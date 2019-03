Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Massenschlägerei auf Berliner Alexanderplatz (7.17 Uhr)

Indonesien storniert Bestellung von 49 Boeing 737 Max (7.20 Uhr)

Trump-Anhänger gesteht Versendung von Briefbomben (1.25 Uhr)

Mehrheit der Deutschen findet Schülerstreiks in Ordnung (0.00 Uhr)

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 07.17 Uhr: Massenschlägerei auf Berliner Alexanderplatz - Neun Festnahmen +++

Nach einem Aufruf in sozialen Medien ist es auf dem Berliner Alexanderplatz zu einer Massenschlägerei gekommen. "Am frühen Donnerstagabend versammelten sich auf dem Platz rund 400 Leute", sagte ein Sprecher der Polizei. Die meisten von ihnen waren nach den Angaben Jugendliche oder junge Erwachsene. Später gerieten etwa 50 von ihnen in Streit und gingen mit Faustschlägen, Fußtritten und Pfefferspray aufeinander los. Die Beamten nahmen neun Menschen vorläufig fest.

Die Polizei war mit rund 100 Beamten im Einsatz und versuchte, die Jugendlichen zu trennen. "Dabei setzten die Beamten auch Reizgas ein", sagte der Sprecher weiter. Eine Polizistin wurde verletzt. Außerdem versuchten die Jugendlichen nach den Angaben, einen Beamten in die Menge zu ziehen. Etwas später zerstreuten sich die Menschen. "Etwa 20 von ihnen rannten in den U-Bahnhof und sprangen ins Gleisbett, wo sie sich mit Schottersteinen bewarfen", sagte der Polizeisprecher. Hintergrund könnte nach Medienberichten ein Streit zwischen rivalisierenden YouTubern sein. Die Polizei ermittelt noch.

+++ 06.05 Uhr: Umfrage: Jugendliche fordern mehr politische Mitsprache +++

Jugendliche wollen bei gesellschaftlichen Zukunftsfragen mehr gehört werden und mehr mitbestimmen können. Das ist das Ergebnis einer bundesweiten Umfrage des Opaschowski Instituts für Zukunftsforschung, bei der 1000 Personen ab 14 Jahren befragt wurden. Danach habe es in den vergangenen fünf Jahren eine starke Zunahme bei den unter 20-jährigen Jugendlichen gegeben, die "viel mehr Volksabstimmungen für die Bürger" fordern (2014: 73 Prozent - 2019: 94 Prozent). "Die Jugendlichen vermissen in der Politik klare Vorstellungen darüber, wie unsere Gesellschaft in 20, 30 Jahren aussehen soll", sagte der Leiter des Instituts, Prof. Horst Opaschowski.

+++ 06.04 Uhr: Auto rast in China in Menschenmenge: sechs Tote +++

In China ist ein Autofahrer mit seinem Wagen in eine Menschenmenge gerast. Sechs Menschen seien bei dem Vorfall in der der Stadt Zaoyang in der Provinz Hubei getötet und sieben weitere Menschen verletzt worden, meldete der staatliche Sender CCTV. Der Autofahrer wurde demnach von der Polizei erschossen. Die Verletzten wurden CCTV zufolge in ein Krankenhaus gebracht.

+++ 05.20 Uhr: Indonesien storniert Bestellung von 49 Boeing 737 Max +++

Indonesiens staatliche Fluggesellschaft Garuda hat eine Milliarden-Bestellung über 49 Passagiermaschine des Typs Boeing 737 Max rückgängig gemacht. Die Fluglinie begründete dies mit verlorenem Vertrauen nach dem Absturz von zwei baugleichen Flugzeugen mit insgesamt mehr als 340 Toten innerhalb der vergangenen sechs Monate. Eine der abgestürzten Maschinen gehörte der indonesischen Billigfluglinie Lion Air, die andere der äthiopischen Fluggesellschaft Ethiopian Airlines.

Garuda ist die größte Fluggesellschaft des südostasiatischen Landes. Der Wert der jetzt stornierten Bestellung liegt nach Listenpreis bei mehr als vier Milliarden Euro.

+++ 05.05 Uhr: Mehr Wildunfälle in Deutschland +++

Die Zahl der Wildunfälle auf deutschen Straßen ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Der Deutsche Jagdverband (DJV) registrierte von April 2017 bis März 2018 mehr als 233.000 Vorkommnisse dieser Art. Das entspricht einem Zuwachs von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie der Verband mitteilte.

Ein Jagdjahr dauert vom 1. April bis zum 31. März. Die mit Abstand meisten Unfälle - mehr als 82 Prozent - ereigneten sich laut Verband mit Rehen. Der DJV macht darauf aufmerksam, dass mit der Umstellung auf die Sommerzeit am 31. März wieder die Gefahr von Wildunfällen steige.

+++ 04.34 Uhr: Spargelernte läuft "so früh wie selten" an +++

In den Spargelregionen der Republik hat die Erntesaison begonnen. Nachdem einige Bauern in den vergangenen Wochen schon die ersten Stangen von den Feldern geholt haben, nimmt die Ernte nun deutlich Fahrt auf. "Spätestens Anfang April dürfte es in allen wichtigen Regionen richtig losgehen", sagt der Marktanalyst Michael Koch von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI).

In Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinhessen sowie der Pfalz gibt es vereinzelte Betriebe, die ihre Spargelfelder künstlich beheizen und so teilweise schon Mitte Februar mit der Ernte beginnen konnten. Während diese Variante noch nicht sonderlich verbreitet ist, setzen viele Landwirte auf den Anbau mit Folie. Unter Tunneln mit zwei- bis dreifacher Abdeckung gedeihen die Pflanzen schneller, sodass der Spargelhunger oft schon im März gestillt werden kann.

+++ 02.43 Uhr: 447Tote nach Explosion in chinesischem Chemiewerk +++

Nach einer schweren Explosion in einem Chemiepark in Ostchina ist die Zahl der Opfer deutlich gestiegen: 47 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben, 90 Menschen wurden schwer verletzt, von denen sich 32 in einem kritischen Zustand befinden. Das teilten die Behörden der ostchinesischen Stadt Yancheng mit. Auslöser für die Explosion am Vortrag was ein Feuer in einer Fabrik für Pestizide.

+++ 01.47 Uhr: Neuseeland gedenkt Opfer des Anschlags von Christchurch +++

Mit zwei Schweigeminuten hat Neuseeland der 50 Todesopfer des rassistisch motivierten Anschlags auf zwei Moscheen in der Stadt Christchurch gedacht. In weiten Teilen des Landes stand von 13.32 Uhr bis 13.34 Uhr Ortszeit (1.32 bis 1.34 Uhr) das Leben still.

Fast genau zu dieser Zeit hatte vor einer Woche ein Attentäter während der Freitagsgebete die erste der beiden Moscheen überfallen. Als mutmaßlicher Täter sitzt ein 28 Jahre alter Rechtsextremist aus Australien in Untersuchungshaft. Ihm droht lebenslange Haft.

Viele Neuseeländerinnen trugen am Freitag als Zeichen der Solidarität mit den muslimischen Gemeinden ein Kopftuch. Rund um verschiedene Moscheen gab es Menschenketten.

+++ 01.25 Uhr: Trump-Anhänger gesteht Versendung von Briefbomben in den USA +++

Im Prozess um die Versendung von Briefbomben an Kritiker von US-Präsident Donald Trump hat der Angeklagte seine Taten gestanden. Der im vergangenen Oktober festgenommene 57-jährige Trump-Anhänger Cesar Sayoc bekannte sich vor einem Gericht in New York in 65 Anklagepunkten schuldig. Zugleich entschuldigte er sich dafür, insgesamt 16 Briefe mit Sprengsätzen an prominente Kritiker des Präsidenten verschickt zu haben. Bei der Urteilsverkündung im September droht ihm lebenslängliche Haft.

00.00 Uhr: Mehrheit der Deutschen findet Schülerstreiks für Klimaschutz in Ordnung +++

Die meisten Deutschen halten die Schülerstreiks für mehr Klimaschutz auch während der Schulzeit für gerechtfertigt. Diese Ansicht äußerten im aktuellen ARD-"Deutschlandtrend" 55 Prozent der Befragten. 42 Prozent waren gegenteiliger Ansicht.

Für heute hat die Bewegung Fridays for Future in Deutschland erneut zu Streiks zahlreichen Städten aufgerufen. Vergangene Woche hatten sich nach Angaben der Veranstalter bundesweit mehr als 300.000 Menschen an den Demonstrationen im Rahmen der weltweiten Klimabewegung beteiligt.