Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Boris Pistorius will höhere Geldbußen für Raser (9.41 Uhr)

Bruder von Abou-Chaker in Dänemark verhaftet (8.43 Uhr)

Internationale Fahndung nach Entführung von 88-Jähriger (4.52 Uhr)

US-Senat will über zwei Vorschläge für Shutdown abstimmen (0.12 Uhr)

FBI kann Informanten nicht mehr bezahlen (0.01 Uhr)



Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 11.16 Uhr: AfD-Abgeordnete verlassen Gedenkfeier für NS-Ofper +++

Eklat im bayerischen Landtag: Einige Abgeordnete der AfD-Fraktion haben bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus das Plenum demonstrativ für zehn Minuten verlassen. Sie reagierten damit auf eine Rede der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch. Diese hatte in ihrer Rede die AfD direkt attackiert und die Gesellschaft und alle demokratischen Parteien zum Schutz der Demokratie aufgerufen: "Heute und hier ist eine Partei vertreten, die diese Werte verächtlich macht und Verbrechen der Nationalsozialisten verharmlost und enge Verbindungen ins rechtsextreme Milieu unterhält", sagte Knobloch. Nach ihrer Rede kamen die AfD-Abgeordneten wieder ins Plenum zurück.

+++ 11.11 Uhr: Rund 185.000 Asylanträge im Jahr 2018 +++

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland rund 185.000 Asylanträge gestellt worden. Das ist ein Rückgang um gut 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Bundesinnenministerium in Berlin mitteilte. Damit sei nach dem Höhepunkt der Flüchtlingslage im Herbst 2015 ein "kontinuierlicher Rückgang" der Asylzahlen zu beobachten, erklärte Innenminister Horst Seehofer (CSU).

+++ 10.55 Uhr: 88-Jährige nach vermeintlicher Entführung in Österreich wieder aufgetaucht +++

Die in Österreich vermeintlich entführte 88-Jährige ist wenige Stunden nach ihrem Verschwinden wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, hat sie sich in der Nacht bei den Behörden in Tirol gemeldet. Die Polizei geht nach den ersten Befragungen der Beteiligten nun davon aus, dass sie freiwillig mitgefahren ist. Bei der 88-Jährigen handelt es sich laut Polizei um die Mutter des Schweizer Managers und Generaldirektors der Esterházy-Betriebe, Stefan Ottrubay.

Aufgrund der seltsamen Begleitumstände des Falls war schon am Dienstagabend nicht ganz klar, "ob es sich um eine Entführung im klassischen Sinn handelt", sagte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) im ORF. Nach ersten Angaben der Polizei war die betagte Frau in Eisenstadt unweit der österreichisch-ungarischen Grenze mit ihrer Pflegerin unterwegs, als neben ihr zwei schwarze Limousinen hielten. Die Pflegerin wurde zur Seite gestoßen, die 88-Jährige anschließend in eines der Fahrzeuge gesetzt, die danach beide mit hoher Geschwindigkeit davonrasten.

+++ 10.46 Uhr: US-Vize-Präsident Pence sendet Botschaft an Venezuela - "Maduro muss weg" +++

Mitten in der eskalierenden politischen und wirtschaftlichen Krise Venezuelas hat US-Vizepräsident Mike Pence der Opposition des Landes in einer Videobotschaft die Unterstützung der USA zugesagt. "Nicolás Maduro ist ein Diktator, dessen Machtanspruch jede rechtliche Grundlage fehlt", sagt Pence in einem Clip mit spanischen Untertiteln, der bei Twitter veröffentlicht wurde. In einem Kommentar im "Wall Street Journal" sprach sich der Vize von US-Präsident Donald Trump zudem für den Abgang Maduros aus. "Die Krise Venezuelas wird sich verschlimmern, bis die Demokratie wiederhergestellt ist", schrieb Pence. "Nicolás Maduro muss weg", so der US-Politiker.

As the good people of Venezuela make your voices heard tomorrow, on behalf of the American people, we say: estamos con ustedes. We are with you. We stand with you, and we will stay with you until Democracy is restored and you reclaim your birthright of Libertad. pic.twitter.com/ThzIAqBoRn — Vice President Mike Pence (@VP) January 22, 2019

+++ 9.50 Uhr: Chinesisch-australischer Autor offenbar bei Reise in China verschwunden +++

Ein chinesisch-australischer Schriftsteller ist offenbar bei einer Reise in sein Heimatland verschwunden. Die australische Regierung gehe Berichten über eine mögliche Festnahme von Yang Hengjun nach, teilte das Außenministerium in Canberra am Mittwoch mitteilte. Der Ex-Diplomat Yang, der als Romanautor und Demokratieaktivist bekannt ist, war nach Angaben von Freunden am Freitag vergangener Woche nach seiner Ankunft in der Stadt Kanton im Süden Chinas verschwunden. Ein Sprecher des Ministeriums sagte auf Anfrage, die Regierung bemühe sich um Informationen über "einen australischen Staatsbürger, der in China als vermisst gemeldet worden ist". Unter Verweis auf die Privatsphäre des Vermissten wollte der Sprecher aber keine weiteren Angaben machen. Canberra soll sowohl mit Freunden und Familienangehörigen von Yang als auch mit den chinesischen Behörden in Kontakt stehen.

+++ 9.41 Uhr: Innenminister Pistorius will höhere Geldbußen für reichere Raser +++

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat sich dafür ausgesprochen, dass Raser mit hohem Einkommen höhere Geldbußen zahlen müssen. Der SPD-Politiker sagte der "Süddeutschen Zeitung" , er halte dies "für überlegenswert, weil es den wohlhabenden Großverdiener oder den Millionär nicht trifft, wenn er bei gravierenden Tempoüberschreitungen von beispielsweise mehr als 50 Stundenkilometern 240 bis 680 Euro bezahlen muss". Für Auszubildende, Friseure, Arzthelferinnen oder Pfleger hingegen seien solche Geldstrafen, "abgesehen vom Fahrverbot, schon schwer zu verdauen".

+++ 9.16 Uhr: Anne Hathaway will 18 Jahre auf Alkohol verzichten +++

Ob sie das durchhält? US-Schauspielerin Anne Hathaway (36) will nach eigenen Angaben in den nächsten 18 Jahren keinen Alkohol trinken - für ihren Sohn. "Er kommt jetzt in ein Alter, wo er mich morgens wirklich ständig braucht", sagte Hathaway am Dienstag in der "Ellen"-Show. Zuvor hatte die Oscar-Gewinnerin ("Les Miserables") über ihre Erfahrungen mit feucht-fröhlichen Abenden und dem Kater am nächsten Tag gesprochen. Die 36-Jährige ist seit 2012 mit dem Schauspieler Adam Shulman verheiratet. Söhnchen Jonathan wird im März drei Jahre alt.

+++ 9.02 Uhr: Chelsea Clinton erwartet drittes Kind +++

Der frühere US-Präsident Bill Clinton und seine Frau Hillary werden erneut Großeltern - Tochter Chelsea ist zum dritten Mal schwanger. "Wir können es kaum erwarten, unseren neuesten Familienzuwachs im Spätsommer kennenzulernen", twitterte die 38-Jährige.

Chelsea Clinton und ihr Mann Marc Mezvinsky haben bereits zwei Kinder: Tochter Charlotte (4) und Sohn Aiden (2). Chelsea ist das einzige Kind des ehemaligen Präsidenten (1993-2001) und der früheren US-Außenministerin. Sie ist seit 2010 mit dem Investmentbanker Mezvinsky verheiratet, den sie schon aus Jugendzeiten kennt.

Marc and I have loved watching Charlotte be such a wonderful big sister and we’re excited to watch Aidan become a big brother! We cannot wait to meet our newest addition later this summer. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 22. Januar 2019

+++ 8.54 Uhr: Sony verlegt aus Sorge vor Brexit Europasitz nach Amsterdam +++

Aus Sorge vor den Konsequenzen eines harten Brexits verlegt der japanische Elektronikkonzern Sony seinen Europasitz von Großbritannien in die Niederlande. Der Verwaltungssitz von Sony Europe werde bis Ende März von London nach Amsterdam verlagert, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Mittwoch. Ziel sei es, "umständliche Zollprozeduren zu vermeiden", sollte Großbritannien ohne ein Abkommen zu den künftigen Beziehungen aus der EU austreten. Sony hatte im vergangenen Jahr eine neue Firma in den Niederlanden registrieren lassen und will seinen europäischen Sitz nun dort integrieren. Dabei handelt es sich um einen rechtlichen Schritt, um die europäische Vertretung von Sony "in der EU" zu belassen. Das in Großbritannien für Sony arbeitende Personal und das tägliche Geschäft sollen nicht verlagert werden.

+++ 8:43 Uhr: Bericht: Bruder von Berliner Clanchef Abou-Chaker in Dänemark festgenommen +++

Der Bruder des in Deutschland in Untersuchungshaft sitzenden Berliner Clanchefs Arafat Abou-Chaker ist einem Medienbericht zufolge in Dänemark festgenommen worden. Ermittler der Berliner Polizei hätten ihn dort am Montag aufgespürt, berichtete die Zeitung "B.Z." am Mittwoch. Sie hätten seit Tagen per Haftbefehl nach ihm gefahndet. Demnach soll der Bruder an der Verabredung zu einem Verbrechen beteiligt gewesen sein, dessentwegen Abou-Chaker in der vergangenen Woche bei einem Gerichtstermin verhaftet wurde.

Dem ehemaligen Geschäftspartner des Rappers Bushido wird von der Staatsanwaltschaft eine "verabredete Entziehung Minderjähriger, schwere Körperverletzung und Anstiftung zur Entziehung Minderjähriger" zur Last gelegt. Medienberichten zufolge ging es dabei unter anderem um die Kinder Bushidos.

+++ 6.53 Uhr: US-Soldat in Afghanistan getötet +++

In Afghanistan ist ein US-Soldat getötet worden. Die Todesursache sei "kleinkalibriges feindliches Feuer" gewesen, teilte die Nato-Mission "Resolute Support" in Kabul mit. Weitere Details wurden aus Rücksicht auf die Familienangehörigen zunächst nicht mitgeteilt. Der Vorfall werde weiter untersucht, heißt es.

Seit Beginn des Jahres sind somit zwei US-Soldaten in Afghanistan ums Leben gekommen. US-Präsident Donald Trump hatte nach Jahren des Truppenabzugs das US-Kontingent in Afghanistan zunächst von etwa 8400 auf rund 14.000 Soldaten aufgestockt. Allerdings überlegt er laut US-Vizepräsident Mike Pence aktuell wieder eine Reduzierung.

+++ 6.13 Uhr: Aufgeheizte Stimmung vor Anti-Maduro-Protesten in Venezuela +++

Vor den geplanten Massenprotesten von Regierungsgegnern in Venezuela hat sich auch der Konflikt zwischen der Führung in Caracas und den USA zugespitzt. Der linksnationalistische Staatschef Nicolás Maduro warf der US-Regierung vor, einen "faschistischen Staatsstreich" in Venezuela angeordnet zu haben. Derweil wuchs die Sorge vor großer Gewalt bei den Protesten, zu denen die Opposition für Mittwoch aufgerufen hat. US-Vizepräsident Mike Pence sicherte den Demonstranten vor den Kundgebungen die Unterstützung der USA zu. "Wir stehen an Ihrer Seite", sagte Pence auf Spanisch und Englisch in einer Twitter-Videobotschaft. Maduro sei ein "Diktator ohne legitimen Anspruch auf die Macht." Pence begrüßte, dass die "guten Menschen" in Venezuela sich Gehör verschaffen wollten.

+++ 5.10 Uhr: Vulkan Popocatepetl spuckt kilometerlange Asche- und Rauchwolke +++

Der Vulkan Popocatépetl südöstlich von Mexiko-Stadt hat eine hohe Rauch- und Aschewolke ausgespuckt. Die Rauchsäule sei rund vier Kilometer emporgestiegen, teilte der Zivilschutz des Bundesstaats Puebla auf Twitter mit. Die mit Asche durchsetzte Wolke sei Richtung Nord-Osten in den Bundesstaat Puebla geweht worden. In sozialen Medien war zu lesen, dass die Eruption in den umliegenden Gemeinden zu hören war.

+++ 4.52 Uhr: Internationale Fahndung nach Entführungsalarm in Österreich +++

Wegen des Verdachts auf Entführung einer 88-Jährigen auf offener Straße in Österreich ist eine internationale Fahndung nach den Tätern angelaufen. Aufgrund der seltsamen Begleitumstände des Falls, dessen Hintergründe bis jetzt im Dunkeln liegen, sah sich sogar die Regierung zu einer Stellungnahme veranlasst. "Zur Stunde ist es nicht wirklich gesichert, ob es sich um eine Entführung im klassischen Sinn handelt", sagte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Dienstagabend in der ORF-Sendung "Report". "Im Moment ist es noch zu früh, um auf Details einzugehen."

Nach Angaben der Polizei war die betagte Frau in Eisenstadt mit ihrer Pflegerin unterwegs, als neben ihr zwei schwarze Limousinen hielten. Die Pflegerin wurde zur Seite gestoßen, die 88-Jährige anschließend in eines der Fahrzeuge gesetzt, die danach beide mit hoher Geschwindigkeit davonrasten. "Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren", sagte ein Polizeisprecher der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Die Ermittlungen liefen "in alle Richtungen". Zur Identität des Entführungsopfers machten die Behörden "aus kriminaltaktischen Gründen und aufgrund des Opferschutzes" zunächst keine Angaben.

+++ 4.12 Uhr: Grüne und Linke fordern Ausmusterung der Gorch Fock +++

Nach der Kostenexplosion bei der Instandsetzung der "Gorch Fock" fordern Grüne und Linke eine Ausmusterung des Segelschulschiffs der Marine. Der Grünen-Wehrexperte Tobias Lindner sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, er halte es aus wirtschaftlichen Gründen für "zwingend, die Instandsetzung abzubrechen und zügig einen Neubau zu planen". Linken-Verteidigungspolitiker Matthias Höhn sagte, es deute alles darauf hin, "dass die Zeit der Gorch Fock abgelaufen ist".

+++ 2.43 Uhr: 5000 Menschen verlassen letzte IS-Hochburg im syrischen Deir Essor +++

Fast 5000 Menschen haben Aktivisten zufolge die letzte Hochburg der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in der ostsyrischen Provinz Deir Essor verlassen. Darunter seien 470 IS-Kämpfer, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Bei den meisten Zivilisten handle es sich um Verwandte von Dschihadisten. Sie hätten das Gebiet in von den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) geschickten Lastwagen verlassen.

+++ 1.18 Uhr: Usain Bolt gibt Traum von Karriere als Profifußballer auf +++

Der frühere Weltklasse-Sprinter Usain Bolt hat seinen Traum von einer Zweitkarriere als Profifußballer offenbar aufgegeben. "Das Sport-Leben ist vorbei, ich wende mich jetzt anderen Dingen zu", sagte der achtfache Olympiasieger laut jamaikanischen Medienberichten. "Ich versuche jetzt, ein Geschäftsmann zu sein", fügte der 32-Jährige am Rande einer Veranstaltung in Kingston, der Hauptstadt seines Heimatlandes Jamaika, hinzu. Er habe schon "viele Dinge in der Pipeline".

+++ 0.12 Uhr: US-Senat will über zwei Vorschläge für Shutdown abstimmen +++

Im Haushaltsstreit soll der US-Senat über zwei Vorschläge abstimmen, um den seit einem Monat andauernden Shutdown zu beenden. Darauf einigten sich am Dienstag die Mehrheitsführer von Republikanern und oppositionellen Demokraten im Senat, Mitch McConnell und Chuck Schumer. Den Vorlagen werden aber nur geringe Chancen eingeräumt. Ein Vorschlag sieht eine Verfahrensabstimmung vor, die eine Finanzierung der Bundesbehörden bis September sicherstellen soll. Er umfasst auch die von US-Präsident Donald Trump geforderten Mittel für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko und seine Vorschläge zur Einwanderungspolitik. Der zweite Vorschlag sieht eine Zwischenfinanzierung der Behörden bis zum 8. Februar vor. Damit soll Zeit gewonnen werden, um über Grenzsicherung und Einwanderung zu debattieren. Es würde auch die für Ende Januar geplante Rede Trumps zur Lage der Nation vor dem US-Kongress ermöglichen.

+++ 0.01 Uhr: FBI kann Informanten nicht mehr bezahlen +++

Durch die seit viereinhalb Wochen andauernde Haushaltssperre in den USA ist die Arbeit des FBI erheblich eingeschränkt. Die Bundespolizei könne etwa Informanten und Übersetzer nicht mehr bezahlen und auch keine Drogen für verdeckte Einsätze kaufen, beklagten anonyme FBI-Mitarbeiter laut einer Mitteilung ihres Berufsverbandes FBIAA. Wenn aber Quellen des FBI nicht mehr bezahlt werden könnten, bestehe das Risiko, "sie und die von ihnen gelieferten Informationen für immer zu verlieren", wurde ein Mitarbeiter zitiert. Ein FBI-Büro beschwerte sich dem Verband zufolge etwa auch darüber, dass es an Geld für DNA-Testsätze, Ersatz-Autoreifen und Kopierpapier fehle.