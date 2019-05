Die Meldungen des Tages im Kurz-Überblick:

Karlsruhe nimmt Verfassungsbeschwerde im Fall Sami A. nicht an (10.34 Uhr)

USA heben Sonderzölle auf Waren aus China an (6.56 Uhr)

Uber stemmt Mega-Börsengang (5.26 Uhr)

Mexiko-Stadt verbietet Plastiktüten (4.08 Uhr)

Frau in Offenbach erschossen (1.13 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 11.45 Uhr: Thyssenkrupp rechnet mit Scheitern von Stahlfusion mit Tata +++

Die Stahlfusion zwischen Thyssenkrupp und dem indischen Konkurrenten Tata kommt voraussichtlich nicht zustande. Man erwarte, dass die EU-Kommission die Fusion untersage, teilte Thyssenkrupp mit.

+++ 11.08 Uhr: Mann in Berliner Café durch Schüsse lebensgefährlich verletzt +++

Nach einem Streit ist in einem Berliner Café am späten Donnerstagabend ein Mann durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Ein weiterer Gast sei durch einen Streifschuss leicht verletzt worden, teilte die Polizei in der Hauptstadt mit. Die Hintergründe waren noch unklar.

Der lebensgefährlich verletzte 54-Jährige war demnach gegen 23.00 Uhr in einem Lokal im Stadtteil Tiergarten mit einem Unbekannten in Streit geraten, der das Geschäft betrat und auf ihn zu kam. Nach einem Gerangel soll sich der Unbekannte zunächst entfernt haben, kehrte dann aber nach kurzer Zeit zusammen mit einem Begleiter zurück. Dieser schoss dann mehrfach auf den 54-Jährigen.

+++ 10.46 Uhr: Ex-Gesundheitsminister Bahr an Krebs erkrankt +++

Der frühere Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) hat Krebs. Die Erkrankung sei in einem frühen Stadium entdeckt worden, sagte eine Sprecherin von Bahrs Arbeitgeber, dem Versicherungskonzern Allianz, am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. "Die Prognosen der Ärzte sind sehr gut und die Erkrankung ist sehr gut behandel- und heilbar." Zuvor hatten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland darüber berichtet. Bahr ist seit Ende 2014 für die Allianz Private Krankenversicherung tätig. Seit 2017 ist er dort als Vorstand für Leistungsmanagement und Vertrieb zuständig. Bis zum Sommer hat Bahr der Sprecherin zufolge Reisen und öffentliche Termine abgesagt. "Er plant, ansonsten weitestgehend normal zu arbeiten." Bahr fühle sich durch seine Ärzte und Pfleger gut betreut.

+++ 10.34 Uhr: Karlsruhe nimmt Verfassungsbeschwerde im Fall Sami A. nicht an +++

Das Bundesverfassungsgericht hat eine Beschwerde des nach Tunesien abgeschobenen mutmaßlichen Islamisten Sami A. nicht zur Entscheidung angenommen. Die Beschwerde richtete sich gegen zwei Beschlüsse des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen im einstweiligen Rechtsschutzverfahren, wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mitteilte. (Az.: 2 BvR 10/19)

Der Beschwerdeführer habe wesentliche Unterlagen nicht vorgelegt und deshalb eine Grundrechtsverletzung nicht ausreichend dargelegt, begründete die Kammer den Beschluss vom 10. April. Seine Rügen gegen die Abschiebehaft und gegen die trotz verwaltungsgerichtlichen Verbots durchgeführte Abschiebung sowie seine Haft in Tunesien gehen nach Angaben der Kammer ins Leere, weil sie nicht Gegenstand der Verfassungsbeschwerde sind.

+++ 10.21 Uhr: Menschenrechtler: Drei Monarchiegegner in Thailand verschwunden +++

Menschenrechtler haben von Thailand Aufklärung über das Schicksal von drei Kritikern des Königshauses verlangt. Die Organisation Human Rights Watch (HRW) forderte die Regierung des südostasiatischen Landes auf, Auskunft über den Verbleib der drei Männer zu geben. Nach unbestätigten Berichten waren sie Anfang des Jahres in Vietnam verhaftet und diese Woche in ihre Heimat überstellt worden. Dort wird ihnen "Majestätsbeleidigung" zur Last gelegt, was mit langen Haftstrafen geahndet werden kann.

+++ 10.13 Uhr: Prozess um Vergewaltigung in Fanzug begonnen - Angeklagter bestreitet +++

Rund ein Jahr nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer jungen Frau in einem Fußball-Fanzug hat in Mönchengladbach der Prozess gegen einen 31-Jährigen begonnen. Der in einem früheren Fall bereits rechtskräftig verurteilte Vergewaltiger soll die Frau laut Anklage auf der Rückfahrt vom Bundesligaspiel FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach kennengelernt haben. Nach Alkohol und Küssen hätten sich die beiden auf die Zugtoilette zurückgezogen, wo es zu der Vergewaltigung gekommen sein soll. Die junge Frau ist Nebenklägerin in dem Verfahren.

+++ 9.53 Uhr: Zwei Kinder in Dresden tot - Vater unter Mordverdacht +++

In einer Familie in Dresden sind zwei Kinder getötet worden. Gegen den Vater (55) des zwei Jahre alten Mädchens und des fünf Jahre alten Jungens wird wegen zweifachen Mordes ermittelt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden sagte. Die Polizei hatte zunächst von einem getöteten und einem lebensgefährlich verletzten Kind berichtet. Die Tat ereignete sich am Donnerstagabend.

Es werde Haftbefehl beantragt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Weitere Angaben machte die Behörde zunächst nicht, verwies aber auf ausführlichere Informationen im Laufe des Tages. Die Mutter der Geschwister wurde verletzt.

+++ 9.27 Uhr: Spieler und Trainer der Red Sox boykottieren Besuch im Weißen Haus +++

US-Präsident Donald Trump hat beim Empfang des amtierenden US-Baseballmeisters nur einem Teil der Mannschaft gratulieren können. Etliche Spieler sowie der Trainer der Boston Red Sox boykottierten die Veranstaltung im Weißen Haus am Donnerstagabend aus Protest gegen die Politik des Präsidenten. "Glückwünsche zu eurem unglaublichen Sieg", sagte Trump in einer kurzen Rede, in der er den Boykott nicht erwähnte.

+++ 9.18 Uhr: Autonome randalieren im Zentrum Athens +++

Eine Gruppe von rund 30 Vermummten hat im Athener Stadtzentrum die Schaufenster zahlreicher Geschäfte beschädigt. Augenzeugen berichteten, die linksgerichteten Autonomen hätten dabei lautstark Partei für einen Top-Terroristen ergriffen, dem die griechische Justiz vor einigen Tagen einen Hafturlaub verweigert hatte. Die Polizei konnte bei den Attacken am Donnerstagabend keinen der Täter festnehmen. Dutzende Kunden seien panisch aus der Fußgängerzone rund um die Bukarester Straße im Zentrum Athens geflüchtet, berichteten mehrere griechische Medien.

+++ 8.47 Uhr: Stromprobleme am Hauptbahnhof Hannover - viele Züge verzögert +++

Wegen einer zu geringen Spannung an den Oberleitungen am Hauptbahnhof in Hannover müssen sich Reisende am Freitagmorgen auf Verzögerungen im Nah- und Fernverkehr einstellen. Die gesamten Oberleitungsanlagen seien aktuell stromlos, teilte die Deutsche Bahn via Twitter mit. Wie ein Sprecher sagte, war die Ursache zunächst unklar. Viele Züge - etwa auf den Strecken nach Braunschweig, Berlin und Wolfsburg - wurden vorläufig umgeleitet. Andere Züge warteten in umliegenden Bahnhöfen. Wie lange die Störung noch dauert, war am Morgen unklar. Die Techniker seien am Ort, hieß es seitens der Bahn. Der Hauptbahnhof in Hannover ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im Norden Deutschlands.

+++ 8.38 Uhr: 27-Jähriger in Thüringen von Regionalzug erfasst und getötet +++

In Thüringen ist ein Mann an einem Bahnübergang von einem Regionalzug erfasst und getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 27-Jährige am späten Donnerstagabend mit seinem Fahrrad einen unbeschrankten Übergang bei Kleindemnach überquert, als er von der durchfahrenden Bahn erfasst wurde. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der Zug befand sich auf einer sogenannten Leerfahrt ohne Passagiere von Pößneck in Richtung Orlamünde, wie die Polizei in Saalfeld an der Saale weiter mitteilte. Der genaue Unfallhergang war noch unklar und sollte von der Kriminalpolizei ermittelt werden.

+++ 8.12 Uhr: Bericht: Brinkhaus verbietet Maaßen-Auftritt im Fraktionssaal +++

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat laut einem Medienbericht einen Auftritt des ehemaligen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen im Fraktionssaal der Union im Berliner Reichstag verboten. Nach Informationen der "Welt" muss der für diesen Samstag geplante Auftritt Maaßens bei einer Veranstaltung des konservativen Berliner Kreises in einen anderen Raum verlegt werden.

Geplant ist eine Veranstaltung über den "sogenannten politischen Islam" unter anderem mit der Islamismus-Expertin Sigrid Herrmann-Marschall. Laut der Sprecherin des Berliner Kreises, Sylvia Pantel, werden rund 150 Teilnehmer erwartet.

+++ 6.56 Uhr: USA heben Sonderzölle auf Waren aus China an +++

Die USA haben die Sonderzölle auf Wareneinfuhren aus China empfindlich erhöht. Die Sonderabgaben auf Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar stiegen von bisher zehn auf 25 Prozent. Die Neuregelung trat am Freitag kurz nach Mitternacht (Ortszeit) in Kraft. Ungeachtet dessen gingen die Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen den USA und China in Washington weiter, um möglicherweise doch noch eine Einigung zu erzielen. Die erste Runde der jüngsten Gespräche endete am Donnerstagabend. Man habe sich darauf geeinigt, die Verhandlungen in Washington am Freitag fortzusetzen, teilte das Weiße Haus mit.

+++ 5.26 Uhr: Uber stemmt Mega-Börsengang - Hohe Erwartungen aber nicht erfüllt +++

Beim größten Börsengang seit Jahren hat der US-Fahrdienstvermittler Uber seine Aktien nicht so erfolgreich wie erhofft bei Investoren losschlagen können. Das Unternehmen setzte den Ausgabepreis am Donnerstagabend auf 45 Dollar je Aktie fest und bewegt sich damit am unteren Ende der anvisierten Preisspanne von 44 bis 50 Dollar. Uber erlöst rund 8,1 Milliarden Dollar (7,2 Mrd Euro). Mit Spannung wird nun erwartet, wie die Aktien sich am Freitag beim ersten Handelstag an der New York Stock Exchange schlagen.

+++ 4.38 Uhr: Chelsea Manning aus Beugehaft entlassen - aber nächste Haft droht +++

Die frühere Wikileaks-Informantin Chelsea Manning ist nach zwei Monaten Beugehaft in einem Gefängnis in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia wieder auf freiem Fuß - zumindest vorübergehend. Mannings Anwälte teilten mit, Grund für die Freilassung sei, dass die Amtszeit der Grand Jury abgelaufen sei. Manning hatte sich geweigert, den Geschworenen Fragen zur Enthüllungsplattform des australischen Wikileaks-Gründers Julian Assange zu beantworten, der im vergangenen Monat in London festgenommen worden war. Die USA fordern Assanges Auslieferung.

+++ 4.08 Uhr: Mexiko-Stadt verbietet ab kommendem Jahr Plastiktüten +++

In der mexikanischen Hauptstadt dürfen ab Ende kommenden Jahres keine Einweg-Plastiktüten mehr benutzt werden. Ab Januar 2021 sollen auch Plastikgeschirr, Strohhalme und Luftballons in Mexiko-Stadt verboten werden, wie aus dem vom Stadtparlament gebilligten Gesetz hervorgeht. Bislang erhalten die Kunden in den Supermärkten und Geschäften der Millionenmetropole kostenlos Plastiktüten für ihre Einkäufe.

"Die Hauptstadt hat ein Gesetz verabschiedet, das einen Wendepunkt in der Umweltpolitik darstellt und den anderen Regionen des Landes als Beispiel dienen wird", sagte die Abgeordnete Alessandra Rojo de la Vega, die die Initiative angestoßen hatte.

+++ 3.43 Uhr: Zehn Millionen Unterschriften für Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump +++

Mehr als zehn Millionen Menschen haben in den USA Petitionen unterschrieben, die den Kongress zur Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump auffordern. Aktivisten übergaben die Unterschriftensammlungen vor dem Kapitol in Washington - auf einem Speicherstick und in dutzenden Pappkartons, die an die demokratische Abgeordnete Rashida Tlaib geliefert wurden.

Vor dem Sitz des Kongresses präsentierten Tlaib, ihr Parteikollege Al Green und Aktivisten verschiedener Organisationen den USB-Stick mit den gesammelten Unterschriften. In "dieser außergewöhnlich dunklen Zeit in unserem Land ist das für mich ein lichter Moment", sagte Tlaib, die seit Monaten ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten fordert. "Trump muss gehen" stand auf einem Schild am Rednerpult.

+++ 2.27 Uhr: Pussy-Riot-Aktivistin in Moskau festgenommen +++

Die Pussy-Riot-Aktivistin Veronika Nikulschina ist nach Angaben einer Sprecherin der russischen Protestgruppe festgenommen worden. Nikulschina sei in der Nacht zum Donnerstag gemeinsam mit vier Freunden in ihrer Moskauer Wohnung von der Polizei festgenommen worden, sagte die Sprecherin weiter. Im Tagesverlauf seien zwei weitere Aktivisten ebenfalls in Gewahrsam genommen worden. Der Sprecherin zufolge gab die Polizei an, Nikulschina wegen der Beschädigung von Regierungseigentums durch eine Gruppe Jugendlicher befragen zu wollen. Wie russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf ein Pussy-Riot-Mitglied berichteten, sollen die Festgenommenen am Freitag vor einem Moskauer Gericht erscheinen.

+++ 1.13 Uhr: Frau in Offenbach erschossen - Täter auf der Flucht +++

Eine 44 Jahre alte Frau ist im hessischen Offenbach auf offener Straße erschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der Täter am Donnerstagabend in einem Auto geflüchtet sein. Die Polizisten fanden wenig später einen Wagen, bei dem es sich wohl um das Fluchtfahrzeug handelt. Die Suche nach dem Schützen ging weiter. Die Frau erlag noch am Tatort ihren Verletzungen. Zum Hintergrund der Tat machte die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft keine Angaben. Medienberichte, wonach die Schüsse aus einem fahrenden Auto abgefeuert worden sein sollen, bestätigte ein Sprecher der Polizei nicht. "Mehr Einzelheiten geben wir nicht bekannt", sagte er.

+++ 0.24 Uhr: KCNA: Nordkoreas Machthaber Kim ordnete Übung zu "Langstrecken-Angriff" an +++

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA eine Übung zu einem "Langstrecken-Angriff" beaufsichtigt. "Auf dem Kommandoposten hat der Oberste Führer Kim Jong Un (...) die Anweisung zum Start der Übung gegeben", berichtete KCNA. Die südkoreanische Armee hatte am Donnerstag mitgeteilt, der Norden habe zwei Kurzstreckenraketen abgefeuert.