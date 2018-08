Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Rettungskräfte in Genua suchen zweite Nacht in Folge nach Verschütteten (5.43 Uhr)

Gladbecker Geiseldrama: Landeschefs wollen Silke Bischoffs Grab besuchen (5.05 Uhr)

Mehr als 22.000 Terminanfragen für Familiennachzug an Botschaft in Beirut (4.16 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 7.24 Uhr: Thailand will keinen Elektroschrott mehr ins Land lassen +++

Thailand will künftig keinen Plastik- und Elektroschrott aus anderen Ländern mehr aufnehmen. Die Militärregierung in Bangkok kündigte am Donnerstag ein neues Gesetz an, das den Import von solchem Abfall strikt verbietet. Umweltminister Surasak Kanchanarat sagte der Tageszeitung "The Nation": "Wir müssen eine gute Umwelt und die Gesundheit unserer Bürger vor die industrielle Entwicklung stellen." Die Neuregelung soll innerhalb der nächsten beiden Jahre in Kraft treten.

+++ 7.07 Uhr: Hun Sen erklärt sich zum Wahlsieger in Kambodscha +++

In Kambodscha hat sich Dauer-Ministerpräsident Hun Sen am Donnerstag zum Sieger der umstrittenen Parlamentswahl von Ende Juli erklärt. Nach dem offiziellen Endergebnis gewann die Kambodschanische Volkspartei (CPP) alle 125 Sitze in der Nationalversammlung. Damit bestätigten sich die vorläufigen Berechnungen. Das südostasiatische Land ist nach Einschätzung von Experten zurück auf dem Weg zum Ein-Parteien-Staat.

+++ 5.43 Uhr: Rettungskräfte in Genua suchen zweite Nacht in Folge nach Verschütteten +++

Im norditalienischen Genua haben Rettungskräfte die zweite Nacht in Folge nach Überlebenden des katastrophalen Brückeneinsturzes gesucht. Im Flutlicht aus riesigen Projektoren und mit Hilfe von Spürhunden suchten die Rettungsmannschaften in der Nacht zum Donnerstag ohne Unterlass unter den schweren Betonblöcken und Stahlteilen der eingestürzten Autobahnbrücke nach Verschütteten. "Die Helfer haben natürlich noch die Hoffnung, einige Überlebende zu finden, aber je mehr Zeit vergeht, desto schwieriger ist das", sagte der örtliche Polizeikommandeur Riccardo Sciuto der Nachrichtenagentur AFP. Bis Mittwochabend wurde die Zahl der Toten mit 39 angegeben.

+++ 5.05 Uhr: Gladbecker Geiseldrama: Landeschefs besuchen Silke Bischoffs Grab +++

Mit Kranzniederlegungen gedenken Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) am Donnerstag der Opfer des Gladbecker Geiseldramas, bei dem vor 30 Jahren drei Menschen ums Leben kamen. Gemeinsam mit einer Ministerin der niedersächsischen Landesregierung besuchen sie das Grab von Silke Bischoff auf dem Friedhof Heiligenrode in Stuhr bei Bremen. Die 18-Jährige war von einem der Geiselnehmer erschossen worden.

+++ 4.44 Uhr: China schickt Vize-Handelsminister zu neuen Gesprächen in die USA+++

Im Handelsstreit zwischen den USA und China sollen die Gespräche nach Angaben aus Peking noch in diesem Monat wieder aufgenommen werden. China werde Ende August Vize-Handelsminister Wang Shouwen für neue Gespräche in die USA entsenden, teilte das Handelsministerium in Peking am Donnerstag mit. Der Besuch erfolge auf Einladung der USA. Geplant ist demnach ein Treffen Shouwens mit dem ranghohen Vertreter des US-Finanzministeriums, David Malpass.

+++ 4.16 Uhr: Über 22.000 Terminanfragen für Familiennachzug an Botschaft in Beirut +++

Die weitaus meisten Terminanfragen für den Familiennachzug zu in Deutschland lebenden Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus liegen an der Botschaft in Beirut vor. Insgesamt 22.116 Angehörige haben an der deutschen Vertretung in der libanesischen Hauptstadt bis zum 20. Juli einen Termin zur Erteilung eines Visums beantragt. Das geht aus einer Antwort des Auswärtigen Amts auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Luise Amtsberg hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

+++ 0.03 Uhr: Merkel für engere Zusammenarbeit mit Niger im Kampf gegen illegale Migration +++

Deutschland will mit dem Niger bei den Themen Sicherheit und Zuwanderung stärker kooperieren. Der westafrikanische Staat arbeite beim Kampf gegen die illegale Migration bereits heute "sehr erfolgreich" mit Berlin zusammen und leiste dabei "herausragende Arbeit", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwochabend vor Gesprächen mit Nigers Präsidenten Mahamadou Issoufou im brandenburgischen Schloss Meseberg.

Um illegale Zuwanderung nach Europa zu verhindern, müssten "Entwicklungschancen für die Menschen in den betroffenen Regionen" geschaffen werden, sagte Merkel. Der Niger sei dabei vor allen Dingen als Transitland betroffen. Sie verwies darauf, dass die finanziellen Hilfen bei der Entwicklungszusammenarbeit bereits verdoppelt worden seien. Auch im Kampf gegen den "Terrorismus" sicherte Merkel dem Land Unterstützung zu.