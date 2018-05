Die Meldungen im Überblick:

Lamborghini des Papsts für 715.000 Euro versteigert (11.10 Uhr)

Drama in Australien: Großvater soll drei Generationen seiner Familie ausgelöscht haben (8.45 Uhr)





Die Nachrichten des Tages:

+++ 11.10 Uhr: Von Papst gesegneter Lamborghini für 715.000 Euro versteigert +++

Ein Lamborghini, den Papst Franziskus im vergangenen Jahr als Geschenk erhielt, ist für 715.000 Euro versteigert worden. Wer das vom Papst gesegnete Fahrzeug kaufte, teilte das Auktionshaus Sotheby's in Monaco nicht mit. Das in den Vatikanfarben Weiß und Gelb lackierte Unikat aus der italienischen Sportwagenschmiede hatte der Papst im November erhalten. Sein Wert war auf bis zu 350.000 Euro geschätzt worden.

Der Erlös des PS-Boliden vom Typ Huracán fließt in mehrere Wohltätigkeitsprojekte im Irak, in Afrika und in Italien. In der Vergangenheit wurde Franziskus auch schon mit einer Harley Davidson bedacht, die ebenfalls für karitative Zwecke unter den Hammer kam.

+++ 10.22 Uhr: Überlebender Vater beschuldigt Schwiegervater am Mord seiner Familie in Australien +++

Für das Familiendrama mit sieben Toten in Australien ist nach Angaben des überlebenden Vaters der Großvater verantwortlich. Sein Schwiegervater habe seine vier Enkelkinder, seine Tochter und deren Mutter getötet, bevor er sich selbst erschossen habe, sagte Aaron Cockman vor Journalisten in Margaret River. Der Großvater habe dies offenbar seit langem geplant.

+++ 10.20 Uhr: Namibia fordert Wappensäule aus Berliner Museum +++

Die Republik Namibia fordert von der Bundesregierung die Rückgabe einer Wappensäule, die im Deutschen Historischen Museum gezeigt wird. Nach einem "Spiegel"-Bericht bemüht sich die Regierung des südwestafrikanischen Staates seit mehreren Jahren um das Objekt, das in der Dauerausstellung des Museums gezeigt wird. Seit Anfang Juni 2017 liege der Bundesregierung nun ein offizielles Rückgabeersuchen der Republik Namibia vor. Das Auswärtige Amt leitete die diplomatische Note demnach an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sowie an das Museum weiter. Das Anliegen werde noch geprüft, sagte ein Sprecher Grütters.

Die steinerne Wappensäule war 1486 am Kreuzkap von portugiesischen Entdeckern aufgestellt worden. 1893 brachte sie die Kaiserliche Marine nach Deutschland. Ihr Standort gehörte zur damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika.



+++ 8.45 Uhr: Großvater unter Verdacht nach Familiendrama in Australien +++

Nach dem Familiendrama auf einer australischen Farm mit insgesamt sieben Toten richtet sich der Verdacht gegen den Großvater. Der 61-Jährige war am Freitag auf dem Grundstück der Familie in der kleinen Gemeinde Osmington erschossen aufgefunden worden - zusammen mit den Leichen seiner Frau, seiner Tochter und von vier Enkelkindern. Die Polizei bestätigte, dass die mutmaßlichen Tatwaffen dem Großvater gehörten. Nach Medienberichten kam auch der Anruf, mit dem die Polizei alarmierte wurde, von ihm.

Vermutet wird nun, dass der Mann die sechs anderen erschoss und dann die Waffe am Freitagmorgen gegen sich selbst richtete. Von der Polizei gab es zu entsprechenden Medienberichten keine offizielle Bestätigung. Der Chef der westaustralischen Polizei, Chris Dawson, erklärte jedoch, dass es keine anderen Verdächtigen gebe. "Die Polizei glaubt nicht, dass eine andere Person in diese Verbrechen verwickelt ist", sagte Dawson. Der Mann und seine 58 Jahre alte Frau waren auch die Besitzer der Farm.

+++ 7.15 Uhr: Mindestens neun Tote bei Serie von Anschlägen auf Kirchen in Indonesien +++

Bei einer Serie von Anschlägen auf christliche Kirchen sind in Indonesien mindestens neun Menschen getötet worden. Dutzende weitere seien verletzt worden, als binnen weniger Minuten Sprengsätze an drei Kirchen in Indonesiens zweitgrößter Stadt Surabaya detonierten, teilte die Polizei mit. Auch einer der Attentäter sei getötet worden, als er seinen Sprengsatz zündete. Die Polizei ging in diesem Fall von einem Selbstmordanschlag aus.

Zu den Tätern machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Explosionen ereigneten sich demnach am Sonntagmorgen binnen zehn Minuten. Eines der Ziele sei die katholische Santa-Maria-Kirche gewesen. Im Februar hatte ein Islamist vier Menschen mit einem Schwert während der Sonntagsmesse in der Stadt Sleman verletzt.

+++ 5.49 Uhr: Benzin und Heizöl so teuer wie seit Jahren nicht mehr +++

Erstmals seit fast drei Jahren müssen Autofahrer an der Zapfsäule mehr als 1,40 Euro für einen Liter Superbenzin E10 bezahlen. Für einen Liter Diesel werden im bundesweiten Durchschnitt mindestens 1,26 Euro fällig, haben verschiedene Preisportale und Marktbeobachter ermittelt.

Auch Heizöl ist deutlich teurer geworden. Der Preis hat nach Erhebungen des Energie-Informationsdienstes EID in den größeren Städten die Marke von 70 Euro für 100 Liter (bei Abnahme von 3000 Litern, inkl. Mehrwertsteuer) überschritten und ist damit innerhalb eines Jahres um rund ein Drittel gestiegen.



Ursache für die steigenden Verbraucherpreise an Tankstellen und bei Heizölhändlern sind die hohen Rohölpreise. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl kletterte binnen eines Jahres um mehr als die Hälfte, bei der Nordsee-Sorte Brent von gut 50 auf über 77 Dollar.