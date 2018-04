Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Kopf von enthauptetem Obdachlosen am Tatort gefunden (15.16 Uhr)

Deutscher Tourist auf Seychellen vermisst (13.20 Uhr)

Lebenslange Haft für Peter Madsen gefordert (11.40 Uhr)

Vier seltene Tiger in Nepal tot aufgefunden (11.38 Uhr)

Abdeslam des Mordversuchs schuldig (10.30 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 15.17 Uhr: Mit mehr als hundert Stundenkilometern durch 30er-Zone +++

Mit mehr als hundert Stundenkilometern ist ein 21-jähriger Autofahrer durch eine 30er-Zone in Singen in Baden-Württemberg gerast. Die Polizei blitzte ihn in der Nacht zum Samstag mit 102 Stundenkilometern, wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte. Er muss nun mit einem mehrmonatigen Fahrverbot und einem hohen Bußgeld rechnen. Laut Polizei wird auch geprüft, ob sich der junge Mann wegen einer Straßenverkehrsgefährdung und damit einer Straftat verantworten muss.

+++ 15.16 Uhr: Kopf von enthauptetem Obdachlosen am Tatort gefunden +++

Einen Monat nach der Enthauptung eines Obdachlosen in Koblenz hat die Staatsanwaltschaft den Fund des Kopfes bestätigt. "Der Kopf lag am Tatort", sagte der Koblenzer Oberstaatsanwalt Rolf Wissen am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zur Tatwaffe und zum möglichen Motiv für die Enthauptung des 59-jährigen Pfandsammlers auf dem Koblenzer Hauptfriedhof äußerte er sich nicht. Das Opfer habe den Friedhof wegen einer Toilette und eines Waschbeckens als Schlafstätte geschätzt, berichtete "Bild". Der Mann war am 23. März tot gefunden worden. Er hatte den Ermittlern zufolge in Koblenz mit Kunst gehandelt, Ende der 90er Jahre aber sein Geschäft schließen müssen. Die Fahnder beschrieben ihn als zurückhaltend, freundlich und gebildet. Der 59-Jährige soll kaum oder keinen Alkohol getrunken und auch keine Drogen genommen haben.

+++ 15.06 Uhr: Nandu entwischt - Polizei warnt vor Fangversuchen +++

Ein etwa 1,60 Meter großer Laufvogel ist seinem Besitzer bei Hannover entwischt. Der Nandu, ein eigentlich aus Südamerika stammendes Tier, wurde in Poggenhagen bei Neustadt gehalten und zuletzt in einem Waldgebiet gesichtet. Die Polizei warnte vor Versuchen, den Vogel einzufangen. Nandus griffen zwar keine Menschen an, sie könnten aber bis zu 50 Kilometer pro Stunde laufen. Wer den Vogel sehe, solle sich an die Polizei wenden.

+++ 14.55 Uhr: Weit verbreiteter Tierversuch wird gestrichen +++

Der älteste gesetzlich vorgeschriebene Tierversuch zur Prüfung der Arzneimittelsicherheit darf ab 2019 in Europa nicht mehr durchgeführt werden. Das teilte das für die Zulassung von Impfstoffen und biomedizinischen Arzneimitteln zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in Langen vor dem Internationalen Tag des Versuchstieres am Dienstag (24. April) mit. Die Prüfung auf anomale Toxizität (ATT) wurde laut PEI vor über hundert Jahren eingeführt, damals, um die Sicherheit des Diphtherie-Impfstoffs zu testen. Seitdem wurde die Prüfung als Sicherheitstest bei Arzneimitteln verlangt. Als Versuchstiere werden Mäuse oder Meerschweinchen eingesetzt. Der Test war im Europäischen Arzneibuch vorgeschrieben, wird nun aber gestrichen.

+++ 14.37 Uhr: Schotte für antisemitisches Video mit trainiertem Mops verurteilt +++

Ein Schotte hat in einem Video mit einem auf Kommandos wie "Juden" und "Sieg Heil" trainierten Hund nach Ansicht eines Gerichts antisemitische und rassistische Inhalte verbreitet. Der 29-Jährige, der das Video selbst als Spaß bezeichnete, wurde in der Stadt Airdrie zu einer Geldstrafe von 800 Pfund (etwa 911 Euro) verurteilt. In dem auf Youtube veröffentlichten Mitschnitt fragt der Mann den Mops seiner Freundin mehrfach, ob die Juden vergast werden sollten - der Hund reagiert darauf immer, unter anderem mit Kopfdrehen und Weggehen. Auf das Kommando "Sieg Heil" hebt der Mops in dem Video immer eine Vorderpfote. Zudem wird das Tier von hinten vor einem Fernseher gezeigt, während Propagandafilme der Nationalsozialisten laufen.

Das Gericht ließ die Darstellung des 29-Jährigen nicht gelten, dass es sich lediglich um Spaß gehandelt habe. Dem fehle jede Glaubwürdigkeit, sagte Richter Derek O'Carroll. "Ein Video über einen rassistischen Witz oder eine grobe Beleidigung verliert nicht seine rassistische oder beleidigende Wirkung, weil der Macher behauptet, er habe nur einen Lacher ernten wollen", sagte er.

+++ 14.25 Uhr: Armenischer Ministerpräsident tritt nach Protesten zurück +++

Der armenische Ministerpräsident Sersch Sargsjan hat unter dem Druck andauernder Straßenproteste seinen Rücktritt erklärt. Das meldeten übereinstimmend die russischen Agenturen Tass und Interfax aus Eriwan.

+++ 14.07 Uhr: Das royale Baby ist da +++

Die britische Herzogin Kate hat einen Jungen zur Welt gebracht. Das teilte der Kensington-Palast mit. Das Baby sei um 11.01 Uhr Ortszeit in Anwesenheit von Prinz William geboren worden und wiege etwa 3,8 Kilogramm, hieß es. Mutter und Baby seien beide wohlauf. Es ist das dritte Kind des Paares.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

Königin Elizabeth II., Prinzgemahl Philip sowie Prinz Charles, Herzogin Camilla und Prinz Harry wurden demnach bereits informiert und sind "hocherfreut".

Für die Queen ist es bereits das sechste Urenkelkind. Das Baby steht an fünfter Stelle der britischen Thronfolge - nach Opa Charles, Vater William, Bruder George und Schwester Charlotte. Onkel Harry rutscht nun vom fünften auf den sechsten Rang.

+++ 14.03 Uhr: Madsen-Verteidigerin: Anklage hat keine Beweise für Mord +++

Nach Ansicht seiner Verteidigerin kann der dänische Erfinder Peter Madsen nicht wegen Mordes aus sexuellem Motiv verurteilt werden. "Wir haben keine echten Beweise gehört", sagte Betina Hald Engmark in ihrem Schlussplädoyer vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft stütze sich in ihrer Argumentation lediglich auf "Annahmen und schwache Indizien". Das Gericht dürfe sich nicht auf ein Bauchgefühl stützen. Zuvor hatte der Staatsanwalt lebenslange Haft für Madsen gefordert.

+++ 13.20 Uhr: Deutscher Tourist auf Seychellen vermisst +++

Ein deutscher Tourist wird seit Mittwoch auf den Seychellen vermisst. Der 68-Jährige sei in einer hügligen Region auf der bei Touristen beliebten Insel La Digue unterwegs gewesen, als sich seine Spur verlor, wie die örtliche Polizei mitteilte.

Die Suche nach dem Vermissten werde von Helikoptern unterstützt. Der Deutsche habe sich von seiner Gruppe getrennt, um Fotos zu machen und sei nicht mehr zurückgekehrt, wie das Hotel, in dem er übernachtete, mitteilte.

+++ 13.06 Uhr: Philipp Lahm für ARD bei Fußball-WM im Einsatz +++



Die ARD holt Fußballweltmeister Philipp Lahm in ihr WM-Team. Der Ex-Bayern-Spieler führt für den TV-Sender gemeinsam mit Moderatorin Jessy Wellmer durch das neue Format "Weltmeister im Gespräch". Das kündigte die ARD in Hamburg an. Außerdem wird U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz neben Thomas Hitzlsperger und dem ehemaligen Stuttgart-Coach Hannes Wolf dabei sein und als Experte für die Spielanalysen fungieren.



Das ZDF bietet neben Oliver Kahn und Holger Stanislawski noch Urs Meier als Schiedsrichterexperten auf. Sebastian Kehl steht nicht mehr zur Verfügung, da er von Juni an die Lizenzspieler-Abteilung von Borussia Dortmund leitet, wie er heute selbst mitteilte. "Kehl hat eine prima Arbeit für uns gemacht", sagte ZDF-Teamchef Thomas Fuhrmann. Zwar sei sein Ausstieg zu diesem Zeitpunkt "misslich". Die Verantwortlichen hofften aber, hierfür noch eine Lösung zu finden. "Bei der Mannschaft werden wir nachlegen. Das ZDF ist mit den anderen Experten gut aufgestellt."

+++ 12.43 Uhr: SPD setzt Frist im Streit um Abtreibungs-Werbeverbot +++

Im Streit über das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche erhöht die SPD den Druck auf die Union. Der Parteivorstand beschloss am Sonntag nach dem Bundesparteitag in Wiesbaden eine Frist bis Herbst, wie das Gremium heute mitteilte. Wenn bis dahin kein Kompromiss in der Bundesregierung oder zwischen den Fraktionen zum Strafgesetzbuch-Paragrafen 219a gefunden sei, wolle man mit "reformwilligen" Fraktionen oder Abgeordneten gemeinsame Sache machen. Eine Änderung der umstrittenen Regelung für Ärzte solle dann etwa über eine Bundestagsabstimmung ohne Fraktionszwang erreicht werden.



Paragraf 219a des Strafgesetzbuchs verbietet es, für Abtreibungen zu werben. Gegner der Regelung argumentieren, dass auch sachliche Informationen damit unterbunden würden. "Frauen in der sensiblen Situation wie einer frühen, ungewollten Schwangerschaft dürfen die für sie so wichtigen Informationen nicht vorenthalten werden", teilte der SPD-Vorstand mit. Ein "freier Zugang zu sachlichen medizinischen Informationen" sei für die SPD "nicht verhandelbar".

+++ 12.31 Uhr: Mehr als 1000 Migranten im Mittelmeer gerettet - elf Tote +++

Innerhalb von 48 Stunden sind wieder mehr als 1000 Migranten im Mittelmeer gerettet worden. Rund 900 Menschen wurden am Samstag und Sonntag unter dem Kommando der italienischen Küstenwache in Sicherheit gebracht, wie ein Sprecher mitteilte. 263 Menschen rettete die libysche Küstenwache und brachte sie zurück in das vom Bürgerkrieg zerrüttete Land, von wo aus sie auf mehreren Booten gestartet waren. Geborgen wurden nach Angaben der Küstenwache auch elf Leichen.



Am Morgen gingen 537 Gerettete im sizilianischen Trapani von Bord der "Aquarius", mit der die Organisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen unterwegs sind. Mehrmals sei das Rettungsteam in den vergangenen Tagen von der Seenotrettungsleitstelle in Rom über Boote in Seenot informiert worden, die Suche nach den Booten sei aber an die libysche Küstenwache übergeben worden. Im April waren zuvor erst 1255 Gerettete in Italien an Land gegangen, im gesamten Vormonat 2017 waren es fast 13.000. Es sei alarmierend, dass in der vergangenen Woche Hunderte Menschen zurück in die "katastrophalen Bedingungen libyscher Haftlager gebracht wurden", erklärte SOS Méditerranée.

+++ 12.22 Uhr: Türkischer Außenminister redet in Solingen zu Jahrestag des Brandanschlags +++

Mevlüt Cavusoglu wird am 29. Mai in Solingen bei der Gedenkfeier zum 25. Jahrestag des Brandanschlags eine Rede halten - mitten im türkischen Wahlkampf. Ein Sprecher der Stadt sagte, von der Ansprache des türkischen Außenministers wisse man seit einigen Tagen, der Auftritt stehe fest. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte letzte Woche verkündet, dass bereits am 24. Juni Parlaments- und Präsidentenwahlen stattfinden sollen.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte erklärt, Berlin werde keine Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsvertreter in Deutschland zulassen. Der Solinger Stadtsprecher sagte, auch vor fünf Jahren habe beim Gedenken an die Opfer des Mordanschlags auf die türkischstämmige Familie Genc ein Regierungsvertreter aus der Türkei geredet. Die Stadt werde um den Ansprachetext vorab bitten, um ihn ins Deutsche übersetzen und diesen während der Gedenkfeier als Broschüre verteilen zu können. "Ich gehe davon aus, dass die türkische Regierung hohen Respekt vor der Familie Genc und den Opfern des Mordanschlags hat und das berücksichtigen wird." Am 29. Mai 1993 starben fünf Frauen und Mädchen der Familie Genc bei dem Anschlag in Solingen, vier rechtsradikale Männer wurden wegen Mordes verurteilt.

+++ 12.11 Uhr: Brüssel will Whistleblower besser schützen +++

Hinweisgeber von Rechtsverstößen in Firmen oder öffentlichen Institutionen sollen in Europa besser geschützt werden. "Es sollte keine Strafe dafür geben, das Richtige zu tun", sagte der Vize-Präsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, bei der Vorstellung eines entsprechenden Gesetzesvorschlags in Brüssel. Das Melden von Handlungen, die gegen EU-Gesetz verstoßen, soll vereinheitlicht werden. Demnach ist zunächst ein interner Beschwerdeweg im Unternehmen vorgesehen, anschließend können sich Hinweisgeber an die Behörden wenden. Vor möglichen Repressalien des Arbeitgebers sollen Whistleblower besser geschützt werden.



Mit dem Gesetzesvorschlag reagiert die EU-Kommission auf Enthüllungen wie die sogenannten Panama Papers, Luxleaks oder den Datenskandal um Facebook und Cambridge Analytica. "Viele vergangene Skandale wären nie ans Licht gekommen, wenn Insider nicht den Mut gehabt hätten, ihre Stimme zu erheben", sagte Timmermans. Die neuen EU-Pläne treffen auf Angestellte, aber etwa auch auf Freiberufler, Zulieferer oder unbezahlte Praktikanten zu. Die EU-Staaten und das Europaparlament müssen den Vorschlägen noch zustimmen, ehe sie in Kraft treten.

+++ 11.50 Uhr: Auch Barenboim und Staatskapelle geben Echos zurück +++

Aus Protest gegen die Auszeichnung der umstrittenen Rapper Kollegah und Farid Bang gibt jetzt auch der Dirigent Daniel Barenboim seine Echos zurück. Er habe sich gemeinsam mit der Staatskapelle Berlin und dem West-Eastern Divan Orchestra zu diesem Schritt entschlossen, teilte der 75-jährige Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden mit.

Das Album der beiden Rapper sei eindeutig antisemitisch, frauen- und schwulenfeindlich und allgemein menschenverachtend, so Barenboim, der selbst Jude ist. "Wir müssen uns geschlossen gegen solche Stimmen erheben und dürfen sie nicht auch noch dadurch bestärken, dass wir sie mit Preisen auszeichnen und dadurch legitimieren."

+++ 11.40 Uhr: Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für U-Boot-Bauer Madsen +++

Der dänische Erfinder Peter Madsen soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft wegen Mordes an der schwedischen Journalistin Kim Wall lebenslang ins Gefängnis. Er sei sich bewusst, dass das für einen einzelnen Mord eine ungewöhnlich harte Strafe sei, sagte Staatsanwalt Jakob Buch-Jepsen in seinem Plädoyer.

In diesem Fall gebe es jedoch keine mildernden, sondern nur verschärfende Umstände. Madsen sei absolut nicht glaubwürdig und habe entsetzlich brutal gehandelt, sagte der Staatsanwalt. Sollte das Gericht in Kopenhagen keine lebenslange Freiheitsstrafe verhängen, fordere er Sicherungsverwahrung für unbestimmte Zeit.

+++ 11.38 Uhr: Vier seltene Tiger binnen eines Monats in Nepal tot aufgefunden +++

In Nepal sind innerhalb eines Monats vier seltene Königstiger gestorben. Zuletzt wurde gestern im Chitwan-Nationalpark im Süden des Himalaya-Staates ein totes Tier gefunden, wie der Park-Sprecher Nurendra Aryal mitteilte. Die Todesursache sei unbekannt. Möglicherweise habe es einen Kampf zwischen Tigern um Territorium oder Beute gegeben, spekulierte Aryal.

Erst am Donnerstag war ein verendeter Königstiger am Rande des Nationalparks gefunden worden. Ende März waren in nahegelegenen Wäldern zwei weitere Exemplare der gefährdeten Art gestorben. In allen Fällen war die Todesursache laut Aryal unklar. Möglicherweise habe die wachsende Zahl der Tiger in der Gegend eine Rolle gespielt.

+++ 11.30 Uhr: Papst spendiert 3000 Portionen Eis für Arme und Obdachlose +++

Der Papst feiert Namenstag und spendiert Eis: 3000 Portionen sollen heute an Obdachlose und andere Bedürftige in Rom verteilt werden, teilte der Vatikan mit. Am 23. April feiert die katholische Kirche den Tag des Heiligen Georgs - und somit auch den Namenstag des 81-jährigen Argentiniers, der bürgerlich Jorge (Spanisch für Georg) Mario Bergoglio heißt. Das Eis sollten die Menschen bekommen, die täglich Suppenküchen und Schlafsäle in der italienischen Hauptstadt aufsuchen.

+++ 11.09 Uhr: Zwölf Jahre nach Tod des Ehemanns: Anklage gegen Witwe erhoben +++

Zwölf Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Ostholstein ist dessen Witwe wegen Beihilfe zum Mord angeklagt worden. Die heute 63-Jährige stehe im Verdacht, dem Täter Zutritt zum Haus in Neustadt verschafft und ihm vor und nach der Tat Unterschlupf gewährt zu haben, sagte eine Sprecherin der Lübecker Staatsanwaltschaft. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" über die Anklage berichtet.

Der damals 63 Jahre alte Unternehmer war im Mai 2006 von einem 20 Jahre alten Einbrecher in seinem Haus niedergestochen worden. Er starb einige Wochen später. Der 20-Jährige wurde zu acht Jahren Jugendstrafe verurteilt. Die Ermittlungen gegen die Witwe des Opfers kamen nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Gang, nachdem diese sich 2014 an die Polizei gewandt hatte: Sie werde von der Ehefrau des jungen Mannes erpresst.

+++ 11.03 Uhr: UN-Tribunal: Karadzic will Aufhebung von Schuldspruch +++

Im Berufungsprozess zum Völkermord von Srebrenica hat die Verteidigung die Aufhebung des Schuldspruchs für den Angeklagten Radovan Karadzic gefordert. Der ehemalige Serbenführer (72) habe keinen fairen Prozess erhalten, erklärte sein Anwalt Peter Robinson vor dem UN-Tribunal in Den Haag. Die Richter müssten ihn daher freisprechen oder einen neuen Prozess anordnen.



In erster Instanz hatte das UN-Gericht Karadzic 2016 für den Völkermord von Srebrenica, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Balkan-Krieg in den 1990er-Jahren zu 40 Jahren Haft verurteilt.

+++ 11.00 Uhr: Zum 1. Juni: Sebastian Kehl wird Chef der BVB-Lizenzspielerabteilung +++

Der ehemalige Fußballprofi Sebastian Kehl übernimmt zum 1. Juni beim Bundesligisten Borussia Dortmund die neu geschaffene Position des Leiters der Lizenzspielerabteilung. "Mit der Verpflichtung von Sebastian haben wir unsere neue sportliche Führung unter der Leitung von Michael Zorc komplettiert. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit Sebastian und bin mir absolut sicher, dass er für unsere zukünftige Arbeit ein echter Gewinn ist", kommentierte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Montag die nicht mehr überraschende Personalie. Kehl sagte, er freue sich auf die Herausforderung und auf die Chance, die sportliche Zukunft "dieses großen Vereins mitgestalten und mitverantworten zu können".

+++ 10.40 Uhr: Ministerium: 20 Tote bei saudischem Angriff auf Hochzeit im Jemen +++

Bei einem Luftangriff der saudisch geführten Militärkoalition auf eine Hochzeitsfeier im Jemen sind dem Gesundheitsministerium zufolge mindestens 20 Menschen getötet worden. 40 weitere Personen seien bei dem Angriff am Sonntag nordwestlich der Hauptstadt Sanaa verletzt worden, berichtete der Ministeriumssprecher Abdel-Karim al-Kahlani der Deutschen Presse-Agentur.

+++ 10.30 Uhr: Brüsseler Gericht spricht Islamisten Abdeslam des Mordversuchs schuldig +++

Der mutmaßliche Paris-Attentäter Salah Abdeslam ist wegen versuchten Polizistenmordes in Belgien schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß blieb bei der Urteilsverkündung vor dem zuständigen Gericht in Brüssel am Montag zunächst offen. Der Franzose Abdeslam soll zu der Terrorzelle der Organisation Islamischer Staat (IS) gehören, die die blutigen Anschläge in Paris im November 2015 und in Brüssel im März 2016 verübte. Verurteilt wurde er jetzt zusammen mit einem zweiten Angeklagten aber zunächst wegen einer Schießerei in der Brüsseler Gemeinde Forest kurz vor seiner Festnahme 2016.

Als er dort bei einer Razzia aufgespürt wurde, sollen er und zwei Komplizen auf Polizisten geschossen und drei Beamte verletzt haben. Ein Verdächtiger, der Algerier Mohamed Belkaid, wurde bei dem Feuergefecht getötet.

+++ 10.20 Uhr: Ausschreitungen wegen geplanter Abschiebung eines Syrers in Hessen +++

Nach der Festnahme eines 27-jährigen Syrers, der aus Deutschland abgeschoben werden soll, ist es in der Nacht in Nordhessen zu Ausschreitungen gekommen. Nach der Festnahme des Manns habe es in Witzenhausen "spontane Proteste" gegeben, teilte die Polizei Eschwege mit. Die Streifwagen seien umzingelt und der Weg durch Fahrräder versperrt worden. Die Beamten forderten daraufhin Verstärkung an. Als die Beamten schließlich die Straße räumen wollten, kam es laut Polizei zu Auseinandersetzungen. Die Polizisten seien dabei auch mit Steinen beworfen worden. Sie setzten daraufhin Pfefferspray und Schlagstöcke ein. Mehrere Demonstranten seien verletzt worden. Genauere Angaben machte die Polizei nicht.

+++ 10.10 Uhr: Deutscher bei Skitour in Österreich abgestürzt und schwer verletzt +++

Ein Deutscher ist bei einer Skitour in Österreich 100 Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA am Montag unter Berufung auf die Polizei berichtete, war der 38-Jährige am Sonntag bei Finkenberg im Tiroler Zillertal auf steilem und felsdurchsetzten Gelände abgestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Innsbrucker Krankenhaus.



Der 38-Jährige hatte den Angaben zufolge zusammen mit einem anderen Deutschen eine Skitour von der Berliner Hütte zur IV. Hornspitze unternommen. In einer Senke ließen die beiden ihre Skier zurück und stiegen mit Steigeisen weiter zum Gipfel auf. Beim Abstieg kam es dann zu dem Unglück.

+++ 10.00 Uhr: Psychiater empfehlen Sicherungsverwahrung für Madsen +++

Psychiater halten den wegen Mordes angeklagten dänischen Erfinder Peter Madsen für so gefährlich, dass sie empfehlen, ihn auf unbestimmte Zeit ins Gefängnis zu schicken. Es müsse angenommen werden, dass er eine Gefahr für Leben und Gesundheit anderer Menschen sei, las der Staatsanwalt am Montag vor Gericht aus einem rechtsmedizinischen Gutachten vor. Für den Fall, dass ihn das Gericht für schuldig befindet, werde Sicherungsverwahrung empfohlen. Das ist in Dänemark eine zeitlich unbegrenzte Strafe, die aber regelmäßig überprüft wird. Im Durchschnitt sitzen Sicherungsverwahrte knapp 15 Jahre im Gefängnis - ähnlich wie zu lebenslanger Haft Verurteilte.

+++ 9.40 Uhr: Herzogin Kate mit Wehen in Krankenhaus gebracht +++

Die hochschwangere Herzogin Kate ist mit Wehen in ein Krankenhaus gebracht worden. Das teilte der Kensington-Palast am Montag mit. Die Ehefrau des britischen Prinzen William erwartet ihr drittes Kind. Kate und William haben bereits einen Sohn und eine Tochter, den vierjährigen Prinz George und die zweijährige Prinzessin Charlotte. Die erneute Schwangerschaft der 36-jährigen Kate war im vergangenen September bekanntgegeben worden.

+++ 9.05 Uhr: Kanadier nach mutmaßlichem Mord in Peru wohl gelyncht +++

Nach einem mutmaßlichen Mord an einer indigenen Anführerin in Peru ist ein Kanadier wohl gelyncht worden. Die Generalstaatsanwaltschaft bestätigte am Sonntag, dass es zwischen den beiden Todesfällen einen Zusammenhang gebe und kündigte eine neue Untersuchung an. Laut Polizei wurde die Leiche des Kanadiers in einem Sack nahe dem südperuanischen Ort Yarinacocha an der Grenze zu Brasilien gefunden.

Zuvor kursierten Videos in sozialen Netzwerken, die zeigen sollen, wie ein Mann von einer Gruppe mit einem Seil misshandelt wird. Bei dem Opfer soll es sich Berichten zufolge um den Kanadier handeln. Am Donnerstag war eine 81-Jährige, die als energische Verteidigerin des kulturellen Erbes ihrer Gemeinde beschrieben wurde, erschossen in ihrem Haus gefunden worden. Laut Berichten verdächtigten Mitglieder der Gemeinde den Kanadier der Bluttat. Die Untersuchung soll nun die Hintergründe der beiden Vorfälle klären. Die kanadische Regierung teilte am Sonntagabend mit, es sei ihnen "bekannt, dass ein Kanadier bei einem Vorfall getötet wurde", der im Zusammenhang mit dem Tod der 81-Jährigen steht.

+++ 8.40 Uhr: Verdächtiger nach Räumung des Mont-Saint-Michel festgenommen +++

Nach der vorübergehenden Räumung des Mont-Saint-Michel ist ein Verdächtiger festgenommen worden, der Drohungen gegen Polizisten ausgeprochen haben soll. Der 36-Jährige wurde am späten Sonntagabend in der nordfranzösischen Stadt Caen gefasst, wie am Montag aus Ermittlerkreisen verlautete. Er war den Sicherheitsbehörden bereits bekannt.



Die Klosterinsel Mont-Saint-Michel in der nordfranzösischen Normandie war am Sonntag für einige Stunden geräumt worden. Es hatte Hinweise auf einen Mann gegeben, der offenbar damit drohte, gegen Polizisten vorzugehen.



+++ 7.05 Uhr: Kanufahrerin entdeckt verpackte Leiche in Kanal +++

Ein verpackter Leichnam ist im Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen entdeckt worden. Eine Kanufahrerin hatte das verschnürte Paket im Wasser treibend gesehen und die Polizei verständigt. Mit Hilfe der Wasserschutzpolizei konnte die Leiche wenig später geborgen werden, wie die Staatsanwaltschaft Duisburg mitteilte. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus und setzte eine Mordkommission ein. Die Leiche wurde für weitere Untersuchungen in die Rechtsmedizin gebracht. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

+++ 6.40 Uhr: Zahlreiche Opfer bei Busunglück in Nordkorea +++

Bei einem schweren Busunglück mit chinesischen Touristen in Nordkorea hat es "eine große Zahl von Toten und Verletzten" gegeben. Das chinesische Außenministerium bestätigte am Montag in Peking den "schweren Verkehrsunfall" mit einer großen Zahl von Chinesen an Bord am Sonntagabend in der Nähe der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang. Details wurden nicht genannt.

Das chinesische Staatsfernsehen hatte zuvor auf Twitter von "mehr als 30 Toten" gesprochen, der Bus sei von einer Brücke gestürzt. Doch wurde der Tweet später wieder gelöscht. Nach unbestätigten Berichten sollen die Touristen aus der Stadt Shenyang in Nordostchina stammen.

+++ 5.10 Uhr: Habeck fordert Plastiksteuer auf Wegwerfprodukte +++

Grünen-Chef Robert Habeck will die Nutzung von Kunststoffprodukten steuerlich ahnden. "Wir brauchen eine EU-weite Plastiksteuer auf Wegwerfprodukte", sagte Habeck der Zeitung "Die Welt" vom Montag. So lasse sich eine "Lenkungswirkung" erreichen.

Es könne überdies nicht sein, dass Erdöl, das für die Produktion von Kunststoffen verwendet werde, anders als Öl für Kraftstoffe steuerlich bevorzugt werde, sagte der Umweltminister aus Schleswig-Holstein. "Diese Plastiksubvention gehört abgeschafft", forderte Habeck. Auch EU-Kommissar Günther Oettinger habe unlängst eine Plastiksteuer gefordert. "Die Bundesregierung sollte Oettinger dabei unterstützen", forderte der Grünen-Chef.

+++ 4.40 Uhr: 88-Jährige fährt eigene Schwester um und demoliert vier Autos +++

Eine 88 Jahre alte Autofahrerin hat ihre eigene Schwester und sich selbst bei einem verunglückten Parkmanöver in Sachsen schwer verletzt. Die Frau hatte die 83-jährige aus ihrem Wagen aussteigen lassen und war beim Einfahren in die Garage mit Wucht gegen deren Rückwand gekracht, wie die Polizei nach dem Unfall in Hohenstein-Ernstthal am Sonntag mitteilte. Danach fuhr sie mit Vollgas zurück und erfasste ihre Schwester.

Anschließend prallte der Wagen gegen ein geparktes Auto, das wiederum gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Schließlich fuhr die Rentnerin wieder vorwärts, beschädigte noch ein Auto und krachte mit ihrem eigenen Gefährt in einen Ziegelhaufen. Beide Schwestern wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben schätzungsweise 50.000 Euro.



+++ 3.30 Uhr: Mordrate in Mexiko steigt weiter an +++

Die Mordrate in Mexiko steigt weiter an: Im ersten Quartal 2018 wurden 7667 Menschen getötet, wie aus einer Statistik der Regierung vom Sonntag hervorgeht. Das seien 20 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Allein im März wurden den Angaben zufolge 2729 Menschen getötet. Die meisten seien erschossen worden. Im Januar gab es demnach 2549 Morde, im Februar 2389. Die Gewalt geht von Banden aus, die im Drogenhandel aktiv sind und überdies für Treibstoffdiebstahl, Entführungen, Erpressungen und andere kriminelle Handlungen verantwortlich sind. Mit 25.339 Morden galt das Jahr 2017 bereits als das blutigste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen zehn Jahre zuvor.

+++ 2.45 Uhr: Regierungskandidat Abdo siegt bei Präsidentenwahl in Paraguay +++

Der Regierungskandidat Mario Abdo Benítez hat die Präsidentenwahl in Paraguay gewonnen. Der 46-Jährige von der konservativen Colorado-Partei holte bei der Wahl am Sonntag 46,5 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt nach der Auszählung fast aller Stimmzettel mitteilte. Sein stärkster Rivale Efraín Alegre von der Mitte-Links-Koalition Ganar kam demnach auf 42,7 Prozent.

+++ 1.40 Uhr: Nicaraguas Präsident Ortega zieht umstrittene Rentenreform zurück +++

Angesichts tagelanger blutiger Proteste hat Nicaraguas Präsident Daniel Ortega die geplante Rentenreform zurückgezogen. Das erklärte der Staatschef am Sonntag nach Gesprächen mit Wirtschaftsführern. Das federführende Institut für soziale Sicherheit (INSS) habe beschlossen, das Reformprojekt fallenzulassen. Bei den Protesten gegen die Rentenreform in dem lateinamerikanischen Land waren mindestens 24 Menschen getötet worden.



Die Rentenreform sah vor, dass die Beiträge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern für die Rentenversicherung steigen, zugleich aber die Renten um fünf Prozent gekürzt werden. Damit sollte das Defizit in Nicaraguas Sozialsystem verringert werden. Die Demonstrationen gegen das Projekt waren die bislang heftigsten Proteste in Ortegas Amtszeit.

+++ 1.20 Uhr: Frankreichs Nationalversammlung billigt schärfere Asylgesetze +++

Nach einer 61-stündigen Marathondebatte hat die französische Nationalversammlung ein umstrittenes Gesetzespaket zur Verschärfung des Asyl- und Einwanderungsrechts verabschiedet. Es soll die Voraussetzung dafür schaffen, Asylanträge schneller bearbeiten und härter gegen illegale Einwanderung vorgehen zu können. In der finalen Abstimmung am Sonntagabend votierten 228 Abgeordnete für und 139 gegen die neuen Gesetze. Selbst innerhalb der Regierungspartei des sozialliberalen Präsidenten Emmanuel Macron gab es Abweichler. Nun muss der Senat über das Vorhaben beraten, in dem die vorwiegend dem Mitte-Links-Lager angehörende Opposition die Mehrheit hat.

+++ 1.12 Uhr: Bericht: Auto-Herstellern drohen möglicherweise Kartellstrafen +++

Die EU-Kommission erwägt einem Medienbericht zufolge, das Kartellverfahren gegen die Autobauer Daimler, BMW und Volkswagen wegen womöglich rechtswidriger Absprachen zu verschärfen. Damit könnte Brüssel die Weichen für Geldbußen stellen, berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf Industriekreise. Noch sei aber nichts entschieden. Die Kommission und die Konzerne hätten sich nicht dazu äußern wollen.



Die Kommission ermittelt bereits seit geraumer Zeit gegen die Unternehmen, die sich über viele Jahre hinweg in Arbeitskreisen eng abgestimmt hatten. Im Oktober durchsuchten die Ermittler die Zentralen von BMW, Daimler und VW. Die klarsten Indizien auf wettbewerbswidrige Absprachen gebe es bei der Größe der Tanks für AdBlue, einem Harnstoff-Wasser-Gemisch zur Reinigung von Abgasen aus Dieselmotoren, zitiert das "Handelsblatt" seine Quellen weiter.

+++ 0.10 Uhr: Berichte: Verteidigungsministerium bestellt neue Waffen +++



Die unter Ausrüstungsmängeln leidende Bundeswehr soll nach Medienberichten neue Waffen für einen hohen dreistelligen Millionenbetrag bekommen. Eine Liste des Verteidigungsministeriums beinhalte 18 Posten mit einem jeweiligen Bestellwert von über 25 Millionen Euro, berichten das "Handelsblatt" und die "Bild"-Zeitung. Die Truppe soll demnach unter anderem neue Raketenwerfer, Rettungshubschrauber, Transportflugzeuge und Gefechtsstände erhalten. Die Bestellliste beinhaltet den Berichten zufolge auch einen Leasingvertrag für israelische Drohnen sowie Verbesserungsvorhaben für den Schützenpanzer Puma und einen Instandhaltungsvertrag für den Hubschrauber NH90.