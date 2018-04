Die Meldungen im Kurz-Überblick:

+++ 8.49 Uhr: Israel warnt Palästinenser vor Annäherung an Grenzzaun +++

Vor den erwarteten Freitagsprotesten im Gazastreifen hat die israelische Armee die palästinensische Bevölkerung davor gewarnt, sich dem Grenzzaun zu nähern. Ein Armeeflugzeug warf am Morgen Flugblätter über dem Küstengebiet ab, wie die Armee mitteilte. "Ihr beteiligt Euch an gewaltsamen Unruhen", heiße es darin. "Die Hamas Terrororganisation nutzt Euch aus, um Terroranschläge zu verüben." Die Armee versuche, die Verluste zu begrenzen, werde aber keine Beschädigung der israelischen Sicherheitseinrichtungen dulden.



Bei Massenprotesten an der Gaza-Grenze sind seit Ende März 35 Palästinenser getötet und Hunderte durch Schüsse israelischer Soldaten verletzt worden. Es ist der schlimmste Gewaltausbruch seit dem Gaza-Krieg 2014. Anlass für den "Marsch der Rückkehr" ist der 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung. Die Palästinenser sehen die Staatsgründung als Katastrophe an, weil 1948 Hunderttausende von ihnen fliehen mussten oder vertrieben wurden. Sie pochen auf ein "Recht auf Rückkehr" in das heutige israelische Staatsgebiet. Israel lehnt dies ab.

+++ 8.42 Uhr: Natalie Portman sagt Reise zum "jüdischen Nobelpreis" ab +++

Hollywoodstar Natalie Portman (36) hat ihre Reise zu einer Preisverleihung in Jerusalem nach Veranstalterangaben "aus politischen Gründen" abgesagt. "Die jüngsten Ereignisse in Israel hat sie als extrem bedauerlich empfunden, und sie fühlt sich nicht wohl dabei, an einer öffentlichen Veranstaltung in Israel teilzunehmen", zitierte die Genesis-Stiftung in New York Portmans Management. Die in Israel geborene Portman sollte Ende Juni mit dem Genesis-Preis 2018 ausgezeichnet werden, der auch als "jüdischer Nobelpreis" bezeichnet wird. Er wird laut Veranstalter an Leute vergeben, die durch ihre Leistung inspirieren und sich für jüdische Menschen und Werte engagieren. Das Preisgeld von einer Million Dollar (862.000 Euro) sollte auf Portmans Wunsch dem Kampf für Frauenrechte zugute kommen.



Die Veranstalter wollen die Gala in Jerusalem nun absagen. Sie respektierten das Recht, öffentlich der Politik der israelischen Regierung zu widersprechen, fänden es aber traurig, dass die Oscar-Preisträgerin ("Black Swan") der Zeremonie "aus politischen Gründen" fernbleibe. "Wir fürchten, dass Frau Portmans Entscheidung unsere karitative Initiative politisiert. Wir haben in den vergangenen fünf Jahren alles getan, dies zu vermeiden."

+++ 8.24 Uhr: Vorbereitungen für Bombenentschärfung in Berlin gestartet +++

In Berlin haben die Vorbereitungen für die Entschärfung einer britischen Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Am Morgen sammelten sich die ersten Einsatzkräfte im Sperrgebiet in der Nähe des Hauptbahnhofs, wie ein Polizeisprecher schilderte. Der 500-Kilo-Blindgänger ist einer von vielen Überresten aus dem Zweiten Weltkrieg in der Hauptstadt. Von 9 Uhr an richtet die Polizei im Radius von 800 Metern um den Fundort auf einer Baustelle eine Sicherheitszone ein. Etwa 10.000 Anwohner müssen vorübergehend ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Bei einem reibungslosen Ablauf der Evakuierung gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass die Entschärfung der Fliegerbombe gegen 12 Uhr beginnen kann. Wegen der Entschärfung halten am Berliner Hauptbahnhof nach Angaben der Deutschen Bahn ab 10 Uhr keine Züge mehr, ab 11.30 Uhr werde der Zugverkehr bis voraussichtlich 13 Uhr vollständig eingestellt.

+++ 8.21 Uhr: Zwei Polizisten in Restaurant in Florida erschossen +++

Zwei Polizisten sind in einem Restaurant im US-Bundesstaat Florida erschossen worden. Die Beamten befanden sich gestern (Ortszeit) in dem Restaurant im Zentrum der Stadt Trenton, als ein Angreifer durch die Schaufensterscheiben auf sie schoss, wie die örtliche Polizei mitteilte. Hinzugerufene Sicherheitskräfte fanden demnach die beiden Polizisten und den mutmaßlichen Angreifer tot auf. Seine Leiche lag demnach vor dem Restaurant. Die Gründe für die Tat sind noch offen. Die Behörden leiteten nach eigenen Angaben Ermittlungen ein, um die Motivation des Angreifers zu klären. Außerdem soll geklärt werden, wie der Angreifer gestorben ist.



US-Präsident Donald Trump sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Floridas Gouverneur Rick Scott betonte, dass es in dem Bundesstaat "null Toleranz" für Gewalt gebe, insbesondere gegen Polizisten.

+++ 8.18 Uhr: Wirtschaftsweiser fordert deutliche Steuersenkungen +++

Angesichts der boomenden deutschen Konjunktur fordert der Chef der Wirtschaftsweisen eine Änderung der Haushaltspolitik und spürbare Steuersenkungen. Die Steuerquote sei derzeit auf dem höchsten Stand seit der Wiedervereinigung, schreibt Christoph Schmidt in einem Beitrag für das Magazin "Focus". "Daher ist es problematisch, dass die Bundesregierung neuen Ausgaben höhere Priorität einräumt als der längst fälligen Entlastung der Bürger."



Statt auf Entlastung und Innovationen zu setzen, zeige der Koalitionsvertrag, dass die Bundesregierung die Überschüsse "lieber mit vollen Händen ausgeben" wolle. Der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage kritisierte unter anderem das geplante Baukindergeld. "Diese Maßnahme dürfte vor allem Mitnahmeeffekte erzeugen und die Immobilienpreise weiter anheizen." Auch die geplante Mütterrente II lehnte Schmidt als teuer und wirkungslos ab. Er zeigte sich zudem skeptisch, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in den kommenden Jahren Etats ohne neue Schulden vorlegen werde. Es sei angesichts der geplanten Ausgaben "fraglich", ob die schwarze Null eingehalten werden könne.



+++ 7.58 Uhr: Deutsche hetzen Hunde auf zwei Eritreer und schlagen sie +++

In Friedland in Mecklenburg-Vorpommern soll eine Gruppe Deutscher ihre Hunde auf zwei Flüchtlinge aus Eritrea gehetzt haben. Außerdem sollen aus der Gruppe heraus zwei Tatverdächtige die beiden Angriffsopfer mit Faustschlägen an den Kopf traktiert haben, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte. Die Attacke sollen die betrunkenen Tatverdächtigen mit ausländerfeindlichen Parolen begleitet haben. Auch als die Polizei schon vor Ort war, hätten einige aus der Gruppe die Eritreer rassistisch beleidigt.

Den Polizeiangaben zufolge fühlten sich die sechs Tatverdächtigen allein durch die Anwesenheit der beiden Eritreer provoziert. Diese seien auf Fahrrädern an der am Mühlenteich in Friedland zechenden Gruppe vorbei gefahren. Dabei sollen die Tatverdächtigen ihre Hunde so aufgehetzt haben, dass sie die Radfahrer verfolgten. Vier der Tatverdächtigen seien dann hinter den beiden Flüchtlingen her gerannt, worauf die Faustschläge gefolgt seien. Die von den verschreckten Flüchtlingen abgelegten Fahrräder seien von einem der Tatverdächtigen in den Teich geworfen worden. Die Angriffsopfer seien bei der Attacke leicht verletzt worden.

+++ 7.57 Uhr: Iran will Russisch als Schulfach einführen +++

Die Islamische Republik Iran will demnächst die russische Sprache als Schulfach einführen. "Wir wollen den exklusiven Status der englischen Sprache brechen und neue Sprachen wie Russisch in unser Schulsystem einführen", sagte Bildungsminister Mohamed Bothaei bei einem Treffen mit Mitgliedern des Bildungsausschusses des russischen Parlamentes in Moskau. Im Gegenzug könnte Russland die persische Sprache als Schulfach einführen, erklärte Bothaei nach Angaben der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA.



Der Vorschlag, Russisch ins Schulsystems der Islamischen Republik einzuführen, wäre vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen. Aber besonders nach dem Syrienkonflikt, wo Teheran und Moskau den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad unterstützen, pflegen die beiden Länder sehr enge Beziehungen. Für Beobachter ist dies jedoch eine nicht unbedingt gewollte, sondern mehr eine strategisch bedingte Partnerschaft. Anders als die USA und Europa, ist Russland bei Iranern nicht beliebt.

+++ 7.15 Uhr: Zugunglück in Salzburg: bis zu 40 Verletzte +++

Bei einem Zugunglück am Hauptbahnhof von Salzburg sind am Morgen nach Medienberichten Dutzende Menschen verletzt worden. Betroffen seien 35 bis 40 Menschen, Schwerverletzte gebe es aber nicht, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf Bahn- und Polizeisprecher. Zwei Personenzüge seien zusammengestoßen, schrieb der Sender Antenne Salzburg auf Twitter. Wie es weiter hieß, war ein Triebwagen auf einen sogenannten Railjet aufgefahren, der von Zürich nach Wien unterwegs war. Laut Nachrichtenseite Salzburg24 herrschte für Rettungskräfte Großeinsatz auf dem Bahnhof. Über die Unglücksursache könne man zurzeit noch keine Angaben machen, sagten die Sprecher nach APA-Angaben.

+++ 6.45 Uhr: 83-Jähriger in den USA hingerichtet +++

Im US-Bundesstaat Alabama ist ein 83-jähriger Mann hingerichtet worden. Walter Leroy Moody sei wegen Mordes an einem Bundesrichter im Jahr 1989 hingerichtet worden, teilte das Büro des Gouverneurs von Alabama, Kay Ivey, am Donnerstag mit. Moody ist der älteste Mensch, der seit Wiedereinführung der Todesstrafe in den 70er Jahren in den USA exekutiert wurde. Moody hatte den Behördenangaben zufolge 1989 einen Bundesrichter mit einer Rohrbombe getötet und dessen Frau verletzt. Auch ein Anwalt aus dem Bundesstaat Georgia wurde durch eine Rohrbombe Moodys getötet. Moody war 1990 festgenommen und 1997 zum Tode verurteilt worden.

+++ 6 Uhr: Zwei Polizisten in Florida erschossen +++

In der US-Stadt Trenton in Florida sind am Donnerstag zwei Polizisten erschossen worden. Das Büro des Sheriffs bestätigte den Tod der beiden Beamten auf Twitter. Die beiden Polizisten seien beim Essen in einem Restaurant gewesen, als ein Mann durch die Fensterscheibe auf sie schoss. Der Schütze sei anschließend tot in seinem Auto vor dem Lokal aufgefunden worden. Über die Hintergründe der Tat sowie die Todesursache lagen keine Erkenntnisse vor. Der Sheriff sagte nach Medienberichten lediglich, seine Deputies seien von "einem Feigling" erschossen worden.

+++ 5.15 Uhr: Pentagon bestätigt: Deutscher Dschihadist in Syrien festgesetzt +++



Das US-Verteidigungsministerium hat die Festsetzung des deutschen Dschihadisten Mohammed Haydar Zammar in Syrien bestätigt. "Wir können bestätigen, dass Mohammed Haydar Zammar, ein syrischstämmiger deutscher Staatsbürger, vor mehr als einem Monat von SDF-Partnern gefangengenommen wurde", erklärte ein Pentagon-Sprecher am Donnerstag mit Blick auf die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF). Die aus arabischen und Kurdenkämpfern bestehende Truppe wird von den USA im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) unterstützt.

+++ 5 Uhr: Länder müssen Millionen für Einsätze beim Fußball zahlen +++

Bei den Ländern Norddeutschlands fallen einem Zeitungsbericht zufolge für Polizeieinsätze rund um Fußballspiele Kosten von mehreren Millionen Euro an. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Freitag) berichtet, meldete das Innenministerium von Niedersachsen für die Saisons 2015/16 und 2016/17 Ausgaben von etwa 16,35 Millionen Euro bei Spielen in den ersten drei Ligen, dem DFB-Pokal, Länderspielen oder internationalen Wettbewerben. In Bremen summierten sich die Kosten nach Angaben der dortigen Behörden auf insgesamt 4,6 Millionen Euro. Unter Berufung auf Sicherheitskreise in Hamburg schrieb das Blatt, in der Hansestadt seien 5,81 Millionen Euro angefallen.

+++ 3.45 Uhr: Weniger Asylbewerber aus Westbalkanländern +++

Seit der Einstufung als "sichere Herkunftsländer" vor einigen Jahren kommen deutlich weniger Asylbewerber aus den Westbalkanstaaten nach Deutschland. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion im Bundestag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Dennoch fanden ähnliche viele oder sogar mehr Menschen von dort im vergangenen Jahr Schutz in Deutschland. Deutschland hatte Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Serbien im Herbst 2014 als sogenannte sichere Herkunftsländer eingestuft, nachdem die Zahl der Asylsuchenden von dort sprunghaft gestiegen war. Albanien, Kosovo und Montenegro folgten knapp ein Jahr später. Bei solchen Ländern wird angenommen, dass Menschen dort nicht verfolgt werden. Ihre Asylanträge können also leichter abgewiesen werden.

+++ 2.45 Uhr: Sekundenschlaf: 200.000 Euro Schaden an Luxussportwagen +++

Nur einen Sekundenschlaf brauchte es, und der Luxussportwagen einer 54-Jährigen war ein Schrotthaufen. Das Gefährt aus britischer Produktion krachte in das Heck eines Sattelzugs auf der Autobahn 48 bei Höhr-Grenzhausen im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz. Nur durch Zufall sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei nach dem Unfall am Donnerstagabend mit. Jedoch entstand an dem 650-PS-Boliden ein Schaden von etwa 200 000 Euro. Der Schaden am Sattelauflieger hielt sich indessen mit etwa 3000 Euro in Grenzen.

+++ 1.15 Uhr: Rudy Giuliani kommt an Bord von Trumps Anwaltsteam +++

Rudy Giuliani (73), Ex-Bürgermeister von New York und Trump-Fan, soll das Anwaltsteam des US-Präsidenten in der Russlandaffäre verstärken. Er tue das, weil er hoffe, "zum Wohle des Landes" ein Ende der Russland-Untersuchungen erreichen zu können, zitierte die "Washington Post" Giuliani in der Nacht zum Freitag aus einem Interview. Er habe außerdem größten Respekt für den Präsidenten und für FBI-Sonderermittler Robert Mueller, sagte Giuliani.

+++ 00.20 Uhr: Scholz setzt sich bei Besuch im Weißen Haus für Handelskompromiss ein +++

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich bei Gesprächen im Weißen Haus für eine Entschärfung des transatlantischen Handelskonflikts eingesetzt. Der Vizekanzler zeigte sich am Donnerstag in Washington nach einem Treffen mit US-Vizepräsident Mike Pence überzeugt, dass auch die US-Regierung an einer Beilegung des Streits interessiert sei: "Ich glaube, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten, eine gute Lösung zu finden." Von den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium, die US-Präsident Donald Trump im März verhängt hatte, ist die EU im Unterschied zu China zwar vorläufig befreit. Doch gilt diese Ausnahmeregelung nur bis zum 1. Mai. Die US-Regierung verhandelt derzeit mit der EU über einen Kompromiss in dem Handelsstreit. Die Europäer streben an, dauerhaft von den Strafzöllen befreit zu bleiben. Scholz sagte beim Verlassen des Weißen Hauses, nach seinem Eindruck habe die US-Regierung verstanden, "dass in Handelsfragen die Europäische Union als Einheit handelt". Dies werde dazu beitragen, "dass wir zu guten Lösungen kommen werden".

