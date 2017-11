Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 8.23 Uhr Heizkosten steigen für Verbraucher mit Ölheizung um bis zu zehn Prozent +++

Verbraucher müssen in diesem Jahr mit teils deutlich höheren Ausgaben beim Heizen rechnen. In Gebäuden mit Erdgas oder Fernwärme-Heizung dürften die Kosten im laufenden Jahr um gut zwei Prozent steigen, wie der "Spiegel" am Mittwoch unter Berufung auf den aktuellen Heizspiegel des Deutschen Mieterbundes berichtete. Die rund sechs Millionen Haushalte mit Ölheizung müssen demnach mit einem Plus von bis zu zehn Prozent rechnen.

Die Energiepreise haben sich im laufenden Jahr ganz unterschiedlich entwickelt. Bei Erdgas und Fernwärme seien die Preise 2017 um 1 bis 1,5 Prozent gesunken, Heizöl verzeichne hingegen einen Anstieg um rund zehn Prozent, heißt es im Heizspiegel. Er wird vom Mieterbund und der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2 online erstellt.

+++ 7.59 Uhr Vega-Rakete bringt Erdbeobachtungssatelliten für Marokko ins All +++

Eine europäische Vega-Rakete hat im Auftrag von Marokko einen Erdbeobachtungssatelliten ins All gebracht. Die Trägerrakete startete in der Nacht zum Mittwoch deutscher Zeit vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana, wie der Betreiber Arianespace mitteilte. Nach gut 55 Minuten Flugzeit setzte sie den Satelliten "Mohammed VI-A" aus.

Der 1,1 Tonnen schwere Satellit soll nach Angaben von Arianespace zur Kartographie und bei der Grenz- und Küstenüberwachung eingesetzt werden.

+++ 7.55 Uhr: Peter Kraus spricht von Angstzuständen nach Liveshow-Unfall +++

Der schmerzhafte Unfall in einer ARD-Liveshow macht dem österreichischen Popsänger Peter Kraus auch nach fünf Wochen noch schwer zu schaffen. "Ich habe nur noch Horror-Nächte, an Schlaf ist nicht zu denken", sagte der 78-Jährige der "Bild"-Zeitung. "Sobald ich das Licht ausmache, bekomme ich Panikattacken, Schweißausbrüche und Angstzustände." Diese Attacken steigerten sich in regelrechte Todesängste. "Ich kann nicht mehr atmen und fürchte zu ersticken." Sein Arzt habe ihm deswegen Tabletten verschrieben. In der ARD-Show "Spiel für dein Land" hatte sich Kraus die rechte Schulter gebrochen. Der Musiker musste bei einem Spiel mit dem Schauspieler Axel Prahl und Fußball-Kommentator Marcel Reif herabfallende Sterne fangen - und stürzte.

+++ 7.44 Uhr: Amazon startet Online-Supermarkt Fresh auch in München +++

Amazon bringt seinen Online-Supermarkt Fresh nach Berlin und Hamburg auch in München an den Start. Das Sortiment von mehr als 300.000 Artikeln sei dafür an den lokalen Geschmack angepasst worden, sagte Fresh-Deutschlandchef Florian Baumgartner. "Wir müssen den Kunden einen Mehrwert bieten. Sie warten ja nicht auf uns, um Essen zu kaufen."

Ähnlich wie in anderen Städten werden über Fresh auch Produkte einiger örtlicher Anbieter geliefert. Dazu gehören in München unter anderem der Feinkost-Spezialist Dallmayr sowie einige Stände vom Viktualienmarkt.

+++ 6.22 Uhr: Trump unter den ersten Nutzern der verlängerten 280-Zeichen-Tweets +++

Nachdem der Kurznachrichtendienst Twitter die Zeichenzahl für Tweets verdoppelt hat, hat US-Präsident Donald Trump als einer der Ersten die neue Möglichkeit genutzt. Er schrieb seinen ersten längeren Tweet von 216 Zeichen auf seiner derzeitigen Reise durch Asien. "Ich bereite mich für eine der Hauptreden auf der Nationalversammlung hier in Südkorea vor, dann werde ich nach China weiter reisen. Ich freue mich sehr, dort Präsident Xi zu treffen, der gerade erst seinen großen politischen Sieg eingefahren hat", schrieb Trump.



Getting ready to make a major speech to the National Assembly here in South Korea, then will be headed to China where I very much look forward to meeting with President Xi who is just off his great political victory. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2017

Der US-Präsident ist einer der bekanntesten Nutzer von Twitter - und für seine umstrittenen Tweets auf der Plattform bekannt. Twitter hatte am Dienstag die Zeichenzahl seiner Tweets von 140 auf 280 Zeichen verdoppelt. Das Unternehmen hofft, durch die Ausweitung mehr Nutzer gewinnen zu können.

+++ 5.15 Uhr: Demokrat Bill de Blasio als Bürgermeister von New York wiedergewählt +++

Der demokratische Amtsinhaber Bill de Blasio bleibt für weitere vier Jahre Bürgermeister von New York. Rund 65 Prozent der Wähler in der Millionenmetropole gaben dem 56-Jährigen am Dienstag laut vorläufigen Zahlen der Wahlbehörde ihre Stimme. Die republikanische Herausfordererin Nicole Malliotakis landete mit knapp 30 Prozent der Stimmen abgeschlagen auf dem zweiten Platz, weit dahinter lagen mehrere unabhängig angetretene Kandidaten. Die Bürgermeisterwahl fand auf den Tag genau eine Woche nach einem Terroranschlag in New York statt. Ein 29-Jähriger aus Usbekistan stammender Mann hatte an Halloween mit einem Pritschenwagen in Manhattan Radfahrer und Fußgänger überfahren.

+++ 2.48 Uhr: 19-Jähriger mit ausgebeulter Hose muss in Ausnüchterungszelle +++

Ein angetrunkener 19-Jähriger ist der Polizei in Darmstadt nicht nur wegen seiner Aggressivität, sondern auch wegen "einer deutlichen Ausbeulung seiner Hose" aufgefallen. Auf Nachfrage der Beamten erklärte der junge Mann, er führe eine Schlange in seiner Hose mit, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Tatsächlich zog der 19-Jährige eine etwa 35 Zentimeter lange Baby-Königspython aus seiner Hose.

Der junge Mann war kontrolliert worden, nachdem er mit einem anderen Mann am späten Dienstagabend lautstark gestritten hatte. Als die Polizei den Sachverhalt aufnahm, wurde der 19-Jährige aggressiver. Nach dem tierischen Fund brachte ihn die Polizei in eine Ausnüchterungszelle und verfrachtete die Schlange in eine Transportbox. Die Beamten überprüfen, ob der junge Mann auch gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hat. Wem die Schlange gehört, war zunächst unklar.

1.17 Uhr: Bericht: Texas-Angreifer in Vergangenheit aus Psychiatrie ausgebrochen +++

Der 26-Jährige, der am Sonntag in einer texanischen Kirche ein Blutbad angerichtet hat, ist laut einem Medienbericht bereits vor einigen Jahren in einer psychiatrischen Klinik behandelt worden und dort ausgebrochen. Devin Kelley sei im Juni 2012 aus der Anstalt Peak Behavioral Health Services ausgebrochen und daraufhin als vermisst gemeldet worden, berichtete am Dienstag der in Houston ansässige Sender KPRC unter Berufung auf einen entsprechenden Polizeibericht aus dem texanischen El Paso. In der Vermisstenanzeige wurde demnach angegeben, dass Kelley unter "psychischen Störungen" leide und eine "Gefahr für sich selbst und andere" darstelle. Er sei dabei erwischt worden, wie er "mit Feuerwaffen auf dem Luftwaffenstützpunkt Holloman herumschlich", wo er stationiert gewesen war. Kelley habe versucht, Vorgesetzte bei der Armee mit dem Tod zu bedrohen.





+++ 0.05 Uhr: Kuh fällt in Güllegrube - Feuerwehr rettet Tier unverletzt +++

Eine Kuh ist auf einem Bauernhof in Ostfriesland in eine Güllegrube gefallen. Das Tier wurde am Dienstag in Kiefeld bei Leer von der Feuerwehr gerettet, wie die Einsatzkräfte am Abend mitteilten. In einem Stall seien Bretter über dem Güllekeller weggebrochen. Laut Feuerwehr befindet sich unterhalb der Boxen für die Rinder ein bis zu 1,80 Meter tiefer Keller, um dort den Kot der Tiere aufzufangen. Die Kuh habe noch mit dem Kopf herausgeschaut, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Einsatzkräfte hätten Atemschutz angelegt, um das Tier aus der misslichen Lage zu befreien - wegen des hohen Ammoniakgehalts in der Grube. Die Kuh blieb unverletzt. "Solche Einsätze haben wir fünf bis sechs Mal im Jahr", so der Sprecher.

+++ 0-05 Uhr: Kreuzfahrtkolosse in Venedigs Zentrum sollen verbannt werden +++

Kreuzfahrtkolosse vor dem Markusplatz in Venedig sollen nach dem Willen der italienischen Regierung bald der Vergangenheit angehören. Nach jahrelangem Streit über das Thema sollen die riesigen Schiffe künftig nicht mehr vor dem historischen Zentrum der Lagunenstadt fahren. Wie das Verkehrsministerium in Rom nach einem Treffen mit den Vertretern Venedigs und der Region mitteilte, sollten die Schiffe stattdessen eine andere Route fahren und im weniger glamourösen Marghera am Festland halten. Bis dort das notwendige Terminal gebaut ist, sollen aber noch drei bis vier Jahre vergehen.