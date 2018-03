Die Meldungen im Überblick:

+++ 12.47 Uhr: IOC-Chef Bach zu Besuch in Nordkorea eingetroffen +++

IOC-Präsident Thomas Bach ist für einen dreitägigen Besuch nach Nordkorea gereist. Am Flughafen in Pjöngjang wurde er von Sportminister Kim Il Guk und Jang Ung, Mitglied des Nordkoreanischen Olympischen Komitees, in Empfang genommen. Ob der Chef des Internationalen Olympischen Komitees in den nächsten Tagen auch Machthaber Kim Jong Un treffen wird, war unklar.

+++ 12.45 Uhr: Spanisches Innenministerium schickt 20 Leibwächter nach Katalonien +++

Das spanische Innenministerium hat 20 Polizisten in die Konfliktregion Katalonien entsandt, die dort Gegner der Unabhängigkeitsbestrebungen vor eventuellen Übergriffen von Separatisten beschützen sollen. Vor allem gehe es um Politiker und mit dem verbotenen Referendum vom 1. Oktober befasste Richter, die im Zuge der gestiegenen Spannungen Personenschutz benötigten, berichteten spanische Medien am Donnerstag. Die Beamten sollten rund 200 Sicherheitskräfte der katalanischen Polizei "Mossos d'Esquadra" unterstützen, die bereits als Personenschützer arbeiteten, schreibt die Zeitung "El País".

+++ 12.40 Uhr: Deutscher Krombach bleibt wegen Todes von Stieftochter in Frankreich in Haft +++

Der wegen des Todes seiner Stieftochter Kalinka in Frankreich inhaftierte Deutsche Dieter Krombach bleibt im Gefängnis: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg erklärte die Beschwerde des 82-Jährigen gegen seine Verurteilung zu 15 Jahren Haft in Frankreich für unzulässig. Der frühere Arzt aus Lindau am Bodensee sah durch das Urteil seine Menschenrechte verletzt.



Krombach berief sich in seiner Beschwerde auf den Grundsatz, dass niemand wegen ein und derselben Tat zweimal bestraft werden darf. Er war wegen des Todes seiner damals 14 Jahre alten Stieftochter in Frankreich verurteilt worden, die deutsche Justiz hatte die Ermittlungen zuvor dagegen mangels Beweisen eingestellt.



Der Straßburger Gerichtshof erklärte nun, das Verbot der doppelten Bestrafung - auf Lateinisch "ne bis in idem" - gelte grundsätzlich nur in einem Staat. Die Justiz eines anderen Landes könne durchaus zu einem gegensätzlichen Urteil kommen. Das Gericht, das ein Organ des Europarats ist, nahm die Beschwerde deshalb gar nicht erst an. Die Entscheidung ist endgültig.

+++ 12.25 Uhr: Harte Strafen nach Revolver-Skandal im griechischen Fußball +++

Die griechische Sportjustiz hat nach dem Skandal um den Revolver-Auftritt von Paok-Saloniki-Besitzer Iwan Savvidis harte Strafen verhängt. Savvidis muss nach dem Abbruch des Spitzenspiels Saloniki gegen AEK Athen 100.000 Euro Geldstrafe zahlen und darf drei Jahre lang kein Fußball-Stadion betreten, wie das Staatsradio ERA-Sport berichtete. Dem Verein werden in der aktuellen Saison drei Punkte abgezogen. Zudem muss Paok mit einem Minus von zwei Punkten in die neue Saison starten.

Paoks Rückstand auf Spitzenreiter Athen wächst nach dem Punktabzug in dieser Saison auf fünf Zähler, der Club rutscht in der Tabelle auf Rang drei ab. Der Sportchef von Paok, Michel Lubos, muss darüber hinaus 15 000 Euro zahlen und darf für 90 Tage keine Fußball-Arena betreten. Paok muss die nächsten drei Heimspiele vor leeren Tribünen spielen und 63 00 Euro Geldstrafe für die Ausschreitungen, die zum Abbruch des Spiels gegen AEK führten, zahlen.

+++ 12.15 Uhr: Schüsse auf Syrer in Torgau - 43-Jähriger vor Gericht +++

Wegen versuchten Mordes an einem jungen Syrer muss sich ein 43-Jähriger aus Torgau vor dem Landgericht Leipzig verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen vor, im Juli vergangenen Jahres auf dem Marktplatz der Elbestadt einen damals 21-jährigen Syrer aus etwa einem Meter Entfernung mit zwei Schüssen in die Brust niedergestreckt zu haben. Das Opfer überlebte nur dank einer Notoperation.



Der Tat vorausgegangen war ein lautstarker Streit zwischen einer Gruppe Deutscher und einer Gruppe Ausländer, an der der Beschuldigte jedoch nicht beteiligt war. Der 43-Jährige äußerte sich zu Prozessbeginn zunächst nicht zu den Vorwürfen.

+++ 11.26 Uhr: Päckchen mit sprengfähigem Material in Berlin entdeckt +++



Am Sitz der Berliner Handwerkskammer ist ein kleines Päckchen gefunden worden, das nach Polizeiangaben sprengfähiges Material enthielt. Es sei von Spezialisten entschärft worden, sagte ein Polizeisprecher. Das Päckchen lag demnach im Briefkasten. Eine Mitarbeiterin hatte es teilweise geöffnet, Drähte gesehen und die Polizei gerufen, wie der Sprecher sagte. Es wurde niemand verletzt.

+++ 11.00 Uhr: Al-Sisi bei Präsidentenwahl in Ägypten im Amt bestätigt +++



Bei der Präsidentenwahl in Ägypten ist Staatschef Abdel Fattah al-Sisi nach Angaben der Staatsmedien im Amt bestätigt worden. Nach ersten Prognosen habe er 92 Prozent der Stimmen auf sich vereint. Bei dem international kritisierten Urnengang gab es nur einen weiteren Kandidaten, der aber seine Unterstützung für den Staatschef bekundet hatte.

+++ 10.27 Uhr: Mann fährt mit seinem Auto in eine Gruppe von Soldaten +++



Ein Mann ist mit seinem Auto südlich von Grenoble in eine Gruppe joggender Soldaten gefahren. Es habe keine Verletzten gegeben, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf namentlich ungenannte Quellen. Die genauen Umstände des Zwischenfalls in der Nähe des Ortes Varces-Allières-et-Risset im Verwaltungsbezirk Isère blieben zunächst unklar. Der Autofahrer sei flüchtig.

+++ 10.27 Uhr: Terrorzelle mit Kontakten zu Amri in Italien ausgehoben +++



Mehrere mutmaßliche Terroristen, die Kontakte zum Berliner Attentäter Anis Amri gehabt haben sollen, sind in Italien festgenommen worden. Fünf Verdächtige wurden in der Region um Rom und der Stadt Latina festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Bei der groß angelegten Anti-Terror-Razzia habe es neben Rom Beschlagnahmen auch in Latina, Viterbo, Matera, Neapel und Caserta gegeben. Es soll sich um ein Terrornetz gehandelt haben, zu dem Amri Kontakte hatte. Einer der Festgenommenen soll Amri Dokumente verschafft haben, um nach Deutschland auszureisen.

+++ 8.54 Uhr: Erste Rückkehr nach Anschlag: Nobelpreisträgerin Malala in Pakistan +++



Mehr als fünf Jahre nach einem Mordversuch der radikalislamischen Taliban ist die junge Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai in ihr Heimatland Pakistan zurückgekehrt. Die Kinderrechtsaktivistin traf überraschend auf dem Flughafen der Hauptstadt Islamabad ein und wurde mit einer Polizeieskorte in ein Hotel gebracht. Pakistanische Medien berichteten, dass sie vier Tage in Pakistan bleiben und unter anderem Premierminister Shahid Khaqan Abbasi und Armeechef Qamar Javed Bajwa treffen wird. Ein Cousin von Malala, Mahmud ul Hassad, sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie habe aber nur während der ersten beide Tage in Pakistan offizielle Termine - danach wolle sie Familie und Freunde treffen.

+++ 8.01 Uhr: Süd- und Nordkorea bereiten Gipfeltreffen im April vor +++



Das geplante Gipfeltreffen von Südkoreas Präsident Moon Jae In mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un soll am 27. April stattfinden. Regierungsvertreter in Seoul gaben das Datum nach Gesprächen hochrangiger Delegationen beider Länder zur Vorbereitung des Treffens im Grenzort Panmunjom bekannt. Das Gipfeltreffen soll demnach ebenfalls in der demilitarisierten Zone stattfinden.



+++ 7.30 Uhr: 68 Tote bei Häftlingsmeuterei in Venezuela +++

In Venezuela sind 68 Menschen bei einer Meuterei von Gefangenen in einer Polizeistation ums Leben gekommen. Dies teilten die Behörden des Landes mit. Die Meuterei im Bundesstaat Carabobo hatte am Mittwoch begonnen, als die Häftlinge einen ihrer Bewacher als Geisel nahmen und anschließend Matratzen in Brand setzten, berichtete die Zeitung "El Universal". Die Nichtregierungsorganisation "Una Ventana de Libertad" machte Schlamperei und Nachlässigkeit beim zuständigen Ministerium für Justizvollzug verantwortlich für die Geschehnisse.

+++ 7.22 Uhr: Anis Amri hatte wohl Kontakte nach Italien - Festnahmen +++

Der Attentäter vom Berliner Breitscheid-Platz Anis Amri pflegte offenbar Kontakte nach Italien. Wie die italienische Tageszeitung "La Repubblica" berichtet, seien mehrere Personen in Italien festgenommen worden, zudem würden Hausdurchsuchungen durchgeführt.

+++ 7.11 Uhr: Wintereinbruch erwischt den Norden kalt +++



Ein Wintereinbruch mit Schnee und Matsch hat den Autofahrern in Norddeutschland das Leben schwer gemacht. Unfälle häuften sich unter anderem im Raum Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern). Hier waren einige Fahrer auf der verschneiten Fahrbahn offensichtlich zu schnell gefahren und im Straßengraben gelandet. Die Autobahn 7 in Schleswig-Holstein wurde wegen eines querstehenden Lastwagens bei Schuby in einer Richtung gesperrt. Auch auf der A24 musste eine Sperrung eingerichtet werden. Hier waren in Höhe Gudow drei Fahrzeuge an einem Unfall beteiligt. Ein Großteil der Unfälle beschränkte sich jedoch auf Blechschäden.

+++ 4.12 Uhr: Obamas frühere Sicherheitsberaterin Susan Rice wird Aufsichtsrätin bei Netflix +++



Die frühere Nationale Sicherheitsberaterin von Ex-US-Präsident Barack Obama, Susan Rice, geht in den Aufsichtsrat des US-Streamingdienstes Netflix. Jahrzehntelang habe Rice "schwierige, komplexe globale Themen mit Intelligenz, Integrität und Einsicht gemeistert und wir freuen uns, von ihrer Erfahrung und Weisheit zu profitieren", erklärte der Netflix-Mitbegründer und Chef Reed Hastings). Rice äußerte sich ähnlich euphorisch. Rice hatte unter dem demokratischen US-Präsidenten Obama von 2013 bis 2017 den Nationalen Sicherheitsrat geleitet. Zuvor war sie US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen und Assistentin des früheren US-Präsidenten Bill Clinton. Zur Zeit ist sie Gast-Forscherin an der Eliteuni Harvard.



+++ 3.30 Uhr: Familie stürzt in Kalifornien mit Auto ins Meer +++



Beim Sturz über eine Klippe an der kalifornischen Pazifikküste sind mindestens fünf Familienmitglieder in ihrem Auto ums Leben gekommen. Wie die Polizei im Bezirk Mendocino mitteilte, wurden drei Kinder und ihre 38 Jahre alten Mütter in dem Küstenbereich entlang des berühmten Highway 1 in Nordkalifornien tot aufgefunden. Nach drei weiteren Adoptivkindern der miteinander verheirateten Frauen werde noch gesucht, sagte Sheriff Thomas Allman. Sie würden davon ausgehen, dass alle sechs Kinder der Familie in dem Fahrzeug waren. Über die Ursache und den Zeitpunkt des Unfalls konnten die Beamten keine Angaben machen. Der Wagen stürzte mehr als 30 Meter in die Tiefe. Eine ganze Familie sei durch diese Tragödie ausgelöscht worden, sagte Allman.

+++ 3.22 Uhr: Erstes Rückführungszentrum soll im Herbst in Betrieb gehen +++



Die Bundesregierung will laut einem Zeitungsbericht bis Herbst ein erstes Rückführungszentrum für Flüchtlinge in Betrieb nehmen. Die Einrichtung werde "in Verantwortung der Bundespolizei" betrieben, sagte Innenstaatssekretär Stephan Mayer (CSU) der "Süddeutschen Zeitung". Die Einrichtung solle als Modell für die sogenannten Ankerzentren dienen, in denen nach dem Willen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) das gesamte Asylverfahren abgewickelt und beschleunigt werden soll. Ressortchef Seehofer will mit einem "Masterplan" die Asylverfahren beschleunigen und für mehr Abschiebungen sorgen.

+++ 2.01 Uhr: Gericht lässt Klage gegen Trump zu +++



Ein US-Bundesgericht hat eine Klage gegen US-Präsident Donald Trump wegen illegaler ausländischer Zahlungen im Zusammenhang mit den Aktivitäten seines Unternehmens zugelassen. Richter Peter Messitte wies einen Einspruch gegen die Klage des Bundesstaates Maryland und des Hauptstadtbezirks Washington zurück, beschränkte das Verfahren jedoch auf die US-Hauptstadt.



Die Kläger stützen sich auf die sogenannte Vergütungsklausel (Emoluments Clause) in der US-Verfassung, die es Regierungsvertretern verbietet, "irgendein Geschenk, eine Vergütung, einen Dienst, Titel oder sonst irgendetwas von einem König, Prinz oder ausländischen Staat" ohne Zustimmung des US-Kongresses anzunehmen. Maryland und Washington machen geltend, dass das Trump International Hotel seit Trumps Amtseinführung am 20. Januar 2017 besonders beliebt bei ausländischen Regierungsvertretern sei. Das Hotel habe gezielt bei der "diplomatischen Community" geworben.

+++ 1.28 Uhr: Puigdemonts Anwalt fordert Verhinderung von Auslieferung +++



Nach der Festnahme des katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont in Deutschland hat dessen deutscher Anwalt die Bundesregierung zum Eingreifen aufgefordert. Die Bundesregierung solle "unverzüglich" erklären, dass sie eine Auslieferung Puigdemonts an Spanien politisch keinesfalls bewilligen werde, sagte der Anwalt Wolfgang Schomburg der "Süddeutschen Zeitung". Er kündigte an, das Bundesverfassungsgericht anzurufen, falls das Oberlandesgericht Schleswig seinen Mandanten nicht alsbald auf freien Fuß setze. Der Jurist war laut "SZ" früher Bundesrichter in Karlsruhe.

+++ 00.01 Uhr: Ex-Doppelagent Skripal offenbar zu Hause vergiftet +++



Der vergiftete russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Yulia sind wohl zu Hause in Kontakt mit dem Kampfstoff gekommen. Das teilte die britische Polizei mit. Demnach wurde die höchste Konzentration des Nervengifts an der Tür des Wohnhauses von Sergej Skripal im englischen Salisbury gefunden.

Skripal und seine Tochter Yulia waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der Innenstadt von Salisbury entdeckt worden. Die britischen Ermittler gehen davon aus, dass sie mit dem in der früheren Sowjetunion entwickelten Kampfstoff Nowitschok vergiftet wurden. Beide befinden sich seitdem in einem kritischen aber stabilen Zustand. Russland streitet jegliche Verantwortung für den Anschlag ab.