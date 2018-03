Die Meldungen im Überblick:

Weitere Eskalation im Fall Skripal: Russland weist 60 Diplomaten aus und schließt US-Konsulat (19.22 Uhr)

Sturz von der Pazifik-Klippe - Autounfall löscht achtköpfige Familie aus (17.30 Uhr)

Sarkozy muss wegen Korruption vor Gericht (16.39 Uhr)

Harte Strafen nach Revolver-Skandal im griechischen Fußball (12.25 Uhr)

Päckchen mit sprengfähigem Material in Berlin entdeckt (11.26 Uhr)

+++ 6:43 Uhr: Busunglück in Thailand - mindestens 20 Tote +++



Bei einem Busunglück in Thailand sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Das Fahrzeug fing am Freitag aus zunächst unbekannter Ursache Feuer und brannte aus, wie die Rettungsdienste mitteilten. Mehrere weitere Menschen wurden bei dem Unglück in der nordwestlichen Provinz Tak verletzt. Bei den Opfern handelt es sich um Wanderarbeiter aus Myanmar.

+++ 4:54 Uhr: Gericht entscheidet: Starbucks-Kaffeebecher muss vor Krebs warnen +++

Kaffee in Kalifornien könnte bald mit einemWarnhinweis serviert werden. Kaffeehausketten in demUS-Westküstenstaat sollen einem Gericht in Los Angeles zufolgezukünftig auf ihren Kaffeeprodukten vor Krebsgefahr warnen. DieUnternehmen hätten versäumt zu beweisen, dass die im Kaffeeenthaltenen Chemikalien kein bedeutendes Gesundheitsrisikodarstellten, sagte Richter Elihu Berle laut einem Bericht des "WallStreet Journal" in einem vorläufigen Urteil am Donnerstag (Ortszeit).

+++ 4:50 Uhr: Erdbeben der Stärke 6,9 erschüttert Papua-Neuguinea +++

Ein Erdbeben der Stärke 6,9 hat am Freitag den Inselstaat Papua-Neuguinea erschüttert. Eine zunächst ausgerufene Tsunami-Warnung wurde später wieder aufgehoben. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht. Allerdings liegen die Gebiete, die betroffen sein könnten, in abgelegenen Regionen.

Das Beben ereignete sich nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS rund 162 Kilometer von der Stadt Rabaul entfernt in 35 Kilometern Tiefe. Es folgten zwei Nachbeben mit einer Stärke von 5,3 und 5,1.

Das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum gab zunächst eine Warnung heraus. Demnach könnten "gefährliche" Wellen von bis zu einem Meter Höhe die Küste treffen. Später erklärte das Warnzentrum, die Gefahr sei vorüber.



+++ 4:34 Uhr Fall Skripal: USA warnen vor immer schlechteren Russland-Beziehungen +++

Nach dem Nervengiftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal weitet sich der Streit zwischen Russland und westlichen Staaten zu einer globalen diplomatischen Krise aus.

Die Regierung in Moskau hatte am Donnerstag die Ausweisung Dutzender westlicher Diplomaten verfügt. Allein aus den USA müssen 60 diplomatische Mitarbeiter binnen einer Woche Russland verlassen, das US-Generalkonsulat in St. Petersburg wird geschlossen. Washington kritisierte die angekündigte Ausweisung. Russlands Vorgehen bedeute eine weitere Verschlechterung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern, hieß es am Donnerstagabend (Ortszeit) aus dem Weißen Haus.