Drei Tote bei Absturz von Touristen-Hubschrauber beim Grand Canyon (05.47 Uhr)

Wehrbeauftragter will keine weiteren Einsätze für deutsche Marine (02.26 Uhr)

Boko Haram lässt in Nigeria 13 Geiseln frei (00:19 Uhr)

+++ 10.46 Uhr: Pflanzengifte in Kräuter- und Kamillentees namhafter Hersteller +++

Verschiedene Kräuter- und Kamillentees namhafter Hersteller sind offenbar mit Pflanzengiften verunreinigt. Einige Belastungen stufen Experten als gesundheitlich bedenklich ein, wie das NDR Verbrauchermagazin "Markt" vorab mitteilte. Demnach wurden in sechs von dreizehn gängigen Kräuter- und Kamillentees aus Supermärkten und Discountern sogenannte Pyrrolizidinalkaloide (PA) entdeckt. Diese Pfanzengifte können zu Leberschädigungen und Leberkrebs führen.

Zwar gibt es dem Bericht zufolge keinen gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert für PA in Lebensmitteln. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) habe jedoch eine Höchstaufnahmemenge errechnet. Diese liegt bei einem 70 kg schweren Erwachsenen bei 0,49 Mikrogramm pro Tag. Bei den Untersuchungen waren in Tees Werte von bis zu 1,7 Mikrogramm PA pro Liter gemessen. Mit einer großen Tasse Tee hätte man die Höchstaufnahmemenge danach schon erreicht

+++ 07.26 Uhr: Schwertangriff in indonesischer Kirche - deutscher Priester verletzt +++

Ein mit einem Schwert bewaffneter Mann hat während eines Sonntagesgottesdienstes in Indonesien vier Menschen verletzt, darunter einen deutschen Priester. Man habe den Angreifer niedergeschossen und festgenommen, teilte die Polizei im Regierungsbezirk Sleman mit. "Es war ein Amoklauf", sagte ein Polizeisprecher.

Der wütende Mann sei in die Kirche gestürmt und habe begonnen, Gläubige zu beschimpfen, die nahe des Eingangs gesessen hätten, und das Schwert geschwungen. Dann sei der Angreifer zum Altar gestürmt, um den deutschen Priester anzugreifen - der wurde verletzt.

+++ 06.21 Uhr: 27 Tote nach Unfall mit Reisebus in Indonesien +++

Bei einem Unfall mit einem Reisebus in Indonesien sind 27 Menschen ums Leben gekommen. 18 weitere wurden verletzt, darunter auch zwei Kinder. Der mit einheimischen Touristen besetzte Bus sei in der Provinz Jawa Barat einen Hügel hinuntergestürzt, teilten Polizei und Krankenhausmitarbeiter mit. Es hätten sich rund 50 Menschen in dem Bus befunden, als sich das Fahrzeug auf einer abschüssigen Straße überschlug, sagte Polizeisprecher Hari Suprapto. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass vermutlich die Bremsen des Fahrzeugs versagt hatten.

+++ 05.47 Uhr: Drei Tote bei Absturz von Touristen-Hubschrauber beim Grand Canyon +++

Beim Absturz eines Touristen-Hubschraubers in der Nähe des Gran Canyon im US-Bundesstaat Arizona sind drei Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Unglück ereignete sich demnach im Grand Canyon West. Zu den Umständen des Absturzes war zunächst noch nichts bekannt. Die Ermittlungen laufen.

+++ 04.38 Uhr: Chef der Jungen Union fordert Ministernamen bis zum CDU-Parteitag +++

Junge-Union-Chef Paul Ziemiak hat die Parteiführung aufgefordert, bis zum Parteitag Ende des Monats bekanntzugeben, wer die Ministerien besetzen soll. "Es müssen Namen genannt werden", sagte Ziemiak der "Bild am Sonntag". Nur so könne die Partei am 26. Februar guten Gewissens der Koalition zustimmen.

Es gebe eine herbe Enttäuschung darüber, wie die Parteiführung sich offenbar die Aufstellung für die nächsten Jahre vorstelle, sagte Ziemiak. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "sollte den Mut haben, auch kritische Leute zu Ministern zu machen", forderte er. Es gehe bei der Besetzung des Kabinetts auch um die Zukunft der CDU als Volkspartei.

+++ 04.06 Uhr: Parteinahe Stiftungen erhalten 2017 gut 581 Millionen Euro +++

Die parteinahen Stiftungen von CDU, CSU, SPD, FDP, Grünen und Linkspartei haben nach einem Zeitungsbericht im vergangenen Jahr rund 581 Millionen Euro vom Staat erhalten. Das sei eine Zunahme um rund 27 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr gewesen und so viel wie nie zuvor, schreibt die "Welt am Sonntag". Der Bund der Steuerzahler kritisierte den Anstieg. Sein Präsident Reiner Holznagel sagte der Zeitung: "Die Finanzierung der Stiftungen verschlingt drei Mal mehr Steuergeld als die staatliche Parteienfinanzierung."

+++ 02.26 Uhr: Wehrbeauftragter will keine weiteren Einsätze für deutsche Marine +++

Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels (SPD), fordert, dass die deutsche Marine an keinen zusätzlichen Einsätzen von Nato, EU oder UNO mehr teilnimmt. "Der Marine gehen die einsatzfähigen Schiffe aus", warnte Bartels in der "Bild am Sonntag". Als Grund nannte er einen Ersatzteilmangel, der zu längeren Werftaufenthalten führen würde und Behörden-Bürokratie.

+++ 00:19 Uhr: Boko Haram lässt in Nigeria 13 Geiseln frei +++

Die radikalislamische Terrororganisation Boko Haram hat im Nordosten Nigerias 13 Geiseln freigelassen. Bei den Freigelassenen handelt es sich um drei Mitarbeiter der Universität Maiduguri sowie zehn Ehefrauen von Polizeibeamten aus der Region, wie Präsidentensprecher Garba Shehu am Samstag mitteilte. Sie waren im vergangenen Jahr von den Terroristen entführt worden.