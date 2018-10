Die wichtigsten Meldungen im Überblick.

Houston verbietet Eröffnung von "Roboter-Bordell" (6.20 Uhr)

Schlussabstimmung über Kavanaugh womöglich am Samstag (5.43 Uhr)

Whisky-Flasche für fast eine Million Euro versteigert (4.15 Uhr)





Die Nachrichten des Tages:

+++ 6.20 Uhr: Houston verbietet Eröffnung von "Roboter-Bordell" +++

Die texanische Stadt Houston hat die Eröffnung eines Geschäfts verboten, in dem Sexroboter nicht nur gekauft, sondern vorher auch ausprobiert werden können. "Ich will solche Läden nicht in der Stadt Houston", sagte Bürgermeister Sylvester Turner über das Geschäft, das Medien als "Roboter-Bordell" bezeichnet haben. Der Stadtrat änderte deswegen ein 20 Jahre altes Gesetz über gewerblichen Sex, damit es auch technologische Objekte umfasst.

Das im kanadischen Toronto ansässige Unternehmen KinkySdollS hatte nach Houston expandieren wollen. Das Prinzip des Ladens: Kunden können dort nicht nur Sexroboter kaufen, die je nach Ausstattung um die 3000 Dollar kosten - sondern vor einem möglichen Kauf auch testen. Dass es sich um ein "Roboter-Bordell" handle, wies der Besitzer aber kürzlich in einem Zeitungsinterview zurück: "Wir sind ein Geschäft und wir wollen Puppen verkaufen."

Die nun vom Stadtrat von Houston beschlossene Gesetzesänderung verbietet faktisch, Sexroboter in einem Geschäft der Stadt zu benutzen. "Man darf verkaufen, aber nicht benutzen", erklärte Bürgermeister Turner. "Man darf keine sexuelle Aktivität mit einem leblosen Objekt in einem Geschäft ausüben."

+++ 5.43 Uhr: Schlussabstimmung über Kavanaugh womöglich am Samstag +++

Der US-Senat könnte noch in dieser Woche endgültig über die Kandidatur von Brett Kavanaugh für den Obersten Gerichtshof abstimmen. Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump setzten für Freitag eine Verfahrensabstimmung und für Samstag eine Schlussabstimmung an. Der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell sagte, bis dahin hätten die Senatoren "reichlich Zeit", einen Bericht des FBI über die gegen Kavanaugh gerichteten Vorwürfe sexueller Angriffe zu bewerten.

+++ 4.15 Uhr: Seltene Whisky-Flasche für fast eine Million Euro versteigert +++

Eine höchste seltene Whisky-Flasche hat bei einer Auktion in Schottland mit umgerechnet knapp einer Million Euro einen Rekordpreis erzielt. Der 60 Jahre alte Macallan Valerio Adami 1926 wurde bei der Versteigerung in Edinburgh für 848.750 Pfund (947.000 Euro) verkauft. Eine Flasche aus dem selben Fass war im Mai in Hongkong für rund 814.000 Pfund verkauft worden.

Den Zuschlag bei der Auktion in Edinburgh erhielt ein Käufer aus dem Fernen Osten. Dort gebe es ein "riesiges Interesse an Whisky", sagte Richard Harvey vom Auktionshaus Bonhams. "Überall im Fernen Osten werden Whisky-Bars eröffnet." Ein Drittel bis 40 Prozent aller Verkäufe des Auktionshauses gingen in diese Region.

+++ 3:26 Uhr: Multimillionär soll hinter Ermordung von Journalisten Kuciak stehen +++

Ein Multimillionär könnte einem Medienbericht zufolge den Mord am slowakischen Investigativ-Journalisten Jan Kuciak in Auftrag gegeben haben. Einer der inhaftierten Verdächtigen habe den Unternehmer Marian Kocner als Auftraggeber bezeichnet, berichtete die Zeitung "Dennik N". Kocner ist derzeit wegen eines anderen Falls inhaftiert. Kuciak hatte vor seinem Tod die geschäftlichen Aktivitäten des 55-Jährigen unter die Lupe genommen.