Die Meldungen im Kurz-Überblick:

(Alles zu Sturmtief Friederike erfahren Sie in unserem Extra-Ticker)

Juwelierladen in Rostock filmreif geplündert (8.13 Uhr)

Israels Armee tötet palästinensischen Attentäter (7.32 Uhr)

USA klagen deutschen Dschihadisten an (3.24 Uhr)

Zahl der Flugpassagiere auf Rekordniveau (0.50 Uhr)

Rentenkasse überrascht mit hohen Reserven (0.01 Uhr)

Die Nachrichten des Tages:

+++ 8.52 Uhr: Zahl der Straftaten in Japan auf Rekordtief gesunken +++

Japan macht seinem Ruf als eines der sichersten Länder der Welt alle Ehre. Die seit Jahren sinkende Zahl der ermittelten Straftaten erreichte im vergangenen Jahr ein Rekordtief von 915.111 Fällen, wie japanische Medien unter Berufung auf vorläufige Daten der Polizeibehörde berichteten. Das ist ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 8,1 Prozent. Mehr als 70 Prozent davon machen Diebstähle aus. Doch auch die konnten verringerten werden: um 9,3 Prozent auf rund 655.000 Fälle. Dies sei dem Umstand zu verdanken, dass die rechtskonservative Regierung mehr Polizisten beschäftigt und noch mehr Sicherheitskameras im Einsatz sind, hieß es.



In den kommenden Jahren dürfte die Überwachung weiter aufgestockt werden. Hinzu kommen unzählige weitere Sicherheitskameras, die von privaten Unternehmen sowie Bürgern installiert wurden. An Morden zählte die Polizei der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt im vergangenen Jahr 920 Fälle, wie aus den vorläufigen Daten weiter hervorgeht. Experten nennen als einen Grund für die relativ niedrige Zahl an Gewaltverbrechen die sehr strikten Waffengesetze in Japan. In Deutschland waren für das Jahr 2016 bei niedrigerer Einwohnerzahl rund 5,9 Millionen Straftaten - ohne ausländerrechtliche Verstöße - in der Kriminalstatistik erfasst worden. Darunter waren 2418 Fälle von Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen.

+++ 8.45 Uhr: Kurzzeitige Geiselnahme in Flüchtlingsunterkunft in NRW +++

Bei einem Polizeieinsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Nordrhein-Westfalen ist es am frühen Morgen kurzzeitig zu einer Geiselnahme gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sollte ein in der Unterkunft in Borgholzhausen lebendes Ehepaar abgeschoben werden. Als zwei Polizeibeamte, ein Mitarbeiter der Ausländerbehörde, ein Arzt und ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Räume betreten hätten, sei es zu einem Gerangel gekommen. Dabei habe einer der Bewohner einem Polizisten die Dienstwaffe abgenommen. Es seien mehrere Schüsse gefallen, berichtete die Polizei. Dabei sei aber niemand verletzt worden.



Die Beamten und der Arzt konnten den Angaben zufolge aus der Wohnung flüchten. Zwei Männer - der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und der Angestellte der Ausländerbehörde - seien dagegen in der Wohnung festgehalten worden, erklärte die Polizei. Bevor alarmierte Spezialeinheiten eintrafen, habe sich die Familie der Polizei gestellt. Dabei hätten Familienmitglieder angegeben, eine Bewohnerin befinde sich verletzt in der Wohnung. Die Verletzung habe sich die Frau ersten Erkenntnissen zufolge selbst zugefügt. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

+++ 8.35 Uhr: Weltkriegsbombe in Minden erfolgreich entschärft +++

Im ostwestfälischen Minden ist in der Nacht eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft worden. Gegen 1.30 Uhr am Morgen konnten mehr als 3000 Bewohner wieder in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren, wie die Stadt mitteilte. Für die Entschärfung war ein Gebiet im Radius von 1200 Metern um den Fundort geräumt worden. Von der Evakuierung waren 3400 Menschen betroffen. Rund 400 Bürger verbrachten mehrere Stunden in einer Turnhalle. Die Entschärfung verzögerte sich allerdings nach Angaben der Stadt, weil einige Bewohner zunächst nicht ihre Wohnungen verlassen wollten. Die tausend Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war gestern gefunden worden.

+++ 8.17 Uhr: Mehr als 50 Todesopfer bei Busunglück in Kasachstan +++

Bei einem Brand in einem Bus im zentralasiatischen Kasachstan sind nach Behördenangaben mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich im Gebiet Aktobe im Zentrum des Landes auf der Strecke zwischen Samara und Schymkent, wie der Zivilschutz mitteilte. In dem Bus hätten sich 57 Menschen befunden, 5 davon hätten sich retten können, sagte Behördenvertreter Ruslan Imankulow. Sie würden medizinisch versorgt. Die übrigen 52 Menschen seien noch vor Ort gestorben. Berichten zufolge waren unter den Passagieren Staatsbürger aus dem benachbarten Usbekistan. Über die Ursache des Brandes liegen noch keine Informationen vor.

+++ 8.13 Uhr: Juwelierladen in Rostock bei filmreifem Einbruch geplündert +++

Die Polizei in Rostock fahndet nach Einbrechern, die in filmreifer Manier Goldschmuck aus einem Juweliergeschäft in der Innenstadt gestohlen haben. Der Einbruch wurde am Mittwochabend zwar von Zeugen beobachtet, die Suche mit Spürhunden blieben aber zunächst erfolglos, wie ein Polizeisprecher heute m sagte. Die schwarz maskierten Täter fuhren gegen 21 Uhr mit einem Transporter vor das Juweliergeschäft in der Fußgängerzone, brachen die Tür des Ladens auf und schlugen dort mit einem Hammer Glasvitrinen ein. Dann erbeuteten sie Goldschmuck in noch nicht genau bekannter Menge. Ermittler schätzen den Schaden auf mehrere zehntausend Euro. Der exakte Wert werde aber noch ermittelt, hieß es.

+++ 8.10 Uhr: Stürmische Winde an der Ägäis - Fähre treibt unkontrolliert im Wasser +++

Stürmische Winde haben chaotische Zustände an der Ägäis verursacht. Eine Fähre, die ohne Passagiere an Bord vor dem Hafen von Piräus auf Reede lag, riss sich los und trieb unkontrolliert im Wasser, wie das griechische Fernsehen (ERT) zeigte. Schleppern gelang es nach mehreren Manövern, das Schiff an den Haken zu nehmen, um es wieder in Sicherheit zu bringen. "Die Aktion ist wegen des Sturms sehr gefährlich", sagte ein Offizier der Küstenwache. Dutzende Fährverbindungen zu und zwischen den Kykladeninseln wurden am Morgen abgesagt.



In Athen und Piräus sowie in der Region der Halbinsel Peloponnes musste die Feuerwehr mehrmals ausrücken, um umgestürzte Bäume und Werbeplakate von den Straßen zu entfernen, teilte die Feuerwehr mit. Das Nationale Wetteramt warnte: In den kommenden zwölf Stunden werden weiterhin stürmische Winde der Stärke neun bis zehn wehen.

+++ 7.49 Uhr: Nach Tankerunglück vor China breiten sich vier Ölteppiche aus +++

Nach dem Tankerunglück vor der Ostküste Chinas haben sich vier Ölteppiche ausgebreitet. Die chinesische Meeresbehörde teilte mit, die Ölteppiche seien insgesamt 101 Quadratkilometer groß. Die Behörde versucht nach eigenen Angaben, eine Ausbreitung des Öls zu verhindern und die Umweltschäden zu untersuchen. Am Dienstag hatte die Behörde noch von zwei Ölteppichen gesprochen, die 69 Quadratkilometer bedeckten. Außerdem sei auf einer Fläche von 40 Quadratkilometern "vereinzelt" Öl gesichtet worden.



Der iranische Öltanker "Sanchi" war am 6. Januar auf hoher See mit einem chinesischen Frachter zusammengestoßen und sofort in Brand geraten. Alle 32 Besatzungsmitglieder - 30 Iraner und zwei Bangladescher - kamen dabei vermutlich ums Leben. Nach mehreren Explosionen sank die "Sanchi" am Sonntag. Wie das chinesische Verkehrsministerium gestern mitteilte, liegt das Wrack in 115 Metern Tiefe auf dem Meeresgrund. Das Ministerium will das Wrack nun mit Unterwasser-Robotern untersuchen.

+++ 7.32 Uhr: Israels Armee tötet palästinensischen Attentäter +++

Israelische Sicherheitskräfte haben bei einer Schießerei im nördlichen Westjordanland einen bewaffneten Attentäter getötet. Der Palästinenser war an einem tödlichen Anschlag auf einen Rabbiner nahe Nablus vor rund einer Woche beteiligt, wie die israelische Polizei mitteilte. Bei dem aktuellen Schusswechsel in Dschenin wurden zwei Polizisten verletzt, einer davon schwer. Ein weiterer palästinensischer Attentäter wurde festgenommen.



Bei dem Anschlag vergangene Woche hatten Angreifer das Feuer auf ein Auto eröffnet, in dem der 35 Jahre alte Rabbiner unterwegs war. Der Mann erlag auf dem Weg ins Krankenhaus seinen Schussverletzungen. Der Vater von sechs Kindern hatte in der Kleinsiedlung Chavat Gilad gelebt. Der israelische Außenposten liegt im besetzten Westjordanland. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte den Tod des 22-jährigen Palästinensers. Sein Vater sei Mitglied des militärischen Arms der radikalislamischen Hamas gewesen. Israelische Soldaten hätten ihn während der zweiten Intifada (Palästinenseraufstand) getötet.

+++ 7.06 Uhr: Moritz Bleibtreu hat sich unter Migranten wohler gefühlt als unter Deutschen +++

Schauspieler Moritz Bleibtreu (46) hat als Kind im Hamburger Stadtteil St. Georg vor allem mit türkischen Nachbarn gespielt. "Ich hab mich da einfach mehr Zuhause gefühlt als in dem klassischen deutschen Umfeld", sagte Bleibtreu der Deutschen Presse-Agentur. Anders als die Hauptrolle in seinem neuen Gangsterfilm "Nur Gott kann mich richten" habe bei ihm aber nie die Gefahr bestanden, ins kriminelle Milieu abzurutschen. "Scheiße gebaut habe ich, aber nie so, dass man sich wirklich hätte Sorgen machen müssen." Er habe immer gewusst, dass er Schauspieler werden wollte - das habe ihn bewahrt. Bleibtreu ist der Sohn der Schauspieler Monica Bleibtreu und Hans Brenner.



Sein eigener Sohn wachse heute "sehr behütet" auf, sagte Bleibtreu weiter. "Wenn ich ihm Begriffe wie Stolz oder Ehre, so wie man sie in der Unterschicht versteht, erklären müsste, dann wüsste ich gar nicht, wie ich das anstellen sollte." Sein Sohn könne das gar nicht verstehen. "Weil er nicht weiß, wie diese Leute leben. Das ist auch gar nicht zu erklären. Das muss man verstanden haben, man muss das mal empfunden haben." Bleibtreu meinte auch: Weil dieser Erfahrungshorizont fehle, empfänden viele Menschen in der bürgerlichen Schicht den Ehrbegriff anderer als übertrieben.

+++ 5.40 Uhr: Enthüllungsbuch "Fire and Fury" wird offenbar als TV-Serie verfilmt +++

Nach dem durchschlagenden Erfolg des Buchs "Fire and Fury" sollen die Enthüllungen über die Präsidentschaft von Donald Trump bald auch als Serie im TV zu sehen sein. Die Produktionsfirma Endeavor Content habe sich die Rechte an dem Stoff gesichert, berichteten der "Hollywood Reporter" und "Variety". Autor Michael Wolff wird demnach als ausführender Produzent der Serie fungieren.



Das Buch "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Feuer und Wut: In Trumps Weißem Haus) hatte in den USA für erheblichen Wirbel gesorgt. Trumps Anwälte hatten vergeblich versucht, das Erscheinen des Buches zu verhindern, das sich sofort zu einem Bestseller entwickelte. "Fire and Fury" enthält zahlreiche Aussagen von wichtigen Mitarbeitern im Weißen Haus, die Zweifel an Trumps Eignung für das Präsidentenamt äußern. Eine der wichtigsten Quellen in dem Buch ist Trumps früherer Chefstratege Steve Bannon.

+++ 5.15 Uhr: Brigitte Bardot wirft Schauspielerinnen in #MeToo-Debatte Scheinheiligkeit vor +++

Die französische Schauspiellegende Brigitte Bardot hält die Debatte über sexuelle Belästigung im Filmgeschäft für übertrieben. Die Anschuldigungen der meisten Schauspielerinnen seien "scheinheilig und lächerlich", sagte die 83-Jährige dem Magazin "Paris Match". Viele Schauspielerinnen versuchten mit Produzenten zu flirten, um eine Rolle zu ergattern. "Und dann sagen sie, dass sie belästigt wurden, damit wir über sie reden", sagte Bardot. Sie selbst sei nie sexuell belästigt worden. Komplimente für ihr Aussehen habe sie immer genossen, betonte Bardot.



In Frankreich hatte in der vergangenen Woche ein offener Brief von rund hundert Frauen, in dem die Urheberinnen der #MeToo-Debatte angegriffen wurden, einen Sturm der Entrüstung entfacht. Die "Freiheit zu belästigen" sei "unerlässlich für die sexuelle Freiheit", hieß es in dem auch von Filmdiva Catherine Deneuve unterzeichneten Aufruf. Die Veröffentlichung von Männernamen führe dazu, dass viele auf eine Stufe mit Sexualstraftätern gestellt würden. Deneuve bat die Opfer sexueller Gewalt später um Entschuldigung, falls diese sich durch den Aufruf angegriffen fühlen sollten. Den Text selbst verteidigte sie aber.

+++ 5.13 Uhr: Petkovic verpasst dritte Runde der Australian Open +++

Andrea Petkovic hat ihren ersten Drittrunden-Einzug bei einem Grand-Slam-Turnier seit knapp zweieinhalb Jahren verpasst. Die 30 Jahre alte Tennisspielerin aus Darmstadt verlor bei den Australian Open gegen die Amerikanerin Lauren Davis nach einem heftigen Leistungseinbruch 6:4, 0:6, 0:6. Bei Temperaturen von etwa 37 Grad Celsius musste sich die Hessin nach 1:40 Stunden geschlagen geben und schied als sechste von anfangs sieben deutschen Spielerinnen in Melbourne aus. In der dritten Runde eines Grand Slams stand die Weltranglisten-98. Petkovic zuletzt bei den US Open 2015.

+++ 5.06 Uhr: Beschwerden über die Post mehren sich offenbar +++

Bei der Bundesnetzagentur häuft sich nach einem Bericht der "Saarbrücker Zeitung" die Kritik an der Post. Die Zahl der Beschwerden habe sich deutlich erhöht. Die Behörde selbst beklage eine erhebliche "Qualitätsverschlechterung" bei der Leerung von Briefkästen, berichtet das Blatt unter Berufung auf einen internen Bericht der Netzagentur. Danach seien im vergangenen Jahr 6100 schriftliche Beschwerden eingegangen, 50 Prozent mehr als im Vorjahr. "Über die Hälfte der Beschwerden betrifft dabei die Briefbeförderung und -zustellung durch die Deutsche Post AG", heißt es in dem Papier laut "Saarbrücker Zeitung". Dabei handele es sich auch nur um die "Spitze des Eisbergs". Ein Sprecher der Bundesnetzagentur bestätigte auf Anfrage die Zahl der Beschwerden.

+++ 4.39 Uhr: Trump vergibt umstrittene "Fake News Awards" an US-Medien +++

Mit der Vergabe der umstrittenen "Fake News Awards" hat US-Präsident Trump seine Kampagne gegen vermeintliche Falschberichterstattung über seine Präsidentschaft fortgesetzt. Mehrere US-Medien, darunter der TV-Sender CNN und die Zeitungen "New York Times" und "Washington Post", wurden mit dem Negativpreis bedacht. Trump veröffentlichte auf Twitter einen Link zur Liste der "Gewinner" auf der Website der Republikaner, die kurz darauf zusammenbrach.



Auf Platz eins landete der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman, der in seiner Kolumne für die "New York Times" nach Trumps Wahlsieg den wirtschaftlichen Niedergang der USA hervorgesagt habe. Krugman hatte davor gewarnt, dass Trumps mangelnde politische Erfahrung und seine Unberechenbarkeit die kriselnde Weltwirtschaft weiter schwächen könnte. Trump knöpfte sich auch den ABC-Reporter Brian Ross vor, der im Dezember eine Falschmeldung zur Russland-Affäre verbreitet hatte. Auch die US-Nachrichtenmagazine "Time" und "Newsweek" stehen auf Trumps Negativliste. Der TV-Sender CNN wird gleich vier Mal genannt.

+++ 3.24 Uhr: US-Justiz erhebt Anklage gegen deutschen Dschihadisten +++

Die US-Justiz hat gegen den in Frankreich inhaftierten deutschen Dschihadisten Christian Ganczarski Anklage erhoben. Die Staatsanwaltschaft in New York wirft dem 51-Jährigen unter anderem Verschwörung zum Mord sowie die Unterstützung des Terrornetzwerks Al-Kaida vor. Ganczarski sei an der Planung von Anschlägen auf US-Bürger beteiligt gewesen. Laut Anklage traf er sich mehrmals mit Al-Kaida-Chef Osama bin Laden und anderen führenden Vertretern der Islamistenorganisation. Ganczarski soll der Gruppe logistische Unterstützung geleistet haben. Während der Anschläge vom 11. September 2001 hielt er sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Deutschland auf. Er habe aber gewusst, dass eine große Attacke bevorstehe.



Die USA fordern die Auslieferung des Deutschen, der in Frankreich eine 18-jährige Haftstrafe verbüßt. Ganczarski war 2003 in Paris festgenommen und dort 2009 verurteilt worden. Er gilt als Drahtzieher des Selbstmordattentats auf die Ghriba-Synagoge auf der Ferieninsel Djerba von 2002. Unter den 21 Toten waren 14 Deutsche. Wegen eines Angriffs auf drei Gefängniswärter vergangene Woche droht dem 51-Jährigen in Frankreich ein neues Verfahren wegen versuchten Mordes. Ganczarski hatte die Beamten mit einem Messer verletzt. Die Tat löste in Frankreich landesweite Proteste von Gefängnismitarbeitern aus, die den Personalmangel und die Überbelegung in den Haftanstalten beklagten.

+++ 2.05 Uhr: Laut Studie deutlich weniger Tote bei Anschlägen in Syrien und im Irak +++

Bei Anschlägen in Syrien und im Irak sind 2017 laut einer Studie deutlich weniger Menschen getötet worden als noch 2016. Im Irak sei die Zahl der Opfer durch Angriffe der Terrorgruppe Islamischer Staat und anderer militanter Gruppen um 60 Prozent auf 3378 Tote zurückgegangen, teilte das in London ansässige Institut IHS Jane's mit. In Syrien seien 3641 Menschen durch Anschläge getötet worden und damit knapp 44 Prozent weniger als im Vorjahr.



Die IS-Miliz hatte im Juni 2014 ein "Kalifat" in großen Teilen Syriens und des Irak ausgerufen. Seit 2015 sind die Terroristen aber auf dem Rückzug. Im Dezember verkündete Iraks Regierungschef Haider al-Abadi den Sieg der Regierungstruppen über den IS. Kurz zuvor hatte bereits Russland erklärt, dass der IS in Syrien vollständig besiegt sei.

++ 1.27 Uhr: Nahles warnt vor "Illusionen": Gespräche mit Union an manchen Punkten ausgereizt +++

Vor dem SPD-Sonderparteitag hat Fraktionschefin Andrea Nahles ihrer Partei "harte Koalitionsverhandlungen" versprochen. Gleichzeitig warnte Nahles vor "Illusionen" hinsichtlich möglicher Gespräche mit den Unionsparteien. "Die Verhandlungen sind an bestimmten Punkten ausgereizt", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir haben die großen Themen durchgesprochen", sagte Nahles im Hinblick auf die Sondierungsgespräche mit CDU und CSU. "Wir haben beispielsweise tagelang über die Bürgerversicherung oder die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen verhandelt." Dabei sei klar geworden: "Die Union will das unter keinen Umständen." Nahles kündigte jedoch an: "Wir werden auch noch einmal einen Anlauf für die Bürgerversicherung machen, das verspreche ich." Sie streue aber niemandem Sand in die Augen hinsichtlich der Erfolgsaussichten.

Eine Neuauflage der großen Koalition ist in Teilen der SPD höchst umstritten. Am Sonntag entscheidet ein Sonderparteitag in Bonn über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union, die SPD-Spitze wirbt intensiv für die Gespräche mit CDU uns CSU.

+++ 0.50 Uhr: Zahl der weltweit beförderten Flugpassagiere steigt auf 4,1 Milliarden +++

Die Fluggesellschaften haben 2017 die Rekordzahl von weltweit 4,1 Milliarden Passagieren transportiert. Dies entspreche einem Anstieg von 7,1 Prozent gegenüber 2016, teilte die Internationale Organisation für zivile Luftfahrt (Icao) mit. Ein Grund für den erneuten Anstieg der Zahlen war demnach der weiter wachsende Markt der Billigfluggesellschaften, die 1,2 Milliarden Passagiere beförderten und damit für knapp 30 Prozent des zivilen Luftverkehrs verantwortlich waren.



Bei den zurückgelegten Flugkilometern aller zahlenden Passagiere verzeichnete die Icao einen Anstieg um acht Prozent. Die Zuwachsraten lagen den Angaben zufolge in allen Regionen außerdem Nahen Osten über dem Vorjahresniveau. Europa ist mit einem Anteil von 37 Prozent an den weltweiten Passagierkilometern weiterhin der wichtigsten Markt für die zivile Luftfahrtbranche.

+++ 0.32 Uhr: Spanier Sainz behauptet sich an der Spitze der Rallye Dakar +++

Der Spanier Carlos Sainz (Peugeot) hat seine Führung in der Gesamtwertung der Rallye Dakar ausgebaut. Bei der elften Etappe von Belén ins nordargentinische Chilecito reichte ihm dazu nach 747 Kilometern ein dritter Platz. Die Etappe gewann der Niederländer Bernhard Ten Brinke (Toyota) vor dem Franzosen Cyril Despres (Peugeot). In der Gesamtwertung liegen der Franzose Stéphane Peterhansel (Peugeot) und Nasser Al-Attiyah aus Katar (Toyota) hinter Sainz. Dieser baute seinen Vorsprung auf den Teamkollegen Peterhansel sogar noch auf 1:00:45 Stunden aus, da die Rennkommission eine Zeitstrafe von zehn Minuten zurücknahm, die ihm am Montag auferlegt worden war.



Das Rennen endet am Samstag nach den letzten drei Etappen in Córdoba, 700 Kilometer nordwestlich von Buenos Aires. Die zwölfte Etappe führt heute über 723 Kilometer von Fiambalá zur westargentinischen Provinzhauptstadt San Juan. Bei den Motorrädern gewann der Australier Toby Price (KTM) die Etappe. In der Gesamtwertung führt der Österreicher Matthias Walkner (KTM) mit 32 Minuten Vorsprung vor dem Argentinier Kevin Benavides (Honda). Dritter ist Price.

+++ 0.06 Uhr: Reserve der Rentenkasse entgegen Prognosen gestiegen +++

Die Finanzlage der gesetzlichen Rentenversicherung ist besser als angenommen. Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Zahlen des Bundesversicherungsamtes berichtet, war die Reserve der Rentenkasse Ende 2017 deutlich besser gefüllt als am Jahresanfang erwartet. Demnach betrug die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage Ende Dezember 33,424 Milliarden Euro. Die Bundesregierung hatte Anfang 2017 noch damit gerechnet, dass die Rücklage auf rund 30,6 Milliarden Euro schrumpfen würde. Tatsächlich sei die Rücklage trotz der Milliarden-Mehrausgaben für die Mütterrente und die Rente mit 63 sogar im Vergleich zum Vorjahresergebnis gestiegen. Ende 2016 hatte sie bei 32,378 Milliarden Euro gelegen.