Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Lebenslang für Mörder von Zehnjähriger (13.37 Uhr)

Bis zu 500 Millionen Gäste der Marriott-Hotels von Hackerangriff betroffen (13.30 Uhr)

Merkel-Maschine: System zum Ablassen von Kerosin war ebenfalls gestört (12.42 Uhr)

Gruppenvergewaltigung in Freiburg - Festnahme (10.55 Uhr)

Merkels Flieger-Panne: Keine kriminelle Ursache (9.16 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 14.06 Uhr: Hamburger Zoll findet Kokain für mehr als 84 Millionen Euro +++

Zollfahnder haben in Hamburg 400 Kilogramm hochreines Kokain im Straßenverkaufswert von mindestens 84 Millionen Euro aus dem Verkehr gezogen.Die Beamten entdeckten die Drogen nach eigenen Angaben vom Freitag bei zwei voneinander unabhängigen Kontrollen von Seefrachtcontainern im Hamburger Hafen. In einem mit Zahnseide beladenen Container aus der Dominikanischen Republik fanden die Ermittler demnach Anfang November neun Sporttaschen mit mehr als 300 Kilogramm Kokain. Sie hatten bei einer Röntgenkontrolle verdächtige Strukturen bemerkt und entluden die Fracht. Daraufhin entdeckten sie das Rauschgift.

In einem weiteren Fall stießen sie in einem per Schiffscontainer aus Brasilien importierten alten VW-Bus bereits im September auf 100 Kilo hochreines Kokain. Die Täter hatten einen doppelten Boden eingebaut, um es zu verstecken. Auch hier führte die Röntgenkontrolle zum Erfolg. Nach Angaben des Zolls wären die 400 Kilogramm Kokain vor dem Verkauf an Konsumenten noch um ein Vielfaches gestreckt worden, was eine deutlich größere Menge ergeben hätte. Den Straßenverkaufswert der Gesamtmenge gaben die Beamten mit mindestens 84 Millionen Euro an.

+++ 13.52 Uhr: USA, Mexiko und Kanada unterzeichnen neues Handelsabkommen +++

Die USA, Mexiko und Kanada haben am Freitag ihr neues Handelsabkommen USMCA unterzeichnet. Vor Beginn des G20-Gipfels in Buenos Aires setzten die Vertragspartner ihre Unterschriften unter die Neuauflage des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nafta). US-Präsident Donald Trump hatte das seit 1994 bestehende Nafta-Abkommen aufgekündigt und die beiden Nachbarstaaten zu Neuverhandlungen gedrängt.

+++ 13.51 Uhr: Mann fährt Auto in Bushaltestelle in Erding +++

Im oberbayerischen Erding ist ein Auto in eine Bushaltestelle gerast. Bei dem Unfall am Donnerstagabend erfasste das Auto eine 16 Jahre alte Schülerin und deren 72 Jahre alten Großvater, die dort auf einer Bank sitzend auf einen Bus warteten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Schülerin erlitt sehr schwere Verletzungen an den Beinen und kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, ihr Großvater erlitt Verletzungen am Sprunggelenk und im Gesicht. Der 24 Jahre alte Autofahrer und sein als Beifahrer mitfahrender 57-jähriger Vater erlitten leichtere Verletzungen. Ursache für den Unfall soll ein Krampfanfall des Fahrers gewesen sein, der dadurch die Kontrolle über das Auto verlor. Ob der Mann bereits früher unter Krampfanfällen litt, ist noch unklar.

+++ 13.30 Uhr: Bis zu 500 Millionen Gäste der Marriott-Hotels von Hackerangriff betroffen +++

Hacker haben die größte Hotelkette der Welt angegriffen, die Marriott-Gruppe. Betroffen von dem "Datensicherheitsvorfall" sei das Reservierungssystem der zu Marriott gehörenden Kette Starwood, und zwar seit dem Jahr 2014, teilte das Unternehmen mit. Die Angreifer könnten die Daten von bis zu 500 Millionen Gäste ausgespäht haben. Dazu zählen nach einem Bericht der "New York Times" auch Geburtsdaten und Pass-Nummern der Gäste.

+++ 13.28 Uhr: Merkel nimmt an UN-Migrationskonferenz in Marrakesch teil +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am 10. Dezember an der UN-Migrationskonferenz in Marokko teilnehmen. Das gab die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin bekannt. Bei dem zweitägigen Treffen in der Stadt Marrakesch soll der Globale Pakt für Migration angenommen werden, gegen den in Deutschland vor allem die AfD Sturm läuft.

Das völkerrechtlich nicht bindende Dokument könnte nach Einschätzung der Bundesregierung mehr Ordnung in das internationale Migrationsgeschehen bringen und Arbeitsmigranten vor Ausbeutung schützen. Merkel hatte in der vergangenen Woche im Bundestag dafür geworben. Sie sagte, diejenigen, die glaubten, alles alleine lösen zu können, würden nur an sich denken - "das ist Nationalismus in reinster Form". Die USA, Österreich, Israel, Australien und mehrere osteuropäische Staaten wollen sich dem Pakt nicht anschließen.

+++ 13.26 Uhr: Lebenslang für Mord an Stephanie vor 27 Jahren +++

Rund 27 Jahre nach der Ermordung der zehnjährigen Stefanie aus Thüringen hat das Landgericht Gera einen 66-Jährigen zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Deutsche das Mädchen im August 1991 in Weimar entführt und später missbraucht hat. Schließlich habe er das Kind von der Teufelstalbrücke an der Autobahn 4 bei Hermsdorf 48 Meter tief in den Tod gestürzt. Das Gericht ging von Mord aus und folgte mit seinem Spruch dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Verteidiger des Mannes hatte einen Freispruch gefordert.

+++ 13.22 Uhr: Israel rügt antisemitisches Titelblatt auf ungarischer Zeitschrift +++

Ein Titelblatt mit antisemitischem Unterton auf der neuesten Ausgabe der regierunsgnahen ungarischen Wochenzeitschrift "Figyelö" hat die Empörung des israelischen Botschafters in Budapest ausgelöst. Zu sehen ist auf dem Cover ein Bild des Vorsitzenden des Verbands der Jüdischen Gemeinden Ungarns, Andras Heisler, auf den Geldscheine herabregnen. Erst vor Kurzem hatte Ungarns Regierung angekündigt, 1,5 Millionen Euro für Projekte zum Kampf gegen Antisemitismus bereitstellen zu wollen.

Israels Botschafter Yossi Amrani rief am Donnerstagabend den Verbandsvorsitzenden Heisler auf, seine Bestürzung über das "schändliche" Titelblatt von "Figyelö" kundzutun. Heisler nahm dazu zunächst nicht Stellung.

+++ 13.01 Uhr: Luftreinhalteplan mit Fahrverboten in Stuttgart offiziell fertig +++

Der neue Luftreinhalteplan mit den Diesel-Fahrverboten für Stuttgart ist nun auch offiziell fertig. Die Pläne wurden nun amtlich bekanntgemacht, von Montag an können sie dann zwei Wochen lang öffentlich eingesehen werden, wie das Regierungspräsidium Stuttgart mitteilte. Außerdem lassen sie sich im Internet abrufen. Das Fahrverbot, das vom 1. Januar an für Diesel-Fahrzeuge mit der Abgasnorm Euro 4 oder schlechter gilt, ist die zentrale Maßnahme des Luftreinhalteplans, um die Schadstoffbelastung in Stuttgart zu reduzieren.

+++ 12.42 Uhr: Merkel-Maschine: System zum Ablassen von Kerosin war ebenfalls gestört +++

Die Panne am Regierungsflugzeug von Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach Angaben der Regierung in Berlin keine unmittelbare Gefahr für Passagiere und Besatzung bedeutet. "Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für Leib und Leben der Passagiere an Bord der Maschine. Und der Abbruch des Fluges ist in einem solchen Fall ein ganz normaler Vorgang", sagte eine Regierungssprecherin am Freitag in Berlin. Das Verteidigungsministerium trat erneut Berichten entgegen, wonach auch Sabotage als eine mögliche Ursache infrage komme. Ein tief in der Maschine vom Typ A340 steckendes Bauteil sei defekt gewesen und habe zwei Kommunikationsanlagen und das System zum Ablassen von Kerosin gestört, sagte ein Sprecher. Die Maschine habe deswegen mit Übergewicht landen müssen.

+++ 12.20 Uhr: Totes Baby aus Duisburg - Leichenspürhund schlägt an Container an +++

Im Fall einer Babyleiche aus Duisburg hat die Polizei möglicherweise den Altkleidercontainer entdeckt, in den das kleine Mädchen gelegt worden ist. Ein Leichenspürhund habe an einem Container im Duisburger Westen eine Witterung aufgenommen und angeschlagen, teilten die Ermittler am Freitag mit. Der Behälter wurde sichergestellt. "Dieser wird jetzt genauestens nach Spuren, unter anderem DNA oder Fingerabdrücke der Mutter, untersucht", sagte Polizeisprecherin Jacqueline Grahl.

Die Leiche des Mädchens, dem die Polizei den Namen Mia gegeben hat, war am 17. November in einer Sortieranlage für Altkleider im polnischen Kielce gefunden worden. Der Transport war aus Duisburg gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass der Säugling in Duisburg in einen Container gelegt wurde. Die Ermittler suchen jetzt die Mutter.

+++ 11.41 Uhr: Merkel wird von anderer Regierungsmaschine abgeholt +++

Nach der Panne eines Regierungsflugzeugs wird Bundeskanzlerin Angela Merkel von einer anderen Maschine vom G20-Gipfel in Argentinien abgeholt. Das Bauteil, das in der Maschine "Konrad Adenauer" für Probleme gesorgt habe, müsse in diesem anderen Flugzeug nicht erst erneuert werden, sagte Oberst Guido Henrich von der Flugbereitschaft der Luftwaffe am Freitag in Köln. Die Maschinen würden alle regelmäßig gewartet. Wenn man in einem Auto ein Problem mit einer Batterie gehabt habe, tausche man deshalb auch nicht automatisch die Batterie in einem anderen Auto um. Die Maschine solle am Freitagmittag vom Militärflughafen Köln/Bonn starten.

Nach Angaben der Luftwaffe war der Zwischenfall mit Merkels Maschine ungefährlich. Es habe kein Gefahrenpotenzial gegeben, sagte Henrich am Freitag in Berlin. Die Situation sei "zu keinem Zeitpunkt" nicht unter Kontrolle gewesen.

Wie Henrich weiter sagte, steht inzwischen fest, dass der Ausfall einer elektronischen Verteilerbox zu der Panne geführt hat. Die Verteilerbox sei ausgetauscht worden, danach sei der Fehler nicht mehr aufgetreten.

+++ 11.40 Uhr: Hunderte Migranten aus Mexiko in die Heimat zurückgekehrt +++

Mehrere hundert mittelamerikanische Migranten haben ihren Versuch, illegal in die USA zu gelangen, aufgegeben. Die UN-Organisation für Migration hat bis Ende November gut 450 Menschen bei der Rückkehr in ihre Heimat geholfen, wie IOM-Sprecher Joel Millman am Freitag in Genf sagte. 57 Prozent kehrten nach Honduras zurück, 38 Prozent nach El Salvador und fünf Prozent nach Guatemala.

+++ 10.55 Uhr: Vergewaltigungsfall Freiburg - neunter Verdächtiger festgenommen +++

Im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Freiburg hat die Polizei einen neunten Tatverdächtigen festgenommen. Es handele sich um einen 18 Jahre alten Mann aus Syrien, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Körperspuren von ihm seien nach der Tat an der Kleidung des Opfers gefunden worden. Über den Abgleich mit einer von ihm freiwillig abgegebenen Speichelprobe seien die Ermittler auf seine Spur gekommen. Der Mann sei am Donnerstagabend in einer Flüchtlingsunterkunft bei Freiburg festgenommen worden. Zuvor hatte "Bild" online darüber berichtet.

Mitte Oktober war den Ermittlern zufolge eine 18-Jährige in Freiburg nach einem Discobesuch von mehreren Männern vergewaltigt worden. Acht Männer waren danach festgenommen worden.

+++ 10.41 Uhr: Arbeitslosenbeitrag wird gesenkt +++

Der Arbeitslosenbeitrag wird zum 1. Januar 2019 von 3 auf 2,5 Prozent des Bruttoeinkommens gesenkt. Das beschloss der Bundestag am Freitag mit den Stimmen von Union, SPD, FDP und Grünen mit dem neuen Qualifizierungschancen-Gesetz der Bundesregierung. Die AfD und die Linke enthielten sich. Der Beitrag verringert sich somit bei einem Bruttolohn von 2000 Euro 2019 um 10 Euro, wobei Arbeitnehmer und -geber jeweils um die Hälfte entlastet werden. Der Beitragssatz von 2,5 Prozent soll bis 2022 gelten, danach soll er dauerhaft bei 2,6 Prozent gehalten werden.

+++ 10.23 Uhr: Ukraine beschränkt Einreise für russische Männer +++

Die Ukraine beschränkt von Freitag an die Einreise für Russen. Betroffen seien Männer im Alter zwischen 16 und 60 Jahren, teilte der Chef der Grenzbehörden nach einem live im Fernsehen übertragenen Treffen mit Staatspräsident Petro Poroschenko mit. Ausnahmen aus "humanitären" Gründen seien möglich, sagte Poroschenko. In den an Russland grenzenden Regionen der Ukraine sowie an den Küsten gilt seit Mittwoch ein 30-tägiges Kriegsrecht.

Hintergrund ist ein Vorfall vor der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim. Die russische Küstenwache hatte am Sonntag in der Straße von Kertsch drei ukrainische Marineschiffe beschossen und aufgebracht. Mehrere ukrainische Marinesoldaten wurden dabei verletzt, 24 Soldaten wurden festgenommen

+++ 9.41 Uhr: Merkel an Bord einer Linienmaschine unterwegs nach Buenos Aires +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Freitag mit deutlicher Verspätung ihren Flug zum G20-Gipfel nach Buenos Aires angetreten. Sie war nach Regierungsangaben an Bord einer Linienmaschine der Fluggesellschaft Iberia, die am Freitagmorgen in der spanischen Hauptstadt Madrid startete. Ihr regulärer Flug mit der Luftwaffen-Maschine "Konrad Adenauer" hatte am Donnerstagabend wegen eines Ausfalls der Kommunikationssysteme an Bord in Köln-Bonn abgebrochen werden müssen.

+++ 9.27 Uhr: Durchsuchungen bei der Deutschen Bank gehen weiter +++

Die Durchsuchungen bei der Deutschen Bank wegen des Verdachts auf Geldwäsche gehen weiter. Die Razzia sei am Freitag fortgesetzt worden, um weiteres Material zu sichten, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft.

+++ 9.16 Uhr: Luftwaffe schließt kriminellen Hintergrund für Flieger-Panne aus +++

Die Luftwaffe hat einen kriminellen Hintergrund für die Panne beim Flug von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum G20-Gipfel in Buenos Aires ausgeschlossen. Aus Sicht der Luftwaffe gebe es "keinerlei Hinweise und auch nicht einmal einen Ansatz für einen kriminellen Hintergrund", sagte ein Luftwaffen-Sprecher am Freitag in Berlin. Vielmehr sei der Ausfall einer elektronischen Verteilerbox der Grund, weshalb die Bundeswehr-Maschine Donnerstagabend in Köln-Bonn landen musste.

+++ 7.56 Uhr: Russland schickt drei Militärsatelliten ins All +++

Mit einer Rakete vom Typ "Rokot" hat Russland drei neue Militärsatelliten ins Weltall gebracht. Der Start vom Kosmodrom Plessezk im Norden des Landes sei am Freitagmorgen erfolgreich verlaufen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau laut russischen Medien mit. Erst Ende Oktober hatte Russland von Plessezk aus einen Aufklärungssatelliten ins All geschickt.

+++ 7:55: Netflix cancelt mit "Daredevil" nächste Superhelden-Serie +++

Netflix stellt die Marvel-Serie "Daredevil" nach drei Staffeln ein. "Auch wenn es für die Fans schmerzhaft ist, ist es besser, das Kapitel auf dem Höhepunkt zu beenden", teilte der Streamingdienst in einem Statement mit, aus dem am Donnerstag (Ortszeit) mehrere US-Medien zitierten. Die letzte Staffel mit dem britischen Schauspieler Charlie Cox (35) als blinder Anwalt, der nachts zum Verbrecherjäger wird, ist seit Mitte Oktober zu sehen.

+++ 7.47 Uhr Mehr als 50 Pilotwale in Neuseeland verendet +++

In Neuseeland sind erneut dutzende Wale gestrandet, von denen mehr als 50 verendeten. Eine Gruppe von 80 bis 90 Pilotwalen sei am Donnerstag auf der abgelegenen Chatham-Insel gestrandet, teilte die Naturschutzbehörde mit. Als Helfer dort am Freitag angekommen seien, seien bereits mehr als 50 Tiere tot gewesen. Ein Wal habe noch gelebt, habe aber aufgrund seines schlechten Zustands eingeschläfert werden müssen. Die anderen Tiere schafften es den Angaben zufolge aus eigener Kraft zurück ins Wasser.

+++ 6.33 Uhr: Nürnberger Christkindlesmarkt öffnet+++

Mit dem Prolog des Christkinds öffnet heute um 17.30 Uhr der weltberühmte Nürnberger Christkindlesmarkt. Mehr als zwei Millionen Besucher aus aller Welt zieht der Markt jedes Jahr an.

+++ 6.16 Uhr: EZB startet neuen Sofortzahlungsdienst +++

Die Europäische Zentralbank (EZB) startet heute einen Dienst, mit dem Bankkunden rund um die Uhr und das ganze Jahr über in Sekundenschnelle Geld von einem Land ins andere überweisen können. Mit dem TIPS (Target Instant Payment Settlement) genannten Service will die EZB alteingesessenen Zahlungsdienstleistern wie Visa oder Mastercard sowie neuen Bezahldiensten wie Google Pay oder Apple Pay Konkurrenz machen.

+++ 5.58 Uhr: Mehr als vier Millionen Menschen arbeiten in Vollzeit zu Niedriglohn +++

4,2 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland in Vollzeit zu einem Niedriglohn. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor, die der "Bild"-Zeitung vorliegt. Diese Arbeitskräfte verdienen dem Bericht zufolge weniger als zwei Drittel des mittleren Lohns. Das sind derzeit 1733 Euro brutto im Osten und 2226 Euro in Westdeutschland.

Die "Bild"-Zeitung rechnet zum Vergleich vor, dass eine Hartz-IV-Familie mit zwei Kindern im Schnitt laut Bundesagentur für Arbeit über ein Haushaltsbudget von 2144 Euro verfüge.

Nach amtlichen Zahlen arbeitet rund jeder fünfte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Niedriglohn-Bereich.

+++ 5.06 Uhr: Urteil im Fall der ermordeten zehnjährigen Stephanie erwartet +++

Sie wurde entführt und dann wahrscheinlich missbraucht und von einer Brücke in den Tod gestoßen: 27 Jahre nach dem Tod der zehnjährigen Stephanie aus Weimar wird am Vormittag das Urteil gegen ihren mutmaßlichen Mörder erwartet. Zuvor wollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Landgericht Gera ihre Plädoyers halten. Im Fall einer Verurteilung droht dem angeklagten Kraftfahrer eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Die Anklage wirft einem 66-Jährigen vor, das Kind im August 1991 aus dem Goethepark in Weimar entführt, missbraucht und dann von der Teufelstalbrücke an der A4 etwa 48 Meter in die Tiefe gestoßen zu haben. Der Deutsche hat die Entführung eingeräumt. Von dem geplanten Missbrauch habe er abgesehen. Der Angeklagte bestreitet zudem, das Mädchen absichtlich von der Brücke gestoßen und so getötet zu haben.

+++ 4.49 Uhr: Feuerwehr-Gewerkschaft fordert Polizeischutz an Silvester +++

Die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft fordert Polizeischutz für Silvester. Immer mehr Feuerwehrleute würden im Einsatz attackiert, die Gewalt nehme dramatisch zu, sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende und Bayern-Chef der Gewerkschaft, Siegfried Maier, der Deutschen Presse-Agentur in München. "Immer mehr Kollegen haben Schwierigkeiten, weil sie im Einsatz bedroht werden. Wir haben Angst, dass das noch schlimmer wird." Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über die Forderung berichtet. Als Schwerpunkte der Gewalt gegen Feuerwehrleute nannte Maier Berlin und das Ruhrgebiet. "Aber auch in Bayern kommt es immer öfter vor. Die Kollegen werden beschimpft, sie werden bespuckt."

+++ 4.44 Uhr: Angreifer beschädigen Hamburger Wohnhaus von Olaf Scholz +++

Das Wohnhaus des amtierenden Vizekanzlers und ehemaligen Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz ist von mehreren Angreifern beschädigt worden. Eine Gruppe von rund 14 Unbekannten habe in der Nacht zunächst einen Autoreifen vor dem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Altona angezündet und danach mit Farbe gefüllte Marmeladengläser gegen die Hauswand geworfen, teilte die Polizei mit. Die Täter seien anschließend geflüchtet. Der SPD-Politiker selbst war zum Tatzeitpunkt nicht in seiner Wohnung. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen einer politischen Straftat.

+++ 4.19 Uhr: Beschäftigungsboom lässt die Renten steigen +++

Die gute Arbeitsmarktlage in Deutschland lässt die Renten im kommenden Jahr deutlich steigen. So dürfte ein Teil der für Juli bereits vorhergesagten Rentenerhöhung vom zuletzt positiven Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentenbeziehern herrühren. Dieses Verhältnis wird durch den sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor ausgedrückt. Im kommenden Jahr trage der Nachhaltigkeitsfaktor mit 0,62 Prozent zur Erhöhung der Renten bei, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Gutachten des Sozialbeirats der Bundesregierung.

Wie bereits bekannt geworden war, bekommen die Rentner in Deutschland im kommenden Jahr um insgesamt mehr als 3 Prozent steigende Bezüge. Die exakte Höhe könne erst 2019 berechnet werden, bekräftigten die Sozialpartner in ihrem Gutachten. Im Sozialbeirat sind Spitzenvertreter von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie Wissenschaftler vertreten.

+++ 3.35 Uhr: Kryptogeld-Werbung: Hohe Strafen für Boxer Mayweather und DJ Khaled +++

Die US-Börsenaufsicht SEC hat erstmals Prominente wegen unlauterer bezahlter Werbung für dubiose Geschäfte mit Kryptowährungen bestraft. Der Profiboxer Floyd Mayweather und der Hip-Hop-Star DJ Khaled akzeptierten im Rahmen eines Vergleichs Bußgelder in Höhe von 300.000 beziehungsweise 100.000 Dollar, wie die Behörde in Washington mitteilte. Zudem zahlen Mayweather und Khaled laut SEC weitere 300.000 beziehungsweise 50.000 Dollar, diese Beträge sollen ihnen Promo-Aktionen für Krypto-Coins eingebracht haben.

+++ 2.42 Uhr: Sturzregen und Überflutungen suchen Brandgebiete in Kalifornien heim +++

Drei Wochen nach Ausbruch der verheerenden Waldbrände in Nordkalifornien gefährden nun Sturzregen und Überschwemmungen das Gebiet. Rund um die abgebrannte Ortschaft Paradise setzten heftige Regenfälle Straßen unter Wasser. Die Behörden im Bezirk Butte County ließen gefährdete Gebiete durch Evakuierungen räumen. Mehrere Menschen seien auf überfluteten Straßen aus ihren Fahrzeugen gerettet worden, teilte Behördensprecher Rick Carhart laut der Zeitung "San Francisco Chronicle" mit. Auch andere Regionen in Kalifornien waren von den Winterstürmen betroffen.

+++ 1.54 Uhr: Merkel übernachtet nach Flugabbruch zum G20-Gipfel in Köln +++

Wegen eines größeren technischen Defekts an ihrem Regierungsflugzeug hat Kanzlerin Angela Merkel auf dem Weg zum G20-Gipfel in Argentinien einen ungewollten nächtlichen Zwischenstopp in Köln einlegen müssen. "Es war eine ernsthafte Störung", sagte Merkel am frühen Morgen in Bonn, wo sie nach dem Abbruch der Reise zum G20-Gipfel in Buenos Aires die Nacht verbrachte. Die in Berlin gestartete Maschine des Typs A340-300 hatte nach etwa einer Stunde Flugzeit über den Niederlanden umkehren müssen. Nach der sicheren Landung am Flughafen Köln/Bonn soll es für die Kanzlerin nun am Freitagmorgen mit einem Linienflug von Madrid weiter nach Argentinien gehen.

+++ 0.16 Uhr: Milliardenzuschüsse für Flüchtlingskosten +++

Für die Aufnahme von Flüchtlingen erhalten Länder und Kommunen auch im kommenden Jahr milliardenschwere Finanzhilfen. Der Bundestag beschloss am Donnerstagabend, die "Integrationspauschale" des Bundes für das kommende Jahr leicht auf 2,44 Milliarden Euro anzuheben. Dazu kommen rund 1,8 Milliarden Euro für die Kosten der Unterbringung. Darüber hinaus erhalten die Bundesländer monatlich 670 Euro für jeden Asylbewerber sowie 670 Euro für jeden abgelehnten Bewerber. Dafür wird noch einmal eine knappe halbe Milliarde Euro eingeplant.

Ferner erhalten die Länder mit dem gleichen Gesetz zusätzlich knapp neun Milliarden Euro aus der Umsatzsteuer, über die sie frei verfügen können. Gleichzeitig stellt der Bund außerdem weitere 500 Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung. Das Gesetz benötigt allerdings noch die Zustimmung des Bundesrats, die nicht als sicher gilt.

+++ 0.05 Uhr: Ukrainischer Ministerpräsident fordert Sanktionen gegen Russland +++

Der ukrainische Ministerpräsident Wladimir Groisman hat schärfere Sanktionen der EU und Deutschlands gegen Russland gefordert. "Russland ist ein Aggressor und ein Okkupant", sagte Groisman der Zeitung "Die Welt" (Freitag). Die jüngste Eskalation im Schwarzen Meer habe dies wieder einmal gezeigt.