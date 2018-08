Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Großrazzia gegen arabischen Clan in Berlin (8 Uhr)

Stromausfall legt griechische Ferieninsel Hydra lahm (6.02)

Schüsse auf St. Pauli in Hamburg (4.27 Uhr)





Die Nachrichten des Tages:

+++ 11.05 Uhr: Mehr als eine Million Kinder bekommen staatliche Hilfe für Schulbedarf +++

Mehr als eine Million Kinder haben in diesem Jahr staatliche Hilfen für die Anschaffung von Schulbedarf bekommen. Im Februar hatten 1,006 Millionen Schüler Anspruch auf Geld für den Kauf etwa von Schulranzen und Schreibmaterial, wie aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht. Das waren rund 5300 mehr als im Jahr zuvor und knapp 45.400 mehr als im Februar 2016.

Die meisten Leistungsempfänger gab es den Zahlen zufolge, über die zunächst die "Passauer Neue Presse" berichtet hatte, in Nordrhein-Westfalen. Im bevölkerungsreichsten Bundesland erhielten rund 300.000 Schüler aus Hartz-IV-Familien staatliche Leistungen für die Anschaffung von Schulbedarf.

+++ 10.06 Uhr: Flugversuche verlassener Jungschwäne rufen Hamburger Feuerwehr auf den Plan +++

Die verzweifelten Flugversuche von vier von ihren Eltern verlassenen Jungschwänen auf einer Straßenbrücke haben in Hamburg die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Vögel seien so erschöpft gewesen, dass ihr Vorhaben ständig misslang, teilte die Feuerwehr mit. Feuerwehrleute und Polizisten fingen die Schwäne ein und brachten sie in ein Hamburger Tierheim.

Der Einsatz im Stadtteil Rahlstedt am Sonntagabend dauerte demnach zweieinhalb Stunden. Ein Anrufer hatte die Feuerwehr alarmiert, die zunächst einen Gerätewagen mit Tiertransportboxen losschickte. Dieser reichte aber zum Transport des Quartetts nicht aus. Weitere Gerätewagen samt Besatzung mussten daher in Marsch gesetzt werden.

+++ 9.51 Uhr: Ermittlungen nach Aufmarsch in Chemnitz +++

Nach dem Aufmarsch Hunderter Menschen am Sonntag in Chemnitz laufen Ermittlungen. Neue Erkenntnisse gab es am Montagmorgen zunächst nicht, wie eine Polizeisprecherin sagte. In der Nacht habe es keine weiteren Vorkommnisse gegeben.

Am Sonntagnachmittag hatten sich rund 800 Menschen in der Chemnitzer Innenstadt versammelt und in Bewegung gesetzt. Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, waren unter den Demonstranten gewaltbereite Rechte, die gegen Ausländerkriminalität protestierten. Videos in sozialen Medien zeigten Übergriffe auf Migranten. Dazu konnte die Polizeisprecherin am Montag jedoch zunächst nichts sagen.

+++ 8 Uhr: Großrazzia gegen arabischen Clan in Berlin +++

In Berlin ist die Polizei erneut mit einer Großrazzia gegen organisierte Clan-Kriminalität vorgegangen. Seit 6 Uhr würden in den Bezirken Tiergarten und Kreuzberg Objekte von kriminellen Mitgliedern einer arabischen Großfamilie durchsucht, sagte eine Polizeisprecherin.

Nach Angaben der Zeitung geht es bei dem Einsatz um den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz im großen Stil, den Beschuldigten werde demnach der Handel mit Kokain vorgeworfen. Wie die "Welt" berichtet, ist ein Großaufgebot der Sicherheitsbehörden mit einer Vielzahl von Spezialkräften an der Aktion beteiligt. Einzelheiten wurden bislang nicht bekannt.

Erst Mitte Juli hatte die Polizei in Berlin im Zuge eines Geldwäscheverfahrens gegen eine Großfamilie 77 Immobilien im Gesamtwert von rund 9,3 Millionen Euro vorläufig beschlagnahmt. Auch hier handelte es sich laut Medienberichten um Angehörige eines arabischen Clans.

+++ 6.52 Uhr: Bayerns Justiz prüft wohl Beugehaft für Politiker wegen Luftverschmutzung +++

Im Kampf gegen die Luftverschmutzung will die bayerische Justiz einem Zeitungsbericht zufolge nun "Erzwingungshaft gegen Amtsträger" prüfen lassen. Es habe sich gezeigt, dass Bayern auch unter dem Druck von Zwangsgeldern zur Änderung von Luftreinhalteplänen und der Vorbereitung von Dieselfahrverboten für München nicht einlenke, berichtete die "Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf ein Schreiben des Verwaltungsgerichtshofs.

"Allein erfolgversprechend erscheint vor diesem Hintergrund die Festsetzung von Erzwingungshaft gegen Amtsträger", heißt es demnach. Betroffen könnten dem Schreiben zufolge führende Beamte der Landesregierung sein, darunter Umweltminister Marcel Huber oder Ministerpräsident Markus Söder.

+++ 6.02 Uhr: Stromausfall legt griechische Ferieninsel Hydra lahm +++

Ein Stromausfall hat die griechische Ferieninsel Hydra lahmgelegt. Durch den Stromausfall kam es am Sonntag auch zu Engpässen bei der Wasserversorgung auf der nahe Athen gelegenen Insel. Der Ausfall hatte am Morgen begonnen und dauerte am Abend zunächst weiter an.

Der Energieversorger Dedie erklärte laut der griechischen Nachrichtenagentur ANA, das Stromnetz sowie Unterwasser-Kabel "unter schwierigen Bedingungen" zu überprüfen. Autos sind auf der Insel verboten. Ein Schiff der griechischen Marine sollte Wasser auf die Insel bringen, wie ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Hydra ist bei Wochenendurlaubern aus Athen, aber auch bei Touristen aus anderen Gebieten beliebt. Erst am Mittwoch hatte ein Stromausfall für drei Stunden Teile Athens lahmgelegt.

+++ 5.40 Uhr: John McCain wird in Phoenix und Washington öffentlich aufgebahrt +++

Der am Samstag verstorbene US-Republikaner John McCain wird sowohl im Kapitol in Washington als auch in seinem Heimatstaat Arizona öffentlich aufgebahrt werden. Als Termine nannten die Organisatoren für Phoenix in Arizona Mittwoch und für die Rotunde im Kongress-Sitz der US-Hauptstadt den Freitag. Am Mittwoch hätte McCain, der als führender innerparteilicher Kritiker von US-Präsident Donald Trump galt, seinen 82. Geburtstag gefeiert.

+++ 4.27 Uhr: Schüsse auf St. Pauli - Mann in Klinik +++

In Hamburg-St. Pauli ist ein Mann angeschossen und schwer verletzt worden. Sanitäter versorgten den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus. "Die Schüsse fielen am Montag um kurz nach Mitternacht auf dem Millerntorplatz", sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Morgen. Fachleute sicherten am Tatort Spuren. "Zu den Hintergründen können wir noch nichts sagen", betonte der Sprecher.