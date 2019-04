Die Meldungen vom Sonntag im Kurz-Überblick:

Klage gegen Cathy Hummels abgewiesen (11.01 Uhr)

Sri Lankas Regierung verbietet vorerst Verhüllung des Gesichts (6.25 Uhr)

Bundeswehr bildet saudische Soldaten zu Offizieren aus (5.06 Uhr)

Sozialisten gewinnen Wahl in Spanien - Erfolg für Rechtspopulisten (4.23 Uhr)

Kommandeur des US-Gefangenenlagers Guantánamo abgesetzt (2.17 Uhr)

Die Nachrichten des Wochenendes im stern-Ticker:

+++ 11.20 Uhr: Hochzeitskorso blockiert A2 - Ermittlungen wegen Nötigung +++

Wieder hat eine türkische Hochzeitsgesellschaft eine Autobahn in Nordrhein-Westfalen blockiert. Die Beteiligten wurden diesmal nach ihrer Aktion auf der A2 bei Kamen erwischt, wie die Polizei mitteilte. Gegen die Beteiligten wird unter anderem wegen Nötigung ermittelt.

Wie die Dortmunder Polizei mitteilte, beobachteten Zeugen am Sonntag gegen 15.00 Uhr auf der A2 Richtung Hannover, wie "knapp ein Dutzend hochwertige Fahrzeuge" im Bereich Kamen den Verkehr auf allen drei Fahrstreifen ausgebremst und damit die komplette Autobahn blockiert hätten: "Die Fahrer überholten zum Teil rechts unbeteiligte Fahrzeuge und bremsten diese aus. Diese geistig umnachtete Aktion dauerte laut Zeugenaussagen mehrere Minuten, bevor der Konvoi dann an der Anschlussstelle Hamm die Autobahn verließ", schreibt die Polizei.

+++ 11.06 Uhr: Prozess um verdurstete Fünfjährige: Mutmaßliche IS-Frau schweigt +++

Im Münchner Kriegsverbrecher-Prozess um ein verdurstetes jesidisches Mädchen im Irak will die angeklagte mutmaßliche IS-Anhängerin sich nicht zu den schweren Vorwürfen äußern. "Die Angeklagte wird sich schweigend verteidigen", sagte ihr Anwalt vor dem Oberlandesgericht (OLG) München. Zuvor hatte das Gericht die Vorwürfe gegen die Deutsche aus Niedersachsen in einem Hinweis noch einmal verschärft. Die Jesiden sind eine vom Islamischen Staat (IS) systematisch verfolgte Religionsgemeinschaft.

Die 27-Jährige ist unter anderem wegen Mordes, Kriegsverbrechen und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt. Sie könnte, wenn sich die Vorwürfe gegen sie bewahrheiten, zusätzlich noch wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Form der Versklavung und Folterung sowie Menschenhandel verurteilt werden.

+++ 11.01 Uhr: Klage gegen Cathy Hummels abgewiesen +++

Instagram-Berühmtheit Cathy Hummels hat einen Schleichwerbungsprozess vor dem Landgericht München siegreich überstanden. Die zuständige Kammer wies die Zivilklage des für Abmahnungen bekannten Verbands Sozialer Wettbewerb ab. Informierte Leser wüssten, dass Hummels mit ihrem Instagram-Profil kommerzielle Interessen verfolge, sagte die Vorsitzende Richterin Monika Rhein. Insofern handele es sich auch nicht um unlautere Werbung.

Hummels hat auf Instagram mittlerweile 485 000 Follower. Allein aus dieser hohen Zahl geht nach Einschätzung der Kammer hervor, dass die Ehefrau von Fußballprofi Mats Hummels auf ihrer Seite keine rein privaten Interessen verfolgt. Eine solche Zahl von Freunden "schafft kein Mensch", sagte Rhein.

Das Urteil bedeutet keine Klärung der Rechtslage, ob sogenannte Influencer überhaupt noch Dinge anpreisen dürfen, ohne das als Reklame zu kennzeichnen. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig, außerdem hat der in Berlin ansässige Verein mehrere Influencerinnen abgemahnt. Eine parallele Klage gegen die Fitness-Bloggerin Pamela Reif vor dem Landgericht Karlsruhe hat der Verband gewonnen. Eine obergerichtliche Entscheidung gibt es noch nicht.

+++ 10.50 Uhr: Sri Lankas Polizeichef wehrt sich gegen Entlassung +++

Sri Lankas Polizeichef wehrt sich nach der Anschlagsserie vom Ostersonntag gegen seine Entlassung. Pujith Jayasundara habe sich dem Rauswurf durch Präsident Maithripala Sirisena "widersetzt" und sei einfach "dageblieben", sagte ein Regierungsvertreter in Colombo. Präsident Sirisena hatte am Freitag Jayasundaras Rücktritt bekanntgegeben und später dessen Stellvertreter Chandana Wickramaratne zum geschäftsführenden Polizeichef ernannt.

Bisher ist nach Angaben des Regierungsvertreters aber noch kein offizielles Rücktrittschreiben von Jayasundara eingegangen. Er hält sich demnach auch weiterhin in seiner Dienstwohnung auf. Der Polizeichef muss nun vom Parlament seines Amtes enthoben werden und gilt bis dahin offiziell als suspendiert. Jayasundara war am Montag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

+++ 10.26 Uhr: Mecklenburg-Vorpommern: Finanzminister Brodkorb überraschend zurückgetreten +++

Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) ist überraschend zurückgetreten. Am Morgen sei in der Staatskanzlei ein Schreiben des Ministers eingegangen, in dem er Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) über diesen Schritt informiert habe, sagte Regierungssprecher Andreas Timm der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin. Brodkorb war seit 2017 Finanzminister. Zuletzt waren Spannungen zwischen ihm und Schwesig offen zu Tage getreten.

+++ 10.06 Uhr: Zwei Kinder in Ratingen vermisst - Große Suchaktion der Polizei +++

Die Polizei im Rheinland sucht seit Sonntagabend nach einem 6-jährigen und einem 14-jährigen Kind. Der ältere Junge habe mit dem jüngeren Mädchen an einer Kleingartenanlage in Ratingen gespielt, beide seien mit ihren Rädern unterwegs gewesen. Gegen 20.00 Uhr hätten die Eltern das Verschwinden der beiden bemerkt. Um 21.00 Uhr sei die Polizei informiert worden. Diese habe die ganze Nacht über mit bis zu 100 Beamten, einem Hubschrauber und mehreren Spürhunden nach den beiden Kindern gesucht. Am Montagmorgen veröffentlichte die Polizei Fotos von Emilia und Jan, um Zeugen zu finden. Einer Sprecherin zufolge sind die Umstände völlig unklar.

+++ 8.17 Uhr: Mehr als 300 Tote bei Auszählung von Wahl in Indonesien +++

Bei der Auszählung der Wahlergebnisse in Indonesien sind nach amtlichen Angaben seit Mitte April mehr als 300 Menschen gestorben. Die staatliche Wahlkommission berichtete von mindestens 287 Todesfällen unter Wahlhelfern. Zudem gab es 18 Todesfälle bei der Polizei. Todesursache war demnach in den meisten Fällen völlige Erschöpfung.

Indonesien - viertgrößtes Land der Welt mit mehr als 260 Millionen Einwohnern - besteht aus mehr als 17 000 Inseln. Wahlen sind stets auch eine organisatorische Herausforderung.

+++ 6.25 Uhr: Sri Lankas Regierung verbietet vorerst Verhüllung des Gesichts +++

In Sri Lanka dürfen Menschen nach der Anschlagsserie vom Ostersonntag ihre Gesichter bis auf Weiteres in der Öffentlichkeit nicht mehr verhüllen. Staatschef Maithripala Sirisena begründete die ab Montag geltende Maßnahme mit der "nationalen Sicherheit". Niemand solle sein Gesicht verhüllen und damit eine Identifizierung erschweren. Das Verbot fußt auf dem nach den Attacken ausgerufenen Ausnahmezustand.

+++ 6.17 Uhr: Erschlichene Einbürgerung: 300 Neubürger sind den Pass wieder los +++

Seit der Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts vor zehn Jahren haben mehr als 300 Eingebürgerte ihre deutsche Staatsangehörigkeit wegen Täuschung, Bestechung oder falschen Angaben wieder verloren. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Bundesinnenministerium.

+++ 5.06 Uhr: Bundeswehr bildet saudische Soldaten zu Offizieren aus +++

Trotz der Spannungen mit Saudi-Arabien wegen des Jemen-Krieges bildet die Bundeswehr ab Mitte des Jahres sieben saudische Soldaten zu Offizieren aus. Fünf von ihnen sollen im Juli einen Lehrgang beim Heer beginnen, zwei werden von der Luftwaffe geschult, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Verteidigungsministerium erfuhr. Sieben weitere saudische Soldaten werden von Juli an Sprachkurse in Deutschland belegen, um dann 2020 ihre Offiziersausbildung beginnen zu können.

+++ 4.23 Uhr: Sozialisten gewinnen Wahl in Spanien - Erfolg für Rechtspopulisten +++

Mit ihrem besten Stimmenergebnis seit elf Jahren haben die Sozialisten unter Ministerpräsident Pedro Sánchez die Parlamentswahl in Spanien klar gewonnen. Dennoch verfehlte die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) die absolute Mehrheit nach Auszählung praktisch aller Stimmen mit knapp 28,7 Prozent deutlich. Während die Konservativen ein Debakel erlebten, zieht erstmals seit Jahrzehnten eine rechtspopulistische Partei ins Parlament ein: Die erst 2013 gegründete Formation Vox bestätigt damit einen Trend, der sich schon bei Wahlen in anderen EU-Ländern beobachten ließ.

+++ 2.17 Uhr: Kommandeur des US-Gefangenenlagers Guantánamo abgesetzt +++

Der für das umstrittene US-Gefangenenlager Guantánamo zuständige Kommandeur, Konteradmiral John Ring, ist seines Amtes enthoben worden. Grund sei "der Verlust des Vertrauens in seine Fähigkeit zu kommandieren", teilte das US Southern Command in Doral im Bundesstaat Florida mit. Rings bisheriger Stellvertreter, Brigadegeneral John Hussey, werde die Führung der "Joint Task Force Guantanamo" kommissarisch übernehmen. Der Wechsel werde keine Auswirkungen auf die Gefangenen in dem US-Lager auf Kuba haben. Weitere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.

+++ 1.36 Uhr: Wieder Unfall auf A71 - zwei Tote +++

Nach der Massenkarambolage auf der A71 hat es am Sonntagabend auf der Autobahn erneut einen schweren Unfall gegeben - mit zwei Toten. Es seien sechs Fahrzeuge verwickelt gewesen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei weiter. Beide Richtungsfahrbahnen seien noch gesperrt. Ein Fahrzeug sei ausgebrannt. Die Unfallstelle befinde sich zwischen Sömmerda-Süd und Erfurt-Nord. Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz. Es gebe auch vier Leichtverletzte. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Der MDR Thüringen hatte zunächst berichtet.

Am Sonntagnachmittag waren 25 Menschen bei einer Massenkarambolage auf der A71 in Südthüringen verletzt worden, vier davon schwer. Wegen plötzlicher Glätte und Hagels fuhren demnach zwischen Suhl und Meiningen auf der Fahrbahn in Richtung Schweinfurt 50 Autos ineinander. Auf der Gegenfahrbahn sei es wegen Glätte auf derselben Höhe zu weiteren Unfällen mit fünf beteiligten Autos gekommen. Die A71 war zwischen den Anschlussstellen Meiningen-Nord und dem Dreieck Suhl für mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt.

+++ 0.13 Uhr: Früherer US-Senator und Bundesverdienstkreuzträger Lugar gestorben +++

Der langjährige US-Senator und Träger des Bundesverdienstkreuzes, Richard Lugar, ist tot. Lugar starb am Sonntag im Alter von 87 Jahren in einem Krankenhaus in Falls Church im US-Bundesstaat Virginia an den Folgen einer seltenen Nervenkrankheit, wie das von ihm gegründete Lugar-Zentrum in Washington mitteilte. Der versierte Außenpolitiker aus Indiana saß von 1977 bis 2013 für die Republikaner im US-Senat. Kurz nach seinem Ausscheiden wurde ihm im Mai 2013 das Bundesverdienstkreuz verliehen.