Seine Gruppierung wird für blutige Anschläge in Pakistan sowie für den versuchten Autobomben-Anschlag auf den New Yorker Times Square 2010 verantwortlich gemacht.

+++ 9.39 Uhr: Giftlabor in Hochhaus: Polizei will weitere Wohnungen durchsuchen +++

Nach dem Fund von hochgiftigem Rizin in einem Hochhaus in Köln will die Polizei am Freitagmorgen mehrere leerstehende Wohnungen in dem Gebäude durchsuchen. Polizei und Bundeskriminalamt sowie Experten des Robert Koch-Instituts sind nach dpa-Informationen vor Ort. Der Einsatz soll im Zusammenhang stehen mit dem Fund einer größeren Menge des tödlichen Giftes Rizin im selben Haus. Das Haus wird nicht evakuiert, berichtete eine dpa-Reporterin.

Ein verhafteter 29-Jähriger soll bereits seit mehreren Wochen biologische Waffen in seiner Wohnung im Kölner Stadtteil Chorweiler hergestellt haben und bei der Produktion seines tödlichen Gifts weit fortgeschritten sein. Das Material zur Herstellung von Rizin hatte der Mann sich nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft im Internet gekauft und seit Anfang Juni zusammengemischt.

+++ 9.24 Uhr: China kündigt umgehende Reaktion auf mögliche US-Zölle an +++

China will auf mögliche US-Strafzölle mit sofortigen Gegenmaßnahmen antworten. Sollten die USA Zölle gegen China umsetzen, "werden wir umgehend reagieren und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um unsere legitimen Rechte und Interessen entschlossen zu schützen", sagte Geng Shuang, ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums, am Freitag.

+++ 9.01 Uhr: Deutsche gründen weniger Firmen +++

Die gute Konjunktur dämpft die Risikofreude der Bundesbürger, sich in die Selbstständigkeit zu wagen. Im ersten Quartal sank die Zahl der Gewerbeanmeldungen gemessen am Vorjahreszeitraum um 3,4 Prozent auf 186.700. Das teilte das Statistische Bundesamt mit.

+++ 5.45 Uhr: Facebooks Kommunikationschef tritt zurück +++

Facebooks Kommunikationschef Elliot Schrage hat seinen Rücktritt bei dem von einem Datenskandal erschütterten Online-Netzwerk eingereicht. "Nach mehr als einem Jahrzehnt bei Facebook habe ich entschieden, ein neues Kapitel in meinem Leben zu beginnen", verkündete der 57-Jährige am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite.

+++ 5.19 Uhr: Bayern will mit neuem Autopakt Dieselfahrverbote verhindern +++

Mit einem millionenschweren Maßnahmenpaket will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Dieselfahrverbote im Freistaat verhindern. "Eines ist ganz klar: Bayern ist Autoland und daher sind wir gegen Fahrverbote. Die bringen wenig und belasten nur den Verkehr und die Bürger", sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Staatsregierung sei zwar für die Einhaltung von Grenzwerten, "aber wir sollten auch wieder mehr gesunden Menschenverstand zeigen".

+++ 5.06 Uhr: Freiburger Polizei kauft Segways +++

Die Polizei in Freiburg wird künftig dauerhaft mit Segways unterwegs sein. Ein vor zehn Monaten begonnener Praxistest der Beamten mit den elektrisch angetriebenen Stehrollern sei erfolgreich gelaufen, sagte ein Sprecher. Die Polizei habe daher mehrere Roller gekauft. Erstmals eingesetzt werden sie am Freitag. Die bisherigen Segways hatte die Polizei geleast. Die Polizisten waren mit ihnen in der Innenstadt unterwegs, nun ist den Angaben zufolge geplant, sie auch andernorts einzusetzen. In anderen Ländern setzt die Polizei schon länger auf Segways.

+++4.46 Uhr: US-Regierung will offenbar angedrohte Strafzölle gegen China umsetzen +++

Die US-Regierung will offenbar auch ihre angedrohten Strafzölle gegen China umsetzen: Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Kreise berichtete, genehmigte die US-Regierung am Donnerstagabend eine Liste mit chinesischen Gütern im Wert von 50 Milliarden Dollar (etwa 42 Milliarden Euro), die mit Strafzöllen belegt werden sollen. Chinas Außenminister Wang Yi forderte Washington auf, eine Situation zu verhindern, in der beide Seiten nur verlieren würden.

+++ 3.30 Uhr: Argentinischer Pesos setzt Sinkflug trotz IWF-Krediten fort +++

Trotz massiver Dollar-Verkäufe zur Stützung des argentinischen Pesos und einer Kreditzusage des Internationalen Währungsfonds (IWF) setzt die Währung des zweitgrößten südamerikanischen Landes ihre Talfahrt fort. Allein am Donnerstag gab die Landeswährung um 6,4 Prozent nach und sank auf einen historischen Tiefstand: Ein US-Dollar kostete 28,2 Pesos.

Angesichts der Turbulenzen an den Finanzmärkten trat der argentinische Zentralbankchef Federico Sturzenegger zurück. Es war ihm nicht gelungen, die anhaltende Abwertung des Peso und die starke Inflation zu stoppen. Nun soll Finanzminister Luis Caputo an die Spitze der Notenbank rücken.

+++ 2.41 Uhr: Mann steuert Kleinbus in Wohnzimmer und greift Frau an +++

Mit seinem Kleinbus ist ein Mann in Oberbayern durch die Terrassentür in eine fremde Wohnung gerast und hat danach eine Bewohnerin angegriffen. Das Motiv des 32-Jährigen, der die Frau leicht verletzte, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Er hatte das Fahrzeug über einen Fußweg und durch einen Zaun ins Wohnzimmer des Anwesens in Indersdorf gesteuert. Danach stieg er aus und attackierte die Frau. Ein 32-Jähriger, der auch in der Wohnung war, kam ihr zur Hilfe und hielt den Mann fest, bis die Polizei kam.

+++ 0.10 Uhr: Tote bei Zusammenstoß im Wahlkampf in der Türkei +++

Während des Wahlkampfs in der Türkei sind bei einem gewaltsamen Zusammenstoß im Südosten des Landes mehrere Menschen getötet worden. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete am Donnerstagabend, Vertreter der Regierungspartei AKP seien im Distrikt Suruc in der Provinz Sanliurfa angegriffen worden. Vier Menschen seien ums Leben gekommen, acht weitere verletzt worden.