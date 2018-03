Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 6.17 Uhr: Schauspieler Siegfried Rauch gestorben +++

Der Schauspieler Siegfried Rauch ("Das Traumschiff"/85) ist bei einem Treppensturz in seinem Wohnort Untersöchering südlich von München tödlich verunglückt. Das bestätigte die Polizei in Penzberg. Zuvor hatten auch das ZDF sowie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Radio Oberland den Tod Rauchs gemeldet.

+++ 3.43 Uhr: Wahl in Kolumbien: Rechtskonservative liegen vorn +++

Nach der Parlamentswahl in Kolumbien liegen die rechtskonservativen Hardliner Teilergebnissen zufolge in Führung. Allerdings verpassten die rechten Kräfte um den ehemaligen Staatschef Alvaro Uribe offenbar die Mehrheit, wie nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen mitgeteilt wurde. Im Senat erhielt Uribes Demokratisches Zentrum demnach 19 Sitze im Senat und 33 im Abgeordnetenhaus. Aber auch die Parteien der Linken und politischen Mitte schnitten demnach stark ab.

Die rechtskonservativen Hardliner lehnen das Friedensabkommen zwischen der Regierung und den Farc-Rebellen von 2016 entschieden ab. Es war die erste nationale Wahl in 50 Jahren ohne militärischen Konflikt mit der Guerilla. Mehr als 36 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, für die kommenden vier Jahre die 280 Parlamentarier in den beiden Kammern des neuen Kongresses zu bestimmen.

+++ 2.18 Uhr: Schärfere Waffengesetze: Trump rudert zurück +++

US-Präsident Donald Trump ist von seinem Vorschlag abgerückt, das Mindestalter für bestimmte Waffenkäufe von 18 auf 21 Jahre zu erhöhen. Das Weiße Haus legte ein Programm zur Schulsicherheit vor, das keine Initiative dieser Art als Konsequenz aus dem Schulmassaker in Florida vor einem Monat vorsieht. Stattdessen setzt Trump eine Kommission ein, die prüfen soll, ob diese und andere Maßnahmen auf Bundesebene Sinn machen würden.

Insgesamt sieht das Bündel an Vorschlägen und Initiativen keine wesentlichen Änderungen geltender Waffengesetze vor. Auf der anderen Seite will das Weiße Haus aber Bundesstaaten bei Bestrebungen unterstützen, Lehrer und anderes Schulpersonal auf freiwilliger Basis zu bewaffnen und dazu "gründlich" im Umgang mit Waffen zu schulen.

+++ 2.09 Uhr: New York: Helikopter über East River abgestürzt +++

Beim Absturz eines Hubschraubers über dem East River in New York sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

Mindestens ein Insasse habe den Absturz überlebt, teilte der Sprecher von Bürgermeister Bill de Blasio auf Twitter mit. Der Helikopter sei zwischen den Stadtteilen Manhattan und Queens in den Fluss gestürzt, berichteten Polizei und Feuerwehr.

Our @NYPDspecialOps and @FDNY personnel are responding to reports of a helicopter in the East River near East 90th Street. Expect to see emergency personnel in the area. More information to follow when available. pic.twitter.com/CzImayuTae — NYPD NEWS (@NYPDnews) March 11, 2018

Laut einem Bericht der "New York Times" befanden sich mindestens fünf Menschen an Bord, anderen Medien zufolge waren es insgesamt sechs Insassen.

+++ 1.44 Uhr: Soldat erschießt Messerangreifer in Wien +++

Ein österreichischer Soldat hat vor der iranischen Residenz in Wien einen mit einem Messer bewaffneten Mann erschossen.

Das sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann habe den Soldaten des österreichischen Bundesheeres zuvor mit dem Messer angegriffen. Bei dem mutmaßlichen Angreifer handelte es sich demnach um einen 26 Jahre alten österreichischen Staatsbürger. Er sei ohne Vorwarnung auf den Wachposten vor der Residenz des iranischen Botschafters losgegangen, sagte Polizeisprecher Harald Sörös.

Der Wachposten, der alleine im Dienst gewesen sei, habe zunächst vergeblich Pfefferspray eingesetzt. Es sei zu einem kurzen Gerangel gekommen, berichtete der Sprecher. Der Soldat habe vier Schüsse abgegeben und den Angreifer lebensgefährlich verletzt. Dieser sei am Tatort verstorben. Zu den Hintergründen der Tat konnte der Sprecher zunächst nichts sagen.

+++ 0.24 Uhr: Sicherheitsbehörden haben Kurdenproteste im Blick +++

Die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern sind über Aufrufe kurdischer Initiativen informiert, die für diesen Montag zu möglicherweise gewaltsamen Protesten gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien mobilisieren. "Die örtlich zuständigen Behörden beobachten die Situation und treffen falls erforderlich notwendige Vorkehrungen", teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin mit. "Die bisherige Sicherheitsbewertung ändert sich nicht."

In den Aufrufen im Internet war unter anderem davon die Rede, dass man "den Krieg auf Europas Straßen tragen" wolle. Bereits am Wochenende hatte es in zahlreichen Städten Proteste gegeben, die jedoch weitgehend friedlich blieben.

+++ 0.11 Uhr: Weltweiter Waffenhandel nimmt zu +++

Der weltweite Handel mit Großwaffen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Wie das in Stockholm ansässige Friedensforschungsinstitut Sipri bekanntgab, wurden im Zeitraum 2013 bis 2017 insgesamt zehn Prozent mehr solcher Waffen verkauft als im Fünf-Jahres-Zeitraum davor. Deutschland steht auf Platz vier der fünf größten Exporteure, hinter den USA, Russland und Frankreich und vor China. Größter Importeur ist Indien, gefolgt von Saudi-Arabien und Ägypten.

74 Prozent der Exporte zwischen 2013 und 2017 gehen dem Sipri-Bericht zufolge auf das Konto der fünf Haupt-Waffenexporteure. Mit Abstand der größte Waffenlieferant sind weiterhin die USA, die allein einen Anteil von 34 Prozent halten. Dabei ist der Abstand zwischen den USA und Russland immens: Die Exporte der USA übertreffen die Russlands um 58 Prozent.

Auch Deutschlands Exporte gingen im Berichtszeitraum um 14 Prozent zurück. Ein deutlicher Zuwachs war laut Sipri bei deutschen Lieferungen nach Nahost zu verzeichnen.

+++ 0.08 Uhr: Türkischer Privatjet im Iran abgestürzt +++

Ein türkisches Privatflugzeug mit elf Menschen an Bord ist Medienberichten zufolge im Süden des Iran abgestürzt. Bei den Insassen handelte es sich demnach ausschließlich um Frauen, wie mehrere türkische Fernsehsender und die Zeitung "Hürriyet" berichteten. Die Maschine kam aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und war auf dem Weg in die Türkei. Zur Absturzursache wurde zunächst nichts bekannt. Die Frauen waren offenbar zu einem sogenannten Junggesellinnen-Abschied in Dubai.

Nach Angaben türkischer und iranischer Behördenvertreter waren drei Crew-Mitglieder und acht Passagiere an Bord. Die Maschine startete demnach im Emirat Schardschah und war auf dem Weg nach Istanbul. Sie sei in der bergigen und abgelegenen Region Bachtiari in der Provinz Schahar Mahall rund 400 Kilometer südlich von Teheran abgestürzt.

+++ 0.06 Uhr: Chaos beim Spitzenspiel in griechischer Fußball-Liga +++

Das griechische Derby zwischen Paok Saloniki und AEK Athen ist in der 89. Minute abgebrochen worden. Der Schiedsrichter hatte kurz zuvor ein Tor von Paok wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben. Daraufhin stürmte der Besitzer und Präsident von Paok Saloniki, Iwan Savvidis, auf das Spielfeld und bedrohte Schiedsrichter und Gegner, wie das griechische Pay-TV (NOVA) zeigte. Das Staatsfernsehen (ERT) und mehrere Nachrichtenportale zeigten zudem Bilder des Clubchefs, der eine Pistole an seinem Gürtel trug, als er auf den Platz rannte. Der Schiedsrichter und seine Assistenten flüchteten in die Kabinen. Mehr als zwei Stunden nach Abbruch des Spiels änderte der Referee nach Medienberichten seine Meinung und erklärte den Kapitänen der beiden Teams in den Kabinen, das Tor zähle doch.

Die Mannschaft von AEK weigerte sich daraufhin, für die restlichen zu spielenden Minuten der Nachspielzeit auf das Feld zurückzukehren. Der Fall muss nun von der griechischen Sportjustiz geklärt werden. AEK Athen führte bis zu diesem Spiel die Tabelle mit 54 Punkten und zwei Zählern Vorsprung auf Paok an.

+++ 0.02 Uhr: Hollerbach beim HSV offenbar vor dem Aus +++

HSV-Trainer Bernd Hollerbach droht nach "Kicker"-Informationen die Beurlaubung bei dem akut abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten. Wie das Fachmagazin auf seiner Internetseite schrieb, "steht der Coach unmittelbar vor der Ablösung und soll durch U-21-Trainer Christian Titz ersetzt werden". Schon "im Laufe" des Montags könnte die Entscheidung gegen Hollerbach fallen. Ein Sprecher des Hamburger SV wollte die Meldung zunächst nicht kommentieren. Am Samstag hatte der HSV 0:6 beim FC Bayern München verloren.

+++ 0.00 Uhr: Zehntausende Katalanen gehen auf die Straße +++

Zehntausende Katalanen haben in Barcelona für die Unabhängigkeit der Region demonstriert. Nach Angaben der Polizei nahmen an dem Marsch, zu dem die Katalanischen Nationalversammlung (ANC) aufgerufen hatte, rund 45.000 Menschen teil. Die Demonstration stand unter dem Motto "Republik jetzt". Die Demonstranten forderten die Bildung einer Regierung, die die Unabhängigkeit Kataloniens vorantreiben soll.

"Wir sind mehr als zwei Millionen Bürger Kataloniens, die jetzt ganz klar in Richtung einer katalanischen Republik vorankommen wollen", sagte ANC-Vizepräsident Agusti Alcoberro. Bei der Parlamentswahl in Katalonien hatten die prospanischen Parteien im Dezember rund 52 Prozent der Stimmen erhalten, knapp 48 Prozent gingen an die Unabhängigkeitsbefürworter. Wegen einer Besonderheit des Wahlrechts werden jedoch die Stimmen aus ländlichen Regionen - wo die Unabhängigkeitsbefürworter ihre Hochburg haben - stärker berücksichtigt als in den großen Städten, wo die prospanischen Parteien siegten. Daher stellen die Unabhängigkeitsbefürworter die Mehrheit im neuen katalanischen Parlament.