+++ 6.05 Uhr: Europas Autobauer stellen Einhaltung ihres Klimaziels in Frage +++

Die Europäische Autoindustrie stellt die Einhaltung der vorgeschriebenen Klimaziele für 2021 in Frage und kämpft für eine Senkung der geplanten Vorgaben für die Jahre bis 2030. "In unserer Branche herrscht große Sorge, ob wir das Ziel für 2021 erreichen, denn das wird natürlich schon kniffelig", sagte der Generalsekretär des Dachverbands Acea, Erik Jonnaert. Auch deshalb müssten die längerfristigen Ziele "realistisch" bleiben. Seit 2009 gilt in der EU die Vorschrift, dass Neuwagen eines Herstellers spätestens 2021 im Schnitt nur noch 95 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer ausstoßen dürfen. Tatsächlich lag der Wert 2017 im Schnitt bei 118,5 Gramm - mit leicht steigender Tendenz. "Trotz der Anstrengungen, die wir als Hersteller unternommen haben, steigen die CO2-Emissionen nun zum ersten Mal", so Jonnaert. Grund sei der Abstieg des Diesels, der weniger verbraucht als Benziner. Trotzdem versuchten die Hersteller alles, die Vorgaben noch zu erreichen, zumal sonst hohe Strafen fällig würden.

+++ 6.04 Uhr: Stärkster Taifun seit 25 Jahren in Japan auf Land getroffen +++

Der Taifun "Jebi" ist im Westen von Japan auf Land getroffen. Der Sturm gilt als stärkster Taifun in Japan seit 25 Jahren, wie die japanische Wetterbehörde der Nachrichtenagentur AFP bestätigte. "Jebi" bringt Windgeschwindigkeiten von bis zu 216 Stundenkilometern und heftigen Regen mit sich. Die Wetterbehörde hatte Bewohner im Westen und Osten des Inselstaates bereits im Vorfeld aufgerufen, sich auf Überschwemmungen und Erdrutsche vorzubereiten.

+++ 5.50 Uhr: Taliban melden Tod von Gründer von Haqqani-Netzwerk +++

Die afghanischen Taliban haben laut dem US-Unternehmen Site den Tod des Gründers des radikalislamischen Haqqani-Netzwerks bekannt gegeben. Dschalaluddin Haqqani sei "nach langem Kampf" gegen eine Krankheit gestorben, zitierte das auf die Überwachung islamistischer Internetseiten spezialisierte Unternehmen eine Erklärung der afghanischen Taliban. Das Haqqani-Netzwerk zählt zu den gewalttätigsten Gruppen, die in Afghanistan aktiv sind und wird für einige der blutigsten Anschläge verantwortlich gemacht. Die Taliban sind mit dem Netzwerk verbündet. Mittlerweile führt Haqqanis Sohn, Siradschuddin Haqqani, die radikale Gruppe an. Er ist zugleich Vize-Anführer der Taliban.

+++ 4.34 Uhr: Immer weniger Schäferhund-Welpen in Deutschland +++

Die Zahl der Schäferhund-Welpen in Deutschland geht zurück. Laut Daten des Verbandes für das deutsche Hundewesen wurden 2016 hierzulande 10.200 Deutsche Schäferhunde geboren und registriert. Zehn Jahre zuvor waren es noch 16.900 Welpen. Im Vergleich zum Jahr 2002 hat sich die Zahl der Welpen sogar nahezu halbiert. Dennoch ist der Schäferhund weiter mit Abstand der Deutschen liebste Hunderasse. Dackel folgen mit knapp 6000 Welpen auf Platz zwei vor Deutsch-Drahthaar-Welpen mit knapp 3000 Jungtieren. Labrador Retriever und Golden Retriever werden beliebter und belegen die Plätze vier und fünf.

+++ 4.24 Uhr: Seltene Schildkröte im Zoo Hannover geschlüpft +++

Seltener Nachwuchs im Zoo Hannover: Eine Madagassische Spinnenschildkröte ist im August aus dem Ei geschlüpft. In freier Natur sind die Tiere vom Aussterben bedroht. Wegen ihrer olivfarbenen Haut und ihres fast schwarzen Panzers sind sie bei Terrarienbesitzern beliebt und werden oft illegal von Tierhändlern nach Europa geschmuggelt. "Zwei Drittel unserer Spinnenschildkröten-Population stammt aus Wien, dort wurden die Tiere 2003 am Flughafen beschlagnahmt", sagte Tierpfleger Carsten Heinß. In Deutschland züchtet neben Hannover nur noch der Zoo Berlin diese Art. Ein einziges Ei legen die Weibchen pro Jahr. Dieses wird imInkubator ausgebrütet. Die Baby-Schildkröte wiegt 13 Gramm und ist so groß wie eine Zwei-Euro-Münze.

+++ 4.11 Uhr: Großbrand in Hessen - drei Reihenhäuser in Flammen +++

Bei einem Großfeuer im hessischen Hattersheim sind drei Reihenhäuser in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilt, geriet zunächst ein Wohnwagen in Brand. Von dort sprang das Feuer auf die drei Reihenhäuser über. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an und kämpfte mehrere Stunden gegen die Flammen. Die Rettungskräfte brachten mehr als 30 Menschen in Sicherheit. Viele von ihnen verbrachten die Nacht bei Freunden und Bekannten. Der Rauch war so dicht, dass die Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten sollten. Verletzte gab es nicht. Der Schaden ist erheblich. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst noch unklar.

+++ 4.04 Uhr: Delfine lernen durch Beobachten - sogar Kunststücke +++

Auch wildlebende Delfine können Kunststücke lernen: Ein Delfin-Weibchen, das vorübergehend in einem Delfinarium untergebracht war, begann nach ihrer Freilassung auf dem Schwanz zu laufen - genau wie ihre gefangene Show-Artgenossen. Nach und nach habe sich das Verhalten sogar in ihrer freilebenden Gruppe ausgebreitet, berichten Forscher um Luke Rendell von der schottischen University of St Andrews im Fachmagazin "Biology Letters" der britischen Royal Society. Die Wissenschaftler hatten eine Gruppe von 20 bis 30 Indopazifischen Großen Tümmlern (Tursiops aduncus), die im Mündungsgebiet des Port River bei Adelaide leben, über etwa 30 Jahre studiert.

+++ 4.00 Uhr: Proteste nach Museumsbrand in Rio de Janeiro +++

Nach dem verheerenden Brand im Nationalmuseum in Rio de Janeiro sind tausende Menschen zu Protesten gegen staatliche Sparmaßnahmen auf die Straße gegangen. "Es ist nicht genug, einfach zu weinen, die Bevölkerung muss empört sein", sagte Museumsdirektor Alexandre Keller vor dem ausgebrannten Gebäude, wo sich rund 500 Demonstranten für eine Menschenkette versammelt hatten. Zu den vor dem Museum versammelten Demonstranten zählten überwiegend Studenten und Wissenschaftler, viele waren schwarz gekleidet. Zuvor war es vor dem Museum zu Zwischenfällen gekommen, als Demonstranten Steine auf Polizisten warfen, wie ein AFP-Fotograf berichtete. Im Zentrum von Rio de Janeiro versammelten sich später tausende Menschen zu einer Protestkundgebung. Sie beklagten, die Katastrophe habe sich angekündigt.

+++ 3.10 Uhr: SPD-Generalsekretär kritisiert Wagenknechts linke Sammlungsbewegung

Die SPD-Spitze lehnt eine Zusammenarbeit mit der neuen linken Sammlungsbewegung von Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine strikt ab. "Was Wagenknecht und Lafontaine da machen, ist keine Bewegung, sondern ein Machtkampf innerhalb der Linkspartei", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir brauchen ernsthafte Gespräche über ein progressives rot-rot-grünes Bündnis, statt Internetseiten ohne politische Konsequenz", sagte Klingbeil.

+++ 2.05 Uhr: Intimer Chat: Poggenburg spricht von AfD als "Rattenloch" +++

Die AfD in Sachsen-Anhalt wird erneut durch Intrigen und Querelen erschüttert. Nun wurden - mutmaßlich von innerparteilichen Gegnern - interne Nachrichten des Ex-Parteichefs André Poggenburg öffentlich, wie die Mitteldeutsche Zeitung berichtet. In den Whatsapp- und SMS-Nachrichten gehe es auch um erotische Vorlieben und Fotos. Die Nachrichten seien äußerst kompromittierend, räumt Poggenburg ein. Gegenüber seiner Lebenspartnerin müsse er dafür die Verantwortung übernehmen. Die vertraulichen Nachrichten wurden auf der linken Internetseite "Indymedia" veröffentlicht. Poggenburg beklagt, das Manöver habe "mit dem gemeinsamen Kampf zur Rettung Deutschlands" nichts zu tun; seine Gegner hätten mit dem "linken Mob und Feind paktiert" und diesem die Chatnachrichten zugespielt. "Ich frage mich ernsthaft, was für ein Rattenloch eine Partei oder Fraktion überhaupt sein kann", empörte er sich in einer Stellungnahme für die AfD.

+++ 2.04 Uhr: Mehr als 600 Flüchtlinge vor Spanien aus dem Mittelmeer gerettet +++

Mehr als 600 Flüchtlinge sind am Montag beim Versuch der Überfahrt nach Spanien aus dem Mittelmeer gerettet worden. Insgesamt seien in der Straße von Gibraltar sowie im Alborán-Meer zwischen Marokko und Spanien 626 Menschen von 16 Booten gerettet worden, sagte ein Sprecher der spanischen Küstenwache der Nachrichtenagentur AFP. Die Geretteten stammten demnach aus Länder südlich der Sahara und aus Nordafrika. Spanien hat Italien inzwischen als Hauptankunftsland für Migranten in der EU abgelöst.

+++ 0.07 Uhr: SPD rutscht in Insa-Umfrage auf Platz drei hinter AfD +++

Die SPD ist in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa in der Wählergunst hinter die AfD auf den dritten Platz zurückgefallen. Sie rutschte um einen halben Prozentpunkt auf 16 Prozent, wie die "Bild"-Zeitung als Auftraggeberin der Umfrage mitteilte. Die AfD verbesserte sich demnach gegenüber der Vorwoche um einen halben Punkt auf 17 Prozent. Stärkste Partei blieb die Union mit 28,5 Prozent und ebenfalls einem halben Punkt Zuwachs. Die Grünen verharrten bei 13,5 Prozent. Die FDP rangierte bei 9,5 Prozent (minus 0,5), die Linke bei 10 Prozent (minus 0,5).

+++ 0.06 Uhr: Fünf Tote bei Busunglück in Spanien +++

Bei einem Busunglück in Spanien sind fünf Menschen ums Leben gekommen und 15 weitere verletzt worden. Der Bus raste in einen Brückenpfeiler, wie die Behörden mitteilten. Alle fünf Todesopfer seien Buspassagiere gewesen, sagte ein Sprecher der nordspanischen Provinz Asturien der Nachrichtenagentur AFP. Der Fahrer überlebte schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich zur Mittagszeit in Avilés, etwa 20 Kilometer von Gijón entfernt.