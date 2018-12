Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

+++ 13.54 Uhr: Lawrow: Russland und Türkei stimmen künftigen Syrien-Einsatz ab +++

Nach dem angekündigten Abzug der US-Truppen aus Syrien wollen Russland und die Türkei ihren künftigen Einsatz in dem Bürgerkriegsland abstimmen. In dem "neuen Kontext" würden die russische und die türkische Armee "ihre Aktionen weiterhin koordinieren", sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach Gesprächen mit einer türkischen Delegation in Moskau. Ziel sei es, "die terroristische Bedrohung in Syrien auszulöschen".

+++ 11.46 Uhr: Texter der Welthits "Killing Me Softly" und "Girl From Ipanema" stirbt mit 91 Jahren +++

Norman Gimbel, der Texter des Welthits "Killing Me Softly" und anderer berühmter Songs, ist tot. Er starb bereits am 19. Dezember im Alter von 91 Jahren in seinem Haus im kalifornischen Montecito, wie sein Sohn Tony Gimbel und Broadcast Music Incorporated, die US-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Urheberrechten, erst jetzt mitteilte. Der in Brooklyn geborene Gimbel gewann zusammen mit dem Komponisten David Shire einen Oscar für den besten Originalsong für "It Goes Like It Goes" von Jennifer Warnes im Film "Norma Rae" von 1979. 1973 hatte er zusammen mit seinem langjährigen Komponisten-Mitarbeiter Charles Fox für "Killing Me Softly" von Roberta Flack den Grammy für den besten Song des Jahres gewonnen. Die Version des Liedes durch die US-Hip-Hop-Gruppe The Fugees wurde in den 90er-Jahren ebenfalls ein großer Erfolg. Einen weiteren Hit landete Gimbel mit dem englischen Text zum brasilianischen Bossa-Nova-Song "The Girl from Ipanema". Dafür bekam er einen Grammy für die Schallplatte des Jahres 1965. 1984 wurde Gimbel als Mitglied in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen.

+++ 11.33 Uhr: Australien leidert unter Rekord-Hitzewelle +++

Mit einer Rekord-Hitzewelle und Temperaturen über 40 Grad Celsius steuert Australien auf den Jahreswechsel zu. Nach Angaben des australischen Wetterdienstes soll es in den ersten drei Monaten des neuen Jahres weiter ungewöhnlich heiß bleiben. Im Schnitt liegen die Temperaturen demnach 10 bis 14 Grad über dem Normalwert für diese Jahreszeit. Grund für die andauernde Hitze sei ein Hochdruckgebiet über der Tasmansee zwischen Australien und Neuseeland. Die Hitzewelle Down Under dauert bereits seit Weihnachten an. Die Strände sind voll, die Klimaanlagen laufen auf Hochtouren. In der Mitte und im Süden des Landes schwitzen einige Regionen den vierten Tag in Folge bei über 44 Grad. Im westlichen Teil der Metropole Sydney wurden am Samstag 42 Grad gemessen. Überall im Land werden Rekordwerte erreicht oder überschritten. In Tarcoola (Victoria) war es am Freitag 48,1 Grad heiß.

+++ 10.23 Uhr: Ministerium: 40 "Terroristen" nach Anschlag auf Touristenbus in Ägypten getötet +++

Nach dem Anschlag auf einen Touristenbus in der Nähe der Pyramiden von Gizeh hat die ägyptische Polizei nach Angaben der Regierung 40 Dschihadisten getötet. Die "Terroristen" seien am Samstagmorgen bei Razzien in Gizeh und im Norden der Sinai-Halbinsel getötet worden, teilte das Innenministerium in Kairo mit. Die Verdächtigen hätten eine Serie von Anschlägen auf Touristenziele, christliche Einrichtungen und Sicherheitskräfte in Ägypten geplant.

+++ 10.02 Uhr: Israelische Armee fliegt Luftangriff auf Hamas-Stellung im Gazastreifen +++

Israel hat in der Nacht zum Samstag einen Luftangriff auf eine Stellung der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen geflogen. Ein Hubschrauber habe eine "Militärstellung" der Hamas im Süden des Palästinensergebiets angegriffen, teilte die israelische Armee mit. Es handelte sich demnach um einen Vergeltungsangriff für einen "Beschuss" aus dem Gazastreifen. Israelischen Medienberichten zufolge war zuvor eine Rakete auf Israel abgefeuert worden. Es war das erste Mal seit der Gewalteskalation im November, dass eine Rakete aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden war. Die Hamas bestätigte den Luftangriff auf ihre Stellung. Verletzte gab es demnach nicht.

+++ 9.36 Uhr: Kanadische Lehrerin in China freigelassen +++

China hat eine inhaftierte Kanadierin freigelassen. Die Lehrerin Sarah McIver sei freigelassen worden und nach Kanada zurückgekehrt, teilte die Regierung in Ottawa am Freitag mit. Die Beziehungen zwischen Kanada und China sind wegen der vorübergehenden Festnahme einer chinesischen Spitzenmanagerin in Vancouver angespannt. Zum Fall der Lehrerin, die "illegal" in China gearbeitet haben soll, bestand aber offenbar kein direkter Zusammenhang.

McIver war kurz nach dem ehemaligen Diplomaten Michael Kovrig und dem in China lebenden Nordkorea-Experten Michael Spavor festgenommen worden. Die beiden Kanadier stehen nach amtlichen Angaben im Verdacht, die "nationale Sicherheit" zu gefährden - in China eine Umschreibung für einen Spionageverdacht

+++ 8.12 Uhr: Betrunkener fährt Fußgänger in Berlin um - fünf Verletzte +++

Ein laut Polizei betrunkener Autofahrer ist in Berlin-Wedding in mehrere Fußgänger gerast. Fünf Menschen wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Autofahrer kam am frühen Samstagmorgen von der Fahrbahn ab, raste auf einen Gehweg und stieß dort mehrere Menschen um. Zur Identität der Verletzten und dem Fahrer gab es zunächst keine Informationen. Der Unfallverursacher soll betrunken gewesen sein. Weitere Details konnte der Polizeisprecher zunächst nicht nennen.

+++ 6.12 Uhr: Tsunami-Warnung nach Erdbeben auf Philippinen ausgelöst +++

Der Süden der Philippinen ist am Samstag von einem Erdbeben der Stärke 7,2 erschüttert worden. Das US-Tsunami-Warnsystem löste daraufhin eine Tsunami-Warnung aus. Gefährliche Wellen seien an Küsten möglich, die im Umkreis von 300 Kilometern vom Epizentrum des Erdbebens entfernt seien, hieß es in einer Bekanntmachung. Ungewöhnlich hohe Wellen von bis zu einem Meter über den normalen Gezeiten seien bis 07.00 Uhr (MEZ) zu erwarten. Die Warnung betraf zehn Provinzen und eine Stadt in der südlichen Region von Mindanao. Die Menschen sollten vom Strand weg bleiben, hieß es weiter. Menschen, deren Häuser nahe der Küste liegen, sollten sich ins Landesinnere begeben.

+++ 2.47 Uhr: Bericht: Kevin Spacey will bei Gerichtstermin nicht erscheinen +++

Der amerikanische Schauspieler Kevin Spacey (59) will einer für den 7. Januar terminierten gerichtlichen Anhörung zu Vorwürfen eines sexuellen Übergriffs fern bleiben. Der "Boston Globe" berichtete am Freitag, die Anwälte des früheren "House of Cards"-Stars hätten beim Bezirksgericht in Nantucket im US-Staat Massachusetts um eine entsprechende Erlaubnis gebeten. In der Anklage werde ihm vorgeworfen, einen 18-Jährigen 2016 in einer Bar in Nantucket betrunken gemacht und unsittlich berührt zu haben.

+++ 2.04 Uhr: Vor Rumäniens EU-Ratspräsidentschaft: Juncker zweifelt an Bukarest +++

Kurz vor der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Rumänien zum Jahresbeginn hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Zweifel an der Führungskraft der Regierung in Bukarest geäußert. Das Land sei zwar "technisch gut vorbereitet" auf den sechsmonatigen Vorsitz, sagte Juncker der "Welt am Sonntag". "Ich glaube aber, dass die Regierung in Bukarest noch nicht in vollem Umfang begriffen hat, was es bedeutet, den Vorsitz über die EU-Länder zu führen. Für ein umsichtiges Handeln braucht es auch die Bereitschaft, anderen zuzuhören und den festen Willen, eigene Anliegen hintenan zu stellen. Da habe ich einige Zweifel", erklärte der Kommissionschef weiter.

+++ 1.57 Uhr: Vier Sektenmitglieder in den USA wegen Kindesentführung festgenommen +++

Vier Mitglieder einer jüdischen Sekte aus Guatemala sind in den USA wegen des Verdachts der Kindesentführung festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft von Manhattan am Freitag mitteilte, stehen die vier Männer im Verdacht, die Entführung einer 14-Jährigen und ihres zwei Jahre jüngeren Bruders organisiert zu haben, nachdem die Mutter der Kinder der Sekte den Rücken gekehrt hatte und mit ihnen in die USA gezogen war.

Den Ermittlungsbehörden zufolge gehörten sowohl die Frau als auch die vier Verdächtigen der extremistischen jüdischen Sekte Lev Tahor an, die eine ultraorthodoxe Form des Judentums praktizierte. Die Frau, Tochter des Sektengründers, hatte die Sekte demnach verlassen, nachdem ihr Bruder die Führung übernommen hatte und die Gruppe zunehmend extremistischer wurde.

Den Ermittlungen zufolge verschleppten die Verdächtigen wenige Tage vor Weihnachten die beiden Kinder der Frau aus dem Dorf Woodridge nördlich von New York nach Mexiko. Nach der Festnahme der Männer wurden die Kinder mit Unterstützung der mexikanischen Behörden unversehrt gefunden. Sie sollen nun wieder zu ihrer Mutter in die USA gebracht werden. Den vier mutmaßlichen Entführern droht lebenslange Haft.