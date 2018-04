Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Julia Skripal wurde offenbar aus Krankenhaus entlassen (9.46 Uhr)​

Massen-Streiks: Lufthansa streicht landesweit hunderte Flüge (6.56 Uhr)





Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker.

+++ 9.46 Uhr: Tochter von Ex-Doppelagent Skripal hat offenbar Krankenhaus verlassen +++

Fünf Wochen nach dem Giftanschlag in Großbritannien hat die Tochter des russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal Medienberichten zufolge das Krankenhaus verlassen. Die 33-jährige Julia Skripal sei bereits am Montag aus der Klinik entlassen und an einen sicheren Ort gebracht worden, berichtete die britische BBC am Dienstag. Ihr Vater werde nach wie vor im Krankenhaus von Salisbury behandelt.

+++ 9.44 Uhr: Kassenpatienten warten im Schnitt 20 Wochen auf Behandlung bei Psychotherapeuten +++

Kassenpatienten müssen im Schnitt rund 20 Wochen auf eine Behandlung beim Psychotherapeuten warten. Die Wartezeit ging nach einer Umfrage der Bundespsychotherapeutenkammer seit 2011 nur leicht von damals 23,4 Wochen auf jetzt 19,9 Wochen zurück, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtete. Am längsten warten demnach Patienten in Thüringen und im Saarland auf den Beginn der Behandlung - und zwar fast 24 Wochen. Am schnellsten geht es in Berlin (13 Wochen), Hessen (17 Wochen) und Hamburg (18 Wochen).

"20 Wochen Wartezeit sind unzumutbar", sagte Dietrich Munz, Präsident der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK), dem NDR. Das bedeute eine zusätzliche Belastung für die Patienten. Als Ursache sieht er eine veraltete Bedarfsplanung, die zuletzt 1999 aktualisiert wurde. Um eine ausreichende Versorgung der Patienten zu gewährleisten, fehlen nach Meinung der Kammer bundesweit 7000 Kassensitze für Psychotherapeuten.

+++ 9.13 Uhr: Bill Cosby zahlte mutmaßlichem Missbrauchsopfer 3,38 Millionen Dollar +++

Der frühere US-Fernsehstar Bill Cosby hat einem mutmaßlichen Missbrauchsopfer vor zwölf Jahren im Zuge einer außergerichtlichen Einigung 3,38 Millionen Dollar gezahlt. Diese Summe nannte die Anklage beim Auftakt eines neuen Prozesses gegen den 80-Jährigen in Norristown im US-Bundesstaat Pennsylvania. Dem einstigen Comedy-Star wird vorgeworfen, 2004 in seinem Haus in Philadelphia eine Frau mit Tabletten betäubt und sich an ihr vergangen zu haben.

+++ 8.01 Uhr: Erneut Erdbeben in Mittelitalien +++

Erneut hat es in Mittelitalien ein Erdbeben gegeben. Der Erdstoß der Stärke 4,7 habe sich in der Provinz Macerata ereignet, zunächst seien keine Schäden oder Verletzten gemeldet worden, teilte der Zivilschutz mit. Die Erdbebenwarte erklärte, das Bebenzentrum habe bei dem Ort Muccia gelegen. Der Bürgermeister sagte laut Nachrichtenagentur Ansa, dass ein kleiner Glockenturm in dem Ort eingestürzt sei.

In der Region hatte im Sommer vor zwei Jahren eine Erdbebenserie begonnen, die immer noch nicht beendet zu sein scheint. Im August 2016 kamen in der Stadt Amatrice und Umgebung fast 300 Menschen ums Leben. Darauf folgten über Monate in den Regionen Marken, Abruzzen und Latium weitere Beben. Viele Orte sind immer noch zerstört und nicht bewohnbar.

+++ 6.56 Uhr: Warnstreik trifft Flugreisende - Flüge in Tegel gestrichen +++

Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst hat auch den Berliner Flughafen Tegel erreicht. Rund 70 Inlandsflüge fallen hier am Dienstag aus. Betroffen sind Fluggäste der Lufthansa und ihrer Tochter Eurowings, wie die beiden Unternehmen und die Berliner Flughafengesellschaft mitteilten.



+++ 6.47 Uhr: Auch 18 Flüge am Flughafen Leipzig/Halle gestrichen +++

Auch am Flughafen Leipzig/Halle 18 Flüge sind gestrichen worden. Grund dafür waren die Arbeitsniederlegungen an den Flughäfen in Frankfurt am Main, München, Köln und Bremen, wie die Mitteldeutsche Airport Holding am Dienstagmorgen mitteilte. Betroffen waren die Linien Lufthansa und Eurowings. Reisende, die einen solchen Flug gebucht hatten, sollen sich mit der zuständigen Airline in Verbindung setzen.



+++ 6.43 Uhr: Warnstreik in NRW beginnt mit ersten Ausfällen bei Bahnen und Flügen +++

Mit Ausfällen bei Flügen und Bahnen hat auch in Nordrhein-Westfalen ein massiver Warnstreik im öffentlichen Dienst begonnen. Vorsorglich seien mehr als 70 Flüge gestrichen worden, teilte ein Sprecher des Flughafens Köln/Bonn mit. Über diese Annullierungen hinaus rechnete der Airport mit weiteren Einschränkungen. Köln/Bonn ist einer von vier Flughäfen in Deutschland, die bestreikt werden: Ausstände gab es noch in München, Frankfurt und Bremen.



+++ 6.34 Uhr: Warnstreiks auch am Münchner Flughafen +++

Am Flughafen München hat ein ganztägiger Warnstreik begonnen - mit erheblichen Beeinträchtigungen im Luftverkehr. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi starten voraussichtlich die Hälfte aller Flüge verspätet oder gar nicht. Wie eine Lufthansa-Sprecherin bestätigte, strich das Unternehmen an Deutschlands zweitgrößtem Airport vorab insgesamt 240 Inlands- und Auslandsflüge.

+++ 4.44 Uhr: Xi kündigt neue Schritte zur Öffnung von Chinas Wirtschaft an +++

Inmitten des Handelsstreits mit den USA hat Chinas Präsident Xi Jinping weitere Schritte zur Öffnung der Wirtschaft seines Landes angekündigt. Bei einem Wirtschaftsform auf der südlichen Insel Hainan sprach Xi von einer "neuen Phase der Öffnung". Er versicherte zugleich, Peking strebe keinen Handelsüberschuss an.



+++ 4.24 Uhr: Piraterie wird wieder zum Problem - Schwerpunkt Westafrika +++

Attacken von Piraten auf Handelsschiffe werden wieder zu einem größeren Problem. Nachdem die Piraterie vor Somalia erfolgreich bekämpft werden konnte, verlagert sich das Problem nunmehr an die Westküste Afrikas und die Gewässer vor Nigeria teilte das Schifffahrtsbüro der Internationalen Handelskammer (ICC) mit.

Die Experten zählten in den ersten drei Monaten weltweit 65 Piratenangriffe, das sind ungefähr die Hälfte mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Piraten enterten 39 Schiffe, beschossen 10 und entführten 4 Frachter. In 12 Fällen konnten sie abgewehrt werden.