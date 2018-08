Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

+++ 06.37 Uhr: Polizei: Lage in Chemnitz in der Nacht ruhig +++

Nach den Ausschreitungen der vergangenen Tage ist es in der Nacht nach Angaben der Polizei in Chemnitz ruhig geblieben. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass es zu keinen Straftaten gekommen sei, die mit den Ausschreitungen der vergangenen Tage in Zusammenhang stehen. Am Sonntag war in Chemnitz ein 35 Jahre alter Deutscher durch Messerstiche getötet worden. Ein Iraker und ein Syrer sitzen als Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Nach der Tat zogen überwiegend rechte Demonstranten durch die Stadt, von denen einige Ausländer angriffen.

+++ 05.05 Uhr: Yücel will von Türkei Haftentschädigung +++

Der für ein mehr als ein Jahr inhaftierte "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel will nach Angaben von Reporter ohne Grenzen von der Türkei Entschädigung. Er werfe der türkischen Justiz unrechtmäßige Inhaftierung vor, teilte der türkische Zweig der Organisation über Twitter mit. Yücels Anwalt Veysel Ok vertrete ihn in einem Gerichtsverfahren, das am 25. September in Istanbul beginnen werde. Die Inhaftierung Yücels und weiterer Deutscher aus politischen Gründen führte zu einer schweren Krise zwischen Berlin und Ankara.

+++ 05.05 Uhr: Juso-Chef Kühnert fordert neues Parteiausschlussverfahren gegen Sarrazin +++

Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert fordert ein neues Parteiausschlussverfahren der SPD gegen den Publizisten Thilo Sarrazin wegen dessen ausländer- und islamfeindlicher Thesen. "Die Jusos sind klar für einen neuen Versuch, Sarrazin rauszuwerfen", sagte der Chef der SPD-Nachwuchsorganisation der "Rhein-Neckar-Zeitung". "Herr Sarrazin hat mit den Grundwerten der SPD schon lange nichts mehr zu tun."

Der frühere Berliner Finanzsenator stellt an diesem Donnerstag sein neues Buch vor, in dem er vor einer "feindlichen Übernahme" Deutschlands durch den Islam warnt. Der Wille in der gesamten SPD sei "groß, nach der Veröffentlichung des Buches einen neuen Anlauf für ein Parteiausschlussverfahren zu nehmen", sagte Kühnert. Mit zwei Anläufen war die SPD allerdings schon gescheitert.

+++ 05.00 Uhr: Neue Talfahrt des argentinischen Peso +++

Die argentinische Währung ist erneut stark gefallen. Der Peso gab um 8,2 Prozent nach und sank auf einen historischen Tiefstand von 34,50 Peso für einen US-Dollar. Der Internationale Währungsfonds (IWF) sicherte Argentiniens Staatschef Mauricio Macri erweiterte Unterstützung zu, um eine finanzielle Stabilität zu erreichen.

+++ 03.18 Uhr: Zuwanderer in Wismar krankenhausreif geprügelt +++

Ein 20-jähriger Zuwanderer ist in einem Park in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern krankenhausreif geprügelt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der junge Mann am späten Mittwochabend von drei Tätern ausländerfeindlich bepöbelt und zu Boden geschlagen. Einer der Angreifer schlug mit einer Eisenkette auf den 20-Jährigen ein. Anschließend flüchteten die Täter. Der schwer verletzte junge Mann, der sich vor der Polizei als Syrer ausgab, wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

+++ 02.59 Uhr: Evakuierungen bei Pariser Metrolinie nach Technikpanne +++

Wegen einer technischen Panne bei der Pariser Metro haben mehrere Wagenreihen der Linie 14 evakuiert werden müssen. Der Vorfall habe sich gegen 19.00 Uhr auf der vollständig automatisch betriebenen Linie ereignet, teilte die Betreibergesellschaft RATP bei Twitter mit.

Die Passagiere mussten teilweise aus Tunneln in Sicherheit gebracht werden, wie es auf dem offiziellen Twitterkonto der Linie 14 und von Betroffenen in sozialen Netzwerken hieß. Kurz nach 22.00 Uhr konnte der Verkehr schrittweise wieder aufgenommen werden.

+++ 02.06 Uhr: Nacktfoto-Skandal um US-Promis: Hacker muss acht Monate in Haft +++

Im Nacktfoto-Skandal um US-Promis muss ein 26 Jahre alter Amerikaner für acht Monate in Haft. Dies gab die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Connecticut bekannt. Der Mann hatte sich bereits im April schuldig bekannt, Computer gehackt zu haben. Er war einer von vier Männern, die 2014 festgenommen wurden, nachdem zahlreiche intime Fotos und Videos von Stars im Netz veröffentlicht worden waren.

Der Täter hatte sich monatelang illegal Zugang zu Cloud-Diensten von Prominenten wie Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence, Schauspielerin Kirsten Dunst oder Sängerin Ariana Grande verschafft.

+++ 00.32 Uhr: Arizona nimmt Abschied von John McCain +++

Im US-Bundesstaat Arizona ist Abschied genommen worden von dem verstorbenen Senator John McCain. In Begleitung von Polizisten auf Motorrädern wurde der in die US-Flagge gehüllte Sarg zum Kapitol in Phoenix gefahren, wo er von einer Ehrengarde empfangen wurde.

"Er widmete sein Leben dem Dienst an seinem Land", sagte der frühere Senator von Arizona, Jon Kyl, bei einer Trauerfeier im Kapitol, an der auch McCains Frau Cindy und seine Kinder teilnahmen. Bis Donnerstag wird der verstorbene Senator in Phoenix öffentlich aufgebahrt.

+++ 00.25 Uhr: Anwalt von Höhlentaucher kündigt Klage gegen Tesla-Chef Musk an +++

Die bizarre Schimpftirade von Tesla-Chef Elon Musk gegen einen der Rettungstaucher des Höhlendramas in Thailand hat offenbar doch noch rechtliche Konsequenzen. Eine Verleumdungsklage seines Mandanten dürfte in den kommenden Tagen bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht werden, sagte der Anwalt des Tauchers dem US-Sender CNN. Musk hatte den Briten Vernon Unsworth, der im Juli bei der dramatischen Rettung eines thailändischen Fußball-Teams aus einer Höhle mitgeholfen hatte, vor seinen über 22 Millionen Twitter-Followern wiederholt als "Pädophilen" beschimpft.

+++ 00.06 Uhr: Trump: Keine "Kriegsspiele" mehr vor koreanischer Halbinsel +++

US-Präsident Donald Trump hat klargestellt, dass er die gemeinsamen Militärmanöver mit Südkorea vor der koreanischen Halbinsel abschaffen möchte. "Es gibt derzeit keinen Grund, große Geldbeträge für gemeinsame Kriegsspiele von Südkorea und den USA auszugeben", schrieb Trump auf Twitter. Nichtsdestotrotz könnten sie wieder begonnen werden, wenn der US-Präsident sich dazu entschließe, schrieb Trump. "Wenn er das tut, werden sie deutlich größer sein als je zuvor."

US-Verteidigungsminister James Mattis hatte zuletzt im Gegensatz dazu erklärt, es gebe derzeit keine Pläne für ein weiteres Aussetzen der Militärübungen. "Wir haben derzeit keine Pläne, weitere Übungen zu suspendieren", sagte Mattis am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Pentagon.